«Оренбург» победил «Спартак» – 1:0. Титков забил с пенальти, Рябчук был удален за фол последней надежды

Теги Спартак ФОНБЕТ Кубок России судьи Оренбург Алексей Сухой Юрий Ковалев Никита Чернов Олег Рябчук Николай Титков онлайны Футбол

«Спартак» проиграл «Оренбургу» (0:1) в 1-м матче 1/4 финала Фонбет Кубка России.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 10-й минуте хавбек хозяев Николай Титков забил с пенальти. Одиннадцатиметровый был назначен после фола защитника Никиты Чернова на вингере Юрии Ковалеве.

На 40-й минуте судья Алексей Сухой с помощью ВАР удалил защитника «Спартака» Олега Рябчука за фол последней надежды.

Ответный матч должен состояться на поле московской команды в марте.

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123 комментария
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pogbadrogba
Ответ Вячеслав Припузов
Спартаку только победы! Один за всех и все за одного! Сделаем красиво!
Пока красивей некуда
+29
-2
+27
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Валерий Самсонов
Умярову пора туда же куда и гулиеву
+28
-4
+24
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Дмитрий Агалаков
В Оренбурге сегодня отличный день, температура около нуля, ветра почти нет. Ни снега, ни дождя не предвидится, так что ждём сегодня классного и зрелищного футбола!
+22
-3
+19
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Иван Есев
Соболев позорный симулянт, желтую однозначно
+14
-1
+13
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Ninjah
Я так далек от боления за Спартак на сколько это возможно, но я вот чего не пойму. Зачем нам вообще рассказывают про всякие продавливания, интенсивность контакта, помешал не помешал, если наказать могут вообще за любой контакт. Конечно, спартаковец задел по ноге, но оренбуржец сделал еще шаг и только потом вспомнил, что надо упасть. И так во всем нашем судействе, нет никакой последовательности.
+23
-12
+11
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3a_3eHuT
Вот это нырок!!! Эталонный от дельфина...
+11
-1
+10
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Семен Романов
Нырок Соболева в штрафной это сильно конечно
+10
-1
+9
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kokakoka
Ответ Вячеслав Припузов
Спартаку только победы! Один за всех и все за одного! Сделаем красиво!
Сделали красиво, респект💪
+9
0
+9
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Дмитрий Беляев
Ответ Мукунку хороший
Зачем его выпускают? Всегда был и остаётся самым мёртвым в команде.. Хотя сегодня и команды то вообще нет..
Умяров чей-то родственник раз до сих пор в команде?
+10
-1
+9
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Контрольный выстрел
Соболев это диагноз мерзости)))
+13
-5
+8
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Андрей Яковлев
Налейте уже дельфину воду в бассейн)) Больно же в грунт нырять.
+11
-3
+8
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nikolakovalenko@mail.ru
замените на х.. умярова этого супер игрока надо отдать в аренду в ФНЛ пусть играть учится
+9
-1
+8
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Алар
Спартак тяжелый, как тот волк, обожравшийся на свадьбе, из мультфильма "Жил был пес"! Бонгонде наскучило в России...
+8
0
+8
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Дмитрий Беляев
бангонда это вообще нечто, Умяров воообще что это?
+9
-2
+7
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Мукунку хороший
Ответ Валерий Самсонов
Умярову пора туда же куда и гулиеву
Зачем его выпускают? Всегда был и остаётся самым мёртвым в команде.. Хотя сегодня и команды то вообще нет..
+7
-1
+6
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инок
Всем привет. Оренбург с голом...
+11
-5
+6
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АланСмити
Дельфин как всегда. А потом еще прикалывается, что кто-то его симулянтом называет.
+7
-1
+6
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Roman
У Оренбурга полностью второй состав. Кубок им не упал, видимо, вообще
+9
-3
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Alestern
Ответ Максим Столбов
Оренбург поддержал флешмоб Страна без мяса.
сразу видно, что ребенок написал..
+5
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Кочевник56
Ответ Roman
У Оренбурга полностью второй состав. Кубок им не упал, видимо, вообще
решили по пути регионов пройтись..))
+5
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Мукунку хороший
Ответ Дмитрий Беляев
Умяров чей-то родственник раз до сих пор в команде?
Да там пол команды родственников.. только чьих х.з))
+5
-1
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1905vb
Соболев-заслуженый дельфин РФ!
+4
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Victor Pavlovuch
Как все прыгали и визжали от восторга после игры с Балтикой! Ой какой крутой Соболев, ах просто классный игрок Хлусевич и далее по списку! Игроки у Спартака полное дно! Играют одну игру из 10, и о каком чемпионства может быть речь! Все ругают А. что не ставит одного, отстегнул другого! А что ему делать если у игроков нет стабильности , и ему приходится гадать - а сегодня Соболев сыграет как надо или опять простоит весь матч? Джикия отыграет без ошибок или привезет? Выгнать это дно из команды он не может, игроки вообще не заинтересованы в футболе, главное деньги чтобы вовремя платили. Иногда правда просыпаются , но это очень редко! Вообще. игроки полное дно!
+7
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Konstantin Zorin
Абаскальщина во всей красе! Очередная дикая испанская схема и странный состав. Ну, если Рыжий считает этот матч проходным, зачем было тащить в такую даль основной состав? Почему Бабич с Рябчиком и Хлусевичем играют, а Классен, Маслов и Джикия продолжают лавку полировать?
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Лис Пустыни
Ну тут рябчук сам виноват конечно,ужас
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Александр Васильев
может это костромской Спартак на поле вышел?
абсолютно ничего не могут ни в защите, ни в атаке
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Опа, Митяй
Умение Спартака откопать алмазы на трансферном рынке конечно восхищают
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Серж
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Есть ли более позорное создание чем Соболев в нашем чемпе ? Здоровый бугай не то что на ногах не стоит так еще и откровенно симулирует.. Повзрослеет ? Ой вряд ли.
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Дмитрий Беляев
вышли девочки на прогулку в красных колготках, всех выкинуть
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Онопко2
Как же Соболев неприятен.
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Игорь Новиков
рыжий,пора домой
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xxТаежник
Вместо полузащитников СМ сегодня спокойно могли играть беременные пингвины - толку столько же...
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Alekos Akropolis
Позор
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Станислав Анисимов
Ответ Кочевник56
решили по пути регионов пройтись..))
хоть бы снег что ли пошёл...
+3
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Alex_83_Vladimirovich
Неужели и кубок 🏆 Спартаку не нужен ? Тренер отвечает за состав на игру …. Пора менять
+3
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bedLaM
Соболев, конечно нырнул зря, но игроки оренбурга тоже ныряли, один даже КК заработал, только чето их никто в комментариях не оскорбляет и не упрекает, парадокс.
+4
-1
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Йоахим Ференц
Ответ Ninjah
Я так далек от боления за Спартак на сколько это возможно, но я вот чего не пойму. Зачем нам вообще рассказывают про всякие продавливания, интенсивность контакта, помешал не помешал, если наказать могут вообще за любой контакт. Конечно, спартаковец задел по ноге, но оренбуржец сделал еще шаг и только потом вспомнил, что надо упасть. И так во всем нашем судействе, нет никакой последовательности.
Зато "глазастый" Гиеныч всезнайка все видит и все "назначает")
+6
-3
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инок
Мартинс просто учебник как не должен играть опорник...
+5
-2
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Kit Belleu
Полузащитники Спартака полный ноль.Вот что значит ни в основе не играть и не в дубле.Деградация,от большой скамейки.
+3
0
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Alekos Akropolis
когда уже уберут этого рыжего
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Вячеслав Припузов
Ответ инок
Похоже Спартак не проснулся на эту игру
Рябчука домой с Молдавию отправить нужно
+2
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azax
Соболев - мерзкий симулянт!
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Алар
Спартак сегодня проиграл достойно)))
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Владимир Самсонов
На Соболеве после таких падений никто больше пенальти не даст.
+3
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Андрей Яковлев
соболеву премию Ника!!!!!
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ARIK2
Восхищение футболом в исполнении одной из команд, просто наглядное пособие для будущих поколений… так не уважать своих болел. Понять можно, искусственный газон… отсутствие класса, как класс)) Оренбург жэ с долгожданной победой
+2
0
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Опа, Митяй
Хорошая команда Спартак! Пол состава откровенные пассажиры. Длинный дурачок падает в штрафной, зная, что есть вар. Селихов время тянет проигрывая
+2
0
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Мукунку хороший
И генич ещё до кучи.. мерзопакостный денёк
+7
-5
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pav11k
Несмотря на полуторный состав, играть как в первом тайме нельзя. По первым 45 минутам можно выделить Бабича (который тоже косячил, но были и качественные эпизоды в защите), Соболева (но ему даже скидывать выигранные верховые мячи некому) и Бонгонду (он хочет играть, только вот его прыть тоже мало кто поддерживал).
Такого количества неточных пасов я давно не видел, владения толкового не было.
Очень странно.

Ну и странно было ожидать кардинальных перемен без большого количества замен. Собственно, второй тайм и провели почти так же плохо, как и первый. Зафиналил всё изящный нырок Соболева.
Не хотите играть - сидите на скамейке и дайте другим место. Не хотели выиграть - вот и не выиграли
+2
0
+2
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Bergkamp007
Оренбург, с победой! С психологической точки зрения, эта победа очень нужна на последние матчи в этом году
+3
-1
+2
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