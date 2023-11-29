«Оренбург» победил «Спартак» – 1:0. Титков забил с пенальти, Рябчук был удален за фол последней надежды
«Спартак» проиграл «Оренбургу» (0:1) в 1-м матче 1/4 финала Фонбет Кубка России.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 10-й минуте хавбек хозяев Николай Титков забил с пенальти. Одиннадцатиметровый был назначен после фола защитника Никиты Чернова на вингере Юрии Ковалеве.
На 40-й минуте судья Алексей Сухой с помощью ВАР удалил защитника «Спартака» Олега Рябчука за фол последней надежды.
Ответный матч должен состояться на поле московской команды в марте.
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абсолютно ничего не могут ни в защите, ни в атаке
Такого количества неточных пасов я давно не видел, владения толкового не было.
Очень странно.
Ну и странно было ожидать кардинальных перемен без большого количества замен. Собственно, второй тайм и провели почти так же плохо, как и первый. Зафиналил всё изящный нырок Соболева.
Не хотите играть - сидите на скамейке и дайте другим место. Не хотели выиграть - вот и не выиграли