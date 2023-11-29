«Оренбург» победил «Спартак» – 1:0. Титков забил с пенальти, Рябчук был удален за фол последней надежды

«Спартак» проиграл «Оренбургу» (0:1) в 1-м матче 1/4 финала Фонбет Кубка России.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 10-й минуте хавбек хозяев забил с пенальти. Одиннадцатиметровый был назначен после фола защитника на вингере .

На 40-й минуте судья с помощью ВАР удалил защитника « » Олега Рябчука за фол последней надежды.

Ответный матч должен состояться на поле московской команды в марте.

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