Ли Кан Ин признан азиатским футболистом года. Хавбек «ПСЖ» опередил Тареми и Кубо

Ли Кан Ин признан футболистом года в Азии.

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Южной Кореи получил награду лучшему азиатскому игроку года по версии Азиатской футбольной конфедерации.

На приз также претендовали иранский нападающий Мехди Тареми , перешедший этим летом в «Олимпиакос » из «Интера », и японский полузащитник «Реал Сосьедад» Такефуса Кубо.

В сезоне-2024/25 Ли Кан Ин выиграл чемпионат и Кубок Франции в составе «ПСЖ », а также стал победителем Лиги чемпионов.