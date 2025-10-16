Ли Кан Ин признан азиатским футболистом года. Хавбек «ПСЖ» опередил Тареми и Кубо
Ли Кан Ин признан футболистом года в Азии.
Полузащитник «ПСЖ» и сборной Южной Кореи получил награду лучшему азиатскому игроку года по версии Азиатской футбольной конфедерации.
На приз также претендовали иранский нападающий Мехди Тареми, перешедший этим летом в «Олимпиакос» из «Интера», и японский полузащитник «Реал Сосьедад» Такефуса Кубо.
В сезоне-2024/25 Ли Кан Ин выиграл чемпионат и Кубок Франции в составе «ПСЖ», а также стал победителем Лиги чемпионов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости