Лига чемпионов. «МЮ» в гостях у «Галатасарая», «Реал» примет «Наполи», «Арсенал» – «Ланс», «Бавария» сыграет с «Копенгагеном»

«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Галатасараем» в Лиге чемпионов.

Также в среду « » примет « », « » – « », «Бавария» встретится дома с «Копенгагеном».

Групповой этап

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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