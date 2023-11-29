Лига чемпионов. «МЮ» в гостях у «Галатасарая», «Реал» примет «Наполи», «Арсенал» – «Ланс», «Бавария» сыграет с «Копенгагеном»
«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Галатасараем» в Лиге чемпионов.
Также в среду «Реал» примет «Наполи», «Арсенал» – «Ланс», «Бавария» встретится дома с «Копенгагеном».
Групповой этап
5-й тур
- Дата проведения
- 29 ноября, 20.45, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 29 ноября, 20.45, «Тюрк Телеком Стэдиум»
- Дата проведения
- 29 ноября, 23.00, «Эштадиу да Луш»
- Дата проведения
- 29 ноября, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 29 ноября, 23.00, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 29 ноября, 23.00, «Мунисипал де Брага»
- Дата проведения
- 29 ноября, 23.00, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 29 ноября, 23.00, «Альянц-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!