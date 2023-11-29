Лига чемпионов. «МЮ» в гостях у «Галатасарая», «Реал» примет «Наполи», «Арсенал» – «Ланс», «Бавария» сыграет с «Копенгагеном»

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«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Галатасараем» в Лиге чемпионов.

Также в среду «Реал» примет «Наполи», «Арсенал» – «Ланс», «Бавария» встретится дома с «Копенгагеном».

Лига чемпионов

Групповой этап

5-й тур

Севилья Испания – ПСВ Нидерланды
Дата проведения
29 ноября, 20.45, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Галатасарай Турция – Манчестер Юнайтед Англия
Дата проведения
29 ноября, 20.45, «Тюрк Телеком Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бенфика Португалия – Интер Италия
Дата проведения
29 ноября, 23.00, «Эштадиу да Луш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реал Мадрид Испания – Наполи Италия
Дата проведения
29 ноября, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Арсенал Англия – Ланс Франция
Дата проведения
29 ноября, 23.00, «Эмирейтс»
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Брага Португалия – Унион Германия
Дата проведения
29 ноября, 23.00, «Мунисипал де Брага»
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Реал Сосьедад Испания – Ред Булл Австрия
Дата проведения
29 ноября, 23.00, «Реале Арена»
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Бавария Германия – Копенгаген Дания
Дата проведения
29 ноября, 23.00, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы ЛЧ

Статистика ЛЧ

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11 комментариев
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Xenon Gold
Ответ Cruel Snake
Интересный факт «Арсенал» – единственная команда, которая занимает единолично первую строчку и в чемпионате, и в ЛЧ Доминатор в здании
ахахах, интересный факт
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xxx-xxx
Ответ Cruel Snake
Интересный факт «Арсенал» – единственная команда, которая занимает единолично первую строчку и в чемпионате, и в ЛЧ Доминатор в здании
Реал тоже на первом месте в Ла лиге и ЛЧ
+1
0
+1
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Twisted Fate
Стамбул хорошее историческое место для футбольной жары, ждём.
+1
-1
0
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Dikki Shelton
Удачи и победы мадридскому Реалу ✌
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Владимир Георгия
Наполи.
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Zidane 21
есть мнение что Галатасарай сегодня выиграет у МЮ
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Утя Ваткин
Матч жизни для МЮ. Будет жарко у Стамбуле. Glory Man unaided.
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