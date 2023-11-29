Чарльз Баркли: «Уорриорз» постарели и сдулись. Они больше не претендент на титул»
Легенда НБА, эксперт Чарльз Баркли считает, что «Голден Стэйт» больше не является грозной силой в лиге.
Баркли сказал об этом после матча в Сакраменто, где «Уорриорз» упустили «+5» на последней минуте и уступили 123:124.
«Как я уже говорил вам всем, «Уорриорз» сдулись. Вы же думали, что я сошел с ума. В прошлом сезоне они прошли «Сакраменто» благодаря нереальной игре Стефа Карри в седьмом матче. По-хорошему они должны вылетать уже в серии с «Кингз».
Стеф начнет сдавать в ближайшее время. У них старая команда, все теряют уровень. Стеф не сможет продолжать делать то, что делал, его одноклубники уже не те, все они. Они постарели. Эта команда сдулась. Они больше не претендент на титул», – считает Баркли.
Один Кари на что-то ещё способен из стариков, молодёжь вообще не видно, посмотрим, что будет к концу сезона
Уиггинс еще может отойти от ступора, периодически уже показывает признаки себя образца чемпионского ПО
Джордж и перестройка ЛАК - это вообще про какое время, через два года? Так там и Джордж уже будет староватый, и Карри уже не будет в той форме, в которой он сейчас
Балмер ни за что в жизни не расстанется со своей супер-звездной четверкой, пока не устроит им тест-драйв в ПО (а туда, уверен на 90%, они все-таки попадут, пусть и через ПИнн)
Да и в здравом уме никто не обменяет Пдж на Клэя.
Уиггинс ничем не хуже Брукса.
Грин+Кумминга лучше Рэндла.
Если сейчас не избавиться от контракта Джорджа, то в будущем можно будет получить за него целого Лавина, Бена Симмонса или даже Хирро
А прогнозы баркли это отдельная тема.
Без Брауна он явно не справляется.