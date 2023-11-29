Чарльз Баркли: «Уорриорз» постарели и сдулись. Они больше не претендент на титул»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Чарльз Баркли Стефен Карри Баскетбол

Легенда НБА, эксперт Чарльз Баркли считает, что «Голден Стэйт» больше не является грозной силой в лиге.

Баркли сказал об этом после матча в Сакраменто, где «Уорриорз» упустили «+5» на последней минуте и уступили 123:124.

«Как я уже говорил вам всем, «Уорриорз» сдулись. Вы же думали, что я сошел с ума. В прошлом сезоне они прошли «Сакраменто» благодаря нереальной игре Стефа Карри в седьмом матче. По-хорошему они должны вылетать уже в серии с «Кингз».

Стеф начнет сдавать в ближайшее время. У них старая команда, все теряют уровень. Стеф не сможет продолжать делать то, что делал, его одноклубники уже не те, все они. Они постарели. Эта команда сдулась. Они больше не претендент на титул», – считает Баркли.

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41 комментарий
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Esh197
Ответ VKing24
Пока каждый игрок в команде не начнёт выполнять свои обязанности, то им точно ничего не светит... Один Кари на что-то ещё способен из стариков, молодёжь вообще не видно, посмотрим, что будет к концу сезона
Мозес Муди, который провел очередную топовую игру
+23
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+23
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qwwertum
Ответ Taxi64
назовите - кого можно выменять, что бы снова стать контендером?
Дюранта
+23
-1
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Light Yagami
💯
+27
-5
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boller_73
По сути профукивают оставшиеся годы Карри, из которых наоборот надо выжимать максимум. Нужен кто-то с большими яйцами, чтобы часть обменять, часть отпустить и пересобрать состав не уходя в перестройку
+18
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VKing24
Пока каждый игрок в команде не начнёт выполнять свои обязанности, то им точно ничего не светит...

Один Кари на что-то ещё способен из стариков, молодёжь вообще не видно, посмотрим, что будет к концу сезона
+14
-2
+12
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roentgen
почему сдулись? Просто постарели
+11
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Archer_Great
Ответ Stone Cold
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Рэндл, серьезно? К Грину по основной специализации - защите - вопросов нет вообще. Менять его и набирающего опыт Кумингу на игрока, который даже в своей команде не лучший ни защитник, ни скорер..Ну такое)
Уиггинс еще может отойти от ступора, периодически уже показывает признаки себя образца чемпионского ПО
Джордж и перестройка ЛАК - это вообще про какое время, через два года? Так там и Джордж уже будет староватый, и Карри уже не будет в той форме, в которой он сейчас
+9
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Аккайын Жасов
Жаль что Стеф не такой чтоб вставить пистоны Клэю и особенно Дрэймонду - вместо этого он раздает им пятюни
+8
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Goddemic
Ответ VKing24
Пока каждый игрок в команде не начнёт выполнять свои обязанности, то им точно ничего не светит... Один Кари на что-то ещё способен из стариков, молодёжь вообще не видно, посмотрим, что будет к концу сезона
Пока тренер не начнёт выполнять свои функции - тоже будет бардак. Сегодня тренерское поражение. В концовке должен был играть Муди.
+7
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Stone Cold
Ответ Archer_Great
Рэндл, серьезно? К Грину по основной специализации - защите - вопросов нет вообще. Менять его и набирающего опыт Кумингу на игрока, который даже в своей команде не лучший ни защитник, ни скорер..Ну такое) Уиггинс еще может отойти от ступора, периодически уже показывает признаки себя образца чемпионского ПО Джордж и перестройка ЛАК - это вообще про какое время, через два года? Так там и Джордж уже будет староватый, и Карри уже не будет в той форме, в которой он сейчас
Перестройка Лак начнётся игр через 15 :)
+7
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cm9x4
Ответ cfw4v5p53c
К сожалению, всё по факту…
Хотелось бы все таки понять до конца, точно "все по факту" ? 😊
+6
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Archer_Great
Ответ Stone Cold
Перестройка Лак начнётся игр через 15 :)
Ага, мечты-мечты)
Балмер ни за что в жизни не расстанется со своей супер-звездной четверкой, пока не устроит им тест-драйв в ПО (а туда, уверен на 90%, они все-таки попадут, пусть и через ПИнн)
+5
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Taxi64
Ответ boller_73
По сути профукивают оставшиеся годы Карри, из которых наоборот надо выжимать максимум. Нужен кто-то с большими яйцами, чтобы часть обменять, часть отпустить и пересобрать состав не уходя в перестройку
назовите - кого можно выменять, что бы снова стать контендером?
+4
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ЮраКрасноярск
К огромному сожалению (а я болел за Чарли) Баркли большой спец по командам в пикЕ (хьюстонский этап карьеры), которые при внешней силе, похоже уже исчерпались. Таковые ли "Голден Стейт"- да, прямо сейчас. Но пока на дворе ноябрь. Посмотрим, может быть выудят какую -то ненужную никому зажигалку, которая подарит нам чудо побед, не натужных, а тех, волшебных. Шансов мало, правда, как и (похоже) мотивации у руководства, но хотелось бы, Стеф этого заслужил.
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Cubs-V
Ответ Stone Cold
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В какую перестройку пойдут ЛАК? У них до 27 года нет своих пиков.
Да и в здравом уме никто не обменяет Пдж на Клэя.
Уиггинс ничем не хуже Брукса.
Грин+Кумминга лучше Рэндла.
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Stone Cold
Ответ Archer_Great
Ага, мечты-мечты) Балмер ни за что в жизни не расстанется со своей супер-звездной четверкой, пока не устроит им тест-драйв в ПО (а туда, уверен на 90%, они все-таки попадут, пусть и через ПИнн)
я не болельщик ГСВ, чтоб это было моими мечтами))
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Тимофей Панов
емко коротко
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Stone Cold
Ответ Cubs-V
В какую перестройку пойдут ЛАК? У них до 27 года нет своих пиков. Да и в здравом уме никто не обменяет Пдж на Клэя. Уиггинс ничем не хуже Брукса. Грин+Кумминга лучше Рэндла.
Ну не уйдут и не уйдут, мне то что? Пусть платят Жоре 50 лямов, он ж не дурак отклонить опцию игрока))
Если сейчас не избавиться от контракта Джорджа, то в будущем можно будет получить за него целого Лавина, Бена Симмонса или даже Хирро
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Cubs-V
Ответ Stone Cold
Ну не уйдут и не уйдут, мне то что? Пусть платят Жоре 50 лямов, он ж не дурак отклонить опцию игрока)) Если сейчас не избавиться от контракта Джорджа, то в будущем можно будет получить за него целого Лавина, Бена Симмонса или даже Хирро
Зачем от него избавляться?
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Ваня Аналитик
Вначале болел против Чикаго, потом за Баркли, потом за Спёрс, потом за Леброна, потом за Воинов....Воины спеклись, Чикаго - нет, против сегодняшнего Леброна, остались Спёрс, буду теперь за них опять болеть - верней, за Поповича
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Ваня Аналитик
да, постарели - одно, вон -Леброн постарел - но не сдулся...а Воины - сдулись и давно уже - все держится на Карри
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darude
К сожалению, всё по факту…
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Дмитрий Кутузов
Ответ Esh197
Мозес Муди, который провел очередную топовую игру
В концовке Муди был горяч, но Керр вместо него выпустил Клэя-кирпича... Это лютейший фейл. Чисто тренерское поражение
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cfw4v5p53c
К сожалению, всё по факту…
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Stone Cold
Ответ Cubs-V
Зачем от него избавляться?
Чтоб не иметь 120 лямов только за Джорджа, Кавая и Пауэла
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Дима Оксентюк
Ответ Дмитрий Кутузов
В концовке Муди был горяч, но Керр вместо него выпустил Клэя-кирпича... Это лютейший фейл. Чисто тренерское поражение
Тоже был в шоке, Муди три трехи подрадя положил, ну третья со свистком уже конечно, но все же, и он садит его на скамейку. Отличное тренерское решение.
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Дима Оксентюк
Ну сдулись это слишком громко сказано. Довольно таки долго вели 15+ разницы. Минус в том, что если Пол получает травму, ГСВ откатываются на прошлогоднюю версию и не могут закончить игру без приключений. Вся их система ломается. Еще и Пэйтон туда же. Уже которую игру они не могут отыграть фул составом. То удаления, то травмы.
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Simjust
С микроклиматом в команде стало хуже. Грин в прошлом году выбил команду из колеи конфликтом с Пулом, в этом принялся за старое: сначала отпустил колкости в сторону обменянного Пула, затем заработал дисквалификацию. Уиггинс и Пул друзья, поэтому обмен Пула и колкости в его сторону не добавили энтузиазма его игре. Томпсон не смог договориться по поводу продления контракта. Приход Криса Пола. Команда разобщена и Керр не лучший тренер по мотивации в трудный период, что показала и его работа с США.
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Я из Ленинграда.
...Меня успокаивает ,то что прогноз делает ,такой топ аналитик как Сэр Чарльз..Аргумент -старые,ну да .Тогда следуя логике побеждать должны Оклахома,Хьюстон,Орландо недостающее вписать.Дело не в старости,а в ментальности.
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artcity
Сезон только стартовал - по сути это ещё предсезонка и какие-то выводы и умозаключения можно будет делать только к концу года.
А прогнозы баркли это отдельная тема.
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leon01
вопрос не в том что гсв проиграли...а как они проиграли! команда и лидеры которые прошли и крым и рым...вдруг стали дошколятами,засуетились....занервничали...тупые решения и неподготовленные броски...это было позорище от которого не отмыться...малой сдаёт....остальные просто шлак ..Полу повезло ,что получил травму и не учавствовал в самой позорной игре десятилетия. Керраут керраут кераут
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Андрей 13
Еще рано делать выводы. Кто вместо них претендует, Миннесота или Оклахома? На Западе очень сильная конкуренция, чемпионами наверное не будут, но все же списывать еще рано. Они одни из претендентов, как и Клипперс например. А так, конечно можно свети к двум командам, Финиксу и Денверу. И Бостону и Милуоки на Востоке. Если ничего не случится по ходу сезона.
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Andraey
Тут напрашивается уход Керра.
Без Брауна он явно не справляется.
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cfw4v5p53c
К сожалению, всё по факту…
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