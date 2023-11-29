Легенда НБА, эксперт считает, что « » больше не является грозной силой в лиге.

Баркли сказал об этом после матча в Сакраменто, где «Уорриорз» упустили «+5» на последней минуте и уступили 123:124.

«Как я уже говорил вам всем, «Уорриорз» сдулись. Вы же думали, что я сошел с ума. В прошлом сезоне они прошли « » благодаря нереальной игре в седьмом матче. По-хорошему они должны вылетать уже в серии с «Кингз».

Стеф начнет сдавать в ближайшее время. У них старая команда, все теряют уровень. Стеф не сможет продолжать делать то, что делал, его одноклубники уже не те, все они. Они постарели. Эта команда сдулась. Они больше не претендент на титул», – считает Баркли.