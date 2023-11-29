Морозов и Еременко покинули группу Крыловой и планируют тренироваться в США (РИА Новости)

Дуэт Аннабель Морозов – Игорь Еременко прекратил работу с Анжеликой Крыловой.

Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника, не связанных друг с другом.

По информации источников, Морозов и Еременко планируют тренироваться в США, курировать дуэт будет тренер , отец .

Морозов и встали в дуэт после окончания прошлого сезона. Сначала они тренировались в США, но летом вернулись в Россию для работы с тренером .

В этом сезоне дуэт снялся с Гран-при России в Красноярске после ритм-танца из-за травмы партнерши, которая получила глубокий порез ноги после столкновения на разминке с .

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