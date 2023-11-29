Морозов и Еременко покинули группу Крыловой и планируют тренироваться в США (РИА Новости)

Теги Николай Морозов сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Игорь Еременко Аннабель Морозов Фигурное катание

Дуэт Аннабель Морозов – Игорь Еременко прекратил работу с Анжеликой Крыловой.

Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника, не связанных друг с другом.

По информации источников, Морозов и Еременко планируют тренироваться в США, курировать дуэт будет тренер Николай Морозов, отец Аннабель.

Морозов и Еременко встали в дуэт после окончания прошлого сезона. Сначала они тренировались в США, но летом вернулись в Россию для работы с тренером Анжеликой Крыловой.

В этом сезоне дуэт снялся с Гран-при России в Красноярске после ритм-танца из-за травмы партнерши, которая получила глубокий порез ноги после столкновения на разминке с Елизаветой Шанаевой.

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41 комментарий
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Анна Беляева
Ответ Лиза Михайлова
Очень странно... Анжелика Крылова так их поддерживала... 1) Они решили всё-таки перейти кататься за другую сборную? Воспользовались возможностью бесплатно скататься, а дальше свои планы? 2) Аннабель поняла, что сезон уже считай всё, можно и не париться, уехать домой к папе? 3) Дарио с Лизой так великолепно скатались и действуют им на нервы? Им стало мало внимания, и они почувствовали себя обделёнными? Так-то странно. Программы им поставили классные, защищали их. Видно, что с ними хорошо работали. Решили держаться подальше от кровожадных конкуренток с острыми лезвиями?
Говорят, рассматривают Францию для перехода. Просто хотели попасть на ЧР, а теперь уже явно не попадают, так что, зачем им сидеть в России?
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Урагана Эриксен
Наверное, будут менять спортивное гражданство 🤷🏻‍♀️ ну и правильно
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Vendetta4111323
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Хорошо быть папиной дочей: хочет халву ест, хочет-пряники. Делаем ставки, под какой флаг папа пристроит доченьку- штаты или франц,?
Или маминой😏
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Самая цитируемая и вообще недура
Хорошо быть папиной дочей: хочет халву ест, хочет-пряники. Делаем ставки, под какой флаг папа пристроит доченьку- штаты или франц,?
+15
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Anna Morgan
Не понимаю, вообще почему они до сих пор в России тренеруются. У Анабель гражданства разные, призерами ЧР и членами ОИ они не были. Логично перейти под флаг другой страны, что тут сидеть
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Orange carrot
Ответ RusVector
Сейчас местные домохозяйки вмиг предателями родины нарекут и обвинят в непатриотизме! А если еще за США вздумают выступать и на олимпийских играх участвовать, то и вовсе исчадиями ада! Знаем, проходили ...
За США в олимпийских играх?😅вы видели танцевальную сборную штатов?
Они туда разве что костюмерами поедут.
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Lolka12
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Хорошо быть папиной дочей: хочет халву ест, хочет-пряники. Делаем ставки, под какой флаг папа пристроит доченьку- штаты или франц,?
Франция, скорее всего
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Инусик
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Хорошо быть папиной дочей: хочет халву ест, хочет-пряники. Делаем ставки, под какой флаг папа пристроит доченьку- штаты или франц,?
Лапид пишет, вероятно французский
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Katt Lady
Хотелось бы подробнее, что и как. Где опрос, когда он нужен
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chespo
Достаточно неожиданно, тут одно из двух - либо пытаются сменить гражданство, либо не устраивает конкуренция в группе, ведь Крылова собрала у себя таких же новоделов - Кагановскую-Некрасова, Пасечник-Чиризано. Тем интереснее, что будет дальше.
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Orange carrot
Ответ Лека-Лека
Интересно: их так же как ДС гнобить будут? Тут пахнет сменой гражданства.
ДС гнобили не столько из-за смены гражданства, а из-за вранья, что все не так, что самолеты не летают, паспорта теряются
, а все на нас наговаривают.
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Анна Беляева
Ответ RusVector
Сейчас местные домохозяйки вмиг предателями родины нарекут и обвинят в непатриотизме! А если еще за США вздумают выступать и на олимпийских играх участвовать, то и вовсе исчадиями ада! Знаем, проходили ...
Да никому из наших нет резона идти за США. Будут там пятой парой, не ближе. Надо выбирать страны, где конкуренция в этом виде намного ниже.
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Olga.t
Неожиданно..
Видимо, папа Морозов ищет варианты выхода на международные старты, для начала переезд пары в США для тренировок.
Ничуть не осуждаю, но кто-то уже прошёл этим путём.
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Аленка_76
Вот эта новость!
Может из-за большой конкуренции в штабе?
Удачи ребятам в любом случае!
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Orange carrot
Жаль, все же Крылова окультурила пару. До этого Аннабель смотрелась пошловато. Папа из нее очередную Ильиных слепит.
А эти как кстати с грин-картой будут крутить, тоже выдадут Морозов замуж?
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Shtirly
Ну вот. А Крылова так за них топила на этапах, так топила )))
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Лиза Михайлова
Очень странно... Анжелика Крылова так их поддерживала...

1) Они решили всё-таки перейти кататься за другую сборную? Воспользовались возможностью бесплатно скататься, а дальше свои планы?

2) Аннабель поняла, что сезон уже считай всё, можно и не париться, уехать домой к папе?

3) Дарио с Лизой так великолепно скатались и действуют им на нервы? Им стало мало внимания, и они почувствовали себя обделёнными?

Так-то странно. Программы им поставили классные, защищали их. Видно, что с ними хорошо работали. Решили держаться подальше от кровожадных конкуренток с острыми лезвиями?
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Orange carrot
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Хорошо быть папиной дочей: хочет халву ест, хочет-пряники. Делаем ставки, под какой флаг папа пристроит доченьку- штаты или франц,?
В США они там и близко к гс не подойдут. Франция наверняка.
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Orange carrot
Ответ Анна Беляева
Ну, если так подумать... Что у нас в раскладах было? Первый номер на ближайшие годы - Букины. Пока они будут кататься, место лидеров занято в стране. Дальше - вероятно, ЧР прошлого года (очередь есть очередь). На третье место, естественно претендует Анжелика с кем-то из своих. Но тут надо понимать, даже если нам открывают олимпиаду 26, то все равно максимальная квота - 2 пары. И третий номер туда не попадает никак. Откроют или нет - вопрос. До олимпиады и вовсе на ГС будем одна квота, судя по всему. То есть, как ни крути, а объехать тех, кто впереди них Морозовы не могли, уже за ними в очереди стоят. Надеяться на квоты для номера три - не приходится. Анжелика, думаю, не сильно расстроится. На третий номер одну из пар, которые сейчас скатываются, она точно скатает. А если повезет, то попробует и номер два скинуть, благо, ей явно дан "зеленый" свет.
А вот в сборной Франции их прям все ждут😀
Но хотя бы по иностранным бэшкам можно кататься, уже неплохо
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Ярик01
Ответ Лека-Лека
Интересно: их так же как ДС гнобить будут? Тут пахнет сменой гражданства.
Они даже не сборники и денег от МинСпорта не имели.
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Аля Иванова
Ну и правильно. Удачи ребятам.
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Orange carrot
Ответ Прекрасная фурия
Крылова по моральным качествам до тренера не доросла. Как полоскала белье Ангелопола - тому показатель. Мудрости - ноль. Да и этой паре не пробиться, среди блатных они в очереди тоже не первые.
Зато Николя, крутивший романы со своими ученицами, это другое дело😀
Но тут Аннабель застрахована, конечно. Но моральные качества у папы тоже не идеальны.
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Анна Беляева
Ответ Orange carrot
А вот в сборной Франции их прям все ждут😀 Но хотя бы по иностранным бэшкам можно кататься, уже неплохо
Для танцев реально хорошо иметь международку, хотя бы будешь понимать, где ты в мире. Это парники или там девы мало что теряют, а танцы у нас далеки от топовых, так что тут бэшки - уже вариант.

Понятно, что сборная им не светит, там есть свои, но этапы гран-при вполне могут через сезон иметь. Не так мало. Пойдут тем же путем, ч то Смолкины - год челленджеров в надежде набрать рейтинг и получить 2 этапа гран-при на следующий сезон. Мимо олимпиады они так и так пролетают. Так какая разница?
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Анна Беляева
Ответ Olya Ru
С одной стороны, правильно! А с другой, где сейчас конкуренция будет ниже? И во Франции, тем более в Америке много хороших пар! В любом случае, желаю ребятам удачи
Ну, за Францию они хоть как Смолкины покатаются по челленджерам, посмотрят на мировые танцы. Определят свое место. Мировой топ им так и так не светил. Можно было бы подержаться за статус сборников, но у них в этом сезоне вряд ли он будет, то есть гулять все равно на свои.
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Olga.t
Ответ RusVector
Сейчас местные домохозяйки вмиг предателями родины нарекут и обвинят в непатриотизме! А если еще за США вздумают выступать и на олимпийских играх участвовать, то и вовсе исчадиями ада! Знаем, проходили ...
В США своя сильная школа танцев, зачем им чужаки? Да и с получением гражданства очень-очень сложно.
Не вариант, кмк.
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Николай Ульянов
Вот тебе бабушка и юрьев день.
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Gelios77
Такое себе. Пара-новодел без очевидных плюсов скачет по тренерам и странам. Возраст у обоих уже не юниорский. Они и в более стабильные времена ничего выдающегося не показывали. Будем посмотреть конечно.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Лиза Михайлова
Очень странно... Анжелика Крылова так их поддерживала... 1) Они решили всё-таки перейти кататься за другую сборную? Воспользовались возможностью бесплатно скататься, а дальше свои планы? 2) Аннабель поняла, что сезон уже считай всё, можно и не париться, уехать домой к папе? 3) Дарио с Лизой так великолепно скатались и действуют им на нервы? Им стало мало внимания, и они почувствовали себя обделёнными? Так-то странно. Программы им поставили классные, защищали их. Видно, что с ними хорошо работали. Решили держаться подальше от кровожадных конкуренток с острыми лезвиями?
Ставлю на п.3. Там уже по кружочкам видно, что Дарио с Лизой дадут жару всем нашим "очередникам".
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Orange carrot
Ответ АннаФ
Неет Только не они Самая перспективная пара И такая стильная
Ну для перспектив они уже не так молоды) с танцевальной очередью они бы к местам приползли ближе к тридцатнику. Ему уже 26.
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Анна Беляева
Ну, если так подумать... Что у нас в раскладах было? Первый номер на ближайшие годы - Букины. Пока они будут кататься, место лидеров занято в стране. Дальше - вероятно, ЧР прошлого года (очередь есть очередь). На третье место, естественно претендует Анжелика с кем-то из своих.

Но тут надо понимать, даже если нам открывают олимпиаду 26, то все равно максимальная квота - 2 пары. И третий номер туда не попадает никак. Откроют или нет - вопрос. До олимпиады и вовсе на ГС будем одна квота, судя по всему. То есть, как ни крути, а объехать тех, кто впереди них Морозовы не могли, уже за ними в очереди стоят. Надеяться на квоты для номера три - не приходится.

Анжелика, думаю, не сильно расстроится. На третий номер одну из пар, которые сейчас скатываются, она точно скатает. А если повезет, то попробует и номер два скинуть, благо, ей явно дан "зеленый" свет.
0
0
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Анастасия Внукова
Все правильно сделали. Анжелика уже столько пар развалила...
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