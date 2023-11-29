Морозов и Еременко покинули группу Крыловой и планируют тренироваться в США (РИА Новости)
Дуэт Аннабель Морозов – Игорь Еременко прекратил работу с Анжеликой Крыловой.
Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника, не связанных друг с другом.
По информации источников, Морозов и Еременко планируют тренироваться в США, курировать дуэт будет тренер Николай Морозов, отец Аннабель.
Морозов и Еременко встали в дуэт после окончания прошлого сезона. Сначала они тренировались в США, но летом вернулись в Россию для работы с тренером Анжеликой Крыловой.
В этом сезоне дуэт снялся с Гран-при России в Красноярске после ритм-танца из-за травмы партнерши, которая получила глубокий порез ноги после столкновения на разминке с Елизаветой Шанаевой.
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Они туда разве что костюмерами поедут.
, а все на нас наговаривают.
Видимо, папа Морозов ищет варианты выхода на международные старты, для начала переезд пары в США для тренировок.
Ничуть не осуждаю, но кто-то уже прошёл этим путём.
Может из-за большой конкуренции в штабе?
Удачи ребятам в любом случае!
А эти как кстати с грин-картой будут крутить, тоже выдадут Морозов замуж?
1) Они решили всё-таки перейти кататься за другую сборную? Воспользовались возможностью бесплатно скататься, а дальше свои планы?
2) Аннабель поняла, что сезон уже считай всё, можно и не париться, уехать домой к папе?
3) Дарио с Лизой так великолепно скатались и действуют им на нервы? Им стало мало внимания, и они почувствовали себя обделёнными?
Так-то странно. Программы им поставили классные, защищали их. Видно, что с ними хорошо работали. Решили держаться подальше от кровожадных конкуренток с острыми лезвиями?
Но хотя бы по иностранным бэшкам можно кататься, уже неплохо
Но тут Аннабель застрахована, конечно. Но моральные качества у папы тоже не идеальны.
Понятно, что сборная им не светит, там есть свои, но этапы гран-при вполне могут через сезон иметь. Не так мало. Пойдут тем же путем, ч то Смолкины - год челленджеров в надежде набрать рейтинг и получить 2 этапа гран-при на следующий сезон. Мимо олимпиады они так и так пролетают. Так какая разница?
Не вариант, кмк.
Но тут надо понимать, даже если нам открывают олимпиаду 26, то все равно максимальная квота - 2 пары. И третий номер туда не попадает никак. Откроют или нет - вопрос. До олимпиады и вовсе на ГС будем одна квота, судя по всему. То есть, как ни крути, а объехать тех, кто впереди них Морозовы не могли, уже за ними в очереди стоят. Надеяться на квоты для номера три - не приходится.
Анжелика, думаю, не сильно расстроится. На третий номер одну из пар, которые сейчас скатываются, она точно скатает. А если повезет, то попробует и номер два скинуть, благо, ей явно дан "зеленый" свет.