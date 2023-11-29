Первая футболистка-транссексуал в истории сборных: «Я поняла, что есть необходимость в защите прав квиров в спорте, и подумала: «Если не я, то кто?»

Первая футболистка-транссексуал в истории сборных высказалась о своей роли.

35-летняя защитница Джайя Саэлуа, выступающая за мужскую сборную Американского Самоа, прилетела в Лондон на мероприятие, посвященное продвижению фильма Тайки Вайтити «Следующий гол – победный».

Саэлуа высказалась о своей роли для ЛГБТ-сообщества.

«Я никогда не стремилась быть голосом чего-либо. Я была просто фаафафине (фаафафине – представители третьего пола в полинезийской культуре – Sports.ru), которая любила играть в футбол. Я выросла в обществе, которое позволило мне достичь самого высокого уровня в футболе.

Я быстро поняла, что существует необходимость в защите прав квиров (людей, чья сексуальность или гендерная идентичность отличаются от большинства – Sports.ru) в спорте, и я подумала про себя: «Если не я, то кто?»

Это придает мне сил и мотивирует продолжать заниматься своим делом», – сказала Саэлуа.

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