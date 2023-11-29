Первая футболистка-транссексуал в истории сборных: «Я поняла, что есть необходимость в защите прав квиров в спорте, и подумала: «Если не я, то кто?»

Теги сборная Американского Самоа ЛГБТ Джайя Саэлуа Футбол

Первая футболистка-транссексуал в истории сборных высказалась о своей роли.

35-летняя защитница Джайя Саэлуа, выступающая за мужскую сборную Американского Самоа, прилетела в Лондон на мероприятие, посвященное продвижению фильма Тайки Вайтити «Следующий гол – победный». 

Саэлуа высказалась о своей роли для ЛГБТ-сообщества. 

«Я никогда не стремилась быть голосом чего-либо. Я была просто фаафафине (фаафафине – представители третьего пола в полинезийской культуре – Sports.ru), которая любила играть в футбол. Я выросла в обществе, которое позволило мне достичь самого высокого уровня в футболе.

Я быстро поняла, что существует необходимость в защите прав квиров (людей, чья сексуальность или гендерная идентичность отличаются от большинства – Sports.ru) в спорте, и я подумала про себя: «Если не я, то кто?»

Это придает мне сил и мотивирует продолжать заниматься своим делом», – сказала Саэлуа.

Глава ФИФА встретился с первой футболисткой-транссексуалом в истории сборных: «Футбол инклюзивен, толерантен и универсален»

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75 комментариев
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munkz
Квиры - это какие-то эльфы чтоль?
+74
-3
+71
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Мертвый Дьявол
Это тест на знание слов из заголовка?
+53
0
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JohnnyMulka
Ответ munkz
Квиры - это какие-то эльфы чтоль?
Полудварфы
+49
-1
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Иосиф Сталин
Передайте ей, что редактор Sports.ru Игорь Новиков начал задолго отстаивать права всех этих на этом сайте. Здоровья Игорю Владимировичу Новикову.
+45
-2
+43
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Алексей Борисов
«Если не я, то кто?» - ВДВ
+25
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Onion
Почему "сказала", что за дремучее непонимание вопроса редакторами?! "Сказало"
+20
-3
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Spartakus1984
А кто защитит гетеросексуальных людей от этих квиров???У нас есть права?
+13
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Птюч, Ёж.
Ответ Алексей Борисов
«Если не я, то кто?» - ВДВ
Никто кроме нас, сынок.
+14
-2
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dp2z85hmrd
Ответ munkz
Квиры - это какие-то эльфы чтоль?
Не, это из Гарри Поттера
+12
-1
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ТрактоПоктер
Ответ Алексей Борисов
«Если не я, то кто?» - ВДВ
Если не мы - то не мы!
+11
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Гоп-стоп
А можно нам уже железный занавес, пожалуйста? Чтобы эта чертовщина была подальше от нас и наших детей...
+15
-5
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Кузя Гитарист
Ответ munkz
Квиры - это какие-то эльфы чтоль?
Квиры- это Ригобер и его компашка
+12
-3
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Roman Betenya
Ответ rigobersong
Эстония стала первой узаконившей ЛГБТ-браки страной на постсоветском пространстве Эстонский парламент (Рийгикогу) проголосовал за легализацию в стране однополых браков — новое законодательство вступит в силу с 1 января 2024 года.
Поедете с Климовым регистрироваться официально?
")))))))))"
+14
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Илья Владимирович
Так организуйте свою сборную квиров и играйте между собой. Зачем вы к натуралам лезете?
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Николай Кузнецов
Грёбаный стыд даже читать такое. Квиры, бррр.
+6
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The Best 20
ааа как это все мерзко! 😁
+5
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Benjamin
Давайте будем игнорировать подобные новости, так же как и новости о медиа футболе, политике? Если не будет просмотров и комментариев, тогда спортс перестанет их публиковать, останется спорт, за которым мы сюда и заходим.
+5
0
+5
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Kubinec_
спортс на страже радужных новостей
+5
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Н.Ф.
Ответ munkz
Квиры - это какие-то эльфы чтоль?
Это неопределившиеся.
+5
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King_X
Фу фу фу
Еще и бусурманские слова в заголовке
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Mr. Voronoi
Почитал, она не транс, а фаафафине, третий пол на Самоа - мужики, воспитанные и ведущие себя как женщины, про них ещё Варламов рассказывал. То есть тут как бы все правильно, она мужик 100 процентный, а значит за мужскую сборную играть должна. Это не про загнивающий запад история, а про самоанские традиции.
+6
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rigobersong
Ответ Иосиф Сталин
Передайте ей, что редактор Sports.ru Игорь Новиков начал задолго отстаивать права всех этих на этом сайте. Здоровья Игорю Владимировичу Новикову.
Эстония стала первой узаконившей ЛГБТ-браки страной на постсоветском пространстве Эстонский парламент (Рийгикогу) проголосовал за легализацию в стране однополых браков — новое законодательство вступит в силу с 1 января 2024 года.
+9
-5
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baytygan
то есть её(его) Рубиалес мог смело целовать?
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Джефф Лебовски
Ответ dp2z85hmrd
Не, это из Гарри Поттера
Полупоттеры?
+2
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Den-is
Сгинь, нечистая сила
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teto
Ну если женщина решила поиграть за мужиков (пройти уровень на харде), то пускай, я думаю никто не будет против. Проблема - это когда мужчина хочет выступать за женщин, потому что у него якобы самовосприятие такое.
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Spaten
#####! Тут два новых слова!!!
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morgenPOOH
Нифига непонятно. Эта футболистка сейчас женщина, а была мужчиной? Или наооборот?
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erdni
Спортс не мог пропустить такую новость 😂😂
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Хаскерс
Поддерживаю. Вот интересно, Роналду сколько возьмет, чтобы еще в женской команде попылить?
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nugoboss
Даже читать противно, а представлять их в постели!!! вообще умереть хочется, 🥴 зачем нам такие информации от которых нам плохо, лучше про футбол и про мужиков и больше ничего.
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prus_3
Теперь футбольная ассоциация называется ФИФАФААФАФИНЕ.
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Том Сойев
Я правильно понял, что это женщина стала мужиком, а не наоборот? А то что-то туплю в этих трансформациях трансформеров.
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Alex1104
Ответ Антонио Мартынов
Редкость, что женщина в мужской команде играет. Чаще наоборот
Какая женщина?
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Raul Blanco
Sports, по такому поводу фото в профиле бы хотя бы обновили)) надо ж посмотреть как квиры выглядят)
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rigobersong
Ответ Raul Blanco
Sports, по такому поводу фото в профиле бы хотя бы обновили)) надо ж посмотреть как квиры выглядят)
Так есть фотка, где Инфантино на отдыхе с этим мужиком:))
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KozlikX
Ответ munkz
Квиры - это какие-то эльфы чтоль?
прошел за них компанию в warcraft 3 frozen throne
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MosesPray
Ответ Алексей Борисов
«Если не я, то кто?» - ВДВ
"Никто кроме нас" - девиз ВДВ; хотя после таких новостей подошел бы девиз РВСН: «После нас только тишина»
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Spartakus1984
Ответ munkz
Квиры - это какие-то эльфы чтоль?
Не оскорбляйте Эльфов))
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Александр Исаченков
Ответ Andrey Rublyov
Кто, если не мы
Сх...ли мы?
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micka
Ответ dp2z85hmrd
Не, это из Гарри Поттера
Квиддич из Гарри Поттера, а это другое
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Spartakus1984
Ответ Nicolas Erfe
а потом в столкновении ее сносит мужик на полном ходу и оно уезжает в больничку.
Потом она вспомнит что женщина и мужчины к ней относятся слишком жестко
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Сослан Бедоев
Ждём фильм от Netflix "Квиры тоже могут сквир#ы" 💦
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Direct free kick
Ответ Иосиф Сталин
Передайте ей, что редактор Sports.ru Игорь Новиков начал задолго отстаивать права всех этих на этом сайте. Здоровья Игорю Владимировичу Новикову.
121-я статья по нему плачет
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Антонио Мартынов
Редкость, что женщина в мужской команде играет. Чаще наоборот
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hov13
В редакцию возьмите - будет первое фаафафине на сайте,
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Spartakus1984
Ответ Иосиф Сталин
Передайте ей, что редактор Sports.ru Игорь Новиков начал задолго отстаивать права всех этих на этом сайте. Здоровья Игорю Владимировичу Новикову.
Из их числа он что ли ?
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Сергей Паршин
Ага, значит этот фильм про реальных «Реальных упырей» )
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андрей лазовский
вафелтфине и всякие квиры играйте пожалуйста отдельно. Кто с членом тот мужик!
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Maksat Hasanow
Ответ Benjamin
Давайте будем игнорировать подобные новости, так же как и новости о медиа футболе, политике? Если не будет просмотров и комментариев, тогда спортс перестанет их публиковать, останется спорт, за которым мы сюда и заходим.
похоже многие не согласны с тобой. только два плюса
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