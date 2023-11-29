Хави – лучший испанский футболист в истории по версии FourFourTwo. Иньеста – 2-й, Касильяс – 3-й, Рамос – 5-й

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Хави признан лучшим испанским игроком в истории по версии FourFourTwo.

Британский журнал составил список 10 лучших футболистов в истории Испании.

Первую строчку занял бывший полузащитник «Барселоны» Хави, в данный момент возглавляющий каталонскую команду. 

Весь топ-10 выглядит так: 

1. Хави («Барселона»);

2. Андрес Иньеста («Барселона»);

3. Икер КасильясРеал», «Порту»);

4. Давид ВильяВаленсия», «Барселона», «Атлетико»);

5. Серхио РамосСевилья», «Реал», «ПСЖ»);

6. Серджи БускетсБарселона», «Интер Майами»);

7. Рауль («Реал»);

8. Карлес Пуйоль («Барселона»);

9. Жерар Пике («Барселона»);

10. Хаби Алонсо («Реал», «Реал Сосьедад», «Ливерпуль», «Бавария»). 

Месси – лучший футболист XXI века по версии FourFourTwo. Роналду – 2-й, Иньеста, Хави, Роналдиньо – в топ-5, Зидан – 6-й, Роналдо – 17-й

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174 комментария
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Серхио Огурцов
Судя по списку , испанский футбол начал существовать пятнадцать лет назад
+168
-8
+160
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&_Bishep_&
Ответ Rocky Raccoon
Вилья выше Рауля???
Однозначно! Если учитывать заслуги перед сборной Испании Рауль даже не рядом с Вильей..
+114
-17
+97
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rigobersong
Ответ Андерлехт Брюггевич
как можно бускетса и вилью ставить выше рауля?
Вилья лучший бомбардир в истории сборной. Чемпион Мира и Европы, как можно его ниже рауля поставить?:))
+90
-21
+69
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&_Bishep_&
Я считаю Пике там лишний. Давид Сильва, Франциск Фабрегас, Фернандо Торрес больше него заслуживают. Как защитники Йерро и Камачо были сильнее его. Да и вообще были же -Луис Суарес, Хуанито, Гвардиола, Мичел....
+84
-27
+57
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Андерлехт Брюггевич
однозначно иньеста - лучший игрок в истории испании.
+50
-9
+41
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Рэд Уайт
Ответ Серхио Огурцов
Судя по списку , испанский футбол начал существовать пятнадцать лет назад
так и есть
+42
-12
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Отец Абду
Ответ Андерлехт Брюггевич
однозначно иньеста - лучший игрок в истории испании.
Интересный факт:

Иньеста единственный игрок, который был признан лучшим игроком финала ЧМ, Евро и ЛЧ:)
+33
-3
+30
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QWertY
Ответ Rocky Raccoon
Вилья выше Рауля???
Вилья > Рауля бесспорно
+37
-13
+24
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Рэд Уайт
Ответ Андерлехт Брюггевич
как можно бускетса и вилью ставить выше рауля?
а кто такой рауль перед ними?неудачник вылетавший всю дорогу от корей?бускетс и вилья написали историю испании золотыми буквами
+34
-14
+20
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&_Bishep_&
А так, я понял, чисто чемпионский ЧМ-10 состав, но без Капдевильи.
+22
-4
+18
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Rocky Raccoon
Вилья выше Рауля???
+37
-19
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Can
Ответ Серхио Огурцов
Судя по списку , испанский футбол начал существовать пятнадцать лет назад
в барселоне
+27
-12
+15
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Андерлехт Брюггевич
Ответ AminO2
Ди Стефано уже не котируется?
ди стефано аргентинец)
+17
-2
+15
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Тёма Тёма
Да будет Пиренейский срач! 😂😂😂
+20
-7
+13
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charly_54
Ответ Серхио Огурцов
Судя по списку , испанский футбол начал существовать пятнадцать лет назад
Лучший период в истории испанского футбола и испанской сборной
+14
-1
+13
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G.H.O.S.T.
Иньеста видится лучшим игроком. Именно с ним(как и с Месси) ассоциируется то величие Барсы и сборной Испании 2008-2012. Самый пик. Хави играл и до этого, но, не раскрывался так, как рядом с Иньестой, как мне кажется.
+16
-3
+13
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И здесь и там
А у испанцев до 21 века игроков не было? Ни одного игрока 80-х или раньше нет. Испанцы в 60-х выигрывали чемпионат Европы. Ну и Вилья высоко, он забивал много, но не настолько, учитыва, насколько та сборная Испания доминировала. Тот же Холланд забил бы в таких условиях раза в два больше
+16
-6
+10
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Alexey Catalonsky
Ответ &_Bishep_&
Я считаю Пике там лишний. Давид Сильва, Франциск Фабрегас, Фернандо Торрес больше него заслуживают. Как защитники Йерро и Камачо были сильнее его. Да и вообще были же -Луис Суарес, Хуанито, Гвардиола, Мичел....
Йерро да, весьма культовый защитник, насколько я помню он помимо прямых обязанностей неплохо штрафники исполнял.
+8
-1
+7
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AminO2
Ди Стефано уже не котируется?
+16
-9
+7
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Vankouver
Смешные ребята эти FourFourTwo.

Луис Суарес Мирамонтес.
Обладатель ЗМ-1960. Еще два раза занимал 2-е место в голосовании на ЗМ. По одному разу - 3-е место и 4-е место в голосовании на ЗМ.

И такого игрока нет даже в ТОП-10 Испании по версии FourFourTwo?
+9
-2
+7
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Yri Yrov
по мне Иньеста лучше Хави
+6
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Армавирский
вчера опубликовал лучших 21века, Иньеста в этом списке был выше Хави, а в Испании наоборот. как?
+6
0
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Нурлан Кезекенов
Ответ Тёма Тёма
По факту, я бы Бускетса и Алонсо выше поставил, а Касильяса - ниже. А так, все вроде гармонично.
Не вопрос, создай свой рейтинг тёмы, и поставь кого надо
+6
-1
+5
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Gon3a1e5@mail.ru
Йерро место не нашлось?
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-3
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тимур хасанов
Ответ Серхио Огурцов
Судя по списку , испанский футбол начал существовать пятнадцать лет назад
потому что они ЧМ и ЧЕ брали
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Ильнур Хасанов
Фернандо Торрес, Гути, Мориентес.
+4
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Альберт Галин
Бутрагеньо? Мичел?
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JURAVLI
Хави и Иньеста в лучшие годы шли комплектом и в клубе, и в сборной. Сложно сказать, кто из них лучше. Они дополняли друг друга, так что 1/2 место можно менять местами без угрызений совести.
+3
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corazón blanco
Что не имя, то легенда.
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Ярик01
Два титула ЧЕ, титул ЧМ, до этого поколения лишь один раз Европу зацепили.
Но все 10 тел из этого поколения не очень уважительно к прошлому
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Андерлехт Брюггевич
Ответ Vankouver
Смешные ребята эти FourFourTwo. Луис Суарес Мирамонтес. Обладатель ЗМ-1960. Еще два раза занимал 2-е место в голосовании на ЗМ. По одному разу - 3-е место и 4-е место в голосовании на ЗМ. И такого игрока нет даже в ТОП-10 Испании по версии FourFourTwo?
там, видимо, зумеры работают одни
+3
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kutavlik
Ответ Андерлехт Брюггевич
однозначно иньеста - лучший игрок в истории испании.
Хави и Иньеста - лучшая связка!!!
+3
-1
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fussballer
Ответ &_Bishep_&
А так, я понял, чисто чемпионский ЧМ-10 состав, но без Капдевильи.
И с Раулем.
+2
0
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Родя Раскольников
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Ну уж так перебарщивать не надо, дружище. Понятно, что для тебя Месси величина такого масштаба в футболе, что ты о нем вспомнил даже тут; но это лишнее.
+3
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Птюч, Ёж.
Ответ &_Bishep_&
Я считаю Пике там лишний. Давид Сильва, Франциск Фабрегас, Фернандо Торрес больше него заслуживают. Как защитники Йерро и Камачо были сильнее его. Да и вообще были же -Луис Суарес, Хуанито, Гвардиола, Мичел....
да Торрес конечно, единственный гол в финале Евро 2008, гол в финале 2012. Пике вообще не понятно за какие заслуги в списке.
+9
-7
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Нос в муке
Ответ &_Bishep_&
Однозначно! Если учитывать заслуги перед сборной Испании Рауль даже не рядом с Вильей..
Отсыпь хоть чуток
+2
0
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папаша Мюллер
Где Бутрагеньо? Там чё,из ума совсем выжили?
+2
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Crawling
Пару лет назад в Испании проводился подобный опрос. С ощутимым перевесом победил Иньеста
+2
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Рэд Уайт
Ответ Rocky Raccoon
Вилья выше Рауля???
конечно выше
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ak83
Ответ kaka10
при том что Хави начал показывать топ игру лишь в 29 лет и только в системе Гвардиолы Через несколько лет его спокойно заменили Ракитичем и отправили доигрывать в пустыню
Хави стал лучшим игроком Евро 2008 когда ещё ни разу не сыграл под руководством Гвардиола
+2
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no_one_perfect
Ответ QWertY
Вилья > Рауля бесспорно
Жаль, что вы не видели Рауля вживую)
Конечно, как может четырехкратный лучший футболист Испании, обладатель серебряного мяча сравниться с великим однократным лучшим футболистом Испании, который за свою карьеру, бывало, проигрывал конкуренцию на острие сборной Сеску)
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karlsson27
Все же знаменитый вратарь Рикардо Замора, легенды Реала Франсиско Хенто (6-кратный победитель КЕЧа!), Сантамария, Пирри, Анхель, Амансио, обладатель Золотого мяча м победитель ЧЕ Луис Суарес Мирамонтес наверное неведомы английским журналистам. Как и многие звезды-баски, легендарнейший бомбардир и неоднократный победитель гонки бомбардиров звезда Спортинга Кики, плеяда звезд Барсы начала 90-х и многие другие.
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Андерлехт Брюггевич
Ответ chiscuid
Если признали лучшим Хави, то явно не все так однозначно)
хави был прекрасным игроком, но иньеста был моцартом от футбола. его игра - чистое искусство
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chiscuid
Ответ Андерлехт Брюггевич
хави был прекрасным игроком, но иньеста был моцартом от футбола. его игра - чистое искусство
Тогда Хави был центральным процессором от футбола, спор бесполезен, оба лучшие, поменяй их местами разницы никакой не будет
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Рэд Уайт
Ответ Moscwow
Чапи на первом месте😂😂😂 Пике вообще в списке🤣🤣🤣🤣🤣
смешно что в списке делает рауль вот это реальнт ржака
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<CRISTIANO>
Ответ rigobersong
Вилья 81 года, Рауль 77го. Разница 4 года. Анатилика Эстонца - просто эти игроки разных поколений, и Раулю не повезло:)🤣🤣🤣
4 года разницы - это разные поколения???????
+3
-2
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Александр Суряев
Ответ Pelerin
А в чëм прикол постоянно перепечатывать статьи из fourfourtwo? Это для тех, кто не умеет читать по-английски (гугл в помощь!), но страстно желает узнать мнение писателя из fourfourtwo? Тогда почему только этот сайт? Уверен, испанский, французский и итальянский язык знает намного меньше пользователей, а мнение Марки, Франс Футбол и Корьере делла Сера знать куда интереснее))
Они не такие плодовитые, как 442. )
+1
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Тимур Гарипов
Хави??? Иньеста, безусловно
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AminO2
Ответ Sanya Kruus
он хоть испанец
Значительно больше испанец, чем, например, Эусебио - португалец. 31 матч за сборную Испании.
+3
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BurBon
Бускетс должен быть в топ5 вообще без вопросов, уникум.
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