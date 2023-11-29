Хави – лучший испанский футболист в истории по версии FourFourTwo. Иньеста – 2-й, Касильяс – 3-й, Рамос – 5-й
Хави признан лучшим испанским игроком в истории по версии FourFourTwo.
Британский журнал составил список 10 лучших футболистов в истории Испании.
Первую строчку занял бывший полузащитник «Барселоны» Хави, в данный момент возглавляющий каталонскую команду.
Весь топ-10 выглядит так:
1. Хави («Барселона»);
2. Андрес Иньеста («Барселона»);
3. Икер Касильяс («Реал», «Порту»);
4. Давид Вилья («Валенсия», «Барселона», «Атлетико»);
5. Серхио Рамос («Севилья», «Реал», «ПСЖ»);
6. Серджи Бускетс («Барселона», «Интер Майами»);
7. Рауль («Реал»);
8. Карлес Пуйоль («Барселона»);
9. Жерар Пике («Барселона»);
10. Хаби Алонсо («Реал», «Реал Сосьедад», «Ливерпуль», «Бавария»).
Месси – лучший футболист XXI века по версии FourFourTwo. Роналду – 2-й, Иньеста, Хави, Роналдиньо – в топ-5, Зидан – 6-й, Роналдо – 17-й
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Иньеста единственный игрок, который был признан лучшим игроком финала ЧМ, Евро и ЛЧ:)
Луис Суарес Мирамонтес.
Обладатель ЗМ-1960. Еще два раза занимал 2-е место в голосовании на ЗМ. По одному разу - 3-е место и 4-е место в голосовании на ЗМ.
И такого игрока нет даже в ТОП-10 Испании по версии FourFourTwo?
Но все 10 тел из этого поколения не очень уважительно к прошлому
Конечно, как может четырехкратный лучший футболист Испании, обладатель серебряного мяча сравниться с великим однократным лучшим футболистом Испании, который за свою карьеру, бывало, проигрывал конкуренцию на острие сборной Сеску)