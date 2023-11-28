«Реал» снова первый, благородство Роналду, панчи «Динамо» и «Зенита», «Акрон» уволил Калешина после громких слов и другие новости

1. «Реал» вышел на первое место в таблице Ла Лиги, опередив «Жирону» после ничьей каталонцев с «Атлетиком» (1:1) в 14-м туре.

2. «Торпедо» проиграло «Трактору» (1:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ, «Спартак» победил «Автомобилист» (4:1), ЦСКА уступил «Локомотиву» (2:3) и другие результаты дня.

3. Благородство дня! Криштиану Роналду сказал судье, что назначенного на нем пенальти в азиатской Лиге чемпионов не было, 11-метровый отменили. «Аль-Наср» 38-летнего португальца вышел в плей-офф ЛЧ, команда не проигрывает 20 матчей подряд во всех турнирах.

4. РПЛ закупит красные мячи для игры в снегопад к следующему сезону: «99,9%, что ситуация в Калининграде не повторится. Медиа немного преувеличили тему». На четвертьфиналах Фонбет Кубка России они будут уже сейчас.

5. НХЛ. «Коламбус» обыграл «Бостон» (5:2) и ушел с последнего места на Востоке, у «Блю Джекетс» по шайбе забросили 4 россиянина (причем подряд). «Флорида» разгромила «Оттаву» (5:0), Сергей Бобровский провел 40-й матч на ноль за карьеру в лиге. Все результаты дня – здесь.

6. «Акрон» уволил главного тренера Евгения Калешина «из-за разногласий в пути развития». Команда занимает 3-е место в Мелбет Первой лиге, идет в 2 очках от лидера и претендует на выход в Мир РПЛ. Кажется, это эхо резонансных слов тренера про деградацию российского футбола.

7. «Динамо» анонсировало матч с «Зенитом» мемом с тонущим ребенком, намекнув, что их будут поддерживать всей страной. «Зенит» в ответ выложил стикерпак «Вы опустились на дно» с отсылкой к фанатской кричалке про «отсосать 3000 залуп».

8. НБА. «Филадельфия» растоптала «Лейкерс» с разницей «+44» и другие результаты.

9. Форвард «Динамо» Федор Смолов подарил жене Porsche Cayenne. Недавно у пару родилась дочка.

10. Российский теннисист Даниил Медведев выиграл больше всех матчей в 2023 году, у Новака Джоковича лучший процент побед.

11. Ирландская полиция открыла расследование из-за слов Конора Макгрегора о беспорядках в Дублине после вооруженного нападения на пятерых человек.

12. Обвиняемому в изнасиловании Дани Алвесу в третий раз отказали во временном освобождении, прокуратура считает, что риск побега экс-игрока «Барселоны» вырос из-за близости конца процесса. Жертва бразильца страдает от ПТСР, говорится в отчете прокуратуры. Девушке 11 месяцев оказывают психологическую помощь.

13. «Уралмаш» победил «Енисей» в Единой лиге ВТБ, «Руна» проиграла «Зениту».

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