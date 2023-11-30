У Захаряна нет результативных действий за 400 минут в 12 играх за «Сосьедад». Арсен впервые отыграл полный матч за басков – с «Зальцбургом» в ЛЧ

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Ред Булл Зальцбург Иманоль Альгуасиль Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян впервые отыграл полный матч за «Реал Сосьедад».

В матче Лиги чемпионов против «Ред Булл Зальцбург» (0:0) российский полузащитник, начавший игру в стартовом составе, остался на поле после того, как Иманоль Альгуасиль сделал все 5 возможных замен.

За 90 минут без учета добавленного времени Захарян коснулся мяча 83 раза и трижды пробил по воротам (1 раз – в створ). Россиянин стал лучшим в матче по количеству передач под удар (4) и в финальную треть поля (20).

Захарян выходил на поле в 12 матчах «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне, начав 4 из них в стартовом составе. За 400 минут Арсен не отметился результативными действиями.

Подробная статистика его выступлений доступна здесь.

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39 комментариев
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Cruel Snake
Но это никак не отменяет тот факт, что это «Сосьедад» Захаряна
+26
-3
+23
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bellyashe
вполне неплохо смотрелся. уверенно, спокойно. да, момент не реализовал, обидно, но всё придет. тренер и партнеры доверяют все больше, так что продолжать работать и всё будет хорошо)
+23
-5
+18
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GuruFutbola
Ответ evgen123
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Евгений 123-ий, 30 лет, спорц.ру
+26
-9
+17
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Makeav
Доброй матч провёл. Мог минимум дважды забивать: первый раз сам запорол, второй раз вратарь спас. Да и вообще почти во всех опасныех моментах в впервой тайме поучаствовал, плюс пару раз хорошо в отбор вступил.

Единственное проблема - это физическая подготовка. Осушение, что сдох ещё в первом тайме. Ещё и бегает так, будто гантели на ногах. Пока не решит эти проблемы на стабильное место в стартовом составе не стоит рассчитывать.

Но для дебютного первого полного матчах — достойно. Молодец, Арсен!
+15
-4
+11
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фунфырь в гетрах
Лучший матч Захаряна в сезоне. Заметно улучшение взаимопонимания с партнерами. Удивляет, что который матч ему доверяют подавать угловые. В прессинге отрабатывает, несколько раз мяч отобрал. Короче, приживается.
Однако, с завершением у него проблемы, конечно
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+7
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GuruFutbola
Ответ ALMANAC
Спасибо хоть про касания не написали душнилы
Ты не дочитал)
+11
-6
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Артём Никулин
Ответ Makeav
Доброй матч провёл. Мог минимум дважды забивать: первый раз сам запорол, второй раз вратарь спас. Да и вообще почти во всех опасныех моментах в впервой тайме поучаствовал, плюс пару раз хорошо в отбор вступил. Единственное проблема - это физическая подготовка. Осушение, что сдох ещё в первом тайме. Ещё и бегает так, будто гантели на ногах. Пока не решит эти проблемы на стабильное место в стартовом составе не стоит рассчитывать. Но для дебютного первого полного матчах — достойно. Молодец, Арсен!
Ну да, во втором тайме он вообще не бегал, просто волочился по полю. То ли стиль у него такой, то ли устал. Хотя он так пешеходил и в первом тайме, но в конце матча пошел в отбор, после которого заработали опасный штрафной.
+3
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Hans Castorp
Ответ evgen123
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Беллингем реально уникум, играет как какой-то дядька, и ведет себя так же
+4
-1
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Санти Воид
если пишут
про "Сосьедад Захаряна",
значит это
кому-нибудь нужно.
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Makeav
Ответ Артём Никулин
Ну да, во втором тайме он вообще не бегал, просто волочился по полю. То ли стиль у него такой, то ли устал. Хотя он так пешеходил и в первом тайме, но в конце матча пошел в отбор, после которого заработали опасный штрафной.
Ну по ощущением именно по физики подсел. Просто в первом тайме он все же хоть как-то бегал. Во втором персонально за ним тоже смотрел — просто пешеход настоящий и включался только, когда ему мяч пасовали.

Странно, если это не физика, а он сам решил пешочком по полю погулять.
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napoli_14
Ответ evgen123
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Белллингем - уникум, которых один на сотню миллионов.
Захарян - просто из плеяды «чуть лучше других». Не бесталанный, но не божья искра.
Глупо сравнивать.
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The Best 20
Ответ Илья Богданов
Думаешь, не наиграл еще на адидасы? Пока разрешаешь ему только в демиксах бегать?
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Илья Богданов
Ответ The Best 20
зато бутсы дорогие
Думаешь, не наиграл еще на адидасы? Пока разрешаешь ему только в демиксах бегать?
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Makeav
Ответ adeptik
Это стиль такой. Как и у Миранчука. Тот тоже стоячий. Не знаю как эту дурь из них выбить, если б бегали хотя бы на 20-30% больше, стали бы ярчайшими игроками, но почему-то лень, даже когда на банку сажают. Удивительные
Ну если стиль, то стоит в Динамо вернуться. С учетом того, что в Сосьедаде все достаточно активные и подвижные футболисты, Арсену там делать нечего со своим спортивным шагом.
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adeptik
Ответ Артём Никулин
Ну да, во втором тайме он вообще не бегал, просто волочился по полю. То ли стиль у него такой, то ли устал. Хотя он так пешеходил и в первом тайме, но в конце матча пошел в отбор, после которого заработали опасный штрафной.
Это стиль такой. Как и у Миранчука. Тот тоже стоячий. Не знаю как эту дурь из них выбить, если б бегали хотя бы на 20-30% больше, стали бы ярчайшими игроками, но почему-то лень, даже когда на банку сажают. Удивительные
0
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ALMANAC
Ответ GuruFutbola
Ты не дочитал)
Это не то)
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Роман
Ответ ALMANAC
Спасибо хоть про касания не написали душнилы
Жди в следующей новости)
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Aleksei Swift
Настолько дефицит кадров, что мусолят этого типсона, даже Каряка в Бенфике лучше смотрелся
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Новый тренер ФК Спартак
ну хоть не за 100 лямов взяли
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Мыкола
Чем думал, когда согласился на переход в эту команду? Ладно агенту плевать. Он бабки срубил и доволен
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михаил почта
паспортисты не умеют играть в футбол!может в Челси или Реале заиграет?
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Всеволод Бобров
хорошо сегодня играл кстати, в плюс можно игру занести
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Groznyi2024
Зато в Европе! (с)
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evgen123
Захарян впервые отыграл полный матч за "Реал Сосьедад" Захаряна.
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Артём Никулин
Арсен провел очень хороший матч. Первый тайм «Сосьедад» очень активно играл через его фланг, один раз Захарян классно пошел в обводку, но позже потерял мяч и привез контратаку. А так без ошибок. Доверяли все стандарты.

Было два момента забить: в первом и втором тайме. Но в первый раз не понял, что делать: бить с неудобной левой или покатить Ойарсабалю – поэтому неумело отправил мяч мимо ворот. А во втором хорошо подстроился под удар, но там вратарь «Зальцбурга» потащил (вообще монстр, он и выбил в соло ничью для австрийцев).

Во втором Заху отправили в центр поля, где он особо не сиял. Но там и «Сосьедад» весь подсел. В общем, хороший матч. Конечно, дурачки, что смотрят на сухую статистику, будут писать бред, что Арсен не тянет и надо отправлять его в «Урал». Но объективно Арсен хорошо смотрелся. Все будет хорошо, ему доверяют.
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