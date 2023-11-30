У Захаряна нет результативных действий за 400 минут в 12 играх за «Сосьедад». Арсен впервые отыграл полный матч за басков – с «Зальцбургом» в ЛЧ
Арсен Захарян впервые отыграл полный матч за «Реал Сосьедад».
В матче Лиги чемпионов против «Ред Булл Зальцбург» (0:0) российский полузащитник, начавший игру в стартовом составе, остался на поле после того, как Иманоль Альгуасиль сделал все 5 возможных замен.
За 90 минут без учета добавленного времени Захарян коснулся мяча 83 раза и трижды пробил по воротам (1 раз – в створ). Россиянин стал лучшим в матче по количеству передач под удар (4) и в финальную треть поля (20).
Захарян выходил на поле в 12 матчах «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне, начав 4 из них в стартовом составе. За 400 минут Арсен не отметился результативными действиями.
Подробная статистика его выступлений доступна здесь.
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Единственное проблема - это физическая подготовка. Осушение, что сдох ещё в первом тайме. Ещё и бегает так, будто гантели на ногах. Пока не решит эти проблемы на стабильное место в стартовом составе не стоит рассчитывать.
Но для дебютного первого полного матчах — достойно. Молодец, Арсен!
Однако, с завершением у него проблемы, конечно
про "Сосьедад Захаряна",
значит это
кому-нибудь нужно.
Странно, если это не физика, а он сам решил пешочком по полю погулять.
Захарян - просто из плеяды «чуть лучше других». Не бесталанный, но не божья искра.
Глупо сравнивать.
Было два момента забить: в первом и втором тайме. Но в первый раз не понял, что делать: бить с неудобной левой или покатить Ойарсабалю – поэтому неумело отправил мяч мимо ворот. А во втором хорошо подстроился под удар, но там вратарь «Зальцбурга» потащил (вообще монстр, он и выбил в соло ничью для австрийцев).
Во втором Заху отправили в центр поля, где он особо не сиял. Но там и «Сосьедад» весь подсел. В общем, хороший матч. Конечно, дурачки, что смотрят на сухую статистику, будут писать бред, что Арсен не тянет и надо отправлять его в «Урал». Но объективно Арсен хорошо смотрелся. Все будет хорошо, ему доверяют.