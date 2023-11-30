У Захаряна нет результативных действий за 400 минут в 12 играх за «Сосьедад». Арсен впервые отыграл полный матч за басков – с «Зальцбургом» в ЛЧ

Арсен Захарян впервые отыграл полный матч за «Реал Сосьедад».

В матче против « » (0:0) российский полузащитник, начавший игру в стартовом составе, остался на поле после того, как сделал все 5 возможных замен.

За 90 минут без учета добавленного времени Захарян коснулся мяча 83 раза и трижды пробил по воротам (1 раз – в створ). Россиянин стал лучшим в матче по количеству передач под удар (4) и в финальную треть поля (20).

Захарян выходил на поле в 12 матчах «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне, начав 4 из них в стартовом составе. За 400 минут Арсен не отметился результативными действиями.

Подробная статистика его выступлений доступна здесь.

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