Бенрахма оштрафован на 10 000 фунтов за нападение двух его американских булли XL на человека и его собаку в 2023-м. Потерпевший получит компенсацию в 2500 фунтов
Саид Бенрахма оштрафован за нападение его собак на человека.
Напомним, бывшему вингеру «Вест Хэма» были предъявлены обвинения в том, что два его пса породы американский булли XL напали на человека в Лондоне в 2023 году.
Как сообщил магистратский суд Уиллсдена, потерпевший получил ссадины на руках и ногах в результате инцидента. Также пострадала его собака породы золотистый ретривер – ей потребовалось лечение у ветеринара.
Футболист, выступавший на заседании по видеосвязи, заявил, что собаки сбежали через боковую калитку, которую оставил открытой работавший на него человек.
Судья Мэтт Джаббитт принял решение оштрафовать игрока «Неома» на 5000 фунтов за каждое из двух нападений. Бенрахма также обязали выплатить потерпевшему компенсацию в размере 2500 фунтов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Independent
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости