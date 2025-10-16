  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бенрахма оштрафован на 10 000 фунтов за нападение двух его американских булли XL на человека и его собаку в 2023-м. Потерпевший получит компенсацию в 2500 фунтов
2

Бенрахма оштрафован на 10 000 фунтов за нападение двух его американских булли XL на человека и его собаку в 2023-м. Потерпевший получит компенсацию в 2500 фунтов

Саид Бенрахма оштрафован за нападение его собак на человека.

Напомним, бывшему вингеру «Вест Хэма» были предъявлены обвинения в том, что два его пса породы американский булли XL напали на человека в Лондоне в 2023 году. 

Как сообщил магистратский суд Уиллсдена, потерпевший получил ссадины на руках и ногах в результате инцидента. Также пострадала его собака породы золотистый ретривер – ей потребовалось лечение у ветеринара. 

Футболист, выступавший на заседании по видеосвязи, заявил, что собаки сбежали через боковую калитку, которую оставил открытой работавший на него человек. 

Судья Мэтт Джаббитт принял решение оштрафовать игрока «Неома» на 5000 фунтов за каждое из двух нападений. Бенрахма также обязали выплатить потерпевшему компенсацию в размере 2500 фунтов.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Independent
logoСаид Бенрахма
деньги
происшествия
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoНеом
logoВест Хэм
животные и спорт
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Ли Кан Ин признан азиатским футболистом года. Хавбек «ПСЖ» опередил Тареми и Кубо
514 минут назад
Четыре футболиста играли и с Родри, и с Кака в одной команде. Вспомните хотя бы одного?
27 минут назадТесты и игры
Петржела поддерживает ужесточение лимита в РПЛ: «Это даст возможность для появления новых Аршавиных и Кержаковых. В «Зените» начнут играть свои, а не бразильцы»
2451 минуту назад
Глава МИД Израиля о недопуске фанатов «Маккаби» на матч с «Астон Виллой»: «Позорное и трусливое решение. Призываю власти Великобритании отменить его»
25сегодня, 19:24
Фонбет Кубок России. «Факел» обыграл «Урал», «Торпедо» разгромило «Велес», «Кубань Холдинг» выбил «Черноморец»
32сегодня, 18:57
Умер 19-летний воспитанник «Кайрата» Толеу. Форвард упал на поле во время матча с «Экибастузом» в Первой лиге Казахстана
23сегодня, 18:42
«Спартак» берет только иностранцев, это априори неправильно. Почему не пробовать российских тренеров? Я в шоке». Ташуев о красно-белых
53сегодня, 18:12
Роналду – самый высокооплачиваемый футболист мира с доходом 280 млн долларов в год. Месси – 2-й, Мбаппе – 4-й, Холанд – 5-й, Винисиус – 6-й, Ямаль – 10-й (Forbes)
82сегодня, 17:45
Семак считает нынешний лимит оптимальным: «Он позволяет нам быть конкурентоспособными. Рано или поздно нас допустят, а чемпионат у нас хороший, зрители собираются»
96сегодня, 17:22
Фанатам «Маккаби» Тель-Авив запретили посещение выездного матча с «Астон Виллой» в ЛЕ – из-за возможных проблем с безопасностью
27сегодня, 17:12
Ко всем новостям
Последние новости
Аршавин об итоге конфликта Сперцяна и Ндонга: «Не думаю, что Эдик прям такой расист. Просто когда у тебя эмоции, нервы от игры, это влияет. Здорово, что все так завершилось»
17сегодня, 19:14
Торричелли о Зидане в «Юве»: «Я его не знал, но на первой тренировке мы все потеряли дар речи. Мы смотрели друг на друга, словно спрашивая: «С какой планеты этот парень?»
8сегодня, 18:58
Сканавино покинет пост гендиректора «Ювентуса» 7 ноября. Должность займет Комолли
сегодня, 18:28
«Мне больше не интересен «Фенербахче». Моуринью о критике от президента турецкого клуба
5сегодня, 17:53
«Эвертон» и Пикфорд продлили контракт до 2029 года. Вратарь играет за клуб с 2017-го
6сегодня, 16:17
Рафинья может сыграть с «Реалом», показала МРТ. Вингер «Барсы» восстанавливается от травмы задней поверхности бедра
9сегодня, 16:12
Губерниев о Станковиче: «Слабый тренер, надо гнать его в три шеи! Все, что знала одна Сербия, теперь знаем еще и мы»
55сегодня, 15:40
Златан Ибрагимович: «Я открыл двери для нового поколения Швеции. Мне нужно было быть сильнее других – я работал, жертвовал, шел против всех»
20сегодня, 14:59
Кононов о возвращении в «Торпедо»: «Я принял вызов, здесь очень серьезные цели. У меня симпатия к клубу – в паузу смотрел все матчи»
14сегодня, 14:49
Станислав Черчесов: «Лимит должен быть, но какой? Невозможно оставить в заявке 13 иностранцев, а играть пятью – это нонсенс. Если будет решение, я его приму»
6сегодня, 14:48