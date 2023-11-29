Беккенбауэр – лучший немецкий футболист в истории по версии FourFourTwo. Герд Мюллер – 2-й, Маттеус – 3-й, Нойер – 7-й

Франц Беккенбауэр признан лучшим немецким игроком в истории.

Британский журнал FourFourTwo составил список 10 лучших футболистов в истории Германии.

Первую строчку занял бывший защитник «Баварии» Франц Беккенбауэр, выступавший на профессиональном уровне с 1964 по 1983 год.

Весь топ-10 выглядит так:

1. («Бавария»)

2. («Бавария»)

3. («Бавария», « », « » Менхенгладбах)

4. («Бавария»)

5. (« »)

6. (« » Менхенгладбах, «Реал»)

7. Мануэль Нойер («Бавария», «Шальке»)

8. Мирослав Клозе («Бавария», «Кайзерслаутерн», «Вердер», «Лацио»)

9. Фритц Вальтер («Кайзерслаутерн»)

10. Оливер Кан («Бавария», «Карлсруэ»).

Хави – лучший испанский футболист в истории по версии FourFourTwo. Иньеста – 2-й, Касильяс – 3-й, Рамос – 5-й

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!