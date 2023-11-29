Беккенбауэр – лучший немецкий футболист в истории по версии FourFourTwo. Герд Мюллер – 2-й, Маттеус – 3-й, Нойер – 7-й
Франц Беккенбауэр признан лучшим немецким игроком в истории.
Британский журнал FourFourTwo составил список 10 лучших футболистов в истории Германии.
Первую строчку занял бывший защитник «Баварии» Франц Беккенбауэр, выступавший на профессиональном уровне с 1964 по 1983 год.
Весь топ-10 выглядит так:
1. Франц Беккенбауэр («Бавария»)
2. Герд Мюллер («Бавария»)
3. Лотар Маттеус («Бавария», «Интер», «Боруссия» Менхенгладбах)
4. Филипп Лам («Бавария»)
5. Уве Зеелер («Гамбург»)
6. Гюнтер Нетцер («Боруссия» Менхенгладбах, «Реал»)
7. Мануэль Нойер («Бавария», «Шальке»)
8. Мирослав Клозе («Бавария», «Кайзерслаутерн», «Вердер», «Лацио»)
9. Фритц Вальтер («Кайзерслаутерн»)
10. Оливер Кан («Бавария», «Карлсруэ»).
Хави – лучший испанский футболист в истории по версии FourFourTwo. Иньеста – 2-й, Касильяс – 3-й, Рамос – 5-й
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И это клубный уровень.не считая ЧМ и т.д.
Ну и конечно вызывает вопросы отсутствие Тони Крооса
Один из лучших - без вопросов!
Но по одному игроку можно сказать уверенно. Мирослав Клозе на 8 месте - это кринж, тогда в Германии, можно сказать, вообще не было футбола. Он круто играл в сборной, была у него такая уникальная черта, но всю карьеру провел во второстепенных клубах без особой бомбардирской статистики (10-15 голов за сезон), а в Баварии, называя вещи своими именами, провалился, да и в целом не был звездой даже для своего поколения: взять Баллака или Швайнштайгера - насколько разные величины с Клозе. Но 8 место по версии FourFourTwo, браво!
А список можно бесконечно расширять, но все равно найдутся "обездоленные" футболисты
Есть Томас Мюллер, Тони Кросс, Матиас Заммер, которые по величию ничем не уступают Клозе.
То есть, ни Томас Мюллер, ни Жером Боатенг, ни Бенедикт Хёведес, ни Мертезакер, ни Мануэль Нойер, ни Бастиан Швайнштайгер, ни Мирослав Клозе, ни Матс Хуммельс, ни Марио Гётце ключевой роли не играли, а просто были пассажирами?
Или это вы просто так сказали, потому на вашей аватарке эмблема Реала? Тогда как вы могли забыть про не менее "важного" игрока той Германии - Сами Хедиру?
То, что почти всю жизнь Оливье Жиру не очень хорошо играл в клубах, не отменяет того, что он великий бомбардир сборной Франции.
А товарищ DDR Маттиас Заммер и его подвиги на Евро -96 и в составе BVB,как пример.
У человека "Золотой мяч",на минуточку.
Футбол как приложение к статусу легенды.
А если без шуток,Мюллер это редчайший пример служения спорту(футболу).Ни зависти,ни скандалов,ни недовольства.
Именно Баварии очень повезло с ним.(Спасибо ЛВГ!)
И никак не наоборот.
2 финала ЧМ. победа в ЧЕ. - такой ну да ну да. . пошел я бамбук покурю