Беккенбауэр – лучший немецкий футболист в истории по версии FourFourTwo. Герд Мюллер – 2-й, Маттеус – 3-й, Нойер – 7-й

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Франц Беккенбауэр признан лучшим немецким игроком в истории.

Британский журнал FourFourTwo составил список 10 лучших футболистов в истории Германии.

Первую строчку занял бывший защитник «Баварии» Франц Беккенбауэр, выступавший на профессиональном уровне с 1964 по 1983 год. 

Весь топ-10 выглядит так: 

1. Франц Беккенбауэр («Бавария»)

2. Герд Мюллер («Бавария»)

3. Лотар Маттеус («Бавария», «Интер», «Боруссия» Менхенгладбах)

4. Филипп Лам («Бавария»)

5. Уве ЗеелерГамбург»)

6. Гюнтер НетцерБоруссия» Менхенгладбах, «Реал»)

7. Мануэль Нойер («Бавария», «Шальке»)

8. Мирослав Клозе («Бавария», «Кайзерслаутерн», «Вердер», «Лацио»)

9. Фритц Вальтер («Кайзерслаутерн»)

10. Оливер Кан («Бавария», «Карлсруэ»).

Хави – лучший испанский футболист в истории по версии FourFourTwo. Иньеста – 2-й, Касильяс – 3-й, Рамос – 5-й

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80 комментариев
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Hitgoe Himgob
Ответ JENNINGS
Клозе низковато, должен быть в топ-5 Ну и конечно вызывает вопросы отсутствие Тони Крооса
А Клинсманна вообще нет, Чемпион Мира и Европы, полтинник голов за сборную, первый человек в истории который на трёх ЧМ забивал минимум три мяча
+34
-3
+31
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Отец Абду
Какой же Томас Мюллер недооценённый...
+29
-2
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Ноябрьский Набат
Ответ Биллибоб
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у Крооса 5 ЛЧ у единственного немецкого футболиста, 6 КЧМ вообще у единственного футболиста.
И это клубный уровень.не считая ЧМ и т.д.
+24
-5
+19
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JENNINGS
Клозе низковато, должен быть в топ-5
Ну и конечно вызывает вопросы отсутствие Тони Крооса
+28
-11
+17
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Nicolas Erfe
Как болельщик Реала не отрицаю вклад Нетцера, но он есть, а Крооса нет? Того Крооса, который брал требл с Баварией и ЧМ с Германией. пфффф
+11
-3
+8
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Авл Агерий
А где Руммениге? Рейтинг абы что.
+8
-2
+6
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Beckham7-23
Ответ Биллибоб
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я бы Озила на Баллака махнул
+8
-2
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Arthurino
Ответ Tristan...
Герд Мюллер не первый? Но ведь голы, статистика... Криштибои такое не поймут... Кайзер, конечно, велик, и не только как футболист
Казалось бы, к новости о лучших футболистах в истории Германии невозможно приплести Роналду, но пути сектантов воистину неисповедимы
+6
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JENNINGS
Ответ Андрей Арсентьев
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Кроос - один из лидеров полузащиты «Реала» и сборной Германии этого века. 5 кубков ЛЧ, 6 КЧМ, требл с «Баварией», ЧМ
Один из лучших - без вопросов!
+7
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Cearvm
Трудно как-либо обсуждать подобные топы - многих игроков не видел, но ждал здесь Пауля Брайтнера.

Но по одному игроку можно сказать уверенно. Мирослав Клозе на 8 месте - это кринж, тогда в Германии, можно сказать, вообще не было футбола. Он круто играл в сборной, была у него такая уникальная черта, но всю карьеру провел во второстепенных клубах без особой бомбардирской статистики (10-15 голов за сезон), а в Баварии, называя вещи своими именами, провалился, да и в целом не был звездой даже для своего поколения: взять Баллака или Швайнштайгера - насколько разные величины с Клозе. Но 8 место по версии FourFourTwo, браво!
+8
-3
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DimaBayern
Для тех кто пишет, где Тони Кроос, в истории немецкого футбола были не менее крутые игроки, а именно Томас Мюллер, Юрген Клинсманн, Маттиас Заммер, Руди Фёллер, Андреас Бреме, Карл-Хайнц Руммениге, Литтбарски, Зепп Майер, Шварценбек.
+4
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Hitgoe Himgob
Ответ Биллибоб
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Вот поэтому я не люблю такие рейтинги. Клинсманн, Майер, Руммениге должны быть тоже. Про такие футбольные державы надо топ 30 как минимум составлять
+4
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Аврал
Фамилию Манфред Кальц они наверное и не знают.Похоже там тинейджеров куча в журнале.
+3
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Andrew Kolevatykh
Ответ Биллибоб
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На 6 месте Нетцер, внимательный ты наш
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Andrew Kolevatykh
Ответ Hitgoe Himgob
Вот поэтому я не люблю такие рейтинги. Клинсманн, Майер, Руммениге должны быть тоже. Про такие футбольные державы надо топ 30 как минимум составлять
На самом деле достаточно не ранжировать. Просто список без номеров. Такие рейтинги грешат тем, что сравнивают несравнимое: эпохи, амлуа, например.
А список можно бесконечно расширять, но все равно найдутся "обездоленные" футболисты
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Берни Парент
У немцев целая россыпь великолепных игроков. Так что, выбирать из них это заведомо трудная задача. Вот и не нашлось места в десятке Руммениге, Оверату, Хрубешу, Фишеру. Шварценбеку, Грабовски, Заммеру, Хёсслеру, Мёллеру, Литтбарски, Брайтнеру...Одним словом, что ни фамилия, то мастер. И как же без Зеппа Майера?! А о Клинсманне кто-то замолвит словечко?)
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Андрей Арсентьев
Ответ Beckham7-23
я бы Озила на Баллака махнул
Баллак сильнее Озила, просто ему часто не везло.
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ThomasMuller13fan
Ответ Александр Гончаров
Лам не может быть выше Нойера ну никак. Очень всё условно.
Плюсую. При всей трудности сравнения игроков разных позиций, Нойер должен подвинуть всех, кто ниже 3 места в этом списке, по Маттеусу уже спорно.
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S H A R K
Ответ JENNINGS
Клозе низковато, должен быть в топ-5 Ну и конечно вызывает вопросы отсутствие Тони Крооса
Я бы наоборот его из рейтинга убрал. Средний нападающий. Игра в сборной наверное самое яркое, что у него было в карьере. На клубном уровне он особо и не выделялся.
Есть Томас Мюллер, Тони Кросс, Матиас Заммер, которые по величию ничем не уступают Клозе.
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Кокич
Румменигге должен быть в пятёрке.
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Hitgoe Himgob
Клинсманн прям боль моя, должен быть в десятке
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&_Bishep_&
Румменигге, Литбарский, Клинсман, Брёме...
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Андрей Арсентьев
Ответ Hitgoe Himgob
Клинсманн прям боль моя, должен быть в десятке
В Топ-20 он железно бы вошёл с такими легендами, как Фогтс, Румменигге, Фёллер и т.д.
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Hitgoe Himgob
Ответ Andrew Kolevatykh
На самом деле достаточно не ранжировать. Просто список без номеров. Такие рейтинги грешат тем, что сравнивают несравнимое: эпохи, амлуа, например. А список можно бесконечно расширять, но все равно найдутся "обездоленные" футболисты
Абсолютно согласен, составьте топ 20-30 игроков в истории без ранга. Разные эпохи, разный футбол. Как Беккенбауэра сравнить с Маттеусом например я не понимаю
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Andrew Kolevatykh
Ответ Hitgoe Himgob
Абсолютно согласен, составьте топ 20-30 игроков в истории без ранга. Разные эпохи, разный футбол. Как Беккенбауэра сравнить с Маттеусом например я не понимаю
Или Фрица Вальтера. Судя по тому, что я читал о нем, первая большая легенда немецкого футбола, его имя носит целый стадион. Но это было ведь во времена, когда футбол был совсем другим. И ведь как сравнить? Вряд ли осталось много современников или записей. Если тебе не 90, то хорошо, если ты статью в Вики о нем прочитал. С точки зрения игры абсолютно непонятно, что это был за игрок, чем именно выделялся, какими навыками обладал
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DimaBayern
Ответ RealJon
если бы не Озил и Крооса в ЧМ 14, Германия бы так осталось без титула со времен 90х.
Вы на полном серьёзе считаете, что главные игроки сборной Германии ЧМ 2014 - это Месут Озил и Тони Кроос? То есть, вы считаете, что именно они, СВОИМИ РУКАМИ, НА СВОИХ ПЛЕЧАХ тащили изо всех сил Германию к победе, а остальные игроки были так, инвалиды, которые ничего не могли толком сделать, я ж правильно вас понял?
То есть, ни Томас Мюллер, ни Жером Боатенг, ни Бенедикт Хёведес, ни Мертезакер, ни Мануэль Нойер, ни Бастиан Швайнштайгер, ни Мирослав Клозе, ни Матс Хуммельс, ни Марио Гётце ключевой роли не играли, а просто были пассажирами?
Или это вы просто так сказали, потому на вашей аватарке эмблема Реала? Тогда как вы могли забыть про не менее "важного" игрока той Германии - Сами Хедиру?
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elkipalki
Как Лама на четвертое место поставили? У того же Крооса вроде 5 ЛЧ, из них 3 подряд, чемпион мира.
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Матрос Кот
Зепп Майер вратарь Баварии ЧЕ,ЧМ 3 кубка КЕЧ. Но мне из немцев больше всех нравился Пауль Брайтнер, топ игрок. И еще Руммениге. Вообще у немцев Бавария 70 все звезды.
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Иван Иванов
Ля, кто-нибудь сожгите уже этот ФорФорТу! 😡
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Spaten
Клинсманн. Целая эпоха
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Alexander Marakhovsky
Ответ Muhammed Lokgaev
Где Мюллер?
На втором месте
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Джульетта Джульетта
Ответ DimaBayern
Для тех кто пишет, где Тони Кроос, в истории немецкого футбола были не менее крутые игроки, а именно Томас Мюллер, Юрген Клинсманн, Маттиас Заммер, Руди Фёллер, Андреас Бреме, Карл-Хайнц Руммениге, Литтбарски, Зепп Майер, Шварценбек.
Поддерживаю!
0
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Андрей Арсентьев
Ответ Cearvm
Трудно как-либо обсуждать подобные топы - многих игроков не видел, но ждал здесь Пауля Брайтнера. Но по одному игроку можно сказать уверенно. Мирослав Клозе на 8 месте - это кринж, тогда в Германии, можно сказать, вообще не было футбола. Он круто играл в сборной, была у него такая уникальная черта, но всю карьеру провел во второстепенных клубах без особой бомбардирской статистики (10-15 голов за сезон), а в Баварии, называя вещи своими именами, провалился, да и в целом не был звездой даже для своего поколения: взять Баллака или Швайнштайгера - насколько разные величины с Клозе. Но 8 место по версии FourFourTwo, браво!
А на каком месте должен быть лучший бомбардир сборной за всю историю?
То, что почти всю жизнь Оливье Жиру не очень хорошо играл в клубах, не отменяет того, что он великий бомбардир сборной Франции.
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Андрей Арсентьев
Ответ bestvideox
Потешили самолюбие Блохина. Как он разорвал всю защиту Баварии во главе в Бэкенбауером, это было что-то.
Женя Харлачёв в 1995 году её тоже разорвал. Только что из этого?
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Андрей Арсентьев
Ответ S H A R K
И это, наверное, его единственное достижение. Скоро его рекорд будет побит Мбаппе. Тогда чем он будет выделяться?
Тем, что занимает второе место в истории ЧМ, выше Роналдо, Фонтэна и Пеле. Или это уже не впечатляет?
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TalSer
Ответ JENNINGS
Клозе низковато, должен быть в топ-5 Ну и конечно вызывает вопросы отсутствие Тони Крооса
у Клозе если честно клубная карьера не топовая. При всем уважении к его карьере в сборной (доверие Лева и отсутствие стабильных напов у Германии). Томас Мюллер должен быть выше
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Bayern2004
Ответ Hitgoe Himgob
А Клинсманна вообще нет, Чемпион Мира и Европы, полтинник голов за сборную, первый человек в истории который на трёх ЧМ забивал минимум три мяча
Согласен.
А товарищ DDR Маттиас Заммер и его подвиги на Евро -96 и в составе BVB,как пример.
У человека "Золотой мяч",на минуточку.
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Биомеханоид
Ответ Авл Агерий
А где Руммениге? Рейтинг абы что.
Зепп Майер
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Claudio_ Caniggia
Ответ &_Bishep_&
Румменигге, Литбарский, Клинсман, Брёме...
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Bayern2004
Ответ Отец Абду
Какой же Томас Мюллер недооценённый...
DJ Томас кайфует от собственного уникального радио и фермы с конями.
Футбол как приложение к статусу легенды.
А если без шуток,Мюллер это редчайший пример служения спорту(футболу).Ни зависти,ни скандалов,ни недовольства.
Именно Баварии очень повезло с ним.(Спасибо ЛВГ!)
И никак не наоборот.
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Андрей Арсентьев
Ответ Hitgoe Himgob
Вот поэтому я не люблю такие рейтинги. Клинсманн, Майер, Руммениге должны быть тоже. Про такие футбольные державы надо топ 30 как минимум составлять
Конечно. Даже в России сложно выбрать Топ-10.
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Джульетта Джульетта
Видел всех в деле, поэтому с расстановкой в первой тройке абсолютно согласен. А дальше уже не настолько громкие, в сравнении с "призерами", имена пошли, да и не суть важно, кто из них на каком месте.
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Muhammed Lokgaev
Ответ Alexander Marakhovsky
На втором месте
С Гердом Мюллером понятно, я то про Мюллера 21 века
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Павел Павленко
Румменигге-2КЧ(в до Босмановскую эпоху) 2 ЗМ
2 финала ЧМ. победа в ЧЕ. - такой ну да ну да. . пошел я бамбук покурю
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dewald
Проблема Германии не в том, что сложно выбрать лучших в истории, никого не обидев (это объективно проблема любой из топ стран). А в том что из действующих игроков до 30 лет не то, что в топ-10, но даже топ-50 включать объективно будет некого. Ушло поколение Лама и Швайни, уйдут в ближайшие годы Кроос, Мюллер, Нойер, Ройс. А дальше пустыня (((
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bad_bear
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
старина Оливер Кан ниже горнолыжника 🤦‍♂️
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Заур Алиев
Какой нафиг Клозе, несмотря на статус лучшего бомбардира его не должно быть даже в 20 лучших немецких футболистов в истории, в 10 лучших больше заслуживают такие глыбы как Румменигге, Брайтнер, Майер.
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Александр Гончаров
Лам не может быть выше Нойера ну никак. Очень всё условно.
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Ваганов Фидаиль
Вообще германские футболисты задают направление мирового футбола!
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Илья Егоров
Самая богатая история (ну наравне с Бразилией и Италией), есть из чего выбирать. Есть и кого НЕ выбрать в топ, если нет желания, например.
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