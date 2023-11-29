Ковальчук перейдет в «Спартак». 40-летний форвард возвращается в хоккей после пропуска двух сезонов
Илья Ковальчук переходит в «Спартак».
40-летний нападающий возвращается в хоккей и подпишет соглашение со «Спартаком» до конца сезона, об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
Илья Ковальчук выиграл Кубок Гагарина с «Авангардом» в сезоне-2020/21, после чего пропустил два хоккейных сезона, но не объявлял о завершении карьеры.
Хоккеист также работал генеральным менеджером сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Ковальчук – воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года.
Форвард является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, трехкратным обладателем Кубка Гагарина и финалистом Кубка Стэнли.
Но увидеть любопытно
А так, надо было в НХЛ, ведь сегодня Макди обошел его по очкам. Нужно ставить на место этого юношу канадского!))
раньше надо было родную команду вытаскивать, теперь она и без тебя хороша.
даже к цыпе и локтю не монтируется, не говоря уже о первом звене. разве что в третьем попробовать
Нормально же начали сезон и теперь вот это вот всё.. ((