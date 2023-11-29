Ковальчук перейдет в «Спартак». 40-летний форвард возвращается в хоккей после пропуска двух сезонов

Илья Ковальчук переходит в «Спартак».

40-летний нападающий возвращается в хоккей и подпишет соглашение со « » до конца сезона, об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

выиграл Кубок Гагарина с «Авангардом» в сезоне-2020/21, после чего пропустил два хоккейных сезона, но не объявлял о завершении карьеры.

Хоккеист также работал генеральным менеджером сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Ковальчук – воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года.

Форвард является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, трехкратным обладателем Кубка Гагарина и финалистом Кубка Стэнли.