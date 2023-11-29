Ковальчук перейдет в «Спартак». 40-летний форвард возвращается в хоккей после пропуска двух сезонов

Теги Спартак возможные переходы Илья Ковальчук КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Илья Ковальчук переходит в «Спартак».

40-летний нападающий возвращается в хоккей и подпишет соглашение со «Спартаком» до конца сезона, об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Илья Ковальчук выиграл Кубок Гагарина с «Авангардом» в сезоне-2020/21, после чего пропустил два хоккейных сезона, но не объявлял о завершении карьеры.

Хоккеист также работал генеральным менеджером сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Ковальчук – воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года.

Форвард является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, трехкратным обладателем Кубка Гагарина и финалистом Кубка Стэнли.

66 комментариев
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armageddon123456
Вопросы максимально глупые задаются. Как зачем - в родной клуб, чуть поиграть и официально завершить карьеру. Нормальный ход
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Crenk
Думаю не потянет, тем более в столь скоростной игре какую демонстрирует нынешний Спартак
Но увидеть любопытно
+37
-4
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Rudenzik
При всём уважении, время Ильи уже прошло
+26
-3
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Russ Ivan
Удивительные времена в нашем хоккее: любитель в роли ГТ, игры сборной против Китая, возвращение 40летнего дедушки. Не удивлюсь, если скоро Бузова начнёт судить...
+24
-6
+18
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Russ Ivan
Ответ armageddon123456
Вопросы максимально глупые задаются. Как зачем - в родной клуб, чуть поиграть и официально завершить карьеру. Нормальный ход
Там сначала ХК Тверь родной клуб, а потом Питер...
+19
-4
+15
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Melnikov1968
Ничего хорошего в этой новости. И характер у человека полное овно и время его уже закончилось. Баласт.
+23
-9
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bettini
Для чего? Спартак на ходу, лидеры бьют рекорды. Я не думаю, что он готов играть в нижних звеньях. Теперь ради него ломать сочетания?
А так, надо было в НХЛ, ведь сегодня Макди обошел его по очкам. Нужно ставить на место этого юношу канадского!))
+15
-4
+11
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Mick Nich
Ответ Russ Ivan
Удивительные времена в нашем хоккее: любитель в роли ГТ, игры сборной против Китая, возвращение 40летнего дедушки. Не удивлюсь, если скоро Бузова начнёт судить...
Ягр ещё играет
+10
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Контрольный выстрел
Ждем Фетисова в ЦСКА))
+12
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dedushka
молодец. посмотрел, каков спартак в этом сезоне, и решился)
раньше надо было родную команду вытаскивать, теперь она и без тебя хороша.
даже к цыпе и локтю не монтируется, не говоря уже о первом звене. разве что в третьем попробовать
+12
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sergey2022
Большой вопрос зачем?
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Aviator92
Успехов, Илья!
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Даня Чебыкин
Ответ Контрольный выстрел
Ждем Фетисова в ЦСКА))
уже было
+7
-1
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marshal .masha
Ответ Russ Ivan
Удивительные времена в нашем хоккее: любитель в роли ГТ, игры сборной против Китая, возвращение 40летнего дедушки. Не удивлюсь, если скоро Бузова начнёт судить...
Бузова за СКА будет играть, майка уже есть)
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denzel13
Как бы не испортил своим приходом все в Спартаке.
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The_Enot
Посмотрим что из этого получиться!
+5
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Crazy Writer
Ответ Mick Nich
Ягр ещё играет
Так Ягр это топ2 в истории. А по-моему так вообще топ1, т.к Грецки играл очень давно, а Яромир в более современном хоккее всех успехов достиг.
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Crazy Writer
Ответ Maxximus
Т.е. когда Ягр в 50 выходит на лёд, комментарии молодец и все такое. А когда Ковальчук, все задаются вопросом зачем? 😂
Ну вы сравнили - Ягра с ковальчуком. Ягр это топ2 в истории НХЛ по очкам как бы.
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Number79
Ответ The_Enot
Посмотрим что из этого получиться!
Тся
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Wats0n
Да он сам же говорил, что не воспитанник Спартака, а тверского хоккея!!
Нормально же начали сезон и теперь вот это вот всё.. ((
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bobkof55
придется Голдобина во вторую тройку переводить!
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Кайрат Бопенов
Дай бог здоровья Илье, это как как для нас в Авангарде было. Победы не желаю, только хорошее выступление!!!! Спартак в этом сезоне хорош, можно красиво сделать, только удачи и крепкого здоровья!!!
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белая простыня олимпиады
бабла чуку не хватает как обычно, решил брать пока ещё что то дают. да и вот вопрос, как бы с этим приходом команда не посыпалась, а то завалит лёд песком. и да, это неуважение к клубу его воспитавшему.
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Phantom of Opera
Ответ Russ Ivan
Там сначала ХК Тверь родной клуб, а потом Питер...
ТХК
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Maxximus
Ответ Phantom of Opera
ТХК
СКА МВО
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Магомед Саид Амирханов
Зря всё эта идея,не потянет
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Savardus
Печально, когда очень добротный, а для сборной России так вообще легендарный спортсмен так и не находит себя в жизни после спорта, потому что больше ничего не умеет и не пытается новому учиться.
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Curandero71
Достойное завершение карьеры. Да и молодым на пользу пойдет. Удачи, Илье!
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Персональные данные Номер 67327384
Молодчук
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_Абырвалг_
Думаю эксперимент не удастся . И зачем все это ? После возвращения из НХЛ , от него было вреда командам в которых он играл больше чем пользы. Обрезы, не точные пасы , потери ,привозы , в обороне не отрабатывал. Тем более в нынешнем молодом по составу ,скоростном Спартаке эти косяки еще более будут заметны !
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Nick Crosier
Зачем?
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Maxximus
Ответ Александр Сандалов
Ягр играет в 50+в своей родной команде ,которая к слову ему принадлежит и его цель играть в любимую игру и держать на плаву Кладно .Ковальчук же мог в свое время перейти в Спартак ,но выбрал деньги ,а сейчас когда Спартак начал хоть какую то нормальную игру показывать решил перейти .Напоминает Дацюка ,который тоже говорил что родной Екатеринбург,но в итоге после НХЛ перешёл в СКУ ,и только потом когда ске не нужен был перешёл в Авто .
Ягр сам рассказал Вам лично это все? 😂 И решения Ковальчука, по моему здесь мало. Видимо обе стороны заинтересованы в сотрудничестве. Как думаете?
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Russ Ivan
Ответ Mick Nich
Ягр ещё играет
После 2,5-летнего перерыва и работы в сборной?
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Иван Шуткин
Ответ Russ Ivan
Удивительные времена в нашем хоккее: любитель в роли ГТ, игры сборной против Китая, возвращение 40летнего дедушки. Не удивлюсь, если скоро Бузова начнёт судить...
Ягр в 43 в НХЛ играл и до сих пор играет в Чехии ,хотя ему уже под 50
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Alexey Catalonsky
Ну в ротацию можно попробовать, наверное...
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Сергей!
Ну зачем же, реально претендент на кубок ведь в этом году, пусть в тренерах ходит
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Серый
Ответ bettini
Для чего? Спартак на ходу, лидеры бьют рекорды. Я не думаю, что он готов играть в нижних звеньях. Теперь ради него ломать сочетания? А так, надо было в НХЛ, ведь сегодня Макди обошел его по очкам. Нужно ставить на место этого юношу канадского!))
У Спартака много талантливой молодежи, значит, Кови можно заявить 13-м напом.
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Tima_Milan
Ответ Контрольный выстрел
Ждем Фетисова в ЦСКА))
и пукова
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syak7
В 1977 году за Спартак стал играть 41 летний, вернувшийся из Японии Старшинов, который работал там тренером. В том сезоне Спартак в последний раз стал чемпионом страны. А вдруг?
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Пётр Гришман
На ОИ в Пекине была сборная ОКР.
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AERN
Я вообще не понимаю, че он карьеру завершил. Он даже для своих лет играл прилично.
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Maxximus
Ответ Crazy Writer
Ну вы сравнили - Ягра с ковальчуком. Ягр это топ2 в истории НХЛ по очкам как бы.
Ковальчуку бы таких партнёров, какие были у Ягра
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Антон Некрасов
вперёд за кубком Спартак !!!
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Огюст
Усиления от присутствия Ковальчука в Спартаке в игре конечно не будет, так пригласили ,как свадебного Генерала ! Игра игроков Спартака и без него на хорошем ходу ! Проводы конечно в конце сезона торжественные Ковальчук получит !
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Maxximus
Т.е. когда Ягр в 50 выходит на лёд, комментарии молодец и все такое. А когда Ковальчук, все задаются вопросом зачем? 😂
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Джозеф Трибиани
Решил по пути Феди Емельяненко пойти?
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Сергей Зотов
хы, интересно посмотреть) думаю, пара месяцев, и он расторгнет контракт. Но смотреть за этим смешно))
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heivani
Интересно будет посмотреть Ковальчука на фоне других своих будущих одноклубников,показывающих нынче привлекательный,быстрый хоккей.Честно говоря,не верится,что принесет <С> особую пользу,с таким-то простоем.
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Rus00
Один матч и на покой.
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Вячеслав Лобачев
Илья,возроди ТХК,прошу тебя !
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