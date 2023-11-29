«Бенфика» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Теги Интер Бенфика Лига чемпионов УЕФА онлайны Футбол

«Интер» сыграет в гостях с «Бенфикой» в 5-м туре Лиги чемпионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».

Бенфика Португалия – Интер Италия
Дата проведения
29 ноября, 23.00, «Эштадиу да Луш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
БенфикаТрубин, Отаменди, Антониу Силва, Морато, Ди Мария, Жоау Мариу, Рафа Силва, Флорентину, Жоау Невеш, Эурснес, Тенгстедт.
ИнтерАудеро, Дармиан, де Врей, Ачерби, Биссек, Карлос Аугусто, Классен, Фраттези, Аслани, Арнаутович, Санчес.

Таблицы ЛЧ

Статистика ЛЧ

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
grande Inter
Ответ Семён Жуйло
Как-будто это задача на три копейки, вот так просто взять и победить.
ну если РС дома не побеждать, то что нам в плей - офф в принципе делать?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Е.Р.
Аудеро
Биссек 2 джуна
Джун Классен Аслани Фраттези Карлос
Арни Санчес
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
grande Inter
говорят, сегодня ожидается тотальная рокировка состава, вот тут смело можно её проводить, так как из группы вышли, а следующий матч у нас с Наполи в гостях, ну и это прекрасная возможность дать поиграть запасным + отдых основной обоймы игроков.

пока Интер неплохо проводит этот сложный отрезок сезона, осталось продержаться ~3 недели, а там календарь лёгкий последует, можно будет отрываться от соперников по турнирной таблице.

думаю, команда поедет в Лиссабон за дежурной ничьей, но учитывая мёртвую в этом сезоне Бенфику, можно будет и за победу зацепиться, верю в это, всё - таки 2.8 млн. € на дороге не валяются.

форца Интер! ⚫🔵
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Семён Жуйло
Задачу выхода с первого места ещё не отменили. Ротация возможна, но не кардинальная.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Семён Жуйло
Судя по расстановке, которую я получил - тотальная ротация. Выигрывать не собираемся.
Аудеро
Де Врей-Ачерби-Дармиан
Биссек-Фратези-Классен-Аслани-Аугусто
Санчес-Арнаутович.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
grande Inter
Ответ Семён Жуйло
Задачу выхода с первого места ещё не отменили. Ротация возможна, но не кардинальная.
даже если проиграем сегодня, а РС выиграет, то ничего страшного не случится, нам нужно будет просто победить РС в Милане и первое место в кармане, ведь в ЛЧ первым фактором определения команд в таблице являются результаты очных встреч
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Семён Жуйло
Ответ grande Inter
даже если проиграем сегодня, а РС выиграет, то ничего страшного не случится, нам нужно будет просто победить РС в Милане и первое место в кармане, ведь в ЛЧ первым фактором определения команд в таблице являются результаты очных встреч
Как-будто это задача на три копейки, вот так просто взять и победить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий