«Бенфика» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
«Интер» сыграет в гостях с «Бенфикой» в 5-м туре Лиги чемпионов.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».
- Дата проведения
- 29 ноября, 23.00, «Эштадиу да Луш»
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Бенфика –
Трубин, Отаменди, Антониу Силва, Морато, Ди Мария, Жоау Мариу, Рафа Силва, Флорентину, Жоау Невеш, Эурснес, Тенгстедт.
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Биссек 2 джуна
Джун Классен Аслани Фраттези Карлос
Арни Санчес
пока Интер неплохо проводит этот сложный отрезок сезона, осталось продержаться ~3 недели, а там календарь лёгкий последует, можно будет отрываться от соперников по турнирной таблице.
думаю, команда поедет в Лиссабон за дежурной ничьей, но учитывая мёртвую в этом сезоне Бенфику, можно будет и за победу зацепиться, верю в это, всё - таки 2.8 млн. € на дороге не валяются.
форца Интер! ⚫🔵
Аудеро
Де Врей-Ачерби-Дармиан
Биссек-Фратези-Классен-Аслани-Аугусто
Санчес-Арнаутович.