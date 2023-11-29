«Спартак» о словах Медведева «страна без мяса»: «Где футбольная столица России? В Москве, это очевидно»

Теги Спартак Зенит СКА Спартак премьер-лига Россия Александр Медведев КХЛ Дмитрий Зеленов Футбол

В «Спартаке» отреагировали на слова Александра Медведева о «мясе».

Ранее председатель правления «Зенита» и глава совета директоров хоккейного СКА прокомментировал победу хоккейной команды над «Спартаком» фразой «страна без мяса».

«Мы не обращаем внимания на такие высказывания. Где футбольная столица России? В Москве, это очевидно», – сказал руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

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53 комментария
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Aleksey Yashin
Мы не обращаем внимания на такие высказывания, но всё-таки обратим ваше внимание где футбольная столица
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Антинародная Команда
Ответ Роман
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Хлебни борща
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Bartez1986
Медведев за последнюю неделю нормально так опозорился. Умным решением было бы не реагировать на его слова. Зачем отреагировали?
+35
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Artem Piatkov
Зенит - лучший клуб России
Спартак - не лучшие даже в Москве

так правильно
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Caerly
Ответ Bartez1986
Медведев за последнюю неделю нормально так опозорился. Умным решением было бы не реагировать на его слова. Зачем отреагировали?
Где Зеленов и где умные решения. Буквально "Мы не обращаем внимания на такие высказывания, но не можем не высказаться"
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Hong Kil
Ответ Spartakus1984
В Петербурге лишь по сути 1 футбольный клуб серьезного уровня,и 1 стадион,ну какая это футбольная столица????
В Москве по сути 6 команд и уже пять лет ни одна из них не становилась чемпионом. Ну какая это футбольная столица?!
+14
-2
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Дмитрий Рабко
24 октября 1897 года состоялся первый официальный матч в Российской империи. Матч прошёл в Санкт-Петербурге между командами «Спорт» и «Василеостровским обществом футболистов».
+12
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ZarvuR2020
Почему они все что-то отвечают про Москву/Питер а не про Зенит? Мясо - это не про Москву всё таки.
+14
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Tpy6kaMerlina
Ну, если бы вернуться во времена Торпедо, Химки, Динамо, ЦСКА, Спартак, Локомотив, Сатурн, то не только столица, но и сам чемпионат.
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eyeballerswow
Ответ Роман
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написал глор с 2016
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Дмитрий Рабко
Ответ ZarvuR2020
Почему они все что-то отвечают про Москву/Питер а не про Зенит? Мясо - это не про Москву всё таки.
И почему они обижаются на "мясо", если их девичья фамилия "Пищевик" ?
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осетов - пилот болида смерти
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Жаль, в раздевалке не прозвучала кричалка «я не устану повторять…». Это было бы эпично
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Данко Лазович
Да пожалуйста
Нам достаточно быть чемпионами не из футбольной столицы))
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fil_spb
Ответ Bartez1986
Медведев за последнюю неделю нормально так опозорился. Умным решением было бы не реагировать на его слова. Зачем отреагировали?
Если кто и опозорился, так это местные кб, которые закатили истерику в ответ на вполне безобидный подкол и скатились в откровенное хамство. В отличие от Медведева.
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Антинародная Команда
Но обратили внимание
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Олег Сагайдачный
Спартак это кормушка для очень многих. И отказываться от этого они не хотят.
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eyeballerswow
отрицание реальности итт
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Максим Столбов
Хелло Москоу, мы свои в доску
Не устали Вы от свинюшек и их лоску?
Я слышал кто то был не рад
Что чемпионство берет Зенит Ленинград

Но мы пока живы, живее живых
Сильнее красных
Дороже нефтяных
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pogbadrogba
Вот с чего должна была начинаться программа «Очевидное - невероятное»
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CaSpeR-13
ОНи неделю придумывали что сказать? Уже все забыли об этом а спартак проснулся
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Жорег Борщофф
Ответ Benjamin
Смешно как питерские постоянно про Спартак говорят))
Не знал, что Зеленов питерский.
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Жорег Борщофф
Ответ Алешка Терминатор
Чего толку обсуждать провинциальные комплексы локальной, местечковой команды, самой популярной в Санкт-Петербурге и Гатчине? Провинциальные комплексы от этого не станут менее провинциальные. Принципиального соперника для проведения дерби у них от этого всё равно не появится - только если Петротрест возрождать.
Во, ждал, когда будет про комплексы. Какие же вы банальные и предсказуемые. Одно и то же... Хоть бы у Медведева поучились.
В очередной раз прошу назвать комплексы, но не могут же.
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Sasha_Ubriaco
Ответ Tpy6kaMerlina
Ну, если бы вернуться во времена Торпедо, Химки, Динамо, ЦСКА, Спартак, Локомотив, Сатурн, то не только столица, но и сам чемпионат.
Чемпионат водокачки)
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Назар Игорь
Ответ Bartez1986
Медведев за последнюю неделю нормально так опозорился. Умным решением было бы не реагировать на его слова. Зачем отреагировали?
И кто же тогда по твоему дурак в этой ситуации?
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Честный контроль
Ответ CaSpeR-13
ОНи неделю придумывали что сказать? Уже все забыли об этом а спартак проснулся
Тормоза
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bedLaM
Ответ Bartez1986
Медведев за последнюю неделю нормально так опозорился. Умным решением было бы не реагировать на его слова. Зачем отреагировали?
Походу журналюги спросили)
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Veld
Дмитрий Зеленов пиарит некропост придавая ему значимости, отличная работа
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Crazy Writer
Ну очевидно, что они подразумевают количество клубов в мск, а не их качество. Так то там действительно локо-спартак-цска-динамо(плюс еще всякие химки-торпедо...). А в питере только Зенит. Так что количественно - да, мск футбольная столица. А качественно - у Зенита 2 евротрофея, а у остальных 1.
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Bahmut
Ну и к чему эта высокопарность была?
Могли бы в ответ сморозить что-то вроде:
Кому что а баклану рыбу подавай.
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fil_spb
"Ранее председатель правления «Зенита» и глава совета директоров хоккейного СКА прокомментировал победу хоккейной команды над «Спартаком» фразой «страна без мяса»."

Спортсру все врет и манипулирует. Там была не такая фраза. У Медведева было: "Рыбный день, страна без мяса". И между этими фразами огромная разница. Ваш вариант был бы действительно набросом. Тогда как Медведев обыграл самоназвание соперника и культурный момент из недавнего прошлого страны, где четверг был "рыбным" днем. А играли именно в четверг. В итоге получился занятный и безобидный подкол. Хоть местные КБ и горели от него. Но отчасти к этому приложил руку и спортс со своим враньем.
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Архитектор Мендисабаль
Мы не обращаем внимания, но обратим всё же...
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Честный контроль
В Москве да, но не в огороде же в Тарасовке!
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i-volk
Какой-то унылый батл.
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Oleg Olegov
Я смотрел про это ералаш, и там в конце показали, что Пахтакор чемпион и футбольная столица там.
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Спартак Уокер
На данный момент футбольная столица России это Санкт-Петербург так как Зенит последним выигрывал чемпионство страны .
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