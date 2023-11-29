«Спартак» о словах Медведева «страна без мяса»: «Где футбольная столица России? В Москве, это очевидно»

В «Спартаке» отреагировали на слова Александра Медведева о «мясе».

Ранее председатель правления «Зенита» и глава совета директоров хоккейного СКА прокомментировал победу хоккейной команды над «Спартаком» фразой «страна без мяса».

«Мы не обращаем внимания на такие высказывания. Где футбольная столица России? В Москве, это очевидно», – сказал руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

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