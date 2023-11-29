«Спартак» о словах Медведева «страна без мяса»: «Где футбольная столица России? В Москве, это очевидно»
В «Спартаке» отреагировали на слова Александра Медведева о «мясе».
Ранее председатель правления «Зенита» и глава совета директоров хоккейного СКА прокомментировал победу хоккейной команды над «Спартаком» фразой «страна без мяса».
«Мы не обращаем внимания на такие высказывания. Где футбольная столица России? В Москве, это очевидно», – сказал руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
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Спартак - не лучшие даже в Москве
так правильно
Нам достаточно быть чемпионами не из футбольной столицы))
Не устали Вы от свинюшек и их лоску?
Я слышал кто то был не рад
Что чемпионство берет Зенит Ленинград
Но мы пока живы, живее живых
Сильнее красных
Дороже нефтяных
В очередной раз прошу назвать комплексы, но не могут же.
Могли бы в ответ сморозить что-то вроде:
Кому что а баклану рыбу подавай.
Спортсру все врет и манипулирует. Там была не такая фраза. У Медведева было: "Рыбный день, страна без мяса". И между этими фразами огромная разница. Ваш вариант был бы действительно набросом. Тогда как Медведев обыграл самоназвание соперника и культурный момент из недавнего прошлого страны, где четверг был "рыбным" днем. А играли именно в четверг. В итоге получился занятный и безобидный подкол. Хоть местные КБ и горели от него. Но отчасти к этому приложил руку и спортс со своим враньем.