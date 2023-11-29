«Галатасарай» – «Манчестер Юнайтед». 3:3 – Зиеш дважды забил со штрафного, Актюркоглу – в ближний угол! Онлайн-трансляция

Теги Манчестер Юнайтед Галатасарай Лига чемпионов УЕФА Хаким Зиеш Бруну Фернандеш Андре Онана Скотт Мактоминей Алехандро Гарначо онлайны Футбол

«Манчестер Юнайтед» играет с «Галатасараем» на выезде в 5-м туре Лиги чемпионов.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 11-й минуте счет в матче открыл вингер гостей Алехандро Гарначо. На 18-й забил хавбек Бруну Фернандеш, до этого ассистировавший партнеру. На 29-й Хаким Зиеш ударом со штрафного отыграл один гол.

На 55-й забил хавбек Скотт Мактоминей. На 62-й Зиеш сделал дубль, снова забив со штрафного – при обоих его ударах неуверенно сыграл вратарь Андре Онана. На 71-й с передачи марокканца счет сравнял хавбек Керем Актюркоглу, поразив ближний угол ворота Онана.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Галатасарай Турция – Манчестер Юнайтед Англия 3:3 (второй тайм)
Дата проведения
29 ноября, 20.45, «Тюрк Телеком Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 11 Гарначо, 0:2 – 18 Бруну Фернандеш, 1:2 – 29 Зиеш, 1:3 – 55 Мактоминей, 2:3 – 62 Зиеш, 3:3 – 71 Актюркоглу.
ГалатасарайМуслера, Боэ, Айхан, Бардакджи, Анхелиньо, Зиеш, Торрейра, Ндомбеле (Сержиу Оливейра, 60), Заа, Мертенс (Актюркоглу, 60), Икарди.
Манчестер ЮнайтедОнана, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Бруну Фернандеш, Амрабат (Майну, 58), Мактоминей, Антони, Гарначо, Хейлунд (Марсьяль, 58).
Предупреждения:
Бруну Фернандеш (27), Боэ (42), Амрабат (45), Айхан (53), Шоу (59), Уан-Биссака (64).

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188 комментариев
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Хызыр
У Зиеша есть секретная инфа, что Онана дырявый, все остальные на поле думают, что он топ
+26
-1
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Бенисио Дель Пьеро
Такое ощущение, что сценарий всех матчей МЮ в ЛЧ пишет один человек с очень скудной фантазией
+18
-1
+17
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Nickolay Lyskov
"Что с лицом, хейтеры?" - буквально недавно писали фанаты камерунца. После великолепного "сухаря" с Лутоном и 2 ударами в створ они делали то же самое. Так вот, что с вашими-то мордами?
+17
0
+17
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Михо
Пожалуй самый интересный матч сегодня, прямая битва за выход
+14
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Извилина Заремы
Нужен был креативный игрок МЮ, чтобы мог из ничего создать гол. Вот и взяли Онана.
+13
0
+13
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Утя Ваткин
Это точно МЮ?
+6
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Михаил Сергеевич
Онана - главная вратарская дыра современности и один из самых крутых денежных разводов десятилетия. Без слез не взглянешь на его игру в воротах.
+6
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MU-SAF. Scorp.
Онана делает ВСЁ, чтобы МЮ не вышел из группы((
До Де Хеа ему как до Китая ..(((
Ну и по знакомству по АЯКСу от Зиеша пускает ((
+8
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Mekanych Red Devil
Ответ Gatsby !!!
главное чтоб сер решфорда не выпускать
Ну как минимум в этом матче его точно не увидим. Слава Богу!
+6
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madaev
Боже, даже на 3D демонстрации офсайда нет никакого офсайда, судейство уже просто сводит с ума
+12
-7
+5
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MU-SAF. Scorp.
Ну чистый вратарский гол ((
Онана без косяков в ЛЧ не может !!((
+6
-2
+4
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Любезный Коссутий
удачи Манчестеру
+7
-3
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Street Fighter
Ответ Утя Ваткин
Это точно МЮ?
Ну в прошлом матче тоже 0:2 вели в первом тайме)
+3
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MU-SAF. Scorp.
Начало лучше не придумаешь , но не расслабляться! С Коппенгагеном помним что было!
+3
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Mekanych Red Devil
Удачи МЮ! Тяжелейший матч и выезд. Болельщики в Турции очень подготовились к матчу, отличный перфоманс с Welcome to Hell. Но если хотят быть в плей-офф, то побеждать такие матчи надо.
+3
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+3
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evgeny.pavlyu4encko
Дайте шанс турку,это посмешище просто ужасное
+3
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QWertY
Ответ madaev
Боже, даже на 3D демонстрации офсайда нет никакого офсайда, судейство уже просто сводит с ума
Плак плак
+5
-2
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Бенисио Дель Пьеро
Атака МЮ может забивать в ЛЧ хоть 10 мячей. Однако оборона все равно умудрится пропустить 11
+2
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QWertY
Да и свистуны на трибунах утихомирились после гола🤣
+3
-1
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Asuev
Там не было офсайда у Икарди!
+6
-4
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MarkusNest
Блин, а где статья недавняя «Онана снова топ»? Что-то не могу найти
+2
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Виталий Ан
Ответ madaev
Боже, даже на 3D демонстрации офсайда нет никакого офсайда, судейство уже просто сводит с ума
Они с ВАР и линейками не могут определить. Для чего вообще тогда он нужен.
+2
0
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Streetbor
Нужно покаиться перед Де Хеа. Какой же Онана рукопоп 🤦‍♂️🤦‍♂️
+3
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bro Lo
какой-же качественный огонь на поле!
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Евгений Фабиянчук
Онана онанировал, онанировал, да так и не выонанировал
+2
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Gatsby !!!
главное чтоб сер решфорда не выпускать
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Mekanych Red Devil
Ответ Хызыр
Четко видно, что офсайда не было при голе Икарди. Кусок футболки на руке почему посчитали за офсайд.
Четко видно, что ты частенько появляешься на ветках МЮ всегда с хейтерскими комментами) поэтому твое мнение о пенальти особенно ценно (абсолютно нет).
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udiekemen
Ответ Хызыр
У Зиеша есть секретная инфа, что Онана дырявый, все остальные на поле думают, что он топ
Щас такую передачу сделал🤤 лучший игрок матча или даже тура
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Mekanych Red Devil
Ответ QWertY
Турецкие костоломы и свистуны пока что получают свое. Надеюсь МЮ забьет третий и заберет победу
Амрабату вообще левую желтую дали. А у турков должно быть больше карточек.
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Великолепный Пеп
Последние минут 15 юнайтед капитально отскакивает
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MU-SAF. Scorp.
Повезло с офсайдом ))
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Streetbor
удар по воротам Онана и гол верняк обеспечен. Почему нельзя было поставить турка, который здесь играл 🤷‍♂️ Этот африканец больше вреда принёс, чем Магвайер за пару лет.
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MU-SAF. Scorp.
Вот проследите за Онана он всегда с запозданием реагирует на удар. Хороший прыжок его спасает, но от поздней реакции отскок мяча от него очень неудачные и мяч часто мечется в штрафной площади (( . Не знаю, что-то Бартеза начинает напоминать по кипишности ((
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Mekanych Red Devil
Вот в ЛЧ есть система определения офсайда и четко видно почему офсайд или наоборот почему его нет. Клоуны в ФА еще весь этот сезон будут ошибаться, пытаясь начертить линии.
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Михаил Зюбин
7Хаг классные замены сделал, прям усилил Галатасарай.
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ML26
МЮ нужна только победа, но даже она ничего не будет гарантировать. Бавария подарков не будет делать
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Wildelk
Не, ну теперь ждём классическую четвёрку для этой ЛЧ. Онана 🤦‍♂️
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Roni7730
это карма за украдини гол и рука
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Люблю Марго Робби
Ответ Gatsby !!!
главное чтоб сер решфорда не выпускать
У него дисквал
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Любезный Коссутий
Ответ GuruFutbola
Да, хотелось бы этого, чтобы прочитать твои оправдания)
если наш МЮ сольет такой мертвой Барсе, то никаких оправданий быть не может ☝🏻
+5
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Mekanych Red Devil
Два таких дурака пустить может только МЮ. Онана запорол, но и Марсиаль выбесил, мяч прям на его голову летит и он в последний момент просто пропускает его. Вместо того, чтобы спокойно выбить. Опять же зачем надо было выпускать вместо Хойлуна Марсиаля, тем более так рано? Просто не понимаю этого.
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zandexon
Ответ Lion Lionich
Что ни удар то гол..сцук
Это про МЮ?
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Nicolas Erfe
Зиеш бог, забирайте его из Турции. А мю мешокя не умеет держать удар
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UseR
Какое убожество Онана.... и после сегодняшнего матча меня продолжат убеждать, что он топ, а Де хея до сих пор так нигде и не играет?
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Streetbor
ну от Бруну другого и не ожидаешь, он либо ассист шикарный выдаст либо гол. Браво !
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a.sh.s.
какой удар от Бруно какой красивый гол
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Lion Lionich
Онана
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Lion Lionich
Ответ Mekanych Red Devil
Четко видно, что ты частенько появляешься на ветках МЮ всегда с хейтерскими комментами) поэтому твое мнение о пенальти особенно ценно (абсолютно нет).
С нескольких акков заходит)
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Gatsby !!!
как же хорош мага
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Streetbor
Ответ Утя Ваткин
Это точно МЮ?
Конечно всё тот же, уже начинаем пропускать))
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