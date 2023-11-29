«Галатасарай» – «Манчестер Юнайтед». 3:3 – Зиеш дважды забил со штрафного, Актюркоглу – в ближний угол! Онлайн-трансляция

«Манчестер Юнайтед» играет с «Галатасараем» на выезде в 5-м туре Лиги чемпионов.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 11-й минуте счет в матче открыл вингер гостей . На 18-й забил хавбек , до этого ассистировавший партнеру. На 29-й ударом со штрафного отыграл один гол.

На 55-й забил хавбек . На 62-й Зиеш сделал дубль, снова забив со штрафного – при обоих его ударах неуверенно сыграл вратарь . На 71-й с передачи марокканца счет сравнял хавбек , поразив ближний угол ворота Онана.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Таблицы ЛЧ

Статистика ЛЧ

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!