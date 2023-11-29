«Галатасарай» – «Манчестер Юнайтед». 3:3 – Зиеш дважды забил со штрафного, Актюркоглу – в ближний угол! Онлайн-трансляция
«Манчестер Юнайтед» играет с «Галатасараем» на выезде в 5-м туре Лиги чемпионов.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 11-й минуте счет в матче открыл вингер гостей Алехандро Гарначо. На 18-й забил хавбек Бруну Фернандеш, до этого ассистировавший партнеру. На 29-й Хаким Зиеш ударом со штрафного отыграл один гол.
На 55-й забил хавбек Скотт Мактоминей. На 62-й Зиеш сделал дубль, снова забив со штрафного – при обоих его ударах неуверенно сыграл вратарь Андре Онана. На 71-й с передачи марокканца счет сравнял хавбек Керем Актюркоглу, поразив ближний угол ворота Онана.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 29 ноября, 20.45, «Тюрк Телеком Стэдиум»
- Голы:
- 0:1 – 11 Гарначо, 0:2 – 18 Бруну Фернандеш, 1:2 – 29 Зиеш, 1:3 – 55 Мактоминей, 2:3 – 62 Зиеш, 3:3 – 71 Актюркоглу.
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Галатасарай –
Муслера, Боэ, Айхан, Бардакджи, Анхелиньо, Зиеш, Торрейра, Ндомбеле (Сержиу Оливейра, 60), Заа, Мертенс (Актюркоглу, 60), Икарди.
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Манчестер Юнайтед –
Онана, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Бруну Фернандеш, Амрабат (Майну, 58), Мактоминей, Антони, Гарначо, Хейлунд (Марсьяль, 58).
- Предупреждения:
- Бруну Фернандеш (27), Боэ (42), Амрабат (45), Айхан (53), Шоу (59), Уан-Биссака (64).
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До Де Хеа ему как до Китая ..(((
Ну и по знакомству по АЯКСу от Зиеша пускает ((
Онана без косяков в ЛЧ не может !!((