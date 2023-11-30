Чинахов забил во 2-й игре подряд, став 3-й звездой матча с «Монреалем». У него 3+2 в 13 встречах

Теги Коламбус НХЛ Егор Чинахов Хоккей

Егор Чинахов забил гол в матче с «Монреалем» (2:4) и был признан третьей звездой.

Форвард «Коламбуса» отличился во второй игре подряд. Всего в 13 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 5 (3+2) очков.

Сегодня за 15:04 (0:19 – в большинстве) у россиянина 5 бросков в створ ворот, 2 хита, полезность – «плюс 1».

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14 комментариев
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marshal .masha
В звене с Воронковым у Егора дела пошли в гору. Коул, Воронков, Чинахов однозначно лучшие сейчас.
+6
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+6
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marshal .masha
Ответ Кино Музыка
Зато как!
Ещё бы так же в первом периоде, после паса Воронкова на пустые по шайбе попал, вообще бы замечательно было
+6
0
+6
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Cbj Fan
Это звено феериит. На сегодня лучшее. Только не понимаю, почему Егор не в первой ПП вместо Лайне. Дело в том, что ТШ там хочет видеть Веренского как распасовщика и Годро на левой стороне. Тогда Лайне вынужден играть на правой и там не может использовать бросок сходу. Также меня интересует, почему во втором ПП играет с Боквистом Проворов. Может лучше:

Воронков
Лайне Силлинджер Фантилли
Боквист
+5
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+5
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marshal .masha
Ответ Кино Музыка
Интеллигентный гол.
Пас то похоже на Веренского шел , увёл Егор из под носа)
+1
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+1
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Кино Музыка
Интеллигентный гол.
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lus
Такое впечатление, что Егор от игры к игре прибавляет, удачи.
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Александр Невский
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чинахов через месяц вернётся в Россию в Авангард
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K. Eropegov
Четверо на одного вратаря... Веселье!
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Кино Музыка
Ответ marshal .masha
Пас то похоже на Веренского шел , увёл Егор из под носа)
Зато как!
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Cbj Fan
Ответ Кино Музыка
Зато как!
На Дженнера.
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srs
Ответ Александр Невский
чинахов через месяц вернётся в Россию в Авангард
Чинахов - ту вей легионер/Мальцев - Жафяров/Галиев? Играть то с кем тоже нужно будет, не под Пьянова же
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srs
Ответ srs
Чинахов - ту вей легионер/Мальцев - Жафяров/Галиев? Играть то с кем тоже нужно будет, не под Пьянова же
А то ведь АБ с Вороном(а может и без) будут яростно сопротивлятся ударному звену Спунера Авы и матчи опять будут суховатыми по результативности. Нужны голы от других
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Александр Невский
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ srs
Чинахов - ту вей легионер/Мальцев - Жафяров/Галиев? Играть то с кем тоже нужно будет, не под Пьянова же
Чинахов как раз под Вея а чем тебе Пьянов не нравиться уже 5 голов забил в сезоне забьет 10-15 нормальный центр
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srs
Ответ Александр Невский
Чинахов как раз под Вея а чем тебе Пьянов не нравиться уже 5 голов забил в сезоне забьет 10-15 нормальный центр
Даже так, благодарю за информацию.
Рядом с 5 голов Уже как то не очень смотрится. А так конечно пусть сами со своим Пъяным разбираются.
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