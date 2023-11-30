Чинахов забил во 2-й игре подряд, став 3-й звездой матча с «Монреалем». У него 3+2 в 13 встречах

Егор Чинахов забил гол в матче с «Монреалем» (2:4) и был признан третьей звездой.

Форвард « » отличился во второй игре подряд. Всего в 13 матчах текущего чемпионата на его счету 5 (3+2) очков.

Сегодня за 15:04 (0:19 – в большинстве) у россиянина 5 бросков в створ ворот, 2 хита, полезность – «плюс 1».