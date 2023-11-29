Финляндия, Дания и Эстония бойкотировали чемпионат мира по эстетической гимнастике из-за участия россиянок

Теги эстетическая гимнастика Политика ТАСС Лилия Морозова Гимнастика

Финляндия и Дания бойкотировали чемпионат мира по эстетической гимнастике из-за России.

Об этом сообщила президент Международной федерацию групповой эстетической гимнастики (IFAGG) Лилия Морозова.

Чемпионат и первенство мира по эстетической гимнастике прошли с 23 по 27 ноября в Алма-Ате

«Северные страны были вынуждены пропустить чемпионат мира по требованию Нордических олимпийских комитетов, наложивших запрет на выступление из-за участия гимнасток России и Беларуси несмотря на то что они выступали под флагом международной федерации.

Речь идет о сборных Дании, Финляндии и Фарерских островов, чьи национальные федерации входят в IFAGG. К этим трем странам присоединилась также Эстония.

Мне очень грустно, что политика вмешивается в спорт, все это отражается на гимнастках, они страдают в первую очередь. Мы во время соревнований старались даже не произносить слово «бойкот» из уважения к спортсменкам.

Гимнастика – это ранняя специализация, вид спорта молодых, люди могут выступать на высоком уровне, как правило, непродолжительное время. Век спортсменок и так не очень длинный, а когда они вынуждены еще и пропускать соревнования, то это очень нехорошо», – сказала Морозова.  

Российские гимнастки заняли первое и третье места на чемпионате мира, поделив бронзу с командой Болгарии, первое и второе места – на турнире юниоров.

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16 комментариев
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Russ Ivan
Жаль нельзя ветер на границе перекрыть, чтобы не дышать одним воздухом с русскими...
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And-Rover
Но товарооборот они не бойкотируют почему-то.
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-1
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Дмитрий9779
Да и пёс с ними.
+7
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vallabaza
а почему эти клоуны не блокируют войну и поставки оружия из-за участия в войне россиян?
+6
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Dinamik1
Соревнования прошли а мы о них только узнали.Спортс опять рулит.
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a2wai
С другой стороны, благодаря таким новостям, пользователи Sports.ru узнают о существовании новых для них видов спорта.
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Максим Столбов
Эстетическая гимнастика, интересно
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Назар Игорь
Это большая потеря, ведь Фареры гегемоны в гимнастике, без их участия любые соревнования теряют интерес.
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MyGerodot
Скандинавские девушки всегда люто завидовали нашим красавицам)
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Сергей Эльдиев
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в этом весь их смысл жизни)
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Melnikov1968
Очередная хрень:"Эстетическая гимнастика". Гимнастика сама по себе эстетична. Для чего в масло добавлять масло?
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Sorpos
а эстетическая гимнастика - это то же самое что художественная?
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Хаскерс
А это что за гимнастика?
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Pavel Nikolaev
Ответ Dinamik1
Соревнования прошли а мы о них только узнали.Спортс опять рулит.
Потому, что думать не обязанность обывателя
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