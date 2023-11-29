Финляндия, Дания и Эстония бойкотировали чемпионат мира по эстетической гимнастике из-за участия россиянок

Финляндия и Дания бойкотировали чемпионат мира по эстетической гимнастике из-за России.

Об этом сообщила президент Международной федерацию групповой эстетической гимнастики (IFAGG) Лилия Морозова.

Чемпионат и первенство мира по эстетической гимнастике прошли с 23 по 27 ноября в Алма-Ате

«Северные страны были вынуждены пропустить чемпионат мира по требованию Нордических олимпийских комитетов, наложивших запрет на выступление из-за участия гимнасток России и Беларуси несмотря на то что они выступали под флагом международной федерации.

Речь идет о сборных Дании, Финляндии и Фарерских островов, чьи национальные федерации входят в IFAGG. К этим трем странам присоединилась также Эстония.

Мне очень грустно, что политика вмешивается в спорт, все это отражается на гимнастках, они страдают в первую очередь. Мы во время соревнований старались даже не произносить слово «бойкот» из уважения к спортсменкам.

Гимнастика – это ранняя специализация, вид спорта молодых, люди могут выступать на высоком уровне, как правило, непродолжительное время. Век спортсменок и так не очень длинный, а когда они вынуждены еще и пропускать соревнования, то это очень нехорошо», – сказала Морозова.

Российские гимнастки заняли первое и третье места на чемпионате мира, поделив бронзу с командой Болгарии, первое и второе места – на турнире юниоров.