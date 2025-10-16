«Барсу» подозревают в нарушении запрета на переговоры с Гризманном в 2019-м. Клуб заплатил «Атлетико» 15 млн евро, чтобы мадридцы не предоставляли RFEF доказательства, считает судья

«Барселону» подозревают в заключении фиктивной сделки с «Атлетико».

Судья, расследующий дело о трансферных выплатах «Барселоны» во время президентства Жозепа Бартомеу , счел, что подписание Антуана Гризманна должно быть приобщено к делу, сообщает El Mundo.

Он предполагает, что каталонцы нарушили запрет на прямые переговоры с игроком без разрешения его клуба – такой вывод был сделан на основе электоронных писем, отправлявшихся во время тайных переговоров. Вышеупомянутый запрет не действует только в том случае, если до истечения контракта футболиста осталось менее 6 месяцев.

Судья отметил, что мадридский клуб обратился в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) из-за контактов «Барселоны» с Гризманном в период с февраля по март 2019 года – тогда у «блауграны» не было такого права.

«Чтобы избежать возможных санкций со стороны RFEF, лица, находящиеся под следствием, предположительно, провели прямые переговоры с «Атлетико » и достигли соглашения, которое предусматривало выплату 15 миллионов евро в обмен на непредоставление доказательств для начатого разбирательства», – говорится в постановлении суда.

«Чтобы придать выплатам законный вид, было якобы сымитировано, что [«Барселона »] получила право приоритетного выкупа нескольких игроков «Атлетико». Эти факты могут представлять собой преступление в виде недобросовестного управления и/или мошенничества с бухгалтерией», – заключил судья.