Месси – лучший футболист в истории «Барсы» по версии FourFourTwo. Хави, Иньеста, Кройфф, Роналдиньо – в топ-5, Марадона – 6-й, Гвардиола – 19-й

Теги Яя Туре Тьерри Анри Роналд Куман Барселона Карлес Пуйоль Лилиан Тюрам Хави Роналдиньо Андрес Иньеста Самюэль Это′О Лионель Месси Роналдо Жерар Пике Гари Линекер Ла Лига Христо Стоичков рейтинги Диего Марадона Йохан Кройфф Микаэль Лаудруп Ривалдо Пеп Гвардиола Луис Суарес Неймар Луис Энрике Луис Суарес Мирамонтес Серджи Бускетс Ладислао Кубала Жорди Альба Андони Субисаррета Жозеп Самитьер Сесар Родригес FourFourTwo Футбол

Лионель Месси признан лучшим игроком в истории «Барселоны» по версии FourFourTwo.

Британский журнал составил список 50 лучших футболистов в истории каталонского клуба.

Месси, выступавший за основную команду «блауграны» с 2003 по 2021 год, занял первую строчку. 

Топ-20 выглядит так:

1. Лионель Месси

2. Хави

3. Андрес Иньеста

4. Йохан Кройфф

5. Роналдиньо

6. Диего Марадона

7. Самюэль Это′О

8. Роналд Куман

9. Сесар Родригес

10. Микаэль Лаудруп

11. Серджи Бускетс

12. Карлес Пуйоль

13. Роналдо

14. Андони Субисаррета

15. Ладислао Кубала

16. Луис Энрике

17. Жерар Пике

18. Ривалдо

19. Пеп Гвардиола

20. Жозеп Самитьер.

Отметим, что Луис Суарес Мирамонтес занял 21-е место, Неймар – 22-е, Луис Суарес – 24-е, Тьерри Анри расположился на 32-й строчке, Христо Стоичков – на 38-й, Жорди Альба – на 41-й, Лилиан Тюрам стал 44-м, Гари Линекер – 46-м, Яя Туре замкнул топ. 

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

77 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pit4er
Зубастик феномен, конечно, но он за Барсу всего один сезон провёл, а Суарес с треблом даже не в 20-ке? Эээ
+92
-3
+89
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S H A R K
Ответ pit4er
Зубастик феномен, конечно, но он за Барсу всего один сезон провёл, а Суарес с треблом даже не в 20-ке? Эээ
Тоже самое и о Марадоне. За какие услуги он на 6-ом месте? Полтора сезона за Барсу...

Вообще у 442 слишком субъективные рейтинги. До сих пор не увидел от них какого-то адекватного рейтинга.
+30
-1
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Человек1991
Дани Алвес в топ 5 должен быть , потом Бускетс , Пуйоль , Пике , Суарес, Рональдиньо.
+26
-8
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Moffo
Бускетс, Пуйоль и Ривалдо точно должны быть выше. И да, где Дани Алвес?
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Ривалдо ставить ниже Роналдо который провел 1 сезон и кинул клуб, просто кощунство:))
+19
-6
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мертвый Дьявол
Они там у всех клубов будут рейтинги составлять? А про Анжи будет?
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КобеКириленко
Марадона конечно пожалуй лучший футболист до появления Месси и Роналду,но здесь он слишком высоко. Он в Барсе пару сезонов играл и не особо блистал. Он сам говорил,что не сильно рад был играть за Барселону. Он безусловно лучший в истории Наполи.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bevooch
Ответ Мертвый Дьявол
Они там у всех клубов будут рейтинги составлять? А про Анжи будет?
Там тоже Это’о будет в топе
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леван Мкртчян
Ответ Человек1991
Дани Алвес в топ 5 должен быть , потом Бускетс , Пуйоль , Пике , Суарес, Рональдиньо.
Надо ограничиния ставить а таких рейтингах . Например : игрок должен отыграть хотя-бы три сезона, чтобы попасть в подобный рейтинг.
А то глупости какие-то получаются. Марадона (условно) за всю историю футбола в тройке, а в истории Барсы шестой.
Зубастика, если оценивать по его одному сезону в Барсе, то он в топ-10 должен быть железно.
Феноменальный сезон провел в Барсе, забив 47 мячей в 46 матчах.

Непонятно как это все сравнивать
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bonebrake
Как то Суарез очень ниско
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Насонов
Как всегда с такими рейтингами, непонятен критерий «лучшести». Если это лучшие футболисты, которые когда-либо играли за клуб, то Марадона низковато. Если это футболисты, которые больше всех дали клубу, то Марадона высоковато (когда Стоичков 38-й).
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
scaryclown/
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Барса лучший клуб в истории Испании и Европы
+19
-15
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Румянцев
Хави выше Кройфа,Стоичков на дне.Ясно-понятно.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
no_one_perfect
А как так выходит, что обладатель ЗМ и победитель ЛЧ в составе Барсы, Христо Стоичков ниже Тьерри Анри, который провел за блауграну всего 3 сезона и последний из них-он уже явно доигрывал?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Салесар
Ответ Леван Мкртчян
Надо ограничиния ставить а таких рейтингах . Например : игрок должен отыграть хотя-бы три сезона, чтобы попасть в подобный рейтинг. А то глупости какие-то получаются. Марадона (условно) за всю историю футбола в тройке, а в истории Барсы шестой. Зубастика, если оценивать по его одному сезону в Барсе, то он в топ-10 должен быть железно. Феноменальный сезон провел в Барсе, забив 47 мячей в 46 матчах. Непонятно как это все сравнивать
У суареса был как минимум не хуже сезон 15/16, но еще были друг к сильные сезоны. 3 бомбардир в истории клуба. Как он даже не в топ-20 - непонятно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Moffo
Ответ Moffo
Бускетс, Пуйоль и Ривалдо точно должны быть выше. И да, где Дани Алвес?
38 место Христо Стоичков тоже такое себе, должен быть выше
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KNVB Oranje
Кройф основополагающий игрок Барсы, предопределивший её стиль на века. Он сделал из Барсы ту Барсу которую мы знаем.... и он не на первом месте.....
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kokakoka
Где Чигринский?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RussianKiwi
стоичков только 38? wtf
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мертвый Дьявол
И тут обогнал Кришти, как же велик наш Месси, просто во всех рейтингах обгоняет Роналду!
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zasadility
стыдно за такие рейтинги. очень стыдно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Ответ scaryclown/
Барса лучший клуб в истории Испании и Европы
В истории галактики!:)
+10
-9
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Арсентьев
Ответ bevooch
Там тоже Это’о будет в топе
Возможно, даже выше Кокорина)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Арсентьев
Ожидал Бускетса увидеть в десятке, а Стоичкова в Топ-20.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
olander
Ответ Человек1991
Дани Алвес в топ 5 должен быть , потом Бускетс , Пуйоль , Пике , Суарес, Рональдиньо.
Ну да. История Барсы начинается в 2005-м.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NartApsua
Ривалдо, который столько лет едва ли на в одно рыло тащил Барсу и вообще был безоговорочно лучшим игроком команды, только на 18 месте?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
frumkin78
Я Барсу смотрел в 90-ые только из-за Стоичкова и Ромарио, а их в 10-ке нет, и Стоичков на 38 месте. Они идиоты? Луис Энрике легенда Барсы? Дани Алвес где? А ну да, он сейчас не рукопожатный. Но эти ребята в разы круче десятерых из этой двадцатки.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Арсентьев
Ответ Sardorbek Mamazhanov
Гвардиола в 20ке? Лол, вы хотя бы видели Гвардиолу-игрока?
Гвардиола один из лучших игроков оборонительного плана в 90-е годы.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Светлов
Стоичков 38? Они билинов объелись? Все что нужно знать об этом рейтинге. Мусорный рейтинг. Он железно второй.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самый адовый Крикун
Хосе Мария Бакеро где? Помимо яркой игры был ещё и ментальным лидером.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Remix
Месси даже не обсуждается,Но как же Фабрекас Педри позиции.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
almagrosp
А что Гвардиола делает в списке игроков?🤣Он же тренер. Саметьер кстати тоже тренер. Или в Барселоне даже 20 хороших игроков не набролось, пришлось 2 тренерами рейтинг добивать🤣
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
haymaker
Ответ tam005
Ромарио где?
25ый
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shumi-jr
Ответ pit4er
Зубастик феномен, конечно, но он за Барсу всего один сезон провёл, а Суарес с треблом даже не в 20-ке? Эээ
Зато один из величайший голов в истории футбола за Барсу забил )
Олды помнят )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Птюч, Ёж.
Ответ pit4er
Зубастик феномен, конечно, но он за Барсу всего один сезон провёл, а Суарес с треблом даже не в 20-ке? Эээ
главное Пике на месте))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Don kebab chimai
Ответ Самый адовый Крикун
Хосе Мария Бакеро где? Помимо яркой игры был ещё и ментальным лидером.
Мария играла за женскую команду, ты попутал🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tam005
Ромарио где?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GuruFutbola
Гари линекер 46 ахах)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Ответ GuruFutbola
Гари линекер 46 ахах)
Трешку реалу отгружал!:)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ansu Fati
После топ 7 решили рандомно раскидать))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ruscello
Ну и где Алькантара?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zidane 21
просто хочется сказать спасибо 4-4-2 за то что не даёт нам скучать своими бредовыми рейтингами)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chelsea8888
Марадона выше Стоичкова,Кумана и Ромарио)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mj23.net
Не включили Фигу, но поставили его на фото с Гвардиолой) Фигу типа полностью стерт из истории Барсы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
brno2020
Да уж, рейтинг так себе, просто посчитали титулы и цыфири. Но зато какой красивый голешник как-то положил Ривалдо Депору, а про Ронни так вообще помолчу. Лео конечно намного больше их обоих назабивал за Барсу, но какой из них вспомнишь так сразу?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
grek087
Ответ Moffo
Бускетс, Пуйоль и Ривалдо точно должны быть выше. И да, где Дани Алвес?
На нарах 🤷‍♂️
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Новый тренер ФК Спартак
Алвеса нет изза истории с миньетом в туалете?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Ответ scaryclown/
Барса лучший клуб в истории Испании и Европы
С 2 выходами в ЛЕ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рэд Уайт
марадона?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vinnipukh Vinni
Ответ Алексѣй Пестовъ
Бускетс, Пуйоль, Куман и Гвардиола точно должны быть выше Роналдиньо, как и Суарес, которого вообще тут нет почему-то
Оба Суареса есть, посмотри весь список.

Отметим, что Луис Суарес Мирамонтес занял 21-е место, Неймар – 22-е, Луис Суарес – 24-е
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий