Месси – лучший футболист в истории «Барсы» по версии FourFourTwo. Хави, Иньеста, Кройфф, Роналдиньо – в топ-5, Марадона – 6-й, Гвардиола – 19-й
Лионель Месси признан лучшим игроком в истории «Барселоны» по версии FourFourTwo.
Британский журнал составил список 50 лучших футболистов в истории каталонского клуба.
Месси, выступавший за основную команду «блауграны» с 2003 по 2021 год, занял первую строчку.
Топ-20 выглядит так:
2. Хави
4. Йохан Кройфф
5. Роналдиньо
8. Роналд Куман
9. Сесар Родригес
10. Микаэль Лаудруп
11. Серджи Бускетс
12. Карлес Пуйоль
13. Роналдо
14. Андони Субисаррета
15. Ладислао Кубала
16. Луис Энрике
17. Жерар Пике
18. Ривалдо
19. Пеп Гвардиола
20. Жозеп Самитьер.
Отметим, что Луис Суарес Мирамонтес занял 21-е место, Неймар – 22-е, Луис Суарес – 24-е, Тьерри Анри расположился на 32-й строчке, Христо Стоичков – на 38-й, Жорди Альба – на 41-й, Лилиан Тюрам стал 44-м, Гари Линекер – 46-м, Яя Туре замкнул топ.
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Вообще у 442 слишком субъективные рейтинги. До сих пор не увидел от них какого-то адекватного рейтинга.
А то глупости какие-то получаются. Марадона (условно) за всю историю футбола в тройке, а в истории Барсы шестой.
Зубастика, если оценивать по его одному сезону в Барсе, то он в топ-10 должен быть железно.
Феноменальный сезон провел в Барсе, забив 47 мячей в 46 матчах.
Непонятно как это все сравнивать
Олды помнят )
Отметим, что Луис Суарес Мирамонтес занял 21-е место, Неймар – 22-е, Луис Суарес – 24-е