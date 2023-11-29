«Чикаго» расторг контракт с Перри после драфта отказов. Форвард стал свободным агентом

Теги переходы Чикаго Кори Перри НХЛ Хоккей

Контракт «Чикаго» и Кори Перри расторгнут.

38-летний нападающий прошел процедуру драфта отказов, после чего договор хоккеиста и клуба должен быть расторгнут. Хоккеист получил статус неограниченно свободного агента.

«Чикаго» ранее отстранил Кори Перри от команды, затем поместил игрока на драфт отказов для расторжения соглашения.

Появлялась информация о связи Перри с матерью нападающего «Блэкхокс» Коннора Бедарда, но инсайдер NBC Sports Chicago Чарли Румелиотис и генеральный менеджер «Блэкхокс» Кайл Дэвидсон опровергли эти слухи.

Перри набрал 9 (4+5) очков в 16 матчах регулярного чемпионата НХЛ. У хоккеиста действовал договор с зарплатой четыре миллиона долларов.

«Чикаго» выгнал Кори Перри – за «неприемлемый поступок». В чем он виноват?

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33 комментария
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Fanático
Без работы не останется. Два миллиона он получил ещё перед началом сезона в качестве бонуса, плюс за отыгранные два месяца что-то уже набежало. Некритичная для него потеря, ещё и в плюсе может по итогу оказаться.
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+16
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1983kashey
А ведь можно его теперь подписать за недорого...
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Direct free kick
Ответ nnn nik
Всё-таки менеджмент Чикаго идиоты. Сначала замалчивание, делание вида, что ничего не случилось, потом - да, случилось, но что именно мы никому не скажем, даже членам команды. Именно бездействие менеджмента позволило появиться слухам о маме Бедарда. Если бы они реагировали на ситуацию сразу, людям было бы незачем придумывать всякую хню . Перри сочувствую, а Бедарда просто жаль, его теперь всю карьеру соперники будут троллить.
Чикаго подарили Бедарда. Например Детройту в 2020 даже сцаного Лафренье зажали
+10
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Артем Зырянов
Ответ Аризона Койотис
Не помню, чтобы кого-то так молниеносно и с треском вышибали
Майк Бэбкок?
Майк Ричардс? (наркота)
Шон Эйври? (sloppy seconds)
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+6
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boxellevogue
Ответ Direct free kick
Harlem Globetrotters ждут, топ игрок Перри испарился ещё до изгания из дакс. То что он за 2 печеньки цыганил по клубам скорее удар в репу, чем +. Только Никита П. и Алёша бостонский верят, что это заслуга Перри финалы Далласа, Монреаля и может даже Тампы
4 млн , которые дали Перри на закате карьеры, говорят как раз о том,что он прекрасно справлялся с новой ролью - постанахаймовской. Поэтому если и были удары по репе то только по твоей) ничем иным я не могу объяснить тот бред , который ты периодически генерируешь
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Аризона Койотис
Не помню, чтобы кого-то так молниеносно и с треском вышибали
+6
-1
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aleksejsencov7@gmail.com
Так что случилось то? У кого-нибудь есть инфа?
+5
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Пивасенин 602
Добро пожаловать в Водник, Кори!
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Direct free kick
Ответ boxellevogue
Конечно не является. Но являлся востребованным хоккеистом и хорошей игрой в новой роли заслужил хорошую пенсию. Вопрос то в чем ? Откуда эти бредни о том,что его заслуга финалы КС даже спрашивать не буду .
Ответ проще простого
https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/post/5/91/bebdfe0b34c71b1353de6b5415eac.png
+5
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oberkorn
Кенневилю можно набирать команду из отверженных
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Garikus89
Если у Перри нет запрета от Лиги, то Треливинг будет дураком, если не попробует подписать Кори, такой игрок прямо нужен)
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Direct free kick
Garikus89, забыл кто вырубил Тавареса в плей-офф 2021? Хочешь уничтожить атмосферу?
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upuckuH
Вот тебе дела) кого-то выкупают, кого-то выгоняют) как это работают?
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boxellevogue
Ответ Direct free kick
Летом 2023 надо было забить платёжку. Впрочем Чикаго переплачивал даже с потолком в 50 миллионов. Почти 8 миллионов среднему защитнику Брайану Кэмпбеллу летом 2008.
Это все хорошо. Лето 2008 года, дрим-тим Петухова, но меня ты приплел к чему ? В каком месте я говорил,что финалы КС - заслуга Перри ?
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boxellevogue
Ответ Direct free kick
Ответ проще простого https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/post/5/91/bebdfe0b34c71b1353de6b5415eac.png
И причем тут это? Очередная пятерка, состоящая из хороших хоккеистов, которые непонятно как вместе могли бы играть.

Или генмен Чикаго подписал Перри на 4 млн после звонка Петухову ?
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boxellevogue
Ответ Direct free kick
Алёша, почему не с основной пишешь? Нет тебя в ч/с. К чему конспирация? Хоть 15 миллионов можно дать, а игроком даже 2-й тройки он давно не является. Тут Павельски к концу сезона станет самым результативным игроком драфта 2003, некогда ноунейм из 7 раунда, а кто-то до 900 никак не дойдёт. Пазар илитным первораундникам, что слили фору ему
Конечно не является. Но являлся востребованным хоккеистом и хорошей игрой в новой роли заслужил хорошую пенсию. Вопрос то в чем ?

Откуда эти бредни о том,что его заслуга финалы КС даже спрашивать не буду .
+2
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Roo91
Ответ Garikus89
Если у Перри нет запрета от Лиги, то Треливинг будет дураком, если не попробует подписать Кори, такой игрок прямо нужен)
Не думаю, что товарищ, который насыпал Ривзу 1.35 до 26 года додумается до такого решения.
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aleksejsencov7@gmail.com
Ответ Веселый Адебайор
Ждём в СКА
В Спартаке с Ковальчуком
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Сергей Зотов
Корри Пери ухажер для твоей мамки)) пусть к коням идёт))
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Александра Чиркова
Интересно, какого сейчас Беддарду?Понятно,что никто в открытую не подтвердит реальных причин,но,как говорится, дыма без огня не бывает
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Direct free kick
Ответ boxellevogue
4 млн , которые дали Перри на закате карьеры, говорят как раз о том,что он прекрасно справлялся с новой ролью - постанахаймовской. Поэтому если и были удары по репе то только по твоей) ничем иным я не могу объяснить тот бред , который ты периодически генерируешь
Алёша, почему не с основной пишешь? Нет тебя в ч/с. К чему конспирация?
Хоть 15 миллионов можно дать, а игроком даже 2-й тройки он давно не является. Тут Павельски к концу сезона станет самым результативным игроком драфта 2003, некогда ноунейм из 7 раунда, а кто-то до 900 никак не дойдёт. Пазар илитным первораундникам, что слили фору ему
+2
-2
0
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Мікалай Ланец
Учитывая, что он был вторым лучшим бомбардиром в Чикаго, слухи про мать Бедарда, кажутся не такими уж слухами
Правда, я не совсем понимаю- а что тут такого?)
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Direct free kick
Ответ boxellevogue
И причем тут это? Очередная пятерка, состоящая из хороших хоккеистов, которые непонятно как вместе могли бы играть. Или генмен Чикаго подписал Перри на 4 млн после звонка Петухову ?
Летом 2023 надо было забить платёжку.
Впрочем Чикаго переплачивал даже с потолком в 50 миллионов. Почти 8 миллионов среднему защитнику Брайану Кэмпбеллу летом 2008.
+1
-1
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haymaker
Ответ Александра Чиркова
Интересно, какого сейчас Беддарду?Понятно,что никто в открытую не подтвердит реальных причин,но,как говорится, дыма без огня не бывает
Почему не бывает? Было бы желание, про вас можно запустить любой слух хоть с участием Перри, хоть без. Даже если вы это опровергнете, какое-то время вас будут полоскать. А кто-то и вовсе будет знать про слух и сочтет это фактом, а про опровержение даже не узнает.
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