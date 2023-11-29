«Чикаго» расторг контракт с Перри после драфта отказов. Форвард стал свободным агентом

Контракт «Чикаго» и Кори Перри расторгнут.

38-летний нападающий прошел процедуру драфта отказов, после чего договор хоккеиста и клуба должен быть расторгнут. Хоккеист получил статус неограниченно свободного агента.

ранее отстранил от команды, затем поместил игрока на драфт отказов для расторжения соглашения.

Появлялась информация о связи Перри с матерью нападающего «Блэкхокс» Коннора Бедарда, но инсайдер NBC Sports Chicago Чарли Румелиотис и генеральный менеджер «Блэкхокс» Кайл Дэвидсон опровергли эти слухи.

Перри набрал 9 (4+5) очков в 16 матчах регулярного чемпионата . У хоккеиста действовал договор с зарплатой четыре миллиона долларов.

«Чикаго» выгнал Кори Перри – за «неприемлемый поступок». В чем он виноват?