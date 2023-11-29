«Чикаго» расторг контракт с Перри после драфта отказов. Форвард стал свободным агентом
Контракт «Чикаго» и Кори Перри расторгнут.
38-летний нападающий прошел процедуру драфта отказов, после чего договор хоккеиста и клуба должен быть расторгнут. Хоккеист получил статус неограниченно свободного агента.
«Чикаго» ранее отстранил Кори Перри от команды, затем поместил игрока на драфт отказов для расторжения соглашения.
Появлялась информация о связи Перри с матерью нападающего «Блэкхокс» Коннора Бедарда, но инсайдер NBC Sports Chicago Чарли Румелиотис и генеральный менеджер «Блэкхокс» Кайл Дэвидсон опровергли эти слухи.
Перри набрал 9 (4+5) очков в 16 матчах регулярного чемпионата НХЛ. У хоккеиста действовал договор с зарплатой четыре миллиона долларов.
«Чикаго» выгнал Кори Перри – за «неприемлемый поступок». В чем он виноват?
Майк Ричардс? (наркота)
Шон Эйври? (sloppy seconds)
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Или генмен Чикаго подписал Перри на 4 млн после звонка Петухову ?
Откуда эти бредни о том,что его заслуга финалы КС даже спрашивать не буду .
Хоть 15 миллионов можно дать, а игроком даже 2-й тройки он давно не является. Тут Павельски к концу сезона станет самым результативным игроком драфта 2003, некогда ноунейм из 7 раунда, а кто-то до 900 никак не дойдёт. Пазар илитным первораундникам, что слили фору ему
Правда, я не совсем понимаю- а что тут такого?)
Впрочем Чикаго переплачивал даже с потолком в 50 миллионов. Почти 8 миллионов среднему защитнику Брайану Кэмпбеллу летом 2008.