Исмаилов договорился с Гаджиевым о поединке с Минеевым по правилам бокса: «Бою быть»

Магомед Исмаилов договорился с Камилом Гаджиевым о третьем бое с Владимиром Минеевым.

«Бою быть! Минееву теперь надо будет потерпеть не два раунда по пять минут, а три по три и первую минуту четвертого раунда! Я же в свою очередь собираюсь напасть на него, как и всегда. А хватит ли меня на 8 раундов?! Интрига», – написал в соцсетях .

Напомним, Исмаилов и Минеев дважды дрались по правилам ММА: первый раз была зафиксирована ничья, в реванше техническим нокаутом победил .

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