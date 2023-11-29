Исмаилов договорился с Гаджиевым о поединке с Минеевым по правилам бокса: «Бою быть»

Теги Камил Гаджиев бокс Владимир Минеев Магомед Исмаилов Исмаилов - Минеев Бокс/MMA/UFC

Магомед Исмаилов договорился с Камилом Гаджиевым о третьем бое с Владимиром Минеевым.

«Бою быть! Минееву теперь надо будет потерпеть не два раунда по пять минут, а три по три и первую минуту четвертого раунда! Я же в свою очередь собираюсь напасть на него, как и всегда. А хватит ли меня на 8 раундов?! Интрига», – написал в соцсетях Магомед Исмаилов.

Напомним, Исмаилов и Минеев дважды дрались по правилам ММА: первый раз была зафиксирована ничья, в реванше техническим нокаутом победил Владимир.

Брат Исмаилова – о бое с Минеевым по правилам бокса: «Ринг – территория Магомеда»

Боксерский поединок Минеев – Исмаилов может состояться весной (ТАСС)

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12 комментариев
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Мага осторожный
Ну никак Вовке повоевать не дают, опять придётся отпуск за свой счёт брать
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Александр Степанов
Ответ seppblatter@mail.ru
Так ты сам меня догнал, чтобы сказать, что мой комент неважен? Ты серьезно?)) это новостной ресурс, с возможностью сообщить свое мнение, если ты не знал.
Я не говорил, что твой коммент неважен)
А вот то, что ты приходишь в коменты, чтобы сообщить какой же это неинтересный бой - это забавно. Обычно когда людям что-то неинтересно - они это не смотрят и не комментируют. Я вот не прихожу в коменты сайта о криптобиржах, чтобы сказать как это скучно. Просто не читаю)
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seppblatter@mail.ru
Чем примечателен этот поединок с точки зрения боксерского мастерства? Кроме странных эмоций двух взрослых дядей для любителей всяких медиалиг. Региональные соревнования интереснее.
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Безумный Макс
так он билеты забрал или нет?)
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seppblatter@mail.ru
Ответ Александр Степанов
Бро, так смотри региональный соревнования. А то эта реплика в духе «Я бежала за вами пол дня, чтобы сказать как вы мне безразличны»)
Так ты сам меня догнал, чтобы сказать, что мой комент неважен? Ты серьезно?)) это новостной ресурс, с возможностью сообщить свое мнение, если ты не знал.
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seppblatter@mail.ru
Ответ Александр Степанов
Я не говорил, что твой коммент неважен) А вот то, что ты приходишь в коменты, чтобы сообщить какой же это неинтересный бой - это забавно. Обычно когда людям что-то неинтересно - они это не смотрят и не комментируют. Я вот не прихожу в коменты сайта о криптобиржах, чтобы сказать как это скучно. Просто не читаю)
Смотреть я и не собирался, а вот если людям что то не интересно, они это не комментируют-это когда стало обычным и почему вообще это обычно? И по каким таким твоим установкам комментировать нужно только то, что нравится? Ведь ты так считаешь?
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seppblatter@mail.ru
Ответ Александр Степанов
Я не говорил, что твой коммент неважен) А вот то, что ты приходишь в коменты, чтобы сообщить какой же это неинтересный бой - это забавно. Обычно когда людям что-то неинтересно - они это не смотрят и не комментируют. Я вот не прихожу в коменты сайта о криптобиржах, чтобы сказать как это скучно. Просто не читаю)
Проще говоря, почему Ипполит не имел права сообщить, что их заливная рыба гадость?
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Александр Степанов
Ответ seppblatter@mail.ru
Смотреть я и не собирался, а вот если людям что то не интересно, они это не комментируют-это когда стало обычным и почему вообще это обычно? И по каким таким твоим установкам комментировать нужно только то, что нравится? Ведь ты так считаешь?
Не только то, что нравится, а то, что интересно. Это разные вещи, мой забавный друг)
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seppblatter@mail.ru
Ответ Александр Степанов
Не только то, что нравится, а то, что интересно. Это разные вещи, мой забавный друг)
В данном случае интересен бокс, но не нравиться такое представление. Тогда что делать по твоим странным представлениям?
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seppblatter@mail.ru
Ответ Александр Степанов
Не только то, что нравится, а то, что интересно. Это разные вещи, мой забавный друг)
И если интересен футбол, но не нравиться медиалига. Нельзя комментировать медиалигу?
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