МОК будет проверять россиян на соответствие критериям допуска до Олимпийских игр и во время них

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Марк Адамс Р-Спорт Легкая атлетика

МОК будет проверять россиян на соответствие критериям допуска во время Игр в Париже.

Об этом заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета  Марк Адамс.

«Мы уже говорили, что примем решение (по допуску на Игры), когда наступит правильный момент, и возьмем необходимое время для принятия решения. И, конечно, в какой-то момент мы должны будем дать атлетам ясность по поводу их участия.

Дедлайн дать не могу, ситуация все время меняется, мы дадим вам знать, когда решение будет принято.

Также отмечу, что по поводу атлетов, которые проверяются федерациями (на соответствие критериям), мы также делаем соответствующие запросы и собираем информацию.

Этот процесс будет продолжаться до Олимпиады и, возможно, во время Игр», – заявил Адамс на пресс-конференции по итогам первого дня заседания исполкома МОК в Париже.

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kelevra1989
А должны ли британские спортсмены подвергнуться санкциям и отстранениям от международного спорта из-за того, что их премьер запретил заключать мирное соглашение и сказал "просто воевать"?
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Русанов
Ответ Kelevra1989
А должны ли британские спортсмены подвергнуться санкциям и отстранениям от международного спорта из-за того, что их премьер запретил заключать мирное соглашение и сказал "просто воевать"?
Нет, он ведь это сказал в легитимную фазу луны. или ретроградного меркурия. не помню что именно там в хартии прописано
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей48
Соответствие критериям? Каким критериям, 🤡?
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
brace
информация проверяется и будет проверяться даже во время игр.

ну то есть, что туда ехать на таких условиях. отнимут призовое место под предлогом: ой, мы нарыли на тебя компромат
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нетрезвый Взгляд*
Сразу черепомеркой?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Ответ Сергей48
Соответствие критериям? Каким критериям, 🤡?
Длина носа и ширина лба
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adeen
И после. На протяжении лет двадцати.
На всякий случай)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Балабаев
Выступит в предварительном заплыве кто-нибудь хорошо или в квалификации у гимнастов и тд, то мы их снимем. А если без шансов на медали, то тогда пусть пыхтят
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
The Best 20
да пошли вы
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
И за каждую проверку по 5000 долларов
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna Stefan
Ответ brace
информация проверяется и будет проверяться даже во время игр. ну то есть, что туда ехать на таких условиях. отнимут призовое место под предлогом: ой, мы нарыли на тебя компромат
Как у Валиевой "нашли" "допинг".
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
boalx
Ответ brace
информация проверяется и будет проверяться даже во время игр. ну то есть, что туда ехать на таких условиях. отнимут призовое место под предлогом: ой, мы нарыли на тебя компромат
С языка снял! Только хотел написать, что никто из "понаехавших" в призы не попадёт, а ты вот он!😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Can
Ответ Сергей48
Соответствие критериям? Каким критериям, 🤡?
МОК: вы это ?
Спортсмен: я не это.
МОК: полностью подходите!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lol Ko
Ответ Adeen
И после. На протяжении лет двадцати. На всякий случай)
Ещё и фильмец снимут!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий