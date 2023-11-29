МОК будет проверять россиян на соответствие критериям допуска до Олимпийских игр и во время них

МОК будет проверять россиян на соответствие критериям допуска во время Игр в Париже.

Об этом заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

«Мы уже говорили, что примем решение (по допуску на Игры), когда наступит правильный момент, и возьмем необходимое время для принятия решения. И, конечно, в какой-то момент мы должны будем дать атлетам ясность по поводу их участия.

Дедлайн дать не могу, ситуация все время меняется, мы дадим вам знать, когда решение будет принято.

Также отмечу, что по поводу атлетов, которые проверяются федерациями (на соответствие критериям), мы также делаем соответствующие запросы и собираем информацию.

Этот процесс будет продолжаться до Олимпиады и, возможно, во время Игр», – заявил Адамс на пресс-конференции по итогам первого дня заседания исполкома МОК в Париже.