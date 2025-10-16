Петржела поддерживает ужесточение лимита в РПЛ: «Это даст возможность для появления новых Аршавиных и Кержаковых. В «Зените» начнут играть свои, а не бразильцы»

Властимил Петржела поддерживает ужесточение лимита на легионеров в Мир РПЛ.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении изменить лимит на легионеров в чемпионате России: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение. Дискуссий быть не может».

«Это точно будет полезно российскому чемпионату и сборной России. Сейчас, когда нет еврокубков, дайте шанс своим игрокам. В «Зените » начнут играть свои игроки, а не бразильцы.

Лимит даст возможность для появления новых Аршавиных и Кержаковых , тренеры начнут давать шансы молодым.

Поддерживаю идею этого ужесточения, это пойдет на пользу российскому футболу», – сказал бывший тренер «Зенита».