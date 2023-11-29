«Реал» – «Наполи». Беллингем и Хвича играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
«Реал» примет «Наполи» в 5-м туре Лиги чемпионов.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажут «Матч ТВ» и Okko.
- Дата проведения
- 29 ноября, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
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Реал Мадрид –
Лунин, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Менди, Кроос, Себальос, Вальверде, Беллингем, Браим Диас, Родриго.
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Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Натан, Жезус, Лоботка, Зелиньски, Замбо-Ангисса, Политано, Кварацхелия, Симеоне.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
✅1) Выход в плей-офф
⏳2) С первого места
Как тут ранее уже писали, сегодня победить, а на матч с «Унионом»
резерв / молодёжь выпускать. Костяк команды сможет спокойно отдохнуть, меньше напряжения.
Успехов Мадрид!