«Реал» – «Наполи». Беллингем и Хвича играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Теги Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Наполи онлайны Футбол

«Реал» примет «Наполи» в 5-м туре Лиги чемпионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажут «Матч ТВ» и Okko.

Реал Мадрид Испания – Наполи Италия
Дата проведения
29 ноября, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Реал МадридЛунин, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Менди, Кроос, Себальос, Вальверде, Беллингем, Браим Диас, Родриго.
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Натан, Жезус, Лоботка, Зелиньски, Замбо-Ангисса, Политано, Кварацхелия, Симеоне.

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9 комментариев
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JENNINGS
Удачи «Мадриду»! Сегодня вопрос с 1 местом в группе должен быть решён окончательно!💪
+7
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Cruel Snake
Задачи :
✅1) Выход в плей-офф
⏳2) С первого места

Как тут ранее уже писали, сегодня победить, а на матч с «Унионом»
резерв / молодёжь выпускать. Костяк команды сможет спокойно отдохнуть, меньше напряжения.

Успехов Мадрид!
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Cruel Snake
Ответ JENNINGS
Удачи «Мадриду»! Сегодня вопрос с 1 местом в группе должен быть решён окончательно!💪
Приветствую))) Верим в команду!
+4
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nugoboss
Битва галактики и итальянской мафии, будет захватывающе трансляция.
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corazón blanco
Удачи Королевскому клубу, надеюсь покажут отличную игру и сегодня решат вопрос о выходе с первого места.
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Dikki Shelton
Удачи и победы Реалу.✊
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Тынчтык Казыбек Уулу
Сегодня у Валверде гол+пас будет✊️
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Сергей Раевский
Опять будут слюнявить каждое касание мяча грузинским футболистом))
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