«Реал» – «Наполи». Беллингем и Хвича играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Реал» примет «Наполи» в 5-м туре Лиги чемпионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажут «Матч ТВ» и Okko.

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