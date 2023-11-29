Морозов и Еременко могут сменить спортивное гражданство на французское (РИА Новости)
Дуэт Аннабель Морозов – Игорь Еременко может сменить спортивное гражданство.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника, не связанных друг с другом.
По информации агентства, фигуристы прорабатывают вариант с переходом в сборную Франции.
Отмечается, что планы сменить гражданство у Морозов и Еременко появились порядка полугода назад. При этом изначально спортсмены рассчитывали выступить на чемпионате России и после этого при необходимости начать процесс оформления документов.
Ранее источники сообщили, что Морозов и Еременко ушли от тренера Анжелики Крыловой и планируют тренироваться в США. Курировать дуэт будет тренер Николай Морозов, отец Аннабель.
В этом сезоне дуэт выступил с ритм-танцем на этапе Гран-при России в Красноярске, но был вынужден сняться с произвольного из-за травмы партнерши, которая получила глубокий порез ноги после столкновения на разминке с Елизаветой Шанаевой.
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Поэтому, хотелось бы открепления для Анабель с Игорем и Софе
Правда наша федра как всегда оказалась настолько тупой, что позволила иностранке развалить две российские пары, чтобы найти себе лучшего партнера перед тем как свалить на Запад.
Нарижный серьёзно относится к своей карьере, он бы всë равно не стал вечность прозябать с такой корявой и неедущей партнёршей, свинтил бы точно так же при первой возможности к более перспективной девочке.
Как представлю, что мы бы вместо прекрасных ХН сейчас бы на ШН смотрели, аж оторопь берёт
Насчет Софы- должен поступить запрос , а его я так понимаю пока нет
Ну а так, баллов 10 смело можно скидывать😀это я еще скромно.
А так, для дочки Николя это логичный вариант, даже странно, что так долго тянула с этим.
Что ещё можно оправдать при такой логике?
Есть ли хоть одна причина их не пускать?
Это многое говорит о вашем понимании фк))