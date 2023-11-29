Морозов и Еременко могут сменить спортивное гражданство на французское (РИА Новости)

Теги сборная России танцы на льду сборная Франции переходы Игорь Еременко Аннабель Морозов Р-Спорт Фигурное катание

Дуэт Аннабель Морозов – Игорь Еременко может сменить спортивное гражданство.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника, не связанных друг с другом.

По информации агентства, фигуристы прорабатывают вариант с переходом в сборную Франции.

Отмечается, что планы сменить гражданство у Морозов и Еременко появились порядка полугода назад. При этом изначально спортсмены рассчитывали выступить на чемпионате России и после этого при необходимости начать процесс оформления документов.

Ранее источники сообщили, что Морозов и Еременко ушли от тренера Анжелики Крыловой и планируют тренироваться в США. Курировать дуэт будет тренер Николай Морозов, отец Аннабель.

В этом сезоне дуэт выступил с ритм-танцем на этапе Гран-при России в Красноярске, но был вынужден сняться с произвольного из-за травмы партнерши, которая получила глубокий порез ноги после столкновения на разминке с Елизаветой Шанаевой.

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159 комментариев
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King_bez_ice
Считаю, после Дэвисов Федера не имеет право удерживать спортсменов, а особенно тех кто не в сборной
Поэтому, хотелось бы открепления для Анабель с Игорем и Софе
+83
-5
+78
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блОК
Аннабель давно пора было переходить. Непонятно, чего столько времени тянули
+68
-4
+64
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Anastasia1990_
Рядом с Шанаевой просто опасно для здоровья кататься, вон как она может выбить соперников на сезон, с видом совершенно удовлетворенным и счастливым. Так что все правильно, пусть переходят за Францию, так явно безопаснее.
+50
-13
+37
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SatelliteSS
Чтобы с Шанаевой больше не встречаться?
+35
-4
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tanya_1111
Ответ King_bez_ice
Считаю, после Дэвисов Федера не имеет право удерживать спортсменов, а особенно тех кто не в сборной Поэтому, хотелось бы открепления для Анабель с Игорем и Софе
После Дэвисов федра уже не отпустила Чиризано и Софью особо не торопится отпускать, хотя не тот не другая на ОИ не ездили.
+29
-3
+26
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thadius
Да понятно что Морозов, гражданка Франции и США, не будет стремиться выступать в России, после того как началась "ситуация".

Правда наша федра как всегда оказалась настолько тупой, что позволила иностранке развалить две российские пары, чтобы найти себе лучшего партнера перед тем как свалить на Запад.
+38
-14
+24
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ccc6srcv2n
Ответ Oleandra
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Не сравнивайте сборников и олимпионников ДС, которые были «надеждой и гениями российской танцев» с парой новоделов.
+29
-6
+23
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Nam.
Ответ RusVector
Сейчас полетят помидоры. Для местных ура-патриотов это абсолютно немыслимый, непристойный и непростительный поступок, подрывающий их пятые точки и заставляющий с дивана вскрикнуть: "Предатели"! А я пожелаю ребятам только удачи! Пусть поучаствуют и на ЧМ и на ОИ! Чем они хуже Смолкина и Дэвис?
Огорчу местных (или не местных) ура-либералов - помидоров едва ли будет много. Обычно переходы спортсменов средних способностей проходят малозаметно.
+25
-3
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Светлана Менова
Ответ thadius
Да понятно что Морозов, гражданка Франции и США, не будет стремиться выступать в России, после того как началась "ситуация". Правда наша федра как всегда оказалась настолько тупой, что позволила иностранке развалить две российские пары, чтобы найти себе лучшего партнера перед тем как свалить на Запад.
Всё к лучшему, как выяснилось. Теперь у нас есть классная пара Хавронина - Нарижный. И они точно никуда не сбегут, потому что у Иры папа кое в чём замешан.
+23
-3
+20
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Revery
Ответ thadius
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Вот бы сейчас неспортивное поведение Шанаевой оправдывать уходом партнёра, который вообще-то не телок, за рога не уведешь.
Нарижный серьёзно относится к своей карьере, он бы всë равно не стал вечность прозябать с такой корявой и неедущей партнёршей, свинтил бы точно так же при первой возможности к более перспективной девочке.
Как представлю, что мы бы вместо прекрасных ХН сейчас бы на ШН смотрели, аж оторопь берёт
+27
-8
+19
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Anneta28
Ответ ДИОНИС
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А их протаскивали по головам на ОИ? Нет? Тогда свободны.
+27
-8
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Mion
Будет интересно посмотреть, как их будут оценивать на международке. Сможем наконец понять, сколько баллов нужно отнимать от домашнего судейства 😁
+19
-3
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Туц
Ну и замечательно, странно что они вообще на Российские старты поехали. Тут Федра точно отпустит есть же папа, это тебе не Чиризано которого можно и придержать
+21
-6
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Orange carrot
Ответ King_bez_ice
Ну Дарио хотя бы был в сборной Насчет Софы- должен поступить запрос , а его я так понимаю пока нет
Похоже, у казахов нет финансовых планов брать на себя обеспечение Самоделкиной в академии.
+16
-1
+15
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Orange carrot
Ответ Raduga
А они вернут деньги, потраченные на них?
А кто на них тратил? Они не в сборной и даже не в запасе.
+14
-2
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Jessi
Ответ Nam.
Частота смены партнеров мало кому идет на пользу, а при не особо выдающихся способностях Аннабель (кроме наличия папы, конечно) тем более. Сменить гражданство, конечно, можно, но, видимо, только ради мест ближе к концу первой десятки на ЧМ. И, возможно, в районе 5 места на ЧЕ
Чем она хуже Диши?
+20
-8
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umma
Ответ Анна Беляева
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Сейчас всем интересно будет отпустит ли наша федерация также легко МЕ как в свое время отпустилп ДС)))
+14
-2
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Jessi
Ответ ДИОНИС
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Так им не одобрили в первый раз и они не сидели полтора года на гос. Обеспечении, уклоняясь от российских стартов
+16
-4
+12
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Nam.
Частота смены партнеров мало кому идет на пользу, а при не особо выдающихся способностях Аннабель (кроме наличия папы, конечно) тем более. Сменить гражданство, конечно, можно, но, видимо, только ради мест ближе к концу первой десятки на ЧМ. И, возможно, в районе 5 места на ЧЕ
+19
-7
+12
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Lana74
Ответ Jessi
Не хотели отпускать летом, но после инцидента с Шанаевой риторика изменилась. Правильно, здесь в лучшем случае им бы светило 3-5 место, а там есть шанс
Какой там у них шанс? Вы уровень мировых танцев видели? На Европе даже в 10-ку не попадут
+13
-3
+10
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Ирина С
Ну, Морозов и Еременко тоже можно - у них же папа! Нельзя только тем, у кого поддержки нет!
+11
-2
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Sky Smoker
Ответ Анна Беляева
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Конечно же, это другое. Сравнивать бывших российских сборников, скатавшихся на Олимпиаду, с новоделами оч странно. Но раз первых отпустили, обязаны дать зелёных свет на переход и другим.
+12
-3
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King_bez_ice
Ответ tanya_1111
После Дэвисов федра уже не отпустила Чиризано и Софью особо не торопится отпускать, хотя не тот не другая на ОИ не ездили.
Ну Дарио хотя бы был в сборной
Насчет Софы- должен поступить запрос , а его я так понимаю пока нет
+11
-2
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N-fox
Нет, все таки танцоры не дают нам отдохнуть)) Эпопея продолжается.
+9
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Anastasia1990_
Ответ Oleandra
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Есть программы гораздо лучше. У той же Аннабель и у Хаврониной и Нарижного.
+12
-3
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AtAmI
Ну и отлично, пусть переходят. Надеюсь, что федерация их отпустит. Чем меньше будет папиных и маминых дочек, тем здоровее атмосфера в сборной.
+14
-6
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Raduga
Ответ Lana74
Какой там у них шанс? Вы уровень мировых танцев видели? На Европе даже в 10-ку не попадут
Во Франции 2 сильные пары есть. За третье место там драка. А тут Морозоа без рейтинга нарисуется.
+9
-1
+8
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Jessi
Не хотели отпускать летом, но после инцидента с Шанаевой риторика изменилась. Правильно, здесь в лучшем случае им бы светило 3-5 место, а там есть шанс
+13
-5
+8
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Orange carrot
Ответ Sat397
Молодцы что так решили - хорошая пара, а Морозова вообще красавица, но им что-то не везет в России, ещё и задвигают их под другие пары. Надеюсь во Франции все у них получится.
За красоту медали не дают, иначе Габи вряд ли бы обошла Синицину😀
+10
-2
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Viks
Ответ floret
Да пусть едут куда угодно, без них пар в танцах хватает. Быть третьей парой во Франции, да ещё возьмут ли, та ещё перспектива.
Куда возьмут? Выступать на соревнованих во Франции им запретить никто не может. А в сборную не берут, а отбираются на соревнованиях.
+7
0
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RusVector
Сейчас полетят помидоры. Для местных ура-патриотов это абсолютно немыслимый, непристойный и непростительный поступок, подрывающий их пятые точки и заставляющий с дивана вскрикнуть: "Предатели"! А я пожелаю ребятам только удачи! Пусть поучаствуют и на ЧМ и на ОИ! Чем они хуже Смолкина и Дэвис?
+23
-16
+7
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thadius
Ответ Raduga
А как Еременко в США будет жить? Расскажите нам)
Фиктивный брак, как у дианы с девис. Или перейдет границу с Мексикой, и будет жить нелегалом. 😁
+9
-2
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Orange carrot
Ответ Mion
Будет интересно посмотреть, как их будут оценивать на международке. Сможем наконец понять, сколько баллов нужно отнимать от домашнего судейства 😁
Так она и дома особо не успела покататься. Один этап, да только рт, да еще и с порезом.
Ну а так, баллов 10 смело можно скидывать😀это я еще скромно.
+8
-2
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Orange carrot
Мне интереснее, а как Еременко устроится в США? Одному вон пришлось жениться.
А так, для дочки Николя это логичный вариант, даже странно, что так долго тянула с этим.
+9
-3
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Orange carrot
Ответ Е...С
Их первый раз, когда отпустили Девисов, тоже не отпустили как и Чиризано.
Первый раз не отпустился Нарижный, который не желал из своего кошелька себе трени в США оплачивать.
+8
-2
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Himmelge
Ответ Светлана Менова
Всё к лучшему, как выяснилось. Теперь у нас есть классная пара Хавронина - Нарижный. И они точно никуда не сбегут, потому что у Иры папа кое в чём замешан.
А в чем, поделитесь инфой
+6
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Оле-Лукойе
Ответ thadius
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Вы серьёзно считаете, что можно наносить сопернице травму? Потому что она увела цветочек Нарижного, который сам по себе, видимо, воли не имеет и его уводят, как бычка?
Что ещё можно оправдать при такой логике?
+11
-5
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Светлана Менова
Давно пора было. Непонятно почему они долго тягули.
+9
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Defender64
Ой, ни холодно ни жарко.
Есть ли хоть одна причина их не пускать?
+6
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Defender64
Ответ tanya_1111
После Дэвисов федра уже не отпустила Чиризано и Софью особо не торопится отпускать, хотя не тот не другая на ОИ не ездили.
Софья чем больше будет прыжками хвастаться в телеге, тем больше вероятность остаться дома.
+6
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Anastasia1990_
Ответ Oleandra
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А они ездили на ГС по чужим головам, как ДС? Нет, ни разу.
+7
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Док Аксель
У этой пары не будет проблем с переходом выступать за Францию. А у нас будет меньше пересудом связанных с ними.
+5
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Revery
Ответ thadius
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Вы серьезно сравниваете вообще не едущую скелетозную Шанаеву с Морозов, которую за последние два сезона конкретно раскатали?
Это многое говорит о вашем понимании фк))
+7
-2
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Anastasia1990_
Ответ Oleandra
зато они пары чужие разбивали.. поразбивали и укатили.
Парнер не осел на веревочке, не захочет - не уйдет. Это дело сугубо добровольное. А вот из юниоров по головам на Олимпиаду прокатиться, а потом флаги из профилей стыдливо удалять, это уже недосягаемый уровень.
+6
-1
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Valdai
Ответ Mion
По факту у них там две средние пары) хотя мне они обе очень нравятся
Там у них была одна по настоящему сильная пара, но они уже закончили выступать.
+5
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Е...С
Ответ Туц
Ну и замечательно, странно что они вообще на Российские старты поехали. Тут Федра точно отпустит есть же папа, это тебе не Чиризано которого можно и придержать
Их первый раз, когда отпустили Девисов, тоже не отпустили как и Чиризано.
+7
-2
+5
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fewral
Правильно, пока шанаева не добила.
+12
-7
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Лиза Михайлова
Ответ Туц
Ну и замечательно, странно что они вообще на Российские старты поехали. Тут Федра точно отпустит есть же папа, это тебе не Чиризано которого можно и придержать
Дарио Чиризано слишком ценен, чтобы его отпускать)))
+6
-2
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Orange carrot
Ответ Oleandra
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Этот банальнейший Мулен Руж это хороший танец? Ну не смешите.
+10
-6
+4
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Lana74
У Еременко от счастья наверное голова кружится, ещё бы, тут чуть было не списали в утиль, и на тебе. И партнерша и международные старты и, возможно, женитьба на папиной дочки и гражданство в перспективе
+6
-2
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