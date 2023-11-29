Морозов и Еременко могут сменить спортивное гражданство на французское (РИА Новости)

Дуэт Аннабель Морозов – Игорь Еременко может сменить спортивное гражданство.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника, не связанных друг с другом.

По информации агентства, фигуристы прорабатывают вариант с переходом в сборную Франции.

Отмечается, что планы сменить гражданство у Морозов и появились порядка полугода назад. При этом изначально спортсмены рассчитывали выступить на чемпионате России и после этого при необходимости начать процесс оформления документов.

Ранее источники сообщили, что Морозов и Еременко ушли от тренера Анжелики Крыловой и планируют тренироваться в США. Курировать дуэт будет тренер Николай Морозов, отец Аннабель.

В этом сезоне дуэт выступил с ритм-танцем на этапе Гран-при России в Красноярске, но был вынужден сняться с произвольного из-за травмы партнерши, которая получила глубокий порез ноги после столкновения на разминке с Елизаветой Шанаевой.

Федерация фигурного катания России не разрешила Аннабель Морозов сменить сборную (The Skating Lesson)