Онана дважды ошибся при ударах Зиеша со штрафных и пропустил 2 гола. Хавбек «Галатасарая» Актюркоглу забил вратарю «МЮ» в ближнюю девятку

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Галатасарай Лига чемпионов УЕФА Хаким Зиеш Антони Марсьяль Андре Онана Керем Актюркоглу Футбол

Андре Онана допустил ошибки в обоих голах «Галатасарая» со штрафных.

На 29-й минуте матча Лиги чемпионов при счете 2:0 в пользу «МЮ» Хаким Зиеш забил гол со штрафного удара, пробив низом. Онана не потянулся за мячом и упал на одно колено на линии ворот. Возможно, его смутила фальш-стенка из игроков хозяев.

Второй гол «Галатасарая» на 62-й минуте также был забит после стандартного положения. После навеса Зиеша со штрафного Антони Марсьяль не дотянулся до мяча в попытке выбить его головой. Онана бросился к мячу, но пропустил его под собой.

На 71-й минуте хавбек турецкой команды Керем Актюркоглу сравнял счет, отправив мяч с угла в ближнюю девятку.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (3:3, второй тайм).

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84 комментария
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Элдор ШоуУродов
Почему-то запомнились слова одного из давних, кажется, ещё весенних, комментов на спортсе о том, что Де Хеа — не уровень МЮ. Это было сказано прямым текстом. Буквально старое дно. Неликвид.

Штош, воистину, всё познаётся в сравнении. Онана уж точно не даст соврать 🙃
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wolkov
турка пробовать принципиально не будут?
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Джорджио Че
Онана сын Тен Хага? Это уже не смешно. А бесит больше всего, что после игры Хааг скажет, какой Онана крутой, ошибки бывают у всех, надо играть лучше и больше стараться. В общем воды нальет и всё.
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oleg414
Только вчера на Спортсе была статья "Онана снова топ" и вот...
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Эразм
Больше МЮ в этой лиге пропустил только Антверпен...
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Отец Абду
ЭТО ВСЕ ОНАНАННАНАНАНАНАНАНАННА
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1Marsel1
Где вы, защитники этого вратаря? Ну не тянет он, все 3 гола на его совести и это в супер важном матче, ладно бы еще команда играла , как гамно, но нет же,забили 3, толком моментов у своих ворот не допускали и все равно он слил лч…
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Dimashay
Ответ Элдор ШоуУродов
Почему-то запомнились слова одного из давних, кажется, ещё весенних, комментов на спортсе о том, что Де Хеа — не уровень МЮ. Это было сказано прямым текстом. Буквально старое дно. Неликвид. Штош, воистину, всё познаётся в сравнении. Онана уж точно не даст соврать 🙃
Если брать самого ДДХ, не в сравнении. Он сам последние сезоны регулярно бабочки пускал. Кроме игры на ленточке в нем не было абсолютно ничего топ уровне. Ногами он не играл, на выходах не играл, за пределы штрафной не выходил практически никогда, как это делают современные вратари для предотвращения забросов. Его менять надо было точно. Вопрос в том, почему взяли именно Орану уже другой. Но если Онана хуже в чем то ДДХ, это не значит, что испанец - гений
+26
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+15
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Ложный Латераль
Главное ногами играет хорошо)
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Cruel Snake
Верните Де Хеа
+19
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Геннадий Киселев
Голы отменяют, пенальти не дают, но есть Онана! Онану голыми руками не возьмёшь.
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c0ncistad0r
ужасные тренерские ошибки тен Хага...выпустить турка - он бы играл матч смерти, учитывая его фенерское прошлое, а тут опять Онана, который и так почти в каждом матче ошибается
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real19024ver
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
Если ДДХ не тянет уровень топа, то таким киперам уровня Онана место в дворовом футболе, ибо они - дно в сравнении с Де Хеа.
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Бене Гессерит
Ответ G.O.D.
🙉
Зачем селфи своё постишь
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bu ga
Наконец-то вратарь соответствующий уровню команды, тоже считал что дехеа выше всего этого цирка
+8
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Старик Стариканов
главный вратарский развод в истории.
+4
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Dvin
Проблема не в Онана, а в токсичной атмосфере в МЮ. Отсюда нервозность и ошибки на фоне неуверенности. В Интере был невероятно хорош, за полгода так деградировать нельзя
+3
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Alexander Yavriantz
запорол нам всю лч.. посмотрим на турка, когда Онана в Африку уедет играть за сборную.
+4
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Jenya Zyazin
Онана лучший игрок в составе турков)
Почему комментатор хвалил зиеша не понятно, хороший матч для него...не более...голы вратарь сам себе забил, 1 ещё ладно... Но второй это сюр, сам руками мяч в ворота закинул хотя мяч в него летел 🤣
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ИваN
Ответ Cruel Snake
Верните Де Хеа
Пусть купят Максименко!
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DanielCarvalho
Ждем статью, какой Онана стал уверенный после отбитого пенальти, и теперь будет тащить весь сезон и получит золотую перчатку, и золотой мяч.
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igorrado@yandex.ru
Главное, что Де Хеа отдали...
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Маноло Санчи́с
Итого: 3 вратарских гола...Шикарный перформанс...
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ИваN
Ответ Ложный Латераль
Главное ногами играет хорошо)
Значит Валера верит)
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heache
да фиг с ним с бананой, там пельистря че творит, 4 стопроцентных момента загубил, урод
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Valik Slovo
Вратарь качели .
Две недели он топ - две недели он дно
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qiqe
только сегодня был же материал , что он мега топ
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Иван Прошкин
С этим камерунским болтуном всё ясно. Пусть возвращается в "Аякс" и Тен Хага заберёт.
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Константин Мееров
Ответ Dimashay
Если брать самого ДДХ, не в сравнении. Он сам последние сезоны регулярно бабочки пускал. Кроме игры на ленточке в нем не было абсолютно ничего топ уровне. Ногами он не играл, на выходах не играл, за пределы штрафной не выходил практически никогда, как это делают современные вратари для предотвращения забросов. Его менять надо было точно. Вопрос в том, почему взяли именно Орану уже другой. Но если Онана хуже в чем то ДДХ, это не значит, что испанец - гений
ни один из двух мячей от Зиеша испанец бы не пропустил. это очевидно.
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Амир Хан
да там и Бруну привёз 2 не нужных фола
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Алекс с 13 региона
Онана вернулся в топ😅
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umnik3
Интересно, Онане звезды не дадут в раздевалке??? Вся команда бьется, сражается, три забили, а тут, раз, и ничеечка.
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DarkJune
Глядя на нынешний МЮ понимаешь, насколько же САФ был крут. Нереально крут.
Считал, что провальный трансфер Кепы в Челси еще долго никто не переплюнет. Ошибался, переплюнули.
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Dimashay
Ответ Константин Мееров
ни один из двух мячей от Зиеша испанец бы не пропустил. это очевидно.
Я больше скажу: он бы не пустил ни одного из этих голов
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Кэдди Бэйла
Ответ wolkov
турка пробовать принципиально не будут?
Тен Хааг принципиально не способен показать яйца и продолжает ставить игроков, которые не оправдывают сериями матчей своё присутствие на поле, будь то Антони, Рэшфорд, Каземиро на старте сезона или Онана
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Zlodimir
А этот, «конкистадор», который стоял там до этой дырявой чёрной пантеры Онана, был не так уж и плох 😂 где он сейчас? Поди пузо отъедает на полученные бабки?😂
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Извилина Заремы
Ответ bu ga
Наконец-то вратарь соответствующий уровню команды, тоже считал что дехеа выше всего этого цирка
Причём многие фанаты МЮ вешали на него всех собак и говорили, что он уже не тянет. Получили воротчика, который тянет... на дно.
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Аскар Хакимов
оба штрафа на его совести, третий уже тяжёлый был
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Said Yakhubov
если из-за вратаря МЮ всегда будет пропускать,то они никогда не выиграют
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Rasan
Ответ Dvin
Проблема не в Онана, а в токсичной атмосфере в МЮ. Отсюда нервозность и ошибки на фоне неуверенности. В Интере был невероятно хорош, за полгода так деградировать нельзя
Он нервозный еще в сборной был. Иначе бы не уехал из команды посередине Чемпионата Мира
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GuruFutbola
Зато на 0 в апл играет)
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Kasmikhbek
Же Хеа передаёт привет
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Этот Райола хочет денег
Вратарский Онанизм приводит к беде в этом матче
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damondiamond
Байындыр, добро пожаловать в стартовый состав
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Rasan
Ответ oleg414
Только вчера на Спортсе была статья "Онана снова топ" и вот...
Сейчас перепишут, тут обувщики еще те:)))
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Павел Павлов
Я конечно не расист,но негры что на воротах,что при пробитии пенальти совсем не годные.Психически неустойчивые ребята.
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ArnoNeputevy
Забить больше, чем Супер-Онана нереально.
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Kostya T
вот давеча хвалили Онану и вот те на 😅
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Bullet94
Странно, в Интере он казался намного сильнее
Жалко было, что перешёл в МЮ
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alexmixer9
А где тут адепты "продвинутой" статистики которые напишут что на самом деле онана пропустил на 0.000001 год меньше чем должен был по xg, и что это просто находка а не вратарь?)
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