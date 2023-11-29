Онана дважды ошибся при ударах Зиеша со штрафных и пропустил 2 гола. Хавбек «Галатасарая» Актюркоглу забил вратарю «МЮ» в ближнюю девятку

Андре Онана допустил ошибки в обоих голах «Галатасарая» со штрафных.

На 29-й минуте матча при счете 2:0 в пользу « » забил гол со штрафного удара, пробив низом. Онана не потянулся за мячом и упал на одно колено на линии ворот. Возможно, его смутила фальш-стенка из игроков хозяев.

Второй гол « » на 62-й минуте также был забит после стандартного положения. После навеса Зиеша со штрафного не дотянулся до мяча в попытке выбить его головой. Онана бросился к мячу, но пропустил его под собой.

На 71-й минуте хавбек турецкой команды сравнял счет, отправив мяч с угла в ближнюю девятку.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (3:3, второй тайм).

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