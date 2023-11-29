Онана дважды ошибся при ударах Зиеша со штрафных и пропустил 2 гола. Хавбек «Галатасарая» Актюркоглу забил вратарю «МЮ» в ближнюю девятку
Андре Онана допустил ошибки в обоих голах «Галатасарая» со штрафных.
На 29-й минуте матча Лиги чемпионов при счете 2:0 в пользу «МЮ» Хаким Зиеш забил гол со штрафного удара, пробив низом. Онана не потянулся за мячом и упал на одно колено на линии ворот. Возможно, его смутила фальш-стенка из игроков хозяев.
Второй гол «Галатасарая» на 62-й минуте также был забит после стандартного положения. После навеса Зиеша со штрафного Антони Марсьяль не дотянулся до мяча в попытке выбить его головой. Онана бросился к мячу, но пропустил его под собой.
На 71-й минуте хавбек турецкой команды Керем Актюркоглу сравнял счет, отправив мяч с угла в ближнюю девятку.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (3:3, второй тайм).
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Штош, воистину, всё познаётся в сравнении. Онана уж точно не даст соврать 🙃
Почему комментатор хвалил зиеша не понятно, хороший матч для него...не более...голы вратарь сам себе забил, 1 ещё ладно... Но второй это сюр, сам руками мяч в ворота закинул хотя мяч в него летел 🤣
Две недели он топ - две недели он дно
Считал, что провальный трансфер Кепы в Челси еще долго никто не переплюнет. Ошибался, переплюнули.
Жалко было, что перешёл в МЮ