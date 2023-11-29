НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Лос-Анджелеса», «Рейнджерс» против «Детройта», «Коламбус» сыграет с «Монреалем»
«Лос-Анджелес» примет «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Коламбус» встретится с «Монреалем», «Рейнджерс» сыграют против «Детройта».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 ноября, 03.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 30 ноября, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 30 ноября, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
1. Обойдёт Хоу? Скоро Новый год, твой бенефис считай
2. Что с Матисом, почему сухой уже в 7 матчах?
Я думаю многим пользователям, будет гораздо интереснее прочитать твои доводы, на тему - почему Вашингтон будет в плей-офф..
Я считаю, что их там не будет - и привел свои доводы, почему их там не будет.
Ты же считаешь, что Вашингтон в плей-офф будет. Поэтому я и попросил - приведи аргументы, почему ты так считаешь. Но у тебя их нет..
Причем ты понимаешь, что я прав в своем прогнозе, и он объективен.. Но из злобности, согласиться с этим не можешь..
Тогда объясни мне - есть болельщики Питтсбурга, Торонто, Аризоны, Айлендерс - почему вы на них нападаете в комментариях, оскорбляете и т.д.. Но когда по отношению к вам применяются те же методы - вы начинаете стонать и хныкать?
Особенно это любит делать hhlg спрятавшийся за тремя степенями защиты..
Тогда все равны - в действиях и поступках..
Я конкретно называю никнеймы - hhlg и огент.. Эти два персонажа..
Паха_Дайте_Жалобную_Книгу - как я про него мог забыть.. Значит по итогу - три персонажа)
Найми физиотерапевта, диетолога наконец, сбрось лишние килограммы и дело пойдёт, зуб даю)
А так, не доберешься до Вени Грецкого, как пить дать.
и Пика тоже.
и вообще жаль, что Мюррей оказался бастом из-за травм :(
Все вопросы к нему..