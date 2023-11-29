НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Лос-Анджелеса», «Рейнджерс» против «Детройта», «Коламбус» сыграет с «Монреалем»

Теги результаты матчей Рейнджерс Монреаль Вашингтон Детройт Коламбус Лос-Анджелес НХЛ Хоккей

«Лос-Анджелес» примет «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Коламбус» встретится с «Монреалем», «Рейнджерс» сыграют против «Детройта».

Регулярный чемпионат

Коламбус – Монреаль
Дата проведения
30 ноября, 03.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео

 

Рейнджерс – Детройт
Дата проведения
30 ноября, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Вашингтон
Дата проведения
30 ноября, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь НХЛ

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

55 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гребаные имена
Надеюсь прошлая игра наших за Коламбус - это не разовая акция.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Старик Стариканов
привычные 0+0 от овцова
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Барин
Комменты трутся, всё как обычно...обычные трудовые будни наёмных внештатных сотрудников самого популярного спортивного ресурса)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kurri
Ови забьет! 🤟Хейтеры готовьте смазку))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий
Коламбусу победы!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hhlg
Ответ IrbIS
спи спокойно страна 5в19 всем приятного
Два вопроса:
1. Обойдёт Хоу? Скоро Новый год, твой бенефис считай
2. Что с Матисом, почему сухой уже в 7 матчах?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hhlg
Ну что у нас, лучшее меньшинство против худшего большинства. Это будет эпично печально походу)
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Rastrelli
Ответ Суворов Антон
Я пока не знаю тройку от Метро.. Но одно знаю точно, Вашингтонских в плей-офф не будет. Это 100 процентов.. Плей-офф не нужен прежде всего Александру ПутинТим.. Во-первых, там он не зачем не гонится.. Второе, в плей-офф он не побежит быстрее чем сейчас, а там будут совершенно другие скорости.. Поэтому выглядеть он будет там жалко.. Третье, с плей-офф меньше времени на восстановление к следующему сезону - что для седого ветерана крайне важно.. Этих трёх компонентов уже достаточно, чтобы понять мою правоту.. Но.. У меня есть ещё 10 пунктов по которым Вашингтонских в плей-офф не будет)
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sonnyanderson
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ hhlg
Мне нравится как Суворкин с придыханием пишет про Родео сидя на проперженной кровати в хрущевке ;)
Может он на Радео?)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Rastrelli
Ответ Суворов Антон
Сеньор Растрелли - по нормальному, опровергни то что я написал, привиди свои доводы.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
e1ther - e1ther
Ответ Суворов Антон
Я пока не знаю тройку от Метро.. Но одно знаю точно, Вашингтонских в плей-офф не будет. Это 100 процентов.. Плей-офф не нужен прежде всего Александру ПутинТим.. Во-первых, там он не зачем не гонится.. Второе, в плей-офф он не побежит быстрее чем сейчас, а там будут совершенно другие скорости.. Поэтому выглядеть он будет там жалко.. Третье, с плей-офф меньше времени на восстановление к следующему сезону - что для седого ветерана крайне важно.. Этих трёх компонентов уже достаточно, чтобы понять мою правоту.. Но.. У меня есть ещё 10 пунктов по которым Вашингтонских в плей-офф не будет)
ты смеешь против себя использовать свои же приемы?мистер Суворов)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Rastrelli
Ответ Суворов Антон
Вот посмотри, многие не поймут - но ты поймёшь: В Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Так-то Сеньор Растрелли.. В принципе другого ответа я от тебя и не ждал.. Слабоват ты.. Да ты и сам это знаешь..
Что с тобой не так?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Rastrelli
Ответ Суворов Антон
hhlg и Ижевский - они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань))) Это тоже не все поймут - но ты Сеньор Растрелли поймёшь)
Может в тебе причина, не думал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Суворов Антон
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Alex Rastrelli
Может в тебе причина, не думал?
Давай сейчас, лучше не о причинах..

Я думаю многим пользователям, будет гораздо интереснее прочитать твои доводы, на тему - почему Вашингтон будет в плей-офф..

Я считаю, что их там не будет - и привел свои доводы, почему их там не будет.

Ты же считаешь, что Вашингтон в плей-офф будет. Поэтому я и попросил - приведи аргументы, почему ты так считаешь. Но у тебя их нет..

Причем ты понимаешь, что я прав в своем прогнозе, и он объективен.. Но из злобности, согласиться с этим не можешь..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
e1ther - e1ther
Ответ Суворов Антон
Какое боление? Ты о чём? За Ижсталь болей! Вот здесь я тебя пойму на 100 процентов! За свое родное нужно переживать и поддерживать.. Так и Владимир Владимирович, это же самое говорит.. А вот hhlg думает иначе.. Поэтому я и пишу постоянно, что он ЛжеПатриот с перевёрнутым мышлением.. Причём это касается и таких же ЛжеПатриотов которых здесь не мало..
мда)то есть я должен топить за Зенит-Газпром в футболе?)за родники в баскетболе?)ясно понятно)ведь откуда у меня выбор ага Онтошко?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vince Nail
Ответ e1ther - e1ther
какие аргументы?)тебе невдомёк ,что боление не может быть рациональным,иначе это уже не переживания и близко)но ведь Антоха та эксперт?)а не труфанат лохматой династии,которую на кино проектор снимали)
там ведь какая история, кино снимали на плёнку используя камеру, потом проецировали изображение на плёнке на экран используя кинопроектор. а обратной схемы никто не знает, может в Ижевске было по-другому
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Суворов Антон
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ e1ther - e1ther
мда)то есть я должен топить за Зенит-Газпром в футболе?)за родники в баскетболе?)ясно понятно)ведь откуда у меня выбор ага Онтошко?)
Ижевский.. Ты или прикидываешься или..

Тогда объясни мне - есть болельщики Питтсбурга, Торонто, Аризоны, Айлендерс - почему вы на них нападаете в комментариях, оскорбляете и т.д.. Но когда по отношению к вам применяются те же методы - вы начинаете стонать и хныкать?

Особенно это любит делать hhlg спрятавшийся за тремя степенями защиты..

Тогда все равны - в действиях и поступках..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
e1ther - e1ther
Ответ Суворов Антон
Ижевский.. Ты или прикидываешься или.. Тогда объясни мне - есть болельщики Питтсбурга, Торонто, Аризоны, Айлендерс - почему вы на них нападаете в комментариях, оскорбляете и т.д.. Но когда по отношению к вам применяются те же методы - вы начинаете стонать и хныкать? Особенно это любит делать hhlg спрятавшийся за тремя степенями защиты.. Тогда все равны - в действиях и поступках..
кто ноет Антоша?)ты опять в мире своем)и что плохого потрунивать над соперниками?)ну камон, развлечение воспринимать в штыки?)такой бред от моралфагов)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Суворов Антон
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ e1ther - e1ther
кто ноет Антоша?)ты опять в мире своем)и что плохого потрунивать над соперниками?)ну камон, развлечение воспринимать в штыки?)такой бред от моралфагов)
Кстати тебя я меньше всего имею ввиду.. Поэтому с тобой я общаюсь нормально..

Я конкретно называю никнеймы - hhlg и огент.. Эти два персонажа..

Паха_Дайте_Жалобную_Книгу - как я про него мог забыть.. Значит по итогу - три персонажа)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vince Nail
Ответ Суворов Антон
Кстати тебя я меньше всего имею ввиду.. Поэтому с тобой я общаюсь нормально.. Я конкретно называю никнеймы - hhlg и огент.. Эти два персонажа.. Паха_Дайте_Жалобную_Книгу - как я про него мог забыть.. Значит по итогу - три персонажа)
у Пахи аватарка шикарная, пророческая
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
e1ther - e1ther
Ответ Как дела на заводе
hhlg, пивасин, e1ther - e1ther после смен и получения денежного штрафа во вкусно и точка, прибежали к дедушке Душке Хлебопекущему, чтоб тот развернул полотенце из цифр, для них это лучшая бодрость после трудового дня Дед, сказал hhlg, че там по секондари у Санька а? че какой еще рекорд придумаешь, чтоб дружбаны мои завтра на работе это повторяли постоянно? Но дед Дух , только промолчал и покачал головой глядя как бегает птичкой e1ther - e1ther и кричит "УДАЧИ ВЕЛИКОМУ ВАШИНГТОНУ!! и развел руками. Плохо дело понял он, не будет больше писанины, хватит, никто ничего не запоминает.
остограммься)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
j_jms
Ответ Дмитрий
Коламбусу победы!
Да уж, дожили, нету на шантрапу нового Ги Лефлера.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stan Giroux
Ответ j_jms
Да уж, дожили, нету на шантрапу нового Ги Лефлера.
С такой политикой владельцев ни новых Лёфлёров, ни каких-либо успехов еще долго не будет. Печально это
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dino
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Даути и Копитар накажут🐑
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дима Миронов
Кейн играет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Барин
Александр, забей голишко...порадуй нас, огорчи хейтерков)
Найми физиотерапевта, диетолога наконец, сбрось лишние килограммы и дело пойдёт, зуб даю)
А так, не доберешься до Вени Грецкого, как пить дать.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кино Музыка
Компактный русский день. Вначале наши в Коламбусе, потом Ови..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hhlg
Верните Суворкину чёрные буквы, белые посты ваще не читаются и потуги этого гаврика уходят в никуда)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
разноцветный логотип
Годро, Лайне, разгоняйтесь пожалуйста. и между делом пусть хоть кто-нибудь обоссыт Бина, я не могу смотреть на его игру в обороне.
и Пика тоже.

и вообще жаль, что Мюррей оказался бастом из-за травм :(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пинающий Достоинства
Овечкин в ЛА играет очень скупо обычно, так что ждём …ждём нежданчика в виде дубля …
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dalmolchun
Стифлер завтра играет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vince Nail
ижевский сегодня в ударе, каждый второй его коммент админы трут. даже не успеваю прочесть. лодку что-ли раскачивает?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
e1ther - e1ther
Ответ Суворов Антон
hhlg видел меня на Леопарде.. Или в Леопарде.. Все вопросы к нему..
или ты был во всем леопардовом, в руках держа смузи)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stan Giroux
Ответ hhlg
Ну что у нас, лучшее меньшинство против худшего большинства. Это будет эпично печально походу)
Где как не с сильным соперником показывать класс, может что и получится, хотя короли сильно выглядят в этом сезоне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Барин
Ответ Maxim Shumov
Сане снова забить💪🏻
а, понятно кто развлекается...местный любимец)))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
e1ther - e1ther
Ответ Суворов Антон
Лос Анджелес.. Как же они сегодня будут драть Вашингтонских..) Это сказка ребята.. Это Родео_драйв)
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hhlg
Ответ e1ther - e1ther
Комментарий удален модератором
Мне нравится как Суворкин с придыханием пишет про Родео сидя на проперженной кровати в хрущевке ;)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
828+
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MTZ_2022
Ответ Суворов Антон
Лос Анджелес.. Как же они сегодня будут драть Вашингтонских..) Это сказка ребята.. Это Родео_драйв)
Когда ты уже на фронт пойдешь..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Суворов Антон
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ MTZ_2022
Когда ты уже на фронт пойдешь..
hhlg видел меня на Леопарде.. Или в Леопарде..

Все вопросы к нему..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий