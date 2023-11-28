Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала. «Балтика» примет «Локомотив»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России результаты Динамо Москва Балтика Оренбург Футбол

«Балтика» примет «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России.

В среду в рамках Пути РПЛ «Спартак» сыграет с «Оренбургом» на выезде, «Динамо» примет «Зенит», «Ростов» будет противостоять ЦСКА.

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

1/4 финала

Первые матчи

Балтика – Локомотив
Дата проведения
28 ноября, 18.15, «Стадион Калининград»
Онлайн матча

 

Оренбург – Спартак
Дата проведения
29 ноября, 16.00, «Газовик»
Онлайн матча

 

Динамо – Зенит
Дата проведения
29 ноября, 18.15, «ВТБ Арена»
Онлайн матча

 

Ростов – ЦСКА
Дата проведения
29 ноября, 18.15, «Ростов-Арена»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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6 комментариев

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T622222
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Рагнар Лодброк
может быть уныло ,типа 0:0 или 1:0
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