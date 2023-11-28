Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала. «Балтика» примет «Локомотив»

«Балтика» примет «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России.

В среду в рамках Пути РПЛ « » сыграет с « » на выезде, « » примет « », «Ростов» будет противостоять .

Путь РПЛ

1/4 финала

Первые матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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