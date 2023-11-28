Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала. «Балтика» примет «Локомотив»
«Балтика» примет «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России.
В среду в рамках Пути РПЛ «Спартак» сыграет с «Оренбургом» на выезде, «Динамо» примет «Зенит», «Ростов» будет противостоять ЦСКА.
Путь РПЛ
1/4 финала
Первые матчи
- Дата проведения
- 28 ноября, 18.15, «Стадион Калининград»
- Дата проведения
- 29 ноября, 16.00, «Газовик»
- Дата проведения
- 29 ноября, 18.15, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 29 ноября, 18.15, «Ростов-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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