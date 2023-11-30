Панарин забил «Детройту». У него 12+19 в 21 матче
Артемий Панарин забил гол в матче с «Детройтом» (3:2).
Форвард «Рейнджерс» продлил результативную серию (2+3) до 3 игр.
Всего в 21 матче текущего чемпионата НХЛ россиянин набрал 31 (12+19) очко.
Сегодня за 21:19 – лучший показатель среди форвардов «Рейнджерс» (2:08 – в большинстве, 0:47 – в меньшинстве) – у Панарина 3 броска в створ ворот, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».
Артем молодец, люблю таких селф-мейд людей и главное никто не верил. )