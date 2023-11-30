Панарин забил «Детройту». У него 12+19 в 21 матче

Теги Рейнджерс НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин забил гол в матче с «Детройтом» (3:2).

Форвард «Рейнджерс» продлил результативную серию (2+3) до 3 игр.

Всего в 21 матче текущего чемпионата НХЛ россиянин набрал 31 (12+19) очко.

Сегодня за 21:19 – лучший показатель среди форвардов «Рейнджерс» (2:08 – в большинстве, 0:47 – в меньшинстве) – у Панарина 3 броска в створ ворот, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».

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5 комментариев
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music35930
Жду когда Овечкин забъет, уже в ждуна превратился… )
Артем молодец, люблю таких селф-мейд людей и главное никто не верил. )
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+3
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Ярик01
Удаление, правда, результативное, а так прекрасно, что засуха не наступила и выиграли
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Homyakus
Ответ Тимофей Панов
а кто за нйр плотно следит,за счет чего так результаты улучшились?в том году они тарасенко обменяли и кейна и сразу вылетели
В регулярном турнире все хорошо было. Был провал в по
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