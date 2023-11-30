Панарин забил «Детройту». У него 12+19 в 21 матче

Артемий Панарин забил гол в матче с «Детройтом» (3:2).

Форвард «Рейнджерс» продлил результативную серию (2+3) до 3 игр.

Всего в 21 матче текущего чемпионата россиянин набрал 31 (12+19) очко.

Сегодня за 21:19 – лучший показатель среди форвардов « » (2:08 – в большинстве, 0:47 – в меньшинстве) – у 3 броска в створ ворот, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».