Бобровский сделал 40-й шатаут в НХЛ, отразив 20 бросков «Оттавы». Он 4-й российский вратарь с 40+ играми на ноль в лиге
Сергей Бобровский сделал 40-й шатаут в НХЛ, отразив 20 бросков «Оттавы».
Вратарь «Флориды» одержал 10-ю победу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (5:0).
Шатаут стал для Бобровского 2-м в этом сезоне и 40-м за карьеру в лиге.
Он делит 3-е место в истории среди российских вратарей по числу игр на ноль с Семеном Варламовым (по 40).
Рекордом владеет Евгений Набоков (59), на втором месте идет Николай Хабибулин (46).
В топ-10 также входят Илья Брызгалов (34), Андрей Василевский («Тампа», 32), Илья Сорокин («Айлендерс», 18), Александр Георгиев («Колорадо», 14), Игорь Шестеркин («Рейнджерс», 11) и Антон Худобин (11).
3 комментария