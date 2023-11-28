Бобровский сделал 40-й шатаут в НХЛ, отразив 20 бросков «Оттавы». Он 4-й российский вратарь с 40+ играми на ноль в лиге

Сергей Бобровский сделал 40-й шатаут в НХЛ, отразив 20 бросков «Оттавы».

Вратарь «Флориды» одержал 10-ю победу в сезоне в матче регулярного чемпионата с «Сенаторс» (5:0).

Шатаут стал для Бобровского 2-м в этом сезоне и 40-м за карьеру в лиге.

Он делит 3-е место в истории среди российских вратарей по числу игр на ноль с (по 40).

Рекордом владеет (59), на втором месте идет (46).

В топ-10 также входят Илья Брызгалов (34), Андрей Василевский («Тампа», 32), Илья Сорокин («Айлендерс», 18), Александр Георгиев («Колорадо», 14), Игорь Шестеркин («Рейнджерс», 11) и Антон Худобин (11).