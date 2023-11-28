«Коламбус» победил «Бостон» (5:2) и ушел с последнего места на Востоке. У «Блю Джекетс» забили 4 россиянина

Теги Оттава Бостон Коламбус НХЛ Иван Проворов Кирилл Марченко Дмитрий Воронков Егор Чинахов Хоккей

«Коламбус» победил «Бостон» (5:2) и ушел с последнего места на Востоке.

«Блю Джекетс» обыграли лидера Атлантического дивизиона в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ

Четыре шайбы команды из пяти забросили россияне – Дмитрий Воронков (4-я в сезоне, стал третьей звездой матча), Иван Проворов (2-я), Егор Чинахов (2-я, стал второй звездой матча с 1+1) и Кирилл Марченко (7-я). 

«Коламбус» набрал 18 очков в 23 матчах и ушел с последнего места в Восточной конференции.

Его теперь занимает «Оттава» (16 очков в 17 играх), опережая при этом клуб из Огайо по потерянным очкам. 

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25 комментариев

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Cbj Fan
Я буду цитировать эксперта Сергея Федотова:

«Я не вижу, кого из игроков нынешнего «Коламбуса» он должен вытеснить из состава. В лучшем случае он проведет 20-25 матчей в основе.

Даже четвертое звено ему не гарантировано.

Нужен ли команде иностранец на роль чеккера? Такого добра хватает и в Америке»,

https://www.sports.ru/hockey/1115545963-sergej-fedotov-o-voronkove-ne-vizhu-kogo-on-dolzhen-vytesnit-iz-sostav.html
😁😁😁
+31
-1
+30
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Сергей Ч.
Ответ Cbj Fan
Я буду цитировать эксперта Сергея Федотова: «Я не вижу, кого из игроков нынешнего «Коламбуса» он должен вытеснить из состава. В лучшем случае он проведет 20-25 матчей в основе. Даже четвертое звено ему не гарантировано. Нужен ли команде иностранец на роль чеккера? Такого добра хватает и в Америке», https://www.sports.ru/hockey/1115545963-sergej-fedotov-o-voronkove-ne-vizhu-kogo-on-dolzhen-vytesnit-iz-sostav.html 😁😁😁
Я понял насколько Федотов эксперт ещё когда НХЛ на Яндексе транслировали. Что ни мнение - то ошибка))
+18
0
+18
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marshal .masha
Ответ Cbj Fan
Я буду цитировать эксперта Сергея Федотова: «Я не вижу, кого из игроков нынешнего «Коламбуса» он должен вытеснить из состава. В лучшем случае он проведет 20-25 матчей в основе. Даже четвертое звено ему не гарантировано. Нужен ли команде иностранец на роль чеккера? Такого добра хватает и в Америке», https://www.sports.ru/hockey/1115545963-sergej-fedotov-o-voronkove-ne-vizhu-kogo-on-dolzhen-vytesnit-iz-sostav.html 😁😁😁
Такого «эксперта» надо увольнять за профнепригодность. Он похоже и игры Ак Барса никогда не смотрел
+12
0
+12
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Cbj Fan
Ответ Tosha NeoN
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Может игры Колумбуса посмотришь?
+6
0
+6
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Серый
Ответ Cbj Fan
Может игры Колумбуса посмотришь?
да это омский, у них свербит от Воронкова
+5
-1
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Cbj Fan
Кстати, у нас будет ещё весело. В АХЛ Джонсон, в списке травмированных Рословик. А ведь состав нападающих хорош и без них.
+3
0
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Shaiba Bash
Историческая фигня!
+3
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Cbj Fan
Ответ Олег Беляков
что тогда значит лучше?
Сравни условного Да Косту и Воронкова в ПО. Именно в этом.
+3
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Юрий Безуглый
Впервые в истории НХЛ за одну команду в одном матче забили четыре россиянина
+2
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Cbj Fan
Ответ marshal .masha
Такого «эксперта» надо увольнять за профнепригодность. Он похоже и игры Ак Барса никогда не смотрел
Да там все было ясно. Я в прошлом писала болельщиком Колумбуса, что Воронков будет лучше Марченко. Конечно, не имею в виду технику клюшки, бросок.
+2
0
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Cbj Fan
Ответ Suret
Есть еще Бемстрем, который в АХЛ 9 голов забил за 6 игр
Скорее всего уйдет, слишком много игроков.
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Cbj Fan
Ответ Олег Беляков
не совсем понятно зачем сравнивать, особенно прилетать пенсионера Да Косту. Вам не нравится Марченко и нравится Воронков или вы болельщик Коламбуса. Думаю должно нравится что есть и Марченко и Воронков?
А мне нравится Марченко. Но я не знаю как лучше пояснить. Хотя с другой стороны Кирилл тоже боец, так что сравнение да, неудачное.
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Cbj Fan
Ответ Олег Беляков
а причем здесь Да Коста?
Да Коста технярь, но когда играли вместе в команде, именно звено, где играл Воронков было лучшим. Особенно Дима.
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Cbj Fan
Ответ Tosha NeoN
вот именно, может начнёшь смотреть игры коламбуса, прежде чем цитировать Федотова и говорить, что он не прав?
Я болельщик Коламбуса. И Воронкова не используют как чекера, а силового нападающего. Кроме того он может и хорошо отдать.
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newyork13
Дальше своего колорадского носа не видит!
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Максим
Ответ Cbj Fan
Я буду цитировать эксперта Сергея Федотова: «Я не вижу, кого из игроков нынешнего «Коламбуса» он должен вытеснить из состава. В лучшем случае он проведет 20-25 матчей в основе. Даже четвертое звено ему не гарантировано. Нужен ли команде иностранец на роль чеккера? Такого добра хватает и в Америке», https://www.sports.ru/hockey/1115545963-sergej-fedotov-o-voronkove-ne-vizhu-kogo-on-dolzhen-vytesnit-iz-sostav.html 😁😁😁
Федотов )))) эксперт ))) ну ты конечно выдал)
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Brigant
Русские вперед!
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Олег Беляков
Ответ Cbj Fan
Да Коста технярь, но когда играли вместе в команде, именно звено, где играл Воронков было лучшим. Особенно Дима.
не совсем понятно зачем сравнивать, особенно прилетать пенсионера Да Косту. Вам не нравится Марченко и нравится Воронков или вы болельщик Коламбуса. Думаю должно нравится что есть и Марченко и Воронков?
0
0
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marshal .masha
Ответ Серый
да это омский, у них свербит от Воронкова
Казань и Омск теперь должны дружить , Воронков с Чинаховым в одном звене играют)
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Серый
Ответ marshal .masha
Казань и Омск теперь должны дружить , Воронков с Чинаховым в одном звене играют)
Да я не против, не испытываю ненависть ни к одному из восточных принципиальных соперников)
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Олег Беляков
Ответ Cbj Fan
Да там все было ясно. Я в прошлом писала болельщиком Колумбуса, что Воронков будет лучше Марченко. Конечно, не имею в виду технику клюшки, бросок.
что тогда значит лучше?
0
0
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Suret
Ответ Cbj Fan
Кстати, у нас будет ещё весело. В АХЛ Джонсон, в списке травмированных Рословик. А ведь состав нападающих хорош и без них.
Есть еще Бемстрем, который в АХЛ 9 голов забил за 6 игр
0
0
0
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