«Коламбус» победил «Бостон» (5:2) и ушел с последнего места на Востоке. У «Блю Джекетс» забили 4 россиянина

«Коламбус» победил «Бостон» (5:2) и ушел с последнего места на Востоке.

«Блю Джекетс» обыграли лидера Атлантического дивизиона в домашнем матче регулярного чемпионата .

Четыре шайбы команды из пяти забросили россияне – (4-я в сезоне, стал третьей звездой матча), (2-я), (2-я, стал второй звездой матча с 1+1) и Кирилл Марченко (7-я).

« » набрал 18 очков в 23 матчах и ушел с последнего места в Восточной конференции.

Его теперь занимает «Оттава» (16 очков в 17 играх), опережая при этом клуб из Огайо по потерянным очкам.