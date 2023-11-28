«Коламбус» победил «Бостон» (5:2) и ушел с последнего места на Востоке. У «Блю Джекетс» забили 4 россиянина
«Коламбус» победил «Бостон» (5:2) и ушел с последнего места на Востоке.
«Блю Джекетс» обыграли лидера Атлантического дивизиона в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Четыре шайбы команды из пяти забросили россияне – Дмитрий Воронков (4-я в сезоне, стал третьей звездой матча), Иван Проворов (2-я), Егор Чинахов (2-я, стал второй звездой матча с 1+1) и Кирилл Марченко (7-я).
«Коламбус» набрал 18 очков в 23 матчах и ушел с последнего места в Восточной конференции.
Его теперь занимает «Оттава» (16 очков в 17 играх), опережая при этом клуб из Огайо по потерянным очкам.
«Я не вижу, кого из игроков нынешнего «Коламбуса» он должен вытеснить из состава. В лучшем случае он проведет 20-25 матчей в основе.
Даже четвертое звено ему не гарантировано.
Нужен ли команде иностранец на роль чеккера? Такого добра хватает и в Америке»,
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