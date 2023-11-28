НБА. «Филадельфия» встретится с «Лейкерс», «Клипперс» примут «Денвер» и другие матчи

Теги результаты Денвер Детройт Индиана Клипперс Лейкерс Новый Орлеан Филадельфия Портленд НБА Вашингтон Юта Баскетбол

В понедельник, 27 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.

«Филадельфия» встретится с «Лейкерс», «Клипперс» примут «Денвер».

НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Портленд
Дата проведения
28 ноября, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Филадельфия – Лейкерс
Дата проведения
28 ноября, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Детройт – Вашингтон
Дата проведения
28 ноября, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Юта – Новый Орлеан
Дата проведения
28 ноября, 05.00, «Delta Center»
Онлайн матча

Клипперс – Денвер
Дата проведения
28 ноября, 06.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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9 комментариев

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Ernyko
Лейкер и Клипперс сегодня можно глянуть 😎
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Ed Monix
Мне очень понравилась предыдущая игра Клипперс против Пеликанов, хотя Слонёнок Зайон с Пеликанами всё равно их по итогу отбуцкали. Игроки Клипперс упирались, старались изо всех сил, никто не шланговал. Если будут так стараться и против Денвера, кто знает, как пойдёт.
+7
-4
+3
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Славонычч
Вашингтон 🗽 должен сегодня наконец то выигрывать 😼
+2
0
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A. V.
Шикарные игры нас мы ждём сегодня
0
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Константин Николаев
Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: «серебряный прогноз». 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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xamer 9
Ответ Ernyko
Лейкер и Клипперс сегодня можно глянуть 😎
Повезло вам, если для вашего временного пояса 3 часа мск - это сегодня)
+1
-1
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