НБА. «Филадельфия» встретится с «Лейкерс», «Клипперс» примут «Денвер» и другие матчи
В понедельник, 27 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.
«Филадельфия» встретится с «Лейкерс», «Клипперс» примут «Денвер».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 ноября, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 28 ноября, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 28 ноября, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 28 ноября, 05.00, «Delta Center»
- Дата проведения
- 28 ноября, 06.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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