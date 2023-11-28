Леброн Джеймс потерпел самое разгромное поражение в карьере – «-44» от «Филадельфии»

Теги происшествия Леброн Джеймс Индиана Лейкерс Филадельфия НБА Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в понедельник потерпел самое разгромное поражение в карьере.

Калифорнийцы проиграли на выезде «Филадельфии» с разницей «-44» – 94:138.

До этого худшим результатом в карьере 38-летнего Джеймса было поражение от «Индианы» в 2019 году с разницей «-42». Тогда он тоже представлял «озерников».

«Лейкерс» за 290 матчей никогда не проигрывали «Сиксерс» с такой разницей. При этом поражение стало для них седьмым подряд в противостоянии с клубом из Филадельфии.

«Что должно измениться, чтобы подобное больше не повторялось? Многое», – констатировал Джеймс после игры.

На счету Леброна 18 очков, 5 передач и ни одного подбора. В составе «76-х» Джоэл Эмбиид оформил трипл-дабл – 30 очков, 11 подборов и 11 передач.

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5 комментариев

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lazurxxx@rambler.ru
Еще один рекорд покорен
+7
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Тёма Тёма
Что ни день, то рекорд. И уже неважно какой. 😂😂😂
+3
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Youzhny23
18-0 рывок в конце было нечто, и последнюю минуту уже не захотели до -50 идти😁
0
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ABIBAS
Ну а чего ж он один играл, без команды?
0
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