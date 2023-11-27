КХЛ. «Торпедо» в гостях у «Трактора», «Спартак» сыграет с «Автомобилистом», ЦСКА против «Локомотива»

Теги Сибирь ЦСКА Локомотив Витязь Трактор Спартак Автомобилист Торпедо результаты матчей КХЛ Барыс Куньлунь Ред Стар Хоккей

«Торпедо» сыграет в гостях с «Трактором» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Спартак» встретится на выезде с «Автомобилистом», ЦСКА примет «Локомотив».

Фонбет Чемпионат КХЛ

Сибирь – Куньлунь
Дата проведения
27 ноября, 15.30, «Арена-Сибирь»
Онлайн матча Видео

Барыс – Витязь
Дата проведения
27 ноября, 16.30, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

Трактор – Торпедо
Дата проведения
27 ноября, 17.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

Автомобилист – Спартак
Дата проведения
27 ноября, 17.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

ЦСКА – Локомотив
Дата проведения
27 ноября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

6 комментариев

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Анатолий С
За Трактор!!! Пора побеждать!!!
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Garry1308
Только Трактор!!! Только Победа!!!
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Ru Gold
Цска!!
0
0
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