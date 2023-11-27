КХЛ. «Торпедо» в гостях у «Трактора», «Спартак» сыграет с «Автомобилистом», ЦСКА против «Локомотива»

«Торпедо» сыграет в гостях с «Трактором» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

« » встретится на выезде с « », примет « ».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ