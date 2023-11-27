КХЛ. «Торпедо» в гостях у «Трактора», «Спартак» сыграет с «Автомобилистом», ЦСКА против «Локомотива»
«Торпедо» сыграет в гостях с «Трактором» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Спартак» встретится на выезде с «Автомобилистом», ЦСКА примет «Локомотив».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 27 ноября, 15.30, «Арена-Сибирь»
- Дата проведения
- 27 ноября, 16.30, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 27 ноября, 17.00, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 27 ноября, 17.00, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 27 ноября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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