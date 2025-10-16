Сканавино покинет пост гендиректора «Ювентуса» 7 ноября. Должность займет Комолли

В «Ювентусе» сменится генеральный директор.

Туринский клуб сообщил, что Маурицио Сканавино покинет пост 7 ноября – в этот день истекает срок его полномочий. Он работал в клубе с 2022 года.

«Три года назад я принял эту престижную роль в чрезвычайно ответственный для клуба момент, который был сопряжен с риском для тех, кто отвечал за его руководство. Цель была ясна: встать на путь, основанный на экономической устойчивости и спортивной конкурентоспособности.

При поддержке владельцев, руководителей и талантливых коллег мы решительно противостояли многочисленным проблемам и преодолевали их, несмотря на трудности.

Я навсегда сохраню в памяти те уникальные эмоции, которые испытал и разделил с игроками, тренерами, спортивными директорами и всем персоналом. Эти моменты останутся незабываемыми.

Сегодня, как никогда, я смотрю в будущее «Ювентуса » с большой уверенностью: я уверен, что в нем будут написаны и другие важные страницы», – сказал Сканавино.

По информации журналиста Альфредо Педуллы, вакантную должность займет Дамьен Комолли , который этим летом был назначен генменеджером «Ювентуса».