Роналду сказал судье, что назначенного на нем пенальти в азиатской ЛЧ не было. 11-метровый отменили
Криштиану Роналду исправил ошибку судьи в матче Лиги чемпионов Азии.
На 2-й минуте матча 5-го тура нападающий «Аль-Насра» упал в штрафной после контакта с соперником.
Арбитр сразу назначил пенальти, однако португалец начал сигнализировать, что контакт не заслуживал назначения 11-метрового удара, и сообщил об этом судье.
В итоге пенальти был отменен после вмешательства ВАР.
Фото: скриншот трансляции
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что не говори, у Криштиану есть совесть, даже больше чем у аргентинца, у которого 5 пенальти в 6 играх)
В любом случае, за такой поступок + в карму
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но что-то там он молчал, когда забивал Баварии из километрового офсайда в доп время.
Пусть вернет пару чашек ЛЧ, соответсвенно пару золотых мячей выигранных за счет симуляций и двухметровых оффсайдов.