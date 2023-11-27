Роналду сказал судье, что назначенного на нем пенальти в азиатской ЛЧ не было. 11-метровый отменили

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу судьи Лига чемпионов Азии высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Персеполис Футбол

Криштиану Роналду исправил ошибку судьи в матче Лиги чемпионов Азии.

На 2-й минуте матча 5-го тура нападающий «Аль-Насра» упал в штрафной после контакта с соперником.

Арбитр сразу назначил пенальти, однако португалец начал сигнализировать, что контакт не заслуживал назначения 11-метрового удара, и сообщил об этом судье.

В итоге пенальти был отменен после вмешательства ВАР.

Фото: скриншот трансляции

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120 комментариев

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Товарищ Наркотик
У мессибоев разрыв шаблона
+136
-34
+102
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Зверёк
Представляю скажи такое Месси,обладатель следующего ЗМ был бы известен в рекордно кратчайшие сроки
+111
-24
+87
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Дима Перепелица
Ну тут только уважение Кришу!
+59
-6
+53
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Товарищ Наркотик
Ответ Гормек Лютый
Комментарий скрыт
Не от Месси, а от мессибоев
+38
-7
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Подкат Мальдини
Вот тут - РЕСПЕКТ ! На 2 минуте, показательно… Одно дело при 5-0 на 80
+30
-6
+24
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Youzhny23
Месси бы по привычке схватил судью за горло и сказал " какого ф.."
+34
-16
+18
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Гномович!
Месси просил бы еще и красную
+31
-13
+18
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dxjqrmnckj
Достойно
+17
-3
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Jaska_1324
"Он всегда хочет левые пенальти🥺🥺🥺"
что не говори, у Криштиану есть совесть, даже больше чем у аргентинца, у которого 5 пенальти в 6 играх)
+20
-14
+6
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hedgehog111
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Зверёк
Представляю скажи такое Месси,обладатель следующего ЗМ был бы известен в рекордно кратчайшие сроки
))+++
+16
-10
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Стахович
Горжусь что живу в эпоху величайшего Роналду
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-4
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Tristan...
Удивительно... То есть 20 лет нырять, симулировать, ныть, истерить и заставлять судью ставить пенку за игру спиной (привет из Шахтёра), в слезах пытаться украсть гол партнёра по сборной - было норм, но в лиге СА решил, что пора измениться и играть по честному? Наверное, после стольких Кринжовых эпизодов совесть не даёт покоя.
В любом случае, за такой поступок + в карму
+8
-4
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Данис Хамзин
заметили что пост про Роналду но в комментах обсуждение Месси
+6
-2
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The Best 20
сотни примеров благородных поступков Месси приводить не буду, вот один их них,Месси часто отдавал бить пенальти другим, роналду же готов был убить любого в Реале, если кто то бы осмелился бы пробить пенальти, да и помню как крынжь был всегда недоволен когда кто то вперёд него успевал добить мяч в ворота. Ну явная же показуха от роналду! И весь мир знает что это фальш! он одноклубника бензема не поздравил с золотым мячом, так что о чем он ?
+9
-5
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Artem Piatkov
Ответ Товарищ Наркотик
У мессибоев разрыв шаблона
Месси кстати не спорил, когда ему давали липовые пенки на ЧМ 2022

Щенсны его перчаткой потрогал - пенка 100% по мнению Мессе и его глоров
+11
-7
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АдминБЦ
Ну вообще в матче есть ВАР, если бы его посмотрели, Криштиану вполне могла жёлтая за симуляцию прилететь. Сыграл на опережение.
+7
-4
+3
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grauda
Так ВАР отменил пенальти или слова Роналду? Так ведь могли и в очередном нырке обвинить.
+3
0
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The Best 20
я смотрел в прямом эфире!!! Там уже было понятно что не было пенальти! и роналду видел что судья собирается отменить, как вдруг роналду говорит судье, что бро ,все ок ,пенальти не было!! на это смотреть было противно! Поверьте мне!
+4
-1
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10ztv
Ответ Artem Piatkov
Месси кстати не спорил, когда ему давали липовые пенки на ЧМ 2022 Щенсны его перчаткой потрогал - пенка 100% по мнению Мессе и его глоров
Роналду тоже не спорил на счёт липовых пенок Гане и Испании на чм 18, потому что это не кубок двора был
+4
-1
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Игорь Новиков
Молоток. Это достойно.
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The Best 20
Ответ Aleksandr Dubovik
Комментарий удален модератором
у поклонников Месси все ок, поверь мне
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Человек1991
У Роналду 120 левейших пенальти , что то эти 120 раз он не говорил судье не ставить пенальти )) один разок в жизни на старости лет в Азиатской Лиге Чемпионов против Иранского Персеполиса решил поиграть в честного человека ))
+3
-1
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10ztv
Ответ Youzhny23
Месси бы по привычке схватил судью за горло и сказал " какого ф.."
ну не ребёнка инвалида же)
+9
-7
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Natan Pilkin
Ответ Гномович!
Месси просил бы еще и красную
Это просто анекдот. Хорошая новость про Роналду, показывающая его как добросовестного спортсмена. Казалось бы, самое время похвалить своего кумира!

Шесть самых заплюсованных комментариев в новости - брань и шуточки в адрес Месси. Все от поклонников Роналду.
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The Best 20
новость про ботекса, что он впервые в жизни решил театрально показать себя что не было пенальти, но поклонницы роналду все не успокоятся)и что то пишут про гения Месси, чемпиона мира, обладателя 8 ми золотых мячей!) унизительно просто.
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-3
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atomio
Ответ Tristan...
Удивительно... То есть 20 лет нырять, симулировать, ныть, истерить и заставлять судью ставить пенку за игру спиной (привет из Шахтёра), в слезах пытаться украсть гол партнёра по сборной - было норм, но в лиге СА решил, что пора измениться и играть по честному? Наверное, после стольких Кринжовых эпизодов совесть не даёт покоя. В любом случае, за такой поступок + в карму
так это даже не лига СА, это хуже - азиатская ЛЧ группа, где всякие таджикские иранские и прочие ноунеймы ))
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-1
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onegin2007
Пчелы против меда)
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FOOTBALL Live
ой не могу)))) роналду ты этим самым опозорился!)) Была бы эта лига чемпионов, да ты бы 1000 раз давил бы на судью что нало было назначить пенальти.
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The Best 20
Ответ Стахович
Величайший футболист и порядочный человек👍🏻
😁 *)))))
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FOOTBALL Live
Ответ MajestySport
Человечище! В принципе он всегда им был и есть.
он всегда был самым подлым нарциссом!
+5
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FOOTBALL Live
рональде никогда не стать чемпионом мира! а про пенальти это дешёвые понты, это всем понятно!
+3
-2
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The Best 20
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Сейчас у мессибоев Несостыковки антенны в мозгу случится )
Месси то это делал часто,вот крынжь даже пенальти не кому не давал пробить.
+5
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FOOTBALL Live
Ответ Гормек Лютый
Ппц сколько минусов отхватил только за то, что высказал своё мнение о том, что Рон понял, что ВАР отменит. Люди, ауууу! Я слова плохого не сказал о Роне. Я адекват и уважаю вклад в футбол как Рона, так и Месси, а Вы ведёте себя как дикая школота! Угомонитесь. Мне не нужны Ваши + и - . Я просто высказал своё мнение!
дай немного отдышаться фанаткам рона)
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maks677
Походу рак на горе свистнул
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athlete
новость скорее от сестры Рона.
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Контрольный выстрел
И это в 38 лет!
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Бене Гессерит
Ответ Данис Хамзин
заметили что пост про Роналду но в комментах обсуждение Месси
Причём начинают-то его персофаны Роналду. Вот и комплексы
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artman
И это в 78 лет!
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atomio
Ответ Гномович!
Если бы Месси отказался от таких левых пенальти, он бы вылетел от Нидерландов еще в 1/4 ЧМ.
Если бы клубника отказался от всех своих липовых пенок и оффсайдных голов (особенно в ЛЧ), то можно смело убирать около 150 голов из его статы, а так же 3 судейские ЛЧ.

но что-то там он молчал, когда забивал Баварии из километрового офсайда в доп время.
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Proper Chels
Норм пиарится. Сейчас все этот «поступок» будут форсить, и рассказывать какой кринж благородный.

Пусть вернет пару чашек ЛЧ, соответсвенно пару золотых мячей выигранных за счет симуляций и двухметровых оффсайдов.
+4
-3
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MajestySport
Человечище! В принципе он всегда им был и есть.
+5
-4
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Rosdcer
Я вижу пиар португальского замыкальщика выходит на новый уровень.
+4
-3
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f0rmoceft
Ответ b_arfa
ну а смысл тогда в словах Роналду? Чтобы снова попытаться на первые строчки газет попасть?
Не знаю, напиши ему, может ответит.
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Oleg Olegov
Ответ Подкат Мальдини
Вот тут - РЕСПЕКТ ! На 2 минуте, показательно… Одно дело при 5-0 на 80
Мне кажется, у вас слишком мало плюсов.
0
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Roni7730
Ответ Товарищ Наркотик
У мессибоев разрыв шаблона
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Михаил Хромаков
Ответ Подкат Мальдини
Как дела в Казахстане ? 🇰🇿
это к чему? Паоло, спросите у тех кто там находится)
0
0
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omsk1716
Ответ Natan Pilkin
Это просто анекдот. Хорошая новость про Роналду, показывающая его как добросовестного спортсмена. Казалось бы, самое время похвалить своего кумира! Шесть самых заплюсованных комментариев в новости - брань и шуточки в адрес Месси. Все от поклонников Роналду.
Так это нормально. В новости про Месси тоже самое, только там в комментариях обсуждают Роналду. И попробуй что-то не то написать, так армия глоров тебя уничтожит)))
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b_arfa
Ответ f0rmoceft
Не знаю, напиши ему, может ответит.
не, спс, не занимаюсь таким
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Юсуф Тайсумов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Товарищ Наркотик
У мессибоев разрыв шаблона
0+0 в плей-офф чм за 20 лет в плей-офф
+1
-1
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Человек1991
Ответ The Best 20
я смотрел в прямом эфире!!! Там уже было понятно что не было пенальти! и роналду видел что судья собирается отменить, как вдруг роналду говорит судье, что бро ,все ок ,пенальти не было!! на это смотреть было противно! Поверьте мне!
Верим на слово Бро , это в стиле Кринжиану )
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