Калешин уволен из «Акрона» «из-за разногласий в пути развития». Клуб в двух очках от 1-го места Первой лиги
Евгений Калешин уволен с поста тренера «Акрона».
«Евгений Калешин покидает «Акрон». Матч с «Аланией» стал для тренера последним у руля нашей команды.
Клуб принял решение прекратить трудовые отношения со специалистом из-за разногласий в пути развития. ФК «Акрон» желает Евгению Калешину всяческих успехов в дальнейшей карьере.
Евгений Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 года. Под его руководством наша команда провела 57 матчей, в которых добилась 28 побед, сыграла 19 ничьих и потерпела десять поражений.
Также «Акрон» добрался до финала Пути регионов Фонбет Кубка России», – говорится в сообщении клуба из Тольятти.
«Акрон» занимает третье место в Мелбет Первой лиге после 20 туров, на 2 очка отставая от лидирующего «Динамо» Махачкала.
18 ноября Калешин раскритиковал российский футбол: «Как образование и армию разваливают, так и спорт. Футбол деградирует, лимиты сумасшедшие, вся эта клоунада. Такая система, и невозможно в открытую идти».
«Наш футбол деградирует. Его разваливают как будто специально». Ярость Евгения Калешина 🔥
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Но не думал, что действительно так поступят
Жаль
Вот после такого, большинство наших тренеров и молчит. Понимают что сразу потеряют работу
Калешина жаль конечно
Ты можешь говорить.. тихо.. про себя.. на кухне
Калешин уволен из «Акрона»
А думали ведь, что этакая шутка...
Кодла тащит очередной свой проект пилить бюджет России
Акрон не нужен, это бандитский новодел в самой мерзкой степени