Калешин уволен из «Акрона» «из-за разногласий в пути развития». Клуб в двух очках от 1-го места Первой лиги

Теги Евгений Калешин премьер-лига Россия Первая лига отставки Акрон Футбол

Евгений Калешин уволен с поста тренера «Акрона».

«Евгений Калешин покидает «Акрон». Матч с «Аланией» стал для тренера последним у руля нашей команды.

Клуб принял решение прекратить трудовые отношения со специалистом из-за разногласий в пути развития. ФК «Акрон» желает Евгению Калешину всяческих успехов в дальнейшей карьере.

Евгений Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 года. Под его руководством наша команда провела 57 матчей, в которых добилась 28 побед, сыграла 19 ничьих и потерпела десять поражений.

Также «Акрон» добрался до финала Пути регионов Фонбет Кубка России», – говорится в сообщении клуба из Тольятти.

«Акрон» занимает третье место в Мелбет Первой лиге после 20 туров, на 2 очка отставая от лидирующего «Динамо» Махачкала.

18 ноября Калешин раскритиковал российский футбол: «Как образование и армию разваливают, так и спорт. Футбол деградирует, лимиты сумасшедшие, вся эта клоунада. Такая система, и невозможно в открытую идти».

«Наш футбол деградирует. Его разваливают как будто специально». Ярость Евгения Калешина 🔥

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73 комментария

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ielisen@mail.ru
Пути развития? Наверное руководство не хочет в Премьер-Лигу...
+87
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KaPZeN43
Формулировочка - топ. Круче было только у Гончаренко в Кубани, когда его выгнали за "чрезмерную мягкость".
+71
-2
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Максим Столбов
Наговорил конечно на увольнение. Тренер добротный, но уж слишком правдоруб, а таких не терпят.
+62
-10
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King_X
В комментах все шутили
Но не думал, что действительно так поступят

Жаль
+46
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igls54
Данный материал создан (или распространен) иностранным агентом Калешиным Евгением Игоревичем
+39
-5
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Илья Савчук
Ответ Честный контроль
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кто о чем, а патриоты все про Украину...
+26
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Moron-Gunner
Блин, только в прошлом Кубке шумел, совсем ещё вчера, как будто. Обсуждалось, что вот он тренер-новатор, и на тебе (((
+23
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MustOilHelsinki
После того увольнения вполне ожидаемо. Желаю Калешину удачи в поиске нового клуба, а Акрон пусть сидит в первой лиге
+21
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+19
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ValmontZ
Нет предела человеческой мерзости, Анатолий был прав.
+18
-3
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Sivka
Ответ KaPZeN43
Формулировочка - топ. Круче было только у Гончаренко в Кубани, когда его выгнали за "чрезмерную мягкость".
Да, когда «Кубань» шла, что ли, на четвёртом месте.
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Valik Slovo
Мдааа.
Вот после такого, большинство наших тренеров и молчит. Понимают что сразу потеряют работу
Калешина жаль конечно
+15
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Hitgoe Himgob
Ответ MustOilHelsinki
В каждой шутке есть доля правды. Увы и ах
В каждой шутке лишь доля шутки...
+12
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Kit244098
Калешин теперь жертва режима. Его эмоционального спича власть ему не простила. В итоге она, власть, в очередной раз села в лужу. Так победим, ядрён батон))
+13
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+8
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Sarumian
Клуб: Этот человек не работает у нас уже как две недели.
+7
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Георгий Рыженков
Ну конечно, "раногласия в пути(на) развитие"
Ты можешь говорить.. тихо.. про себя.. на кухне
+9
-3
+6
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Дмитрий Домников
Решил не прогибаться. Он мог бы вывести команду в РПЛ, но вероятно тормознули. Ну дело хозяйское
+7
-1
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Рокко Сиффредди
Ответ ielisen@mail.ru
Пути развития? Наверное руководство не хочет в Премьер-Лигу...
Я думаю, что руководство как раз отстаивало тренера эти 10 дней.
+6
-1
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Valeross
Ну как в советские годы говорили, по состоянию здоровья
+4
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TheSportNik
РФС наносит ответный удар, Калешин явно пострадал за свои интервью, затыкают рот людям, кто в футболе разбирается и понимает, что творится в нашем футболе.
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Dimon _7458
очевидно, что рукодству клуба пришлось его убрать из-за того интервью. Видимо, кого-то правда задела :)
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goshforever
Кмк, уволили не из-за трепа, а из-за валящейся задачи по выходу в РПЛ (собственно, без фейла с Волгарем не было бы и трепа). Хотя возможно, наоборот, задачу выхода в РПЛ владелец снял. На то он и частный клуб-игрушка.
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And-Rover
Ответ Sivka
Да, когда «Кубань» шла, что ли, на четвёртом месте.
Кубань была лучшей по игре тогда.
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Илья Савчук
Обиделись власть имущие на правду и сразу нашлись у Акрона расхождения в пути развития!
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Hunteralex
Ответ ValmontZ
Нет предела человеческой мерзости, Анатолий был прав.
Анатолий Фёдорович, всё - таки))
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Valeross
Лишний раз доказывает,что в России, человек не имеет право на свое мнение
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Moron-Gunner
Ответ Товарищ Наркотик
Так и сейчас на 2 месте, нормально все было в плане игры
Понятно, тогда будем надеяться, что увидим его в РПЛ в скором времени
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justbored
Ответ Moron-Gunner
Блин, только в прошлом Кубке шумел, совсем ещё вчера, как будто. Обсуждалось, что вот он тренер-новатор, и на тебе (((
Калешин после вылета «Акрона» из Кубка: «Сказка для нас не закончилась. Завтра взойдет солнце, и все наладится". Тогда ещё не открылись глаза на всю беспросвестность системы очевидно.
+3
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ta-tosha
Как при советском союзе - неважно, какой ты профессор, конструктор или хирург, важно быть человеком системы, которая тебя танцует
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D.Lukas
в какое же печальное время живём когда за мнение/позицию человека увольняют, остановите планету 🥲
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Pertinax Gandi
Решение выглядит как политическое.
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MustOilHelsinki
Ответ King_X
В комментах все шутили Но не думал, что действительно так поступят Жаль
В каждой шутке есть доля правды. Увы и ах
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Чертов умник
По мнению большинства тренеров - один из лучших в России на данный момент. Но очень точно сказал про прогнивший насквозь наш футбол. Как пел Виктор Цой "... а когда приходит время вставать, мы сидим, мы ждём..." А кто встаёт, того сразу гасят, как Калешина, например.
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justbored
Да вернётся однажды с триумфом, как видный диссидент, борец с прогнившей системой.
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Mac Miller
А что если Акрон действительно не собирается в ПЛ?
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Ковид 07.10.52
Ответ Aleksandr Alferov
Один из самых перспективных российских тренеров а их по пальцам можно пересчитать. Не удивлюсь если в Енисее окажется
У него теперь запрет на професссию.
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Sarumian
Патриоты: "В России свобода слова, в отличии от загнивающего Запада"

Калешин уволен из «Акрона»
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Илья Казаков
Узнаю наши реалии.:-( Удивительно, что еще статью не завели за дискредитацию армии.
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Moron-Gunner
Ответ justbored
Калешин после вылета «Акрона» из Кубка: «Сказка для нас не закончилась. Завтра взойдет солнце, и все наладится". Тогда ещё не открылись глаза на всю беспросвестность системы очевидно.
Ну, пожелаем ему удачи, будем надеяться, что талант сумеет пробиться
+2
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FilthyFrank
После такого поступка, хочется искренне пожелать Калешину дальнейших успехов в тренерской карьере а Акрону остаться гнить в первой лиге!
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TIMOXA1979 TIMOXIN
аполитично рассуждает, как завещал Хой "надо только вовремя подлизывать попец":))) Видимо не слушал, а зря ...
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Aleksandr Alferov
Один из самых перспективных российских тренеров а их по пальцам можно пересчитать. Не удивлюсь если в Енисее окажется
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Сергей Зотов
В комментариях под новостью с его спичем был самый заплюсованный про отставку)
А думали ведь, что этакая шутка...
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Rafael Nadal Parero
Ждем назначения Непомнящего?
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Marcus-light
Пока Калешин - вещь в себе. Вроде и умные вещи говорит, за футболом вокруг следит. Но такое ощущение, что склочный
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PIT-BUL
договорился )))
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Товарищ Наркотик
Ответ Moron-Gunner
Блин, только в прошлом Кубке шумел, совсем ещё вчера, как будто. Обсуждалось, что вот он тренер-новатор, и на тебе (((
Так и сейчас на 2 месте, нормально все было в плане игры
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Великий Алонсо
Язык длинный слишком, добзделся
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doktor dodikmetodik
Ответ King_X
В комментах все шутили Но не думал, что действительно так поступят Жаль
ну не дали же семь лет, а отставка это ни о чем, можно сказать..
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Wiley Fox
Да срать на этот бандитский Акрон

Кодла тащит очередной свой проект пилить бюджет России

Акрон не нужен, это бандитский новодел в самой мерзкой степени
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Gerald1
Поправится за свой откровенный спич
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