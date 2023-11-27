Калешин уволен из «Акрона» «из-за разногласий в пути развития». Клуб в двух очках от 1-го места Первой лиги

Евгений Калешин уволен с поста тренера «Акрона».

« покидает « ». Матч с «Аланией» стал для тренера последним у руля нашей команды.

Клуб принял решение прекратить трудовые отношения со специалистом из-за разногласий в пути развития. ФК «Акрон» желает Евгению Калешину всяческих успехов в дальнейшей карьере.

Евгений Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 года. Под его руководством наша команда провела 57 матчей, в которых добилась 28 побед, сыграла 19 ничьих и потерпела десять поражений.

Также «Акрон» добрался до финала Пути регионов Фонбет Кубка России», – говорится в сообщении клуба из Тольятти.

«Акрон» занимает третье место в Мелбет Первой лиге после 20 туров, на 2 очка отставая от лидирующего «Динамо» Махачкала.

18 ноября Калешин раскритиковал российский футбол: «Как образование и армию разваливают, так и спорт. Футбол деградирует, лимиты сумасшедшие, вся эта клоунада. Такая система, и невозможно в открытую идти».

«Наш футбол деградирует. Его разваливают как будто специально». Ярость Евгения Калешина 🔥

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