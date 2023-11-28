Овечкин остался без очков в 3 матчах подряд. У него 5 бросков и «минус 1» за 22:02 с «Сан-Хосе» при 5:58 в большинстве
Александр Овечкин остался без очков в 3 матчах подряд.
Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (1:2).
В активе 38-летнего россиянина 12 (5+7) очков в 18 матчах в этом сезоне.
Сегодня Овечкин (22:02, 5:58 – в большинстве, «минус 1») 5 раз бросил в створ ворот и 2 раза – мимо створа. Также в его активе 1 силовой прием и 1 перехват.
Мне кажется 17-18 минут ему будет достаточно и эффективнее для него будет, а то игроку 38 лет, а они его гоняют как молодого
Если хотят за что-то побороться в этом сезоне, то нужно срочно разрывать контракт с Овцовым и гнать активиста в шею
Неизбежно.
соперники от и до изучили схему кэпс и просто закрывают офис на ключ.
впереди 10 гостевых игр. и думаю итог для Александра и команды в целом будет не утешительный.
Какие были основания считать, что он - супермен по здоровью.
По виду даже наоборот - изношен больше возраста.
Все логично. Бросок будет ещё вывозить немного.
Но рекорд... не верю.
Не жалея не фамилий, не имен (с)
Так устроен прогресс и эффективность.
Можно и назад идти... С пенсии никого вызвать Саше в помощь не хочешь?
Вашингтон реализовал всего 3 большинства: 2 забил Строум и 1 Овечкин.
Реализация 5,7% - худшая в лиге
Даже удивительно, что они так высоко идут.
Овечкин, кстати, по-прежнему лучший бомбардир с 12 очками.🙄