Овечкин остался без очков в 3 матчах подряд. У него 5 бросков и «минус 1» за 22:02 с «Сан-Хосе» при 5:58 в большинстве

Александр Овечкин остался без очков в 3 матчах подряд.

Капитан « » не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата с « » (1:2).

В активе 38-летнего россиянина 12 (5+7) очков в 18 матчах в этом сезоне.

Сегодня Овечкин (22:02, 5:58 – в большинстве, «минус 1») 5 раз бросил в створ ворот и 2 раза – мимо створа. Также в его активе 1 силовой прием и 1 перехват.