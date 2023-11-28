Овечкин остался без очков в 3 матчах подряд. У него 5 бросков и «минус 1» за 22:02 с «Сан-Хосе» при 5:58 в большинстве

Теги Вашингтон Сан-Хосе Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин остался без очков в 3 матчах подряд.

Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (1:2). 

В активе 38-летнего россиянина 12 (5+7) очков в 18 матчах в этом сезоне.

Сегодня Овечкин (22:02, 5:58 – в большинстве, «минус 1») 5 раз бросил в створ ворот и 2 раза – мимо створа. Также в его активе 1 силовой прием и 1 перехват. 

81 комментарий

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Евгений Иванов
Работает в офисе от звонка до звонка, сегодня 5:58 из общих 6 минут большинства простоял
+78
-2
+76
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Сергей Чумак
Да нифига они ему столько времени дают, ему лет сколько? 22 что ли?
Мне кажется 17-18 минут ему будет достаточно и эффективнее для него будет, а то игроку 38 лет, а они его гоняют как молодого
+46
-2
+44
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Кино Музыка
Не думал что это скажу, но Ови надо брать перерыв либо заканчивать. Он не готов к сезону.
+51
-14
+37
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гилберт
Акулы даже вратаря не сняли, никакого уважения к легенде.
+37
-4
+33
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Matador
Ответ Кино Музыка
Не думал что это скажу, но Ови надо брать перерыв либо заканчивать. Он не готов к сезону.
ну заканчивать ни к чему пока, но подготовку к сезону он конечно провалил явно
+25
-1
+24
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Старик Стариканов
Пора в КХЛ к питерскому системозатору
+20
-3
+17
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Пятая гайка Леброна
Вашингтон вопреки толстому и никакущему телу идет в зоне ПО по потерянным

Если хотят за что-то побороться в этом сезоне, то нужно срочно разрывать контракт с Овцовым и гнать активиста в шею
+53
-37
+16
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Башмак Нирванов
Ответ Сергей Чумак
Да нифига они ему столько времени дают, ему лет сколько? 22 что ли? Мне кажется 17-18 минут ему будет достаточно и эффективнее для него будет, а то игроку 38 лет, а они его гоняют как молодого
Ещё пара матчей без его полезных действий, выпадут из зоны плей-офф и начнут резать его айстайм.
Неизбежно.
+17
-3
+14
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гилберт
Мало большинства, мало мало большинства...
+13
-1
+12
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devic33
Ответ Serge Vendino
Что-то Саня в этом сезоне совсем расстраивает, причем резко сдал, по крайней мере в плане результативности.
Этого ждали все думающие люди. Ни о каком рекорде и речи не идё
+20
-9
+11
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Matador
Ответ Serge Vendino
Что-то Саня в этом сезоне совсем расстраивает, причем резко сдал, по крайней мере в плане результативности.
удручает что он стал совсем медленным ... плюс стал совершенно безответственно играть ... делает поперечные передачи, идёт в обводку ... очень много потерь по его вине
+11
0
+11
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Istopnik
3 шайбы не в пустые ворота в 18 матчах - это примета кризиса. Причём не только Овечкина, но и в целом нападения Вашингтона
+11
0
+11
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Serge Vendino
Что-то Саня в этом сезоне совсем расстраивает, причем резко сдал, по крайней мере в плане результативности.
+13
-3
+10
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Dino
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
В начале сезона я предрекал Овечкину 20 шайб за сезон.Сейчасс такой игрой думаю 15 еще отличным результатом будет для него.
+15
-6
+9
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Михаил Майоров
Ответ Кино Музыка
Не думал что это скажу, но Ови надо брать перерыв либо заканчивать. Он не готов к сезону.
Увы, но это так
+11
-3
+8
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Esson
Ответ Пятая гайка Леброна
Вашингтон вопреки толстому и никакущему телу идет в зоне ПО по потерянным Если хотят за что-то побороться в этом сезоне, то нужно срочно разрывать контракт с Овцовым и гнать активиста в шею
Разрывать контракт с лучшим бомбардиром команды на данный момент? По этой логике Колорадо должны разорвать контракт с Макаром, а Ванкувер с Хьюзом
+12
-4
+8
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ɔculpa
Ответ Yuras Tsybaty
Похоже, все рано поверили в неизбежный рекорд Овечкина. Пока даже статистически тренд такой, что ему надо будет сыграть кроме этого еще минимум три сезона. А если смотреть его вживую, то очевидно, что он даже два сезона еще вряд ли накатает. Скорее всего, таки переписанный он. Как-то резко произошел у него провал в физике, не должно быть еще такого в 38. А вот если допустить, что ему 40 (как гласят некоторые сплетни), то всё становится на свои места. Да и внешне он, мягко говоря, точно на пятый десяток выглядит.
Да с хрена ли такого не должно быть в 38? Я не знаю, переписанный ли он, но меня как раз всегда удивлял оптимизм касательно побития рекорда, именно потому, что даже без особых травм существенный спад после 36 это совершенно нормальное дело. И каждый год далее – он как за два идёт. Там резкий провал в любой момент может случится. Вон даже суперпрофи Рон. Это он в Аравии клепает, в Европе как раз после 36 он конкретно сдал, и это нормально, в 38 это уже самые последние соки практически для любого вида спорта, и я просто не понимаю, и даже поражаюсь, как можно говорить, что в 38 не должно быть резкого спада. Да этот спад практически обязан быть, если только ты не совершенный феномен. Ови при этом даже толстяком бегает до хрена минут и чё-то там забивает, это совсем не так уж плохо, а вот почему многие люди были уверены, что он резко не сдаст до побития рекорда, разве что постепенно, я никогда не понимал, именно потому, что тут в таком возрасте в любой месяц может случится та глубокая функциональная яма, из которой уже не выбраться. Я не знаю, та ли самая это яма у Ови, но процент этого огромный, потому, что странного в этом нет ничего.
+8
0
+8
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Мікалай Ланец
некоторые выводы напрашиваются сами собой. 74 минуты овечкину дали провести в большинстве в этом сезоне. набрано 2 очка. 1 гол.
соперники от и до изучили схему кэпс и просто закрывают офис на ключ.

впереди 10 гостевых игр. и думаю итог для Александра и команды в целом будет не утешительный.
+9
-2
+7
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Dino
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Всё знаю
сезон только начался. а вы уже все выводы сделали. Потом же сами переобуваться будете.
четверть регулярки отмахало.Овечкина уже сейчас с трудом хватает на вторую половину матча,а вы меня пугаете тем,что 38 летний ветеран Овечкин станет свежее и быстрее через 10-20-30 игр,ну-ну.
+7
-1
+6
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Yuras Tsybaty
Похоже, все рано поверили в неизбежный рекорд Овечкина. Пока даже статистически тренд такой, что ему надо будет сыграть кроме этого еще минимум три сезона. А если смотреть его вживую, то очевидно, что он даже два сезона еще вряд ли накатает. Скорее всего, таки переписанный он. Как-то резко произошел у него провал в физике, не должно быть еще такого в 38. А вот если допустить, что ему 40 (как гласят некоторые сплетни), то всё становится на свои места. Да и внешне он, мягко говоря, точно на пятый десяток выглядит.
+11
-6
+5
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Башмак Нирванов
Ответ Андрей Зборовский
Годы мчатся, годы мчатся безвозвратно Не жалея не фамилий, не имен (с)
Во-во...
Какие были основания считать, что он - супермен по здоровью.
По виду даже наоборот - изношен больше возраста.
Все логично. Бросок будет ещё вывозить немного.
Но рекорд... не верю.
+5
-1
+4
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Serge Vendino
Ответ Matador
удручает что он стал совсем медленным ... плюс стал совершенно безответственно играть ... делает поперечные передачи, идёт в обводку ... очень много потерь по его вине
Видимо, мыслит, как раньше, а тело уже не может
+4
0
+4
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Андрей Зборовский
Ответ Башмак Нирванов
Во-во... Какие были основания считать, что он - супермен по здоровью. По виду даже наоборот - изношен больше возраста. Все логично. Бросок будет ещё вывозить немного. Но рекорд... не верю.
Может он и вправду переписанный, выглядит, как я в свои 43
+4
0
+4
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Михаил Майоров
Ответ Всё знаю
сезон только начался. а вы уже все выводы сделали. Потом же сами переобуваться будете.
Уже четверть сезона прошла. Как раз время для первых выводов и коррекции того, что не работает.
+4
0
+4
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Андрей Зборовский
Годы мчатся, годы мчатся безвозвратно
Не жалея не фамилий, не имен (с)
+3
0
+3
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akrets
Пора вводить новое правило в нхл. Выигрывающая в одну шайбу команда обязана в концовке обеспечить емптинет. И интрига дополнительная появится и, может быть, кому-то поможет
+3
0
+3
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Варлампий Варлампий
Молодец Саша, дал добротные 0+0 и -1 с мальчиками для битья, ай да Саша, ай да молодец, ушел снова пустой
+5
-2
+3
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Антон Александров
Великий Гретцки может спать спокойно.. Конечно, Овечкина будут продолжать тянуть за уши, но недвижимость не тянется.
+3
-1
+2
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Башмак Нирванов
Ответ Esson
То есть другие резко прибавят и начнут штамповать голы? Сейчас им что-то мешает, когда Овечкин на скамейке?
Я тебе по страшному секрету расскажу: мир так устроен, что когда кто-то, слишком долго засиживается, и уже не тянет, его меняет более молодой, современный, энергичный. 😉
Так устроен прогресс и эффективность.
Можно и назад идти... С пенсии никого вызвать Саше в помощь не хочешь?
+3
-1
+2
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jigga
Домой хочет в Москву тусить и веселиться
+3
-1
+2
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Istopnik
Ответ Кино Музыка
Не думал что это скажу, но Ови надо брать перерыв либо заканчивать. Он не готов к сезону.
Это вы бред написали. Перерыв не поможет
+5
-3
+2
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Бене Гессерит
Ответ hhlg
Ну а так в целом, должны были забирать игру. Блэквуд горяч (привет Дэвилз), Кэпс не везёт. Первое звено моментов особо не создавало, надо убирать Кузю от Ови, либо попробовать кого-то вместо Уилсона. Дарси 2 пустил.
Уверенная игра по меркам персофанов 👍🤣
+3
-1
+2
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Варлампий Варлампий
Ответ Eliza77
Тренеру вашига пора валить
или не тренеру
+3
-1
+2
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Александр Филиппов
вот ему надо было закончить играть, после того как я купил фигурку с отсчетом голов - за 16к 🥲🥲🥲
+4
-2
+2
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sd4fmwrvz8
Идет за рекордом
+4
-2
+2
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Зубы Дзюбы
Ответ Сергей Чумак
Да нифига они ему столько времени дают, ему лет сколько? 22 что ли? Мне кажется 17-18 минут ему будет достаточно и эффективнее для него будет, а то игроку 38 лет, а они его гоняют как молодого
Предположу что он сам рвётся в надежде на щелчок
+1
0
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old folk
Ответ khayembii
Каждый из бригады ПП имеет больше одного гола
Это вы откуда взяли?😅
Вашингтон реализовал всего 3 большинства: 2 забил Строум и 1 Овечкин.
Реализация 5,7% - худшая в лиге
+1
0
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Chilavert
Ответ Пятая гайка Леброна
Вашингтон вопреки толстому и никакущему телу идет в зоне ПО по потерянным Если хотят за что-то побороться в этом сезоне, то нужно срочно разрывать контракт с Овцовым и гнать активиста в шею
шмурнов перелогинься!
+1
0
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9f99s5s6fr
Ответ Пятая гайка Леброна
Вашингтон вопреки толстому и никакущему телу идет в зоне ПО по потерянным Если хотят за что-то побороться в этом сезоне, то нужно срочно разрывать контракт с Овцовым и гнать активиста в шею
Осечкин лидер по очкам, имеет положительный +/-. Вряд ли он тащит на дно, даже с учетом посредственной для его уровня игрой
+1
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Витольд Бубеный
Саня сдулся, явно рекорд не побьет
+1
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old folk
У Вашингтона худшее большинство в лиге и предпоследняя результативность.
Даже удивительно, что они так высоко идут.
Овечкин, кстати, по-прежнему лучший бомбардир с 12 очками.🙄
+1
0
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Чернокожий
Саша стареет как и все, тяжело ему, хочется рекорд, конечно,но уже всё не так и просто, совет спокойно , без травм играть в 4 звене , а команду усиливать конечно , молодыми ..
+1
0
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Мистер Кафель
Ответ Мікалай Ланец
некоторые выводы напрашиваются сами собой. 74 минуты овечкину дали провести в большинстве в этом сезоне. набрано 2 очка. 1 гол. соперники от и до изучили схему кэпс и просто закрывают офис на ключ. впереди 10 гостевых игр. и думаю итог для Александра и команды в целом будет не утешительный.
74 минуты, 1+1. Давыдов или Хельга под солью,набрали бы больше.))))
+1
-1
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1960лоцман
Вообще не пойму как можно вообще сравнивать Ови и Грецки. Ови игрок "офиса" и только , а Грецки технарь и мыслящий игрок , просто небо и земля.
+1
-1
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Esson
Ответ Кино Музыка
Не думал что это скажу, но Ови надо брать перерыв либо заканчивать. Он не готов к сезону.
Тогда что говорить о других в Вашингтоне, Овечкин на данный момент лучший бомбардир команды.
+2
-2
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Фокс&#8796;
Ответ Кино Музыка
Не думал что это скажу, но Ови надо брать перерыв либо заканчивать. Он не готов к сезону.
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Yriy1922
Ответ Кино Музыка
Не думал что это скажу, но Ови надо брать перерыв либо заканчивать. Он не готов к сезону.
Может наберет форму через игры...Но пока что печальное зрелище.
0
0
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Мистер Кафель
Ответ old folk
У Вашингтона худшее большинство в лиге и предпоследняя результативность. Даже удивительно, что они так высоко идут. Овечкин, кстати, по-прежнему лучший бомбардир с 12 очками.🙄
Овечкин-это лидер большинства Капиталз и ее якорь, поэтому все так и печально.
+1
-1
0
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Esson
Ответ hhlg
Ну а так в целом, должны были забирать игру. Блэквуд горяч (привет Дэвилз), Кэпс не везёт. Первое звено моментов особо не создавало, надо убирать Кузю от Ови, либо попробовать кого-то вместо Уилсона. Дарси 2 пустил.
Надо перетряхнуть звенья, в первое звено нужен быстрый игрок
0
0
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Esson
Ответ Башмак Нирванов
Ещё пара матчей без его полезных действий, выпадут из зоны плей-офф и начнут резать его айстайм. Неизбежно.
То есть другие резко прибавят и начнут штамповать голы? Сейчас им что-то мешает, когда Овечкин на скамейке?
+4
-4
0
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