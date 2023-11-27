Ирландская полиция открыла расследование из-за слов Конора Макгрегора о беспорядках

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

В отношении Макгрегора открыто расследование из-за «распространения ненависти».

Ранее Макгрегор написал в соцсетях, что если правительство «не обеспечит безопасность Ирландии», то он это сделает сам.

Ирландская полиция открыла расследование в отношении экс-чемпиона UFC, подозревая его в распространении ненависти.

Власти считают, что беспорядки в Дублине начались именно из-за «ненавистнических предположений» о личности преступника, совершившего нападение на детей.

Конор раскритиковал правительство и миграционную политику Ирландии.

«Я в процессе подготовки. Поверьте, я куда более тактически мыслящий, и у меня есть поддержка. В Ирландии произойдут перемены, запомните мои слова. Необходимы изменения», – заявил Макгрегор.

Конор прокомментировал беспорядки в Ирландии после вооруженного нападения на пятерых человек

Конор обратился к властям Ирландии из-за беспорядков в Дублине: «Если вы не обеспечите безопасность страны, это сделаю я»

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14 комментариев

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Fona
Наблюдал за тем, что происходит в Ирландии, и в очередной раз убедился, что леваки этого мира - кринж. Каждая журналистская помойка закрыла комментарии под любым упоминанием того, что произошло с детьми и освещения протестов, а сами акции выставили как акт ненависти. Когда-то им все-таки ком к горлу подойдет, но может быть поздно, как бы всех этих леваков будущая армия исламских мигрантов самих из страны не поперла с их ценностями
+18
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Александр Иванов
Срежут на взлете политическую карьеру Конора. Жаль. Хотелось бы увидеть его избирательную кампанию - наверняка было бы шумно, ярко и весело.
+10
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+9
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Verhovn
Иноагент Мак Грегор. Так и запишем😄
+5
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Beriya
А в чем он не прав, если эти деятели бездействуют, нет бы объяснится
А, ну да, лучшая защита это нападение
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Бродяга-симпатяга
Ответ Verhovn
Иноагент Мак Грегор. Так и запишем😄
Это в кровавом мордоре ты можешь стать иноагентом и заплатить штраф в 50 тысяч рублей даже за перечисление денег военному противнику . А в свободном мире можешь легко присесть за свои взгляды которые идут против мейнстрима. Или поплатиться работой
Смотри не перепутай, может пригодиться
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d_kdc
Европейцы уничтожают свои страны. Обвиняйте народ, а не завезенных экстремистов в ненависти.

Еще посадите настоящего патриота Ирландии Конора за то, что он называет вещи своими именами.
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Verhovn
Ответ Бродяга-симпатяга
Это в кровавом мордоре ты можешь стать иноагентом и заплатить штраф в 50 тысяч рублей даже за перечисление денег военному противнику . А в свободном мире можешь легко присесть за свои взгляды которые идут против мейнстрима. Или поплатиться работой Смотри не перепутай, может пригодиться
Так об этом и речь. Просто немного иронии в эту историю😄
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Can
Ответ Александр Иванов
Срежут на взлете политическую карьеру Конора. Жаль. Хотелось бы увидеть его избирательную кампанию - наверняка было бы шумно, ярко и весело.
а уже по другому не получится, он заложник своего образа, который нужно эксплуатировать до конца. если он выйдет в очках с книгой и реально " по математически" заговорит его просто не узнаю, скажут двойник из музея Тюссо!
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Дмитрий Рабко
Ответ Александр Иванов
Срежут на взлете политическую карьеру Конора. Жаль. Хотелось бы увидеть его избирательную кампанию - наверняка было бы шумно, ярко и весело.
А может и стоит срезать - видели мы одного борца, пришедшего на вершину власти.
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Руслан Ганбаров
К слову о тотальной диктатуры в РФ и свободной Европы.
+11
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Бродяга-симпатяга
Эээээ а как же демократия?
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Nasim Kaliev
Ответ Дмитрий Рабко
А может и стоит срезать - видели мы одного борца, пришедшего на вершину власти.
Ого, Зеленский занимался борьбой?
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