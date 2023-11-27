Ирландская полиция открыла расследование из-за слов Конора Макгрегора о беспорядках

В отношении Макгрегора открыто расследование из-за «распространения ненависти».

Ранее Макгрегор написал в соцсетях, что если правительство «не обеспечит безопасность Ирландии», то он это сделает сам.

Ирландская полиция открыла расследование в отношении экс-чемпиона UFC, подозревая его в распространении ненависти.

Власти считают, что беспорядки в Дублине начались именно из-за «ненавистнических предположений» о личности преступника, совершившего нападение на детей.

Конор раскритиковал правительство и миграционную политику Ирландии.

«Я в процессе подготовки. Поверьте, я куда более тактически мыслящий, и у меня есть поддержка. В Ирландии произойдут перемены, запомните мои слова. Необходимы изменения», – заявил Макгрегор.

Конор прокомментировал беспорядки в Ирландии после вооруженного нападения на пятерых человек

Конор обратился к властям Ирландии из-за беспорядков в Дублине: «Если вы не обеспечите безопасность страны, это сделаю я»