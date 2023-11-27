Ирландская полиция открыла расследование из-за слов Конора Макгрегора о беспорядках
В отношении Макгрегора открыто расследование из-за «распространения ненависти».
Ранее Макгрегор написал в соцсетях, что если правительство «не обеспечит безопасность Ирландии», то он это сделает сам.
Ирландская полиция открыла расследование в отношении экс-чемпиона UFC, подозревая его в распространении ненависти.
Власти считают, что беспорядки в Дублине начались именно из-за «ненавистнических предположений» о личности преступника, совершившего нападение на детей.
Конор раскритиковал правительство и миграционную политику Ирландии.
«Я в процессе подготовки. Поверьте, я куда более тактически мыслящий, и у меня есть поддержка. В Ирландии произойдут перемены, запомните мои слова. Необходимы изменения», – заявил Макгрегор.
Конор прокомментировал беспорядки в Ирландии после вооруженного нападения на пятерых человек
Конор обратился к властям Ирландии из-за беспорядков в Дублине: «Если вы не обеспечите безопасность страны, это сделаю я»
А, ну да, лучшая защита это нападение
Смотри не перепутай, может пригодиться
Еще посадите настоящего патриота Ирландии Конора за то, что он называет вещи своими именами.