Торричелли о Зидане в «Юве»: «Я его не знал, но на первой тренировке мы все потеряли дар речи. Мы смотрели друг на друга, словно спрашивая: «С какой планеты этот парень?»
Французский полузащитник перешел в туринский клуб из «Бордо» в 1996 году.
– Мы говорим о юноше, который попал в раздевалку, битком набитую чемпионами. Был ли там кто-нибудь, кто заставил вас почувствовать себя немного неуютно?
– Поначалу, да, я был немного застенчив. Это был не мой мир, мне пришлось к нему привыкать. Представьте: за три месяца моя зарплата выросла с 2-3 миллионов лир до восьмидесяти.
Например, на меня немного давила личность Виалли. Мы пришли сюда вместе: он как чемпион Италии в составе «Сампдории», а я как малоизвестный игрок. Затем, со временем, мы стали друзьями. Помню, он не любил водить машину, поэтому я каждое утро забирал его, чтобы отвезти на базу. Он был мне как брат и отличный капитан.
– Был также некий Зинедин Зидан.
– Зизу пришел позже, это сопровождалось некоторым скептицизмом со стороны телевидения и газет. Мы продали Виалли и Раванелли и только что выиграли Лигу чемпионов.
Я не знал Зидана, но на первой тренировке мы все потеряли дар речи. Марсельская рулетка, пара обводок – и понеслась. Разверзлись небеса. Мы смотрели друг на друга, словно спрашивая: «С какой планеты этот парень?» – сказал бывший защитник «Ювентуса» Морено Торричелли.