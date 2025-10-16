Торричелли о Зидане в «Юве»: «Я его не знал, но на первой тренировке мы все потеряли дар речи. Мы смотрели друг на друга, словно спрашивая: «С какой планеты этот парень?»

Экс-игрок «Ювентуса» рассказал, как Зинедин Зидан поразил всех на 1-й тренировке.

Французский полузащитник перешел в туринский клуб из «Бордо» в 1996 году.

– Мы говорим о юноше, который попал в раздевалку, битком набитую чемпионами. Был ли там кто-нибудь, кто заставил вас почувствовать себя немного неуютно?

– Поначалу, да, я был немного застенчив. Это был не мой мир, мне пришлось к нему привыкать. Представьте: за три месяца моя зарплата выросла с 2-3 миллионов лир до восьмидесяти.

Например, на меня немного давила личность Виалли . Мы пришли сюда вместе: он как чемпион Италии в составе «Сампдории», а я как малоизвестный игрок. Затем, со временем, мы стали друзьями. Помню, он не любил водить машину, поэтому я каждое утро забирал его, чтобы отвезти на базу. Он был мне как брат и отличный капитан.

– Был также некий Зинедин Зидан.

– Зизу пришел позже, это сопровождалось некоторым скептицизмом со стороны телевидения и газет. Мы продали Виалли и Раванелли и только что выиграли Лигу чемпионов.

Я не знал Зидана, но на первой тренировке мы все потеряли дар речи. Марсельская рулетка, пара обводок – и понеслась. Разверзлись небеса. Мы смотрели друг на друга, словно спрашивая: «С какой планеты этот парень?» – сказал бывший защитник «Ювентуса » Морено Торричелли.