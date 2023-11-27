Леонид Слуцкий рассказал историю об экс-вратаре ЦСКА Сергее Чепчугове.

Слуцкий рассказал историю в шоу «Ну, так нельзя», гостем которого стал защитник ЦСКА Кирилл Набабкин. Сведущим Слуцкого является нападающий «Локомотива» Артем Дзюба.

Слуцкий: «Чепчугов немного выпивал…»

Дзюба: «Ну, хорош! Не верю».

Слуцкий: «Не веришь? Один раз случайно выпил, приехал на базу и вспомнил, что Набаба должен ему какие-то деньги».

Набабкин: «Да не деньги. Что-то переклинило его».

Слуцкий: «Бегал по базе и орал: «Где Набаба?!»

Дзюба: «Так что должен был?»

Набабкин: «Мы часами ударили друг друга. И получилось, что у меня крепче часы. А у него разбились».

Слуцкий: «Как яйца на Пасху! Короче, Набаба ######### [разбил] ему часы. Почти трезвый Чепчугов приехал на базу и стал искать Набабу в порыве гнева. Набаба не такой ####### [идиот], спрятался на всякий случай. Когда Чепчугов увидел машину Набабы, то запрыгнул на нее и голыми руками ######### [разбил] боковое стекло. Голыми руками! Стекло! Когда все это происходило, вся команда на базе через дверь смотрела. Тот орал: «Где Набабкин?!»

Дзюба: «Какая машина была?»

Набабкин: «Мерседес. А там, представляешь, двойное такое стекло. И он его пробил».

Слуцкий: «Даже пули не пробивают такое стекло. А самое смешное было, когда как-то его скрутили вообще все, просто все! В конце концов его привязали к кровати. И он лежал привязанный, как в дурке.

Набабкин: «Я подошел, говорю: «Допрыгался?»

Слуцкий: «Его спрашивают: «Сереж, чего ты хочешь? Поесть, попить?» А он говорит: «Покурить». И ему на ножницах сигарету подносили. Потому что боялись, что пальцы откусит».

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