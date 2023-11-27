Слуцкий о Чепчугове: «Почти трезвый приехал на базу, запрыгнул на машину Набабы и голыми руками ######### боковое стекло. Привязывали его к кровати, как в дурке»
Леонид Слуцкий рассказал историю об экс-вратаре ЦСКА Сергее Чепчугове.
Слуцкий рассказал историю в шоу «Ну, так нельзя», гостем которого стал защитник ЦСКА Кирилл Набабкин. Сведущим Слуцкого является нападающий «Локомотива» Артем Дзюба.
Слуцкий: «Чепчугов немного выпивал…»
Дзюба: «Ну, хорош! Не верю».
Слуцкий: «Не веришь? Один раз случайно выпил, приехал на базу и вспомнил, что Набаба должен ему какие-то деньги».
Набабкин: «Да не деньги. Что-то переклинило его».
Слуцкий: «Бегал по базе и орал: «Где Набаба?!»
Дзюба: «Так что должен был?»
Набабкин: «Мы часами ударили друг друга. И получилось, что у меня крепче часы. А у него разбились».
Слуцкий: «Как яйца на Пасху! Короче, Набаба ######### [разбил] ему часы. Почти трезвый Чепчугов приехал на базу и стал искать Набабу в порыве гнева. Набаба не такой ####### [идиот], спрятался на всякий случай. Когда Чепчугов увидел машину Набабы, то запрыгнул на нее и голыми руками ######### [разбил] боковое стекло. Голыми руками! Стекло! Когда все это происходило, вся команда на базе через дверь смотрела. Тот орал: «Где Набабкин?!»
Дзюба: «Какая машина была?»
Набабкин: «Мерседес. А там, представляешь, двойное такое стекло. И он его пробил».
Слуцкий: «Даже пули не пробивают такое стекло. А самое смешное было, когда как-то его скрутили вообще все, просто все! В конце концов его привязали к кровати. И он лежал привязанный, как в дурке.
Набабкин: «Я подошел, говорю: «Допрыгался?»
Слуцкий: «Его спрашивают: «Сереж, чего ты хочешь? Поесть, попить?» А он говорит: «Покурить». И ему на ножницах сигарету подносили. Потому что боялись, что пальцы откусит».
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
----------------
А что здесь такого? Почему нет?
У клуба есть железно первый номер Акинфеев. Он почти некогда не ломался и в целом стабилен по игре был. Значит в запасе нужны были 1-2 не шибко амбициозных вратаря, чисто на подмену мало ли что и то очень редко. Которые будут булки на лавке греть и не роптать, за наверняка не сильно большую зарплату (по меркам основного состава).
Чем тут Чепчугов не вариант? Был в клубе, не отсвечивал особо. Своей ролью был доволен. Не вижу противоречий.
Стал дурить, выпнули из клуба
Тут только пончика не красит, что он такое рассказывает на публику. Такие же дурные школьники побегут писать человеку в соцсетях, да шатать его душевное равновесие.
Меня другое зацепило. Классные у футболистов забавы - часами за много сотен тысяч долларов (да, свечку не держал, но почему то уверен, что именно так) биться как яйцами на пасху.
Это ж на сколько деньги должны жечь карман.
Тем более в юмористической передаче.
И не важно, сколько это видело.
Антиударные и антимагнитные.
А почему не написано, что они антиударные?
Смотри, видишь?
Ну что, берёшь?
Дай посмотреть.
Они же не ходят?
Как?
Так.
Да, сейчас уже не ходят.
Мимино.
Выпуск перезалили недавно. Ну вот подтянули тему из него.
Мне кажется просто с годами это прогрессировало, может во времена игры за ЦСКА психологические проблемы были менее выражены.
Как бы не вёл себя Чепчугов (насколько я понимаю, он в целом не особо здоров на голову), выносить такие вещи на публику, тем более, в типа юмористическом шоу - распоследнее паскудство.
"Раньше я платил городовому на углу Крещатика и Прорезной пять рублей в месяц, и меня никто не трогал. Городовой следил даже, чтоб меня не обижали. Хороший был человек. Фамилия ему была Небаба, Семён Васильевич. Я его недавно встретил. Он теперь музыкальный критик" Ильф и Петров "Золотой теленок"
— Слушай, что ты на меня кричишь? Я здесь живу!
— А я, по-вашему, здесь не живу?!
— А ты что, на меня сердИлся?!
— СердИлся!
— А я тебя три раза просил, чтоб ты взял!..
— Ну, и что?!
— Ну, что — что?!
— Что — что?!
— Что — что?!
— То!
— То!
— То.
— То!..
Так что по прежнему не вижу никаких противоречий: его убрали когда стал дурить. А так в целом вратари нередко сами себе на уме и в ЦСКА на какие-то его мелкие странности большую часть карьеры за клуб, не особо всерьёз воспринимали.
Он ведь в нашей ФК Сибирь Новосибирск играл и неплохо.
Уехал в ЦСКА и тупо по фану растворился на скамейке запасных вечно вторым. Просто человек тень. Я даже уже не уверен, что он существовал в реальности)
"Сведущим"? Спорц - вы серъезно???
Значение слова хоть знаете, школяры???