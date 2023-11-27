Слуцкий о Чепчугове: «Почти трезвый приехал на базу, запрыгнул на машину Набабы и голыми руками ######### боковое стекло. Привязывали его к кровати, как в дурке»

Теги ЦСКА Артем Дзюба Кирилл Набабкин премьер-лига Россия Сергей Чепчугов брань контент Футбол

Леонид Слуцкий рассказал историю об экс-вратаре ЦСКА Сергее Чепчугове.

Слуцкий рассказал историю в шоу «Ну, так нельзя», гостем которого стал защитник ЦСКА Кирилл Набабкин. Сведущим Слуцкого является нападающий «Локомотива» Артем Дзюба.

Слуцкий: «Чепчугов немного выпивал…»

Дзюба: «Ну, хорош! Не верю».

Слуцкий: «Не веришь? Один раз случайно выпил, приехал на базу и вспомнил, что Набаба должен ему какие-то деньги».

Набабкин: «Да не деньги. Что-то переклинило его».

Слуцкий: «Бегал по базе и орал: «Где Набаба?!»

Дзюба: «Так что должен был?»

Набабкин: «Мы часами ударили друг друга. И получилось, что у меня крепче часы. А у него разбились».

Слуцкий: «Как яйца на Пасху! Короче, Набаба ######### [разбил] ему часы. Почти трезвый Чепчугов приехал на базу и стал искать Набабу в порыве гнева. Набаба не такой ####### [идиот], спрятался на всякий случай. Когда Чепчугов увидел машину Набабы, то запрыгнул на нее и голыми руками ######### [разбил] боковое стекло. Голыми руками! Стекло! Когда все это происходило, вся команда на базе через дверь смотрела. Тот орал: «Где Набабкин?!»

Дзюба: «Какая машина была?»

Набабкин: «Мерседес. А там, представляешь, двойное такое стекло. И он его пробил».

Слуцкий: «Даже пули не пробивают такое стекло. А самое смешное было, когда как-то его скрутили вообще все, просто все! В конце концов его привязали к кровати. И он лежал привязанный, как в дурке.

Набабкин: «Я подошел, говорю: «Допрыгался?»

Слуцкий: «Его спрашивают: «Сереж, чего ты хочешь? Поесть, попить?» А он говорит: «Покурить». И ему на ножницах сигарету подносили. Потому что боялись, что пальцы откусит».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

117 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
shadow82
Я, конечно, всё понимаю... Но выносить такие вещи на публику о человеке, прекрасно зная, что он психически болен... Зачем? Или ради хайпа и просмотров можно нормы этики и морали в задницу засунуть?
+388
-19
+369
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zieppi
После того, как Чепа закончил с футболом и начал активничать в соц. сетях, меня эти истории не сильно удивляют. Вопрос в другом: Как такой человек 7 лет провёл в клубе?!
+200
-4
+196
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег910
Слуцкий своим трепом сам опустился куда-то на уровень Чепчугова. Из уважаемого тренера превратился в шутa на подтанцовке.
+129
-8
+121
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Ответ Zieppi
После того, как Чепа закончил с футболом и начал активничать в соц. сетях, меня эти истории не сильно удивляют. Вопрос в другом: Как такой человек 7 лет провёл в клубе?!
— Но позвольте, как же он служил в очистке?
+87
-3
+84
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Кочинян
Ответ shadow82
Я, конечно, всё понимаю... Но выносить такие вещи на публику о человеке, прекрасно зная, что он психически болен... Зачем? Или ради хайпа и просмотров можно нормы этики и морали в задницу засунуть?
Нормальные мужики о таком не треплются. Ладно Слуцкий, но от Набабкина вообще не ожидал 😕
+84
-9
+75
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TaR
История - словно в грязном белье поваляться. При этом Чипчугова здесь искренне жаль, а остальные кроме отвращения ничего не вызывают
+51
-1
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Клирик
Н-да. Страшное дело. Наверное не надо было о таком рассказывать. Все и так знают, что с Чепчуговым плохо. А теперь я сомневаюсь в нормальности Дзюбы и Слуцкого.
+43
-3
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Montenegro Serbian
Ответ Zieppi
После того, как Чепа закончил с футболом и начал активничать в соц. сетях, меня эти истории не сильно удивляют. Вопрос в другом: Как такой человек 7 лет провёл в клубе?!
Вопрос в другом: Как такой человек 7 лет провёл в клубе?!
----------------
А что здесь такого? Почему нет?
У клуба есть железно первый номер Акинфеев. Он почти некогда не ломался и в целом стабилен по игре был. Значит в запасе нужны были 1-2 не шибко амбициозных вратаря, чисто на подмену мало ли что и то очень редко. Которые будут булки на лавке греть и не роптать, за наверняка не сильно большую зарплату (по меркам основного состава).
Чем тут Чепчугов не вариант? Был в клубе, не отсвечивал особо. Своей ролью был доволен. Не вижу противоречий.
Стал дурить, выпнули из клуба
+42
-4
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
schwein
Как бы по постам Чепчугова и так было вполне заметно, что он иначе смотрит на мир.
Тут только пончика не красит, что он такое рассказывает на публику. Такие же дурные школьники побегут писать человеку в соцсетях, да шатать его душевное равновесие.
Меня другое зацепило. Классные у футболистов забавы - часами за много сотен тысяч долларов (да, свечку не держал, но почему то уверен, что именно так) биться как яйцами на пасху.
Это ж на сколько деньги должны жечь карман.
+35
-5
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
"Где деньги на бабу?" - вопрошал Чепчугов
+36
-6
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гур
Ответ Клирик
Н-да. Страшное дело. Наверное не надо было о таком рассказывать. Все и так знают, что с Чепчуговым плохо. А теперь я сомневаюсь в нормальности Дзюбы и Слуцкого.
Только теперь? До этого ничего не смущало? 🙄
+29
0
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<CRISTIANO>
Ответ shadow82
Я, конечно, всё понимаю... Но выносить такие вещи на публику о человеке, прекрасно зная, что он психически болен... Зачем? Или ради хайпа и просмотров можно нормы этики и морали в задницу засунуть?
Выносить на публику с учетом того, что эту ситуацию видело человек 100???
+43
-19
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Ответ <CRISTIANO>
Выносить на публику с учетом того, что эту ситуацию видело человек 100???
Обычно о чужих болезнях не рассказывают.
Тем более в юмористической передаче.
И не важно, сколько это видело.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Babusya
Вот зачем Лёне всю подноготную освещать? - Не хорошо это, подло. Все и так знают, что у Сержа давно крыша поехала. Хуже баб сплетничают, мерзко.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Рабко
"Кристальной души человек . Он теперь музыкальный критик. Фамилия ему была Небаба".
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Recreated
Ответ shadow82
Я, конечно, всё понимаю... Но выносить такие вещи на публику о человеке, прекрасно зная, что он психически болен... Зачем? Или ради хайпа и просмотров можно нормы этики и морали в задницу засунуть?
Дрочер и Слуцкий всё в этой программе делают ради хайпа и , как им обоим кажется смеха!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pulyalke
вот крысы - нафиг такое сливать?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЭАГ
Жесть! По мне обоих ведущих, надо в дурку.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
schwein
Ответ Joss Stone
Дзюба-то понятное дело - инфантильный психически неполноценный нарцисс (ещё и крайне глупый), там радикальные проблемы из детства. Слуцкий по какой-то причине решил во всю эту пучину нырнуть. наверное, тоже какие-то комплексы свои расчёсывает. но зачем они остальных туда затягивать начали - непонятно. точнее, неужели, все эти набабкины-березуцкие не понимают, что сильно мараются в этой всей субстанции?
Не хочу вас огорчать, то сдается мне, что большинство футболистов такие, вы просто мало знаете об их жизни.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Клирик
Они антиударные?
Антиударные и антимагнитные.
А почему не написано, что они антиударные?
Смотри, видишь?
Ну что, берёшь?
Дай посмотреть.
Они же не ходят?
Как?
Так.
Да, сейчас уже не ходят.

Мимино.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Булка пива
Некрасиво. Такие истории можно про самого себя рассказывать (благо у Дзюбы такого полно), а других трогать нельзя.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Montenegro Serbian
Ответ Writer 1
Начинаю верить в теорию генерации трафика от таких новостей. Этому выпуску уже месяц, два, а тут прямо решили сейчас это выложить
Этот выпуск был удалён через пару дней после выхода. Хз почему. В тот раз по нему никто новостей не успел "нарезать".
Выпуск перезалили недавно. Ну вот подтянули тему из него.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tigo_Volchara93
Вот жизнь у людей веселая. Казалось бы, команда мастеров, играет в ЛЧ. А там вратаришка чудит да что будь здоров. И бабки намеренные получает
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данил
Ответ Montenegro Serbian
Так насколько я понял, в соц.сетях он начал активничать в конце своей карьеры в ЦСКА и после ухода из клуба. Так что по прежнему не вижу никаких противоречий: его убрали когда стал дурить. А так в целом вратари нередко сами себе на уме и в ЦСКА на какие-то его мелкие странности большую часть карьеры за клуб, не особо всерьёз воспринимали.
Всё верно, но учитывая всё ранее увиденное и услышанное, в том числе эту историю от Слуцкого, вопрос "Как такой человек 7 лет провёл в клубе?!" не становится менее важным) Это топ-клуб страны, участник ЛЧ. Я понимаю, что ЦСКА всегда позиционировал себя семьей, но оч интересно как Чепчугов проходил медкомиссии и уживался в коллективе. Шизофазия вещь, мягко говоря, некомфортная в коллективе. Видимо в яркой форме стало проявляться под конец его карьеры, иначе не понятно.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Орехов
Ответ schwein
Как бы по постам Чепчугова и так было вполне заметно, что он иначе смотрит на мир. Тут только пончика не красит, что он такое рассказывает на публику. Такие же дурные школьники побегут писать человеку в соцсетях, да шатать его душевное равновесие. Меня другое зацепило. Классные у футболистов забавы - часами за много сотен тысяч долларов (да, свечку не держал, но почему то уверен, что именно так) биться как яйцами на пасху. Это ж на сколько деньги должны жечь карман.
Поговорка дураку стеклянный хмм ,это как раз этот случай.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
АРТУР АЛИЕВ
помню времена, когда я уважал Слуцкого
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
volens-docens
Ах, куда же подевался "интеллигентнейший" Леонид Викторович Слуцкий, который "так отличается от людей своего цеха"?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данил
Ответ Montenegro Serbian
Вопрос в другом: Как такой человек 7 лет провёл в клубе?! ---------------- А что здесь такого? Почему нет? У клуба есть железно первый номер Акинфеев. Он почти некогда не ломался и в целом стабилен по игре был. Значит в запасе нужны были 1-2 не шибко амбициозных вратаря, чисто на подмену мало ли что и то очень редко. Которые будут булки на лавке греть и не роптать, за наверняка не сильно большую зарплату (по меркам основного состава). Чем тут Чепчугов не вариант? Был в клубе, не отсвечивал особо. Своей ролью был доволен. Не вижу противоречий. Стал дурить, выпнули из клуба
Ты читал его высказывания? Видел, что он выкладывал в соцсетях? Об этом речь.

Мне кажется просто с годами это прогрессировало, может во времена игры за ЦСКА психологические проблемы были менее выражены.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алешка Терминатор
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Лично мне было понятно, какое Лёня днище в человеческом плане ещё году в 2008. После того, как он подсидел Петракова (ещё раньше), и после того, как начал целенаправленную работу по выстраиванию своего положительного образа в СМИ. Сейчас особо ничего не изменилось, просто Лёня больше не работает тренером, поэтому притворяться-лицемерить не надо.

Как бы не вёл себя Чепчугов (насколько я понимаю, он в целом не особо здоров на голову), выносить такие вещи на публику, тем более, в типа юмористическом шоу - распоследнее паскудство.
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rpn.abramov
Ответ Давид Кочинян
Нормальные мужики о таком не треплются. Ладно Слуцкий, но от Набабкина вообще не ожидал 😕
как говорит поп идол молодежи "за деньги да"....
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kranmeister
Ответ igls54
"Где деньги на бабу?" - вопрошал Чепчугов
Вспомнилось:
"Раньше я платил городовому на углу Крещатика и Прорезной пять рублей в месяц, и меня никто не трогал. Городовой следил даже, чтоб меня не обижали. Хороший был человек. Фамилия ему была Небаба, Семён Васильевич. Я его недавно встретил. Он теперь музыкальный критик" Ильф и Петров "Золотой теленок"
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AVSamaranch
Как яйцами на пасху, бились часами. Вот это уровень интеллекта!!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Verhovn
Ответ Честный контроль
Сказ о том, как можно в одночасье превратиться из интеллигентного тренера в ######.
Можно без решëток. Говно - оно и в Африке говно.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Joss Stone
Дзюба-то понятное дело - инфантильный психически неполноценный нарцисс (ещё и крайне глупый), там радикальные проблемы из детства. Слуцкий по какой-то причине решил во всю эту пучину нырнуть. наверное, тоже какие-то комплексы свои расчёсывает. но зачем они остальных туда затягивать начали - непонятно. точнее, неужели, все эти набабкины-березуцкие не понимают, что сильно мараются в этой всей субстанции?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kranmeister
Ответ Клирик
Они антиударные? Антиударные и антимагнитные. А почему не написано, что они антиударные? Смотри, видишь? Ну что, берёшь? Дай посмотреть. Они же не ходят? Как? Так. Да, сейчас уже не ходят. Мимино.
Слушайте, вы дадите мне, наконец, поговорить или нет?!
— Слушай, что ты на меня кричишь? Я здесь живу!
— А я, по-вашему, здесь не живу?!
— А ты что, на меня сердИлся?!
— СердИлся!
— А я тебя три раза просил, чтоб ты взял!..
— Ну, и что?!
— Ну, что — что?!
— Что — что?!
— Что — что?!
— То!
— То!
— То.
— То!..
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Montenegro Serbian
Ответ Данил
Ты читал его высказывания? Видел, что он выкладывал в соцсетях? Об этом речь. Мне кажется просто с годами это прогрессировало, может во времена игры за ЦСКА психологические проблемы были менее выражены.
Так насколько я понял, в соц.сетях он начал активничать в конце своей карьеры в ЦСКА и после ухода из клуба.
Так что по прежнему не вижу никаких противоречий: его убрали когда стал дурить. А так в целом вратари нередко сами себе на уме и в ЦСКА на какие-то его мелкие странности большую часть карьеры за клуб, не особо всерьёз воспринимали.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kubanos
Сор из избы- не по нашему…(((
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ASH11
Ответ Zieppi
После того, как Чепа закончил с футболом и начал активничать в соц. сетях, меня эти истории не сильно удивляют. Вопрос в другом: Как такой человек 7 лет провёл в клубе?!
Есть поверье, что все вратари на голову немножко... другие. Вероятно, из-за этого снисходительно отнеслись, не понимая масштаб проблемы.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спартак Уокер
Все трое больные люди такое не говорят на общее обозрение
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Writer 1
Начинаю верить в теорию генерации трафика от таких новостей. Этому выпуску уже месяц, два, а тут прямо решили сейчас это выложить
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Montenegro Serbian
Чепчугов вообще "легендарная" личность)
Он ведь в нашей ФК Сибирь Новосибирск играл и неплохо.
Уехал в ЦСКА и тупо по фану растворился на скамейке запасных вечно вторым. Просто человек тень. Я даже уже не уверен, что он существовал в реальности)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Isshin88
Не очень хорошо такие истории на публику выносить конечно.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Valeriy Polischuk
"...Сведущим Слуцкого является нападающий «Локомотива» Артем Дзюба."
"Сведущим"? Спорц - вы серъезно???
Значение слова хоть знаете, школяры???
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Verhovn
Лёня совсем уже..
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Только Крылья
Ответ Клирик
Н-да. Страшное дело. Наверное не надо было о таком рассказывать. Все и так знают, что с Чепчуговым плохо. А теперь я сомневаюсь в нормальности Дзюбы и Слуцкого.
а до этого сомнений не было??
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leo Messi
В этом вся мерзость Слуцкера. Отыграться на душевнобольном Чепчугове и тех кто слабее - всегда пожалуйста, но про Гинера, Сайманова, Абрамовича или матч Крылья - Терек он будет всегда помалкивать
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Задворных
Ответ shadow82
Я, конечно, всё понимаю... Но выносить такие вещи на публику о человеке, прекрасно зная, что он психически болен... Зачем? Или ради хайпа и просмотров можно нормы этики и морали в задницу засунуть?
Конечно можно, им в принципе в заднице самое место
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Честный контроль
Сказ о том, как можно в одночасье превратиться из интеллигентного тренера в ######.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Мазуренко
а до ЦСКА он был невероятно хорош в Сибири! тащил всё что можно . Жаль что так всё получилось у парня.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бандера и Власов - герои п-сов
Ответ Tigo_Volchara93
Вот жизнь у людей веселая. Казалось бы, команда мастеров, играет в ЛЧ. А там вратаришка чудит да что будь здоров. И бабки намеренные получает
У Чепчугова проблемы со здоровьем, ничего весёлого.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий