Тренер «Акрона» Калешин о России: «Как образование и армию разваливают, так и спорт. Футбол деградирует, лимиты сумасшедшие, вся эта клоунада. Такая система, и невозможно в открытую идти»

Теги Евгений Калешин премьер-лига Россия судьи Первая лига Волгарь Политика Акрон Футбол

Евгений Калешин после 0:1 с «Волгарем» раскритиковал российский футбол.

– Я думаю, что мы ни в коем случае не заслужили поражения. Как [судья] увидел гол [в наши ворота], как он его сможет доказать и обосновать? Может быть, у него там глаз с биноклем. Но уже ладно, это прошло.

Я скажу вам так: когда ты очень долго в футболе, ты понимаешь, что происходит. Но, к сожалению, такая система в России и так она работает, что невозможно в открытую идти. Чтобы эту систему сломать, нужно ломать ее изнутри.

Не знаю, будет или не будет что-то писать наше руководство, меня это уже не так волнует. Просто жалко футболистов.

Годы идут, а сказки про развитие футбола какое-то [продолжаются]. Посмотрите этот матч, посмотрите работу, и вы поймете, какой у нас футбол. К сожалению, если ты в России просто хорошо играешь, пытаешься что-то сделать по-человечески и честно, это никому не нужно. Есть силы, которые управляют футболом, ничего не признают.

Футбол деградирует. Его как будто специально разваливают. Как в России и образование, и армию разваливают, точно так же идет развал и спорта.

Лимиты принимаются сумасшедшие, вся эта клоунада. Оно все накипает и тихонько, спокойно изнутри подтачивает. И рано или поздно... Рухнули же те, кто продавал и сдавал все, да? Этих людей уже практически нет в футболе. Рухнет и вот эта вся шантрапа, которая думает, что она умнее всех.

Думаю, рано или поздно добро победит зло. Вот такой комментарий.

– Что за систему вы имеете в виду?

– Вы сколько лет в футболе?

– Смотрю с 2006-го.

– Поздно. Система намного глубже, старше.

– Система судейская?

– Вообще вся система нашего футбола. Как все добывается, как все происходит. Это система. Она такая непрозрачная, темная. С ней надо бороться. Она как троянский конь, – сказал главный тренер «Акрона».

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61 комментарий

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Гроссмейстер Д
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Гжегож Бженчишчикевич
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Гендиректор Акрона: "Это не наш тренер, он уволился уже две недели назад"
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Edward XVII
Первый футболист ставший иногантом? Хотя все по фактам
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Игорь Новиков
Калешин-2024!
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Dura Ace Di2
«Футбол деградирует. Его как будто специально разваливают. Как в России и образование, и армию разваливают, точно так же идет развал и спорта.»

Смело, однако, по нынешним временам.
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Антон Фалафель
Найдутся стукачи, накатают на него за дискредитацию армии.
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Parker_92
Калешин больше 20 лет в футболе. Думаю сказал все по делу
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Денис
хоть кто то сказал факт
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Усы Шлюбы
Всё по делу
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Иван Иванов
Первый футбольный тренер, который завтра может отправиться на луну без скофандра
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UNAFFECTED
браво
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Павел Мельников
Калешин говорит хорошо и грамотно, но поверхностно, аккуратно, не называя фамилий. Кстати, футболист был хороший, и тренерский опыт тоже внушительный.
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79Max
Красава
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Деревня31
Ответ Оригинальный Ник
Тут уже куча людей успела отшутиться, что Калешина после этой речи признают иноагентом, расстреляют и потом посадят в Г У Л А Г. Спойлер: ничего ему за эту речь не будет, как и не было десяткам людям до него
В ГУЛАГ нельзя посадить это подразделение, орган управления
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Aleksey Yashin
- Что за систему вы имеете в виду?
- Систему Ротенберга
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CSKA_AC Milan
Терюшков, Свищев, Матыцын, ваш выход!
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AaA
Ответ Dura Ace Di2
«Футбол деградирует. Его как будто специально разваливают. Как в России и образование, и армию разваливают, точно так же идет развал и спорта.» Смело, однако, по нынешним временам.
Хорошие, однако, времена, если честное и правильное мнение воспринимается, как смелое.
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red hikkikomori
Жаль этого добряка
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Аврал
Написал заявление на иноагента...
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Фоксвольф3399
прозрел человек, лучше поздно чем никогда....
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a2wai
Все бы ничего, но он это сказал после того, как Акрон сгорел очередному фарм-клубу Зенита, тут явный намек на то, кто главная проблема футбола в России))
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Красная стрела
Ответ Edward XVII
Первый футболист ставший иногантом? Хотя все по фактам
По каким фактам? Просто бездоказательная эмоциональная болтовня . Факты-это время, место, явки. Но не «усё пропало.»
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xQcoW
Ну здесь все по делу
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summer-winter
Калешин с Божовичем норм наговорили, спортс за сегодня план выполнил
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Такие дела
Молодец!!! Только вместо слова футбол надо писать страна
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Ktoto_V_Dome
Жалко этого добряка, классный тренер, положил Спартак. Пусть у него всё будет хорошо...
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Павел Мельников
Ответ Оригинальный Ник
А как футбол разваливают, вливая в него ещё больше госбабок, чем раньше? Стремление рубить правду-матку похвально, но не стоит в порывах благородства переходить грани здравого смысла
Госбабки вливают начиная с определенного уровня. В стране множество профессиональных футболистов, зарабатывающих немногим больше зарплаты грузчика, а ведь играть во втордиве гораздо труднее, чем нам кажется на первый взгляд.
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Юрий Безуглый
Ответ Edward XVII
Первый футболист ставший иногантом? Хотя все по фактам
Савин первый
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Евгений Громов 33
Ответ Антон Фалафель
Найдутся стукачи, накатают на него за дискредитацию армии.
Армия сама не плохо справляется , в плане дискредитации себя я имею ввиду. Мораль очень печальна здесь. Образованные , умные , сильные , обученные да и просто здоровые граждане плохо управляемы для тех кто у руля.Увы.
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Islam Gasanov
Очень смелое и сильное заявление. Надеюсь его не тронут после такого интервью
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Смеющийся Баварец
Байден, ну сколько можно то уже… ну с доступом к подъездам мы уже смирились. Но футбол то зачем разваливаешь?? А, погодите ка…
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Саня Беляков
Наглая потасовку звука?
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igls54
Полку иностранных агентов прибыло
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Andreir888
Сбивчиво, сумбурно, конспирологически...но по факту так и есть!
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summer-winter
все это понятно, но если говорить про футбол, что команде Калешина помешало за 90+ минут забить хотя бы один гол? тоже судья?
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Dimasick89
Магистр Йода, повсюду тьма, ничего не видно, спрятано будущее, в возмущении великой Силы оно.
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AaA
Мне вот интересно, понятие иноагент хоть где-то в мире еще есть? Почти уверен, что эта ерунда, чисто российское изобретение, ясное дело для каких "благих" целей.
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andr d
Ответ Александр Иванов
а что там случилось кто в курсе? прочитав новость ничего не понятно 🤔 ну кроме...
Проигрывать не умеет
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andr d
Ответ AaA
Мне вот интересно, понятие иноагент хоть где-то в мире еще есть? Почти уверен, что эта ерунда, чисто российское изобретение, ясное дело для каких "благих" целей.
Погугли будешь удивлён
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Андрей Васин
а кто ж эти злые люди, которые разваливают образование, армию и футбол? неужели масоны?
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Такие дела
Ответ Павел Мельников
Калешин говорит хорошо и грамотно, но поверхностно, аккуратно, не называя фамилий. Кстати, футболист был хороший, и тренерский опыт тоже внушительный.
И брат у него хорошо играл
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ЕленаМо
А когда наш футбол хвалили? Только на домашнем ЧМ в 2018. Ну и до этого, когда на Евро давным-давно Нидерланды обыграли)) Так что было бы за что
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Иксджии это смешно
Ответ Edward XVII
Первый футболист ставший иногантом? Хотя все по фактам
Конечно все по фактам
По фактам из ютуба
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Александр Иванов
а что там случилось кто в курсе? прочитав новость ничего не понятно 🤔 ну кроме...
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Mister Heisenberg
Респект мужику с яйцами!
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Petr Friendship
Ответ Islam Gasanov
Очень смелое и сильное заявление. Надеюсь его не тронут после такого интервью
А какие варианты в нынешних реалиях? Молчать/лизать - либо говорить справедливые вещи - а потом уезжать в Израиль от нашей "демократии"
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Pavelaznaurov
Сказал правду человек….а всем плевать на это—— видят ведь как футболисты тремя движениями обрабатывают мяч,сколько ударов в никуда—— а комментаторы матч тв разглагольствуют какой же замечательный матч….
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mdaa
Про армию конечно сейчас опасно говорить...
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Вечерний Торрес
Калешин 2024 ✊
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Nikich1990
это смешно, пока Акрон побеждал с футболом было все нормально видимо)
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