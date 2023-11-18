Тренер «Акрона» Калешин о России: «Как образование и армию разваливают, так и спорт. Футбол деградирует, лимиты сумасшедшие, вся эта клоунада. Такая система, и невозможно в открытую идти»

Евгений Калешин после 0:1 с «Волгарем» раскритиковал российский футбол.

– Я думаю, что мы ни в коем случае не заслужили поражения. Как [судья] увидел гол [в наши ворота], как он его сможет доказать и обосновать? Может быть, у него там глаз с биноклем. Но уже ладно, это прошло.

Я скажу вам так: когда ты очень долго в футболе, ты понимаешь, что происходит. Но, к сожалению, такая система в России и так она работает, что невозможно в открытую идти. Чтобы эту систему сломать, нужно ломать ее изнутри.

Не знаю, будет или не будет что-то писать наше руководство, меня это уже не так волнует. Просто жалко футболистов.

Годы идут, а сказки про развитие футбола какое-то [продолжаются]. Посмотрите этот матч, посмотрите работу, и вы поймете, какой у нас футбол. К сожалению, если ты в России просто хорошо играешь, пытаешься что-то сделать по-человечески и честно, это никому не нужно. Есть силы, которые управляют футболом, ничего не признают.

Футбол деградирует. Его как будто специально разваливают. Как в России и образование, и армию разваливают, точно так же идет развал и спорта.

Лимиты принимаются сумасшедшие, вся эта клоунада. Оно все накипает и тихонько, спокойно изнутри подтачивает. И рано или поздно... Рухнули же те, кто продавал и сдавал все, да? Этих людей уже практически нет в футболе. Рухнет и вот эта вся шантрапа, которая думает, что она умнее всех.

Думаю, рано или поздно добро победит зло. Вот такой комментарий.

– Что за систему вы имеете в виду?

– Вы сколько лет в футболе?

– Смотрю с 2006-го.

– Поздно. Система намного глубже, старше.

– Система судейская?

– Вообще вся система нашего футбола. Как все добывается, как все происходит. Это система. Она такая непрозрачная, темная. С ней надо бороться. Она как троянский конь, – сказал главный тренер « ».

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