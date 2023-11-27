«Динамо» анонсировало матч с «Зенитом» мемом с тонущим ребенком, намекнув, что их будут поддерживать всей страной
«Динамо» анонсировало матч с «Зенитом» мемом с тонущим ребенком.
Женщина (ее «Динамо» подписало как «поддержка страны») держит за руки улыбающуюся девочку («Динамо»), а в этот момент второй ребенок («Зенит») с трудом плывет и держит голову над поверхностью.
Так «Динамо» намекнуло, что их в матче Фонбет Кубка России будут поддерживать всей страной. «Поддержим динамовцев всей страной 😏», – написали в телеграм-канале «Динамо», призвав покупать билеты на игру.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Само собой, там и про дно, и про маяк 😂
Подскажите, а это провинциальные комплексы или не считается?
Ну а народ за хороший футбол и команду Зенит.
Да, ответ вышел жестким.
Даже не пытайтесь.
Во-первых, кто заставлял ЦСКА вообще строить свой стадион? Наверное Зенит и Газпром.
Во-вторых, кто заставлял ЦСКА не платить долги ВЭБу, имея огромный профицит по трансферному сальдо и доходам от еврокубков (вот вот дойдут руки написать об этом статью). Тоже Зенит с Газпромом?
В-третьих, кто мешал ЦСКА наполнить арендаторам башню стадиона? Как так вышло, что 4-5 лет до прихода ВЭБа, башня стояла полупустая (а там где не пустая - внезапно сидела дочка государственной Транснефти)? Ну мы знаем кто, ладно уж. Зенит и Газпром.
В-четвертых, а кто мешал ЦСКА сохранить тех спонсоров, которые у него были в 10-х? Неужели ВЭБ на столько суровый, что запрещает заключать спонсорские контракты с кем то еще? Ну в смысле Зенит и Газпром запрещают.
Я уж не говорю о том, что ЦСКА как юридическое лицо и как клуб, не только не банкротился и не разваливался, а практически без вложений получил в свою собственность (собственность, КАРЛ, а не аренду или концессию) стадион. А то, что его акции сейчас находятся у ВЭБа, так это ерунда. Никто не мешает ВЭБу завтра эти акции за рубль (их реальную стоимость, а не 18 млрд) вернуть обратно Гинеру. Делов то.
Ну и наконец, на закуску на правах автора, ознакомьтесь пожалуйста крайне внимательно и не пишите больше ереси.
Ваш стадион за рубль обходится Зениту в 2,5 млрд рублей в год. Это более чем в 10 раз дороже, чем арендовать на сезон те же Лужники, Ростов арену и так далее по списку.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/liarandliar/3199248.html
Надо же додуматься эксплуатировать изображение тонущего ребенка(((
это за гранью
Что мешало другим "не найти" Барриоса или Дугласа Сантоса раньше, чем их "не нашёл" Зенит?
Намёк на то, что говно не тонет!