«Динамо» анонсировало матч с «Зенитом» мемом с тонущим ребенком, намекнув, что их будут поддерживать всей страной

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«Динамо» анонсировало матч с «Зенитом» мемом с тонущим ребенком.

Женщина (ее «Динамо» подписало как «поддержка страны») держит за руки улыбающуюся девочку («Динамо»), а в этот момент второй ребенок («Зенит») с трудом плывет и держит голову над поверхностью.

Так «Динамо» намекнуло, что их в матче Фонбет Кубка России будут поддерживать всей страной. «Поддержим динамовцев всей страной 😏», – написали в телеграм-канале «Динамо», призвав покупать билеты на игру. 

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110 комментариев

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Kirival Monstro
Убогенько, по правде говоря
+133
-36
+97
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La Crosse Bobcats
я конечно болельщик Зенита и понятно что пристрастен, но я слышал что СММ Динамо чуть ли не лучшее в России, так вот это на мой взгляд очень слабая работа, как по задумке, так и по исполнению. тем более вроде как для лучшей СММ службы РПЛ)
+72
-9
+63
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La Crosse Bobcats
Ответ Vićtor Diaź
Зенит уже выкатил ответку со стикерами в телеге)))) Само собой, там и про дно, и про маяк 😂
ответка жесткая))) я думаю если на Спортсе будет новость, возможен адок в комментария xDD
+41
-4
+37
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Vićtor Diaź
Зенит уже выкатил ответку со стикерами в телеге))))
Само собой, там и про дно, и про маяк 😂
+49
-13
+36
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fil_spb
Сколько там средняя посещаемость у "поддерживаемого всей страной" Динамо? 10 тыс. хоть перешагнули? Или даже эта стыдная отметка не покорилась?
+42
-23
+19
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napoli_14
Ответ _deno_
Комментарий удален пользователем
От болельщика "Спартака" это очень забавно читать )
+27
-10
+17
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Tun
иногда лучше промолчать
+18
-6
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Циник Петербургский
Ответ Игорь Горочкин
всей страной это все кроме Питера. даже мой КБ друг (не из Москвы) будет за Динамо болеть в этом матче
А, ну, если даже целый Ваш друг будет болеть за Динамо, тогда точно "всей страной"! )) Аргумент просто убойный. Прям аргументище! 😂
+11
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+11
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Дмитрий9779
Поддержка всей страны Динамо?Ахахахаха😂😂🤣🤣🤣
+28
-17
+11
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MustOilHelsinki
Всей страной это кем? Одним-двумя районами в Москве?))) Честно говоря, не очень получилось
+32
-23
+9
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Российский пользователь
что то какая то муть
+12
-4
+8
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La Crosse Bobcats
Ответ schwein
Блин, я вообще ничего не понял, поясните за цифры.
вы знаете такое понятие как "маяковский счетчик"? )) погуглите. я конечно могу расписать что к чему, но боюсь сообщение тогда удалят модераторы, а меня забанят
+8
0
+8
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diman-med
При среднем посещении в 7000 тысяч человек уже продано 15000 билетов. На кого же посмотреть народ идет? Уж, точно не на "Динамо".
+15
-7
+8
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schwein
Простите, я свой запас этодругин_форте дома забыл.
Подскажите, а это провинциальные комплексы или не считается?
+32
-24
+8
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Вован Мельников
Мем на уровне комментариев какого-нибудь спартакуса, который после поражения зенита писал что-то типа "праздник у всей страны"))
+12
-5
+7
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fil_spb
Ответ fil_spb
Сколько там средняя посещаемость у "поддерживаемого всей страной" Динамо? 10 тыс. хоть перешагнули? Или даже эта стыдная отметка не покорилась?
Посмотрел. Нет, не перешагнули. Из 7 домашних туров лишь разочек за десятку выбрались, а в остальном чуть выше 7 тысяч. Могучая поддержка конечно. Такая могучая, что и позорные 10 тыс посещаемости это лишь недостижимая мечта.
+20
-13
+7
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Aleksandr Danilov
Медведев после игры: кто живёт на дне океана?
+14
-8
+6
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Owen_the_Simple
Без страны никак. Поддержки болельщиков Динамо хватит только на скелет на дне из расширенной версии того же мема.
+19
-13
+6
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Vićtor Diaź
Ответ La Crosse Bobcats
ответка жесткая))) я думаю если на Спортсе будет новость, возможен адок в комментария xDD
Ждём 😇
+8
-3
+5
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Олег Сагайдачный
Мослига за Динамо.
Ну а народ за хороший футбол и команду Зенит.
+15
-11
+4
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Пугливый Кот
Ответ Игорь Горочкин
всей страной это все кроме Питера. даже мой КБ друг (не из Москвы) будет за Динамо болеть в этом матче
КБ за сdсв??? Больше похоже на каминг-аут...
+5
-1
+4
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igo sarSM
убого и примитивно. На месте зенита сделал бы фото окна, мухи и газеты.
+10
-7
+3
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tolobas
СММ-щики в запое что ли? Какую-то хрень выдали
+8
-5
+3
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Groznyi2024
Это кринж
+12
-9
+3
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Илья Галкин
Ответ Игорь Горочкин
всей страной это все кроме Питера. даже мой КБ друг (не из Москвы) будет за Динамо болеть в этом матче
я из Тулы, за Зенит с 1982
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+2
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schwein
Ответ La Crosse Bobcats
вы знаете такое понятие как "маяковский счетчик"? )) погуглите. я конечно могу расписать что к чему, но боюсь сообщение тогда удалят модераторы, а меня забанят
Ох ты ж блин, сколько всего интересного в околофутболе я еще не знаю.
Да, ответ вышел жестким.
+4
-2
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McLando4
Вся страна побежала искать пыльные знамёна.
+2
-1
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Павел Мельников
Какой же кошмар, все таки, этот SMM с мемами. Кринж, как говорят. Кирильчева как самый яркий представитель этих творчески одаренных людей была.
+4
-3
+1
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Owen_the_Simple
Ответ Pasha0403
Комментарий удален модератором
Т.е. полгода?
+8
-7
+1
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Verhovn
Аххаха🤣.. ну это кринж. Убогая херня от Динамо.
Даже не пытайтесь.
+7
-6
+1
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Валерий Охотин
Какой страной ? Кто их поддерживает в той стране.....Ох уж эти вся россияне за динамО.
+2
-1
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Игорь Горочкин
Ответ MustOilHelsinki
Всей страной это кем? Одним-двумя районами в Москве?))) Честно говоря, не очень получилось
всей страной это все кроме Питера. даже мой КБ друг (не из Москвы) будет за Динамо болеть в этом матче
+23
-22
+1
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Fg Gf
Ответ Benjamin
Кроме Терека и Сочи, каждую команду поддерживают в матчах с газпромом. То что политпроект с бумажными чемпионствами всем надоел, это факт.
За всех не говори, кому там что надоело. Почти во всех топ-чемпионатах есть свои единоличные лидеры с богатейшими бюджетами. Это капитализм и ничего с этим не поделаешь. Зенит сейчас сильнейшая команда России, что мешает конкурировать тому же Спартаку с ними? Меньший бюджет? А меньший насколько? Может все-таки мясное руководство профнепригодное, у которого за последние лет 10 случился только один нормальный трансфер в лице Промеса. Что мешает так же выискивать талантов в Латинской Америке?
+6
-5
+1
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schwein
Ответ Benjamin
Капитализм в России?))) хоть прочитай, что означает этот термин)) Пример ЦСКА, в 10-х годах успешно конкурировали с газпромом, но построив стадион клуб по сути разорился, вынуждены были продаться госкорпорации, которая деньги на трансферы на особо дает. Фк Газпрому же отдали стадион за 1 рубль, который им построил город - это капитализм? Спартаком же до последнего сезона владел лично Федун, а он не госкорпорация.
Столько вопросов, столько вопросов.
Во-первых, кто заставлял ЦСКА вообще строить свой стадион? Наверное Зенит и Газпром.
Во-вторых, кто заставлял ЦСКА не платить долги ВЭБу, имея огромный профицит по трансферному сальдо и доходам от еврокубков (вот вот дойдут руки написать об этом статью). Тоже Зенит с Газпромом?
В-третьих, кто мешал ЦСКА наполнить арендаторам башню стадиона? Как так вышло, что 4-5 лет до прихода ВЭБа, башня стояла полупустая (а там где не пустая - внезапно сидела дочка государственной Транснефти)? Ну мы знаем кто, ладно уж. Зенит и Газпром.
В-четвертых, а кто мешал ЦСКА сохранить тех спонсоров, которые у него были в 10-х? Неужели ВЭБ на столько суровый, что запрещает заключать спонсорские контракты с кем то еще? Ну в смысле Зенит и Газпром запрещают.
Я уж не говорю о том, что ЦСКА как юридическое лицо и как клуб, не только не банкротился и не разваливался, а практически без вложений получил в свою собственность (собственность, КАРЛ, а не аренду или концессию) стадион. А то, что его акции сейчас находятся у ВЭБа, так это ерунда. Никто не мешает ВЭБу завтра эти акции за рубль (их реальную стоимость, а не 18 млрд) вернуть обратно Гинеру. Делов то.
Ну и наконец, на закуску на правах автора, ознакомьтесь пожалуйста крайне внимательно и не пишите больше ереси.
Ваш стадион за рубль обходится Зениту в 2,5 млрд рублей в год. Это более чем в 10 раз дороже, чем арендовать на сезон те же Лужники, Ростов арену и так далее по списку.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/liarandliar/3199248.html
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BOBBYHULL
Ну такое себе, с той точки зрения, что Динамо явно переоценивает собственную популярность.
+2
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MAXIMum1
Динамо, это Оно, средний род. При чём тут девочка? Типа: Родила царица в ночь, то ли сына, то ли дочь.
+1
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Al561
Как-то убого выступили динамовские креативщики, уволить нахрен.
Надо же додуматься эксплуатировать изображение тонущего ребенка(((
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Pasha0403
Комментарий удален модератором
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Евгений Кузнецов
думаю, людей с отмороженным восприятием действительности, не стоит подпускать к соцсетям клубов.

это за гранью
+4
-4
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Валерий Анташов
Можно понять и так - Так-как Динамо содержится полностью на бюджете страны (Банк то государственный), то и свой ребёнок роднее. )
+1
-1
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Otto Kretschmer
Ответ Ростов-на-Дону
Комментарий удален модератором
Потому что спартак под Зенитом.
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0
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Vićtor Diaź
Ответ schwein
Блин, я вообще ничего не понял, поясните за цифры.
Загугли «Маяковский счетчик»))
+2
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Поцелуй Оздоева
Ответ La Crosse Bobcats
я конечно болельщик Зенита и понятно что пристрастен, но я слышал что СММ Динамо чуть ли не лучшее в России, так вот это на мой взгляд очень слабая работа, как по задумке, так и по исполнению. тем более вроде как для лучшей СММ службы РПЛ)
Да, крайне слабо, хотелось бы помощнее выпадов. Раунд за Зенитом.
+3
-3
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Owen_the_Simple
Ответ Magico!
блестящее руководство зенита блестяще нашло в Латинской Америке Малкома (Барселона), Вендела (Спортинг), Дугласа Сантоса (Гамбург), Родригао (фарм-клуб), Касьерра (фарм-клуб). А трушные находки в латинской америке - это распиаренный привозной Ренан (которого якобы хотел Реал), среднячковый Ду Кейрос, которого до возвращения блудного сына Вендела из длинного отпуска, возили все кому не лень. А если не мной взятый 10-летний период брать, то тут на любой вкус от Эрнаней до Ригоней. Все так называемые успехи зенитовского скаутинга - это либо игроки, уже игравшие в евроклубах, либо игроки из лат америки, но игроки своих сборных (барриос, клаудиньо), которых не нужно "искать". И тем и другим просто насыпали личку в 3-4 раза больше, чем им готовы были евроклубы платить и они ехали сюда. Либо были (но реже) игроки "под тренера", типа Жулиано, который действительно сильно играл, но его плаческу хорошо знал по укрочемпу, где тот играл в днепре.
>которых не нужно "искать"

Что мешало другим "не найти" Барриоса или Дугласа Сантоса раньше, чем их "не нашёл" Зенит?
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hh88_88
Ответ fil_spb
Посмотрел. Нет, не перешагнули. Из 7 домашних туров лишь разочек за десятку выбрались, а в остальном чуть выше 7 тысяч. Могучая поддержка конечно. Такая могучая, что и позорные 10 тыс посещаемости это лишь недостижимая мечта.
На матче с медиалигой собрали стадион
+1
-1
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Hell.Yeah.
вода течет, огонь горит, а justbored минусует со дна. стабильность
+1
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НеПотерплю!
Такой хороший мем, что требуются пояснительные надписи.
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-3
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Ростов-на-Дону
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Ростов-на-Дону
Ответ Kirival Monstro
Убогенько, по правде говоря
Наоборот, очень мощно!
Намёк на то, что говно не тонет!
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GMF
Опять Москва за "всю страну"
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