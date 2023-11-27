«Динамо» анонсировало матч с «Зенитом» мемом с тонущим ребенком, намекнув, что их будут поддерживать всей страной

«Динамо» анонсировало матч с «Зенитом» мемом с тонущим ребенком.

Женщина (ее «Динамо» подписало как «поддержка страны») держит за руки улыбающуюся девочку («Динамо»), а в этот момент второй ребенок (« ») с трудом плывет и держит голову над поверхностью.

Так « » намекнуло, что их в матче Фонбет Кубка России будут поддерживать всей страной. «Поддержим динамовцев всей страной 😏», – написали в телеграм-канале «Динамо», призвав покупать билеты на игру.

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