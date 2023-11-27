«Аль-Наср» Роналду вышел в плей-офф азиатской ЛЧ. Команда не проигрывает 20 матчей подряд – 18 побед, 2 ничьих
«Аль-Наср» Криштиану Роналду занял 1-е место в группе Лиги чемпионов Азии.
Сегодня саудовский клуб, играя в меньшинстве с 17-й минуты, сыграл вничью с иранским «Персеполисом» (0:0). С 13 очками «Аль-Наср» обеспечил себе первое место и гарантировал выход в плей-офф.
«Аль-Наср» не проигрывает 20 матчей подряд – 18 побед, 2 ничьих – в чемпионате, Кубке (две победы: над «Ухудом» – 5:1, «Аль-Иттифаком» – 1:0) и ЛЧ.
Последнее поражение было 18 августа от «Аль-Таавуна» (0:2).
1 декабря «Аль-Наср» сыграет с лидирующем в лиге Саудовской Аравии «Аль-Хилалем».
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вот выше еще один Oleg, почитай его комменты тоже, может все таки поймешь как со стороны смотрится эта дичь
А вот насчёт зависимости Олега(если вспомнить его оскорбление в мой адрес, то тогда он Ольга) от новостей о Роналду внушает некоторые опасения...
Да и сегодня, если б не удаление на 15-й минуте, бьюсь об заклад, счет бьіл б разгромньім
Не он ли с самого начала карьеры ныряет в/до штрафной, выпрашивает пенку за игру спиной у соперника?
Свои комментарии про Аргентину не хочешь вспомнить?)
С чего вдруг ты тут учить людей стал, когда у самого одна грязь?