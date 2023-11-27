«Аль-Наср» Роналду вышел в плей-офф азиатской ЛЧ. Команда не проигрывает 20 матчей подряд – 18 побед, 2 ничьих

Теги Криштиану Роналду Лига чемпионов Азии высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Персеполис Футбол

«Аль-Наср» Криштиану Роналду занял 1-е место в группе Лиги чемпионов Азии.

Сегодня саудовский клуб, играя в меньшинстве с 17-й минуты, сыграл вничью с иранским «Персеполисом» (0:0). С 13 очками «Аль-Наср» обеспечил себе первое место и гарантировал выход в плей-офф.

«Аль-Наср» не проигрывает 20 матчей подряд – 18 побед, 2 ничьих – в чемпионате, Кубке (две победы: над «Ухудом» – 5:1, «Аль-Иттифаком» – 1:0) и ЛЧ. 

Последнее поражение было 18 августа от «Аль-Таавуна» (0:2).

1 декабря «Аль-Наср» сыграет с лидирующем в лиге Саудовской Аравии «Аль-Хилалем».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

46 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KiNG_K
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
вся суть риго: написать три коммента про роналду спустя минуту после появления новости о нем))
+21
-6
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
The Best 20
плюс жест доброй воли от роналду, когда сказал судье что не было пенальти!
+18
-7
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksandr Dubovik
Король в деле, лучшее что случалось с футболом. Ему не нужные левые пенальти
+18
-10
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KiNG_K
Ответ rigobersong
Тебя заботит, что люди пишут в интернете:)) Лучше о своем здоровье беспокойся:)) Опять же, если тебе не нравится правда, и в жизни ты привык лицемерить, и под кого-то подстраиваться, это не мои проблемы:))
по сотне комментов в день, 90% в минусах..крутая у тебя правда) уже много лет ежедневно чуть ли не под каждой новостью такую дичь писать, просто жаль тебя. может спустя годы перечитаешь свои комменты и поймёшь какой фигнёй страдал) хотя в твоём случае вряд ли когда нибудь дойдет)

вот выше еще один Oleg, почитай его комменты тоже, может все таки поймешь как со стороны смотрится эта дичь
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KiNG_K
Ответ rigobersong
Суть говорить правду, но если она колет глаза персофанам мистера 0 медалей на ЧМ, это не мои проблемы:))
главное посмешище сайта пишет что-то о правде)) было бы даже смешно, но тебя просто жаль, целыми днями проводить время на сайте и писать дичь) даже хейта нет, надеюсь вылечишься от зависимости.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дороф
Ответ KiNG_K
по сотне комментов в день, 90% в минусах..крутая у тебя правда) уже много лет ежедневно чуть ли не под каждой новостью такую дичь писать, просто жаль тебя. может спустя годы перечитаешь свои комменты и поймёшь какой фигнёй страдал) хотя в твоём случае вряд ли когда нибудь дойдет) вот выше еще один Oleg, почитай его комменты тоже, может все таки поймешь как со стороны смотрится эта дичь
Риго не #####, и я это давно знаю. Он просто ненавидит Роналду/Реал.
А вот насчёт зависимости Олега(если вспомнить его оскорбление в мой адрес, то тогда он Ольга) от новостей о Роналду внушает некоторые опасения...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дорох
Ответ Веселый денек
3+2 за 5 неполньіх матчей у Роналду в азиатской ЛЧ Да и сегодня, если б не удаление на 15-й минуте, бьюсь об заклад, счет бьіл б разгромньім
Брат пожалуйста исправь букву на нормальную ЫЫЫ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Веселый денек
Ответ bel01
Собственно игры не в поддавки с узбекским и иранским клубами в азиатской лч ясно показали, чего стоят все эти саудовские бомбардирские "рекорды" Криша. В конкурентных играх ветерану уже слишком тяжело что-то показывать на поле.
3+2 за 5 неполньіх матчей у Роналду в азиатской ЛЧ
Да и сегодня, если б не удаление на 15-й минуте, бьюсь об заклад, счет бьіл б разгромньім
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MustangGT
Ответ FOOTBALL Live
Месси все что возможно выиграл! Теперь отдыхает в одном из лучших городов мира ,Майами!
Да? Криш, видимо, устарел. Он по прежнему думает, что если выходишь на поле, надо играть. А отдыхать после игры... Хотя, Америка, да, она такая...расслабляющая! Жена Лео знала, что делала!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tristan...
Ответ Aleksandr Dubovik
Король в деле, лучшее что случалось с футболом. Ему не нужные левые пенальти
Это какой то анекдот? 😂
Не он ли с самого начала карьеры ныряет в/до штрафной, выпрашивает пенку за игру спиной у соперника?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дорох
Ответ Зверёк
Тем временем у Криша 15 голов в 13 играх 💪 ,у тех же молодых Малкома,Митровича намного меньше,но мессибои скажут что это в лиге пустыни
у них везде пустыня где забывает Рон
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bel01
Ответ Зверёк
Тем временем у Криша 15 голов в 13 играх 💪 ,у тех же молодых Малкома,Митровича намного меньше,но мессибои скажут что это в лиге пустыни
Ты сам это сказал, что интересно.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Птюч, Ёж.
Ответ Дороф
Ты явно не читал его комментарии на социальные(политические) темы, не связанные с футболом...
читал, он за сво например. но это не означает, что он может любить мальчиков.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KiNG_K
Ответ Oleg
А ты себя то помнишь?) Я ж не поленился пролистал до декабря 2022. И не удивлен, одни комплексы к Месси и Аргентине. Как ты вообще триумф Лео пережил)
ты еще и читать не умеешь) у меня хейта не было даже, только пару раз про судей писал, комплексы как раз у тебя, что за год столько комментов оставил о своих любимых Лео и Криштиану.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дороф
Ответ Птюч, Ёж.
сомнительное утверждение. риго *****, потому что только ***** может такое писать.
Ты явно не читал его комментарии на социальные(политические) темы, не связанные с футболом...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KiNG_K
Ответ Oleg
Ну что замолчал то?) Свои комментарии про Аргентину не хочешь вспомнить?) С чего вдруг ты тут учить людей стал, когда у самого одна грязь?
я тебе выше ответил, и уже не в первый раз. до этого тоже писал, но ты слился. тебе помощь нужна, я на полном серьёзе. скоро будет 10 тысяч комментариев, 99% про Роналду и Месси. ты вообще нормальный?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Птюч, Ёж.
Ответ Дороф
Риго не #####, и я это давно знаю. Он просто ненавидит Роналду/Реал. А вот насчёт зависимости Олега(если вспомнить его оскорбление в мой адрес, то тогда он Ольга) от новостей о Роналду внушает некоторые опасения...
сомнительное утверждение. риго *****, потому что только ***** может такое писать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Ответ KiNG_K
по сотне комментов в день, 90% в минусах..крутая у тебя правда) уже много лет ежедневно чуть ли не под каждой новостью такую дичь писать, просто жаль тебя. может спустя годы перечитаешь свои комменты и поймёшь какой фигнёй страдал) хотя в твоём случае вряд ли когда нибудь дойдет) вот выше еще один Oleg, почитай его комменты тоже, может все таки поймешь как со стороны смотрится эта дичь
Ну что замолчал то?)
Свои комментарии про Аргентину не хочешь вспомнить?)
С чего вдруг ты тут учить людей стал, когда у самого одна грязь?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Ответ KiNG_K
по сотне комментов в день, 90% в минусах..крутая у тебя правда) уже много лет ежедневно чуть ли не под каждой новостью такую дичь писать, просто жаль тебя. может спустя годы перечитаешь свои комменты и поймёшь какой фигнёй страдал) хотя в твоём случае вряд ли когда нибудь дойдет) вот выше еще один Oleg, почитай его комменты тоже, может все таки поймешь как со стороны смотрится эта дичь
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Ответ KiNG_K
главное посмешище сайта пишет что-то о правде)) было бы даже смешно, но тебя просто жаль, целыми днями проводить время на сайте и писать дичь) даже хейта нет, надеюсь вылечишься от зависимости.
Тебя заботит, что люди пишут в интернете:)) Лучше о своем здоровье беспокойся:)) Опять же, если тебе не нравится правда, и в жизни ты привык лицемерить, и под кого-то подстраиваться, это не мои проблемы:))
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MustangGT
Так держать, парни! Удачи, Криш!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дорох
Искренние поклонники Рона тут как тут.Первыми сюда выбежают
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гномович!
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зверёк
Тем временем у Криша 15 голов в 13 играх 💪 ,у тех же молодых Малкома,Митровича намного меньше,но мессибои скажут что это в лиге пустыни
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FOOTBALL Live
удивительно что сердечко не забило.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий