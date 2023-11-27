«Аль-Наср» Роналду вышел в плей-офф азиатской ЛЧ. Команда не проигрывает 20 матчей подряд – 18 побед, 2 ничьих

«Аль-Наср» Криштиану Роналду занял 1-е место в группе Лиги чемпионов Азии.

Сегодня саудовский клуб, играя в меньшинстве с 17-й минуты, сыграл вничью с иранским « » (0:0). С 13 очками «Аль-Наср» обеспечил себе первое место и гарантировал выход в плей-офф.

«Аль-Наср» не проигрывает 20 матчей подряд – 18 побед, 2 ничьих – в чемпионате, Кубке (две победы: над «Ухудом» – 5:1, «Аль-Иттифаком» – 1:0) и ЛЧ.

Последнее поражение было 18 августа от «Аль-Таавуна» (0:2).

1 декабря « » сыграет с лидирующем в лиге Саудовской Аравии «Аль-Хилалем».

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