Смолов подарил жене Porsche Cayenne
Федор Смолов подарил жене автомобиль.
Карина Истомина выложила фото Porsche Cayenne. «Люблю мужа», – так блогер подписала фото с новой машиной.
Форвард «Динамо» подарил жене Porsche Cayenne черного цвета с красным салоном. Такой автомобиль может стоить более 14 миллионов рублей.
Фото: instagram.com/diamond_april
Напомним, ранее у пары родилась дочь.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
1 ) сначала машинку
2) потом - квартиру
3) когда ребенку исполнится 3 года - господин Смолов неожиданно окажется арбузером + "билпилнеуделялвнимание"
4) развод + алики
5) явление миру успешной бизнес-леди , которая "все сама"
- браслет Cartier
- кольцо Bulgari
- сумка LV
- пояс Gucci
- футболка Balenciaga
оригинальный он парень, что сказать
Хотя, наверное, так проще самоутвердиться в интернете))
оригинальный ты парень, что сказать!
— российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль, армейский автомобиль-вседорожник.
депутата Журавлёва на тебя нет.