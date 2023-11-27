Федор Смолов подарил жене автомобиль.

Карина Истомина выложила фото Porsche Cayenne. «Люблю мужа», – так блогер подписала фото с новой машиной.

Форвард « » подарил жене Porsche Cayenne черного цвета с красным салоном. Такой автомобиль может стоить более 14 миллионов рублей.

Фото: instagram.com/diamond_april

Напомним, ранее у пары родилась дочь.

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