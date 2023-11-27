Смолов подарил жене Porsche Cayenne

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Федор Смолов подарил жене автомобиль.

Карина Истомина выложила фото Porsche Cayenne. «Люблю мужа», – так блогер подписала фото с новой машиной.

Форвард «Динамо» подарил жене Porsche Cayenne черного цвета с красным салоном. Такой автомобиль может стоить более 14 миллионов рублей.  

Фото: instagram.com/diamond_april

Напомним, ранее у пары родилась дочь. 

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66 комментариев

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stPieXIII
А я своей подарил набор для выращивания микрозелени
+188
-4
+184
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Yotsumi Naka
Удай аленяки по канону :
1 ) сначала машинку
2) потом - квартиру
3) когда ребенку исполнится 3 года - господин Смолов неожиданно окажется арбузером + "билпилнеуделялвнимание"
4) развод + алики
5) явление миру успешной бизнес-леди , которая "все сама"
+148
-16
+132
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0mertas626
Ответ stPieXIII
А я своей подарил набор для выращивания микрозелени
а я своей - тапочки и фаллоимитатор
+78
-4
+74
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Eduard Mendelson
Ответ Yotsumi Naka
Удай аленяки по канону : 1 ) сначала машинку 2) потом - квартиру 3) когда ребенку исполнится 3 года - господин Смолов неожиданно окажется арбузером + "билпилнеуделялвнимание" 4) развод + алики 5) явление миру успешной бизнес-леди , которая "все сама"
Ну, справедливости ради, Истомина и до Феди делала хорошие бабки, поэтому уже сейчас можно сказать, что она «все сама»
+48
-7
+41
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Михаил
Я просто счастлив за них
+43
-6
+37
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Tollie
в целом, можно не задумываясь угадать и будущие подарки Феди своей избраннице:
- браслет Cartier
- кольцо Bulgari
- сумка LV
- пояс Gucci
- футболка Balenciaga
оригинальный он парень, что сказать
+32
-2
+30
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Дурачок
Ответ 0mertas626
а я своей - тапочки и фаллоимитатор
А она тебе - пачку виагры.
+27
-5
+22
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T622222
Больше спортивных новостей! И как он играет она должна на электричке ездить
+21
-1
+20
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Заяцволк
Круто конечно, но это установит новую планку подарков. Если он в следующий раз решит ей подарить что-то попроще, например кольцо какое-нибудь, она скажет "Ой, в прошлый раз ты мне подарил целый Порш, а сейчас что это за фигня ? Ты что, разлюбил меня ? Ну всё, я к маме, подаю на развод" )) Ну богачи может быть и придумают, что ещё подороже подарить, может быть виллу ей подарит после скандала, но среднестатистический мужчина может попасть в неприятную ситуацию. Поэтому - ну типа небольшая рекомендация молодежи: если хотите серьёзных отношений, и ищете жену, не приходите на свидание в дорогом костюме с часами Тиссот, и не ведите её в дорогой ресторан. Она решит, что всегда будет так, и когда потом вдруг окажется, что вы не сможете повести её в такой же дорогой ресторан, она закатит скандал, у неё наступит разочарование и обида на вас, и вы будете "виноватым" в её представлении. Приезжайте на жигулях в спортивной форме, пусть привыкнет сразу, что вы такой, и если она не отворотит нос, значит будет идеальной женой. Не, конечно если просто пожариться с ней хотите, то очевидно лучше сразу некоторые козыри выложить, поскольку это краткосрочная цель. Ладно, чё-то простыня какая-то получилась, короче, действуйте правильно в зависимости от целей ! )
+22
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Михаил
Я просто счастлив за них
Но не от всей души©️😅
+14
-2
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Yotsumi Naka
Удай аленяки по канону : 1 ) сначала машинку 2) потом - квартиру 3) когда ребенку исполнится 3 года - господин Смолов неожиданно окажется арбузером + "билпилнеуделялвнимание" 4) развод + алики 5) явление миру успешной бизнес-леди , которая "все сама"
шестой пункт забыл. "Алименты на ребёнка не даёт"
+11
-1
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Streetbor
про черный автомобиль с красным салоном вспоминается анекдот про гинеколога 😁
+13
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Ольга Степанова
Ответ Заяцволк
Круто конечно, но это установит новую планку подарков. Если он в следующий раз решит ей подарить что-то попроще, например кольцо какое-нибудь, она скажет "Ой, в прошлый раз ты мне подарил целый Порш, а сейчас что это за фигня ? Ты что, разлюбил меня ? Ну всё, я к маме, подаю на развод" )) Ну богачи может быть и придумают, что ещё подороже подарить, может быть виллу ей подарит после скандала, но среднестатистический мужчина может попасть в неприятную ситуацию. Поэтому - ну типа небольшая рекомендация молодежи: если хотите серьёзных отношений, и ищете жену, не приходите на свидание в дорогом костюме с часами Тиссот, и не ведите её в дорогой ресторан. Она решит, что всегда будет так, и когда потом вдруг окажется, что вы не сможете повести её в такой же дорогой ресторан, она закатит скандал, у неё наступит разочарование и обида на вас, и вы будете "виноватым" в её представлении. Приезжайте на жигулях в спортивной форме, пусть привыкнет сразу, что вы такой, и если она не отворотит нос, значит будет идеальной женой. Не, конечно если просто пожариться с ней хотите, то очевидно лучше сразу некоторые козыри выложить, поскольку это краткосрочная цель. Ладно, чё-то простыня какая-то получилась, короче, действуйте правильно в зависимости от целей ! )
часы тиссот символ богатства? Сюрприз.)))
+8
-1
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Three Days Grace
Ответ Yotsumi Naka
Удай аленяки по канону : 1 ) сначала машинку 2) потом - квартиру 3) когда ребенку исполнится 3 года - господин Смолов неожиданно окажется арбузером + "билпилнеуделялвнимание" 4) развод + алики 5) явление миру успешной бизнес-леди , которая "все сама"
чеж вы злые все такие-то)
+6
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+6
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JamesBulger7
Ответ 0mertas626
а я своей - тапочки и фаллоимитатор
«Если не понравятся тапочки, может пойти….»😂👍
+5
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AIBOLIT66
который обещал Лопыревой?
+5
0
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Олег Сагайдачный
Ответ T622222
Больше спортивных новостей! И как он играет она должна на электричке ездить
Его игра её не интересует. Вот его зарплата!
+6
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Егор Арефьев
Ответ Tollie
в целом, можно не задумываясь угадать и будущие подарки Феди своей избраннице: - браслет Cartier - кольцо Bulgari - сумка LV - пояс Gucci - футболка Balenciaga оригинальный он парень, что сказать
Как Динамо дало бабло, так и обрёл он оригинальность
+3
0
+3
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johnnyplank
Ответ stPieXIII
А я своей подарил набор для выращивания микрозелени
И это топ обнова я считаю
+3
0
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Andreir888
А можно полный перечень подарков футболистов своим жёнам и подругам? Буду брать пример! Возможно подберу что-нибудь бюджетное))
+3
0
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Игорь Валуев
Скупая мужская слеза катится по моему лицу.Бездарность,а какие деньги зашибает. Какая там следуюшая машина ?? Надо же жене за хлебом ездить и машину другим женщинам показать
+6
-3
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Заяцволк
Круто конечно, но это установит новую планку подарков. Если он в следующий раз решит ей подарить что-то попроще, например кольцо какое-нибудь, она скажет "Ой, в прошлый раз ты мне подарил целый Порш, а сейчас что это за фигня ? Ты что, разлюбил меня ? Ну всё, я к маме, подаю на развод" )) Ну богачи может быть и придумают, что ещё подороже подарить, может быть виллу ей подарит после скандала, но среднестатистический мужчина может попасть в неприятную ситуацию. Поэтому - ну типа небольшая рекомендация молодежи: если хотите серьёзных отношений, и ищете жену, не приходите на свидание в дорогом костюме с часами Тиссот, и не ведите её в дорогой ресторан. Она решит, что всегда будет так, и когда потом вдруг окажется, что вы не сможете повести её в такой же дорогой ресторан, она закатит скандал, у неё наступит разочарование и обида на вас, и вы будете "виноватым" в её представлении. Приезжайте на жигулях в спортивной форме, пусть привыкнет сразу, что вы такой, и если она не отворотит нос, значит будет идеальной женой. Не, конечно если просто пожариться с ней хотите, то очевидно лучше сразу некоторые козыри выложить, поскольку это краткосрочная цель. Ладно, чё-то простыня какая-то получилась, короче, действуйте правильно в зависимости от целей ! )
чувствуется, что человек уже обжигался)
+2
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Дмитрий Бервинов
Ответ Streetbor
про черный автомобиль с красным салоном вспоминается анекдот про гинеколога 😁
Ты знаешь правило
+6
-4
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Игорь Валуев
Ответ rigobersong
Футбол смотрят миллионы людей, волейбол и гандбол 3 человека:)
С гандболом не соглашусь.Женский гандбол в моем городе очень популярен
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Заяцволк
Ответ rigobersong
Мог бы и порадоваться за успешных людей:)
Ой, что-то ты так не говорил, когда Кришти переходил в пустыню с зарплатой в сотни миллионов )) Или когда наш Моджи покупал судей, чтобы сделать наш Ювентус успешным )
+4
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Заяцволк
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
А, ну тогда ладно, всё верно )
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Direct free kick
Ответ stPieXIII
А я своей подарил набор для выращивания микрозелени
А надо было просреченные конфеты "марсианка" и "вдохновение"
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rigobersong
Ответ Заяцволк
Круто конечно, но это установит новую планку подарков. Если он в следующий раз решит ей подарить что-то попроще, например кольцо какое-нибудь, она скажет "Ой, в прошлый раз ты мне подарил целый Порш, а сейчас что это за фигня ? Ты что, разлюбил меня ? Ну всё, я к маме, подаю на развод" )) Ну богачи может быть и придумают, что ещё подороже подарить, может быть виллу ей подарит после скандала, но среднестатистический мужчина может попасть в неприятную ситуацию. Поэтому - ну типа небольшая рекомендация молодежи: если хотите серьёзных отношений, и ищете жену, не приходите на свидание в дорогом костюме с часами Тиссот, и не ведите её в дорогой ресторан. Она решит, что всегда будет так, и когда потом вдруг окажется, что вы не сможете повести её в такой же дорогой ресторан, она закатит скандал, у неё наступит разочарование и обида на вас, и вы будете "виноватым" в её представлении. Приезжайте на жигулях в спортивной форме, пусть привыкнет сразу, что вы такой, и если она не отворотит нос, значит будет идеальной женой. Не, конечно если просто пожариться с ней хотите, то очевидно лучше сразу некоторые козыри выложить, поскольку это краткосрочная цель. Ладно, чё-то простыня какая-то получилась, короче, действуйте правильно в зависимости от целей ! )
"Дешевле всего обходится та девушка, которой надо платить сразу"
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Machine Head
Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но... не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями!
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Nottingham Forest
Ответ ALEXIS GOL
Интересно, а обратила бы она внимание на него будь он тем парнем из Саратова?
у нее и до Смолова вполне успешная карьера была, так что тут все гармонично, выбрала себе мужа по статусу. по крайней мере это не очередная деревенщина которая вылезла из ниоткуда в погоне за богатым успешным футболистом
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45_percent
Ответ Yotsumi Naka
Удай аленяки по канону : 1 ) сначала машинку 2) потом - квартиру 3) когда ребенку исполнится 3 года - господин Смолов неожиданно окажется арбузером + "билпилнеуделялвнимание" 4) развод + алики 5) явление миру успешной бизнес-леди , которая "все сама"
Ты походу и до уровня аленяки не дотянул. Всегда с брезгливостью отношусь к людям, навешивающим ярлыки.
Хотя, наверное, так проще самоутвердиться в интернете))
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EvGe
Ветка обещает быть весьма перспективной.
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Тюменец
Кредитку взорвал? )
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Заяцволк
Ответ БезызбежноНаКрасный
чувствуется, что человек уже обжигался)
Повезло, что не лично, вовремя увидел это у двух знакомых пар ) Ну и истории похожие слышал
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dimitrii63
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губы дарить уже не актуально
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rigobersong
Ответ Заяцволк
Ой, что-то ты так не говорил, когда Кришти переходил в пустыню с зарплатой в сотни миллионов )) Или когда наш Моджи покупал судей, чтобы сделать наш Ювентус успешным )
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morjeus
Ответ Tollie
в целом, можно не задумываясь угадать и будущие подарки Феди своей избраннице: - браслет Cartier - кольцо Bulgari - сумка LV - пояс Gucci - футболка Balenciaga оригинальный он парень, что сказать
Сам выдумал, сам сделал выводы.
оригинальный ты парень, что сказать!
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milya ololo
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Ответ Tollie
в целом, можно не задумываясь угадать и будущие подарки Феди своей избраннице: - браслет Cartier - кольцо Bulgari - сумка LV - пояс Gucci - футболка Balenciaga оригинальный он парень, что сказать
все что вы перечислили можно считать подарками???))) это обыденные вещи боже.
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MoRo
Ответ ALEXIS GOL
Интересно, а обратила бы она внимание на него будь он тем парнем из Саратова?
так он и есть парень из Саратова
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Spaten
Куплю Цветы сегодня
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rdyabin@icloud.com
Молодец Федор, успешный мужчина.
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valer100
Хорош, не бит, не крашен
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milya ololo
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Yotsumi Naka
Удай аленяки по канону : 1 ) сначала машинку 2) потом - квартиру 3) когда ребенку исполнится 3 года - господин Смолов неожиданно окажется арбузером + "билпилнеуделялвнимание" 4) развод + алики 5) явление миру успешной бизнес-леди , которая "все сама"
почем пиво в кб?))
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Philatelist79
А я жене букет цветов. Разные миры
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Topordo
Ну и?
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СССР цэ европа! - скакал?
Лучше бы купил для фронта СВО «Тигр»
— российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль, армейский автомобиль-вседорожник.
депутата Журавлёва на тебя нет.
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Rudenzik
спасибо вкладчикам ВТБ
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Варяг
Ответ 0mertas626
а я своей - тапочки и фаллоимитатор
Причём тапки ношу сам
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Spacey7
Ответ 0mertas626
а я своей - тапочки и фаллоимитатор
Salute!
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lemming
Ответ stPieXIII
А я своей подарил набор для выращивания микрозелени
И как оно, во всех обменниках принимают?
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