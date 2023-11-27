Жертва Алвеса страдает от ПТСР после изнасилования, говорится в отчете прокуратуры. Девушке 11 месяцев оказывают психологическую помощь

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия психология Здоровье Футбол

Прокуратура Барселоны подала в суд новые документы по делу Дани Алвеса.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе в Барселоне в декабре 2022 года. 14 ноября стало известно, что суд завершил расследование. Прокуратура требует для футболиста 9 лет тюремного заключения и компенсацию 150 000 евро для потерпевшей.

В деле появились новые подробности после того, как прокуратура передала суду протоколы показаний девушки. В них отношение футболиста к потерпевшей описывают как «агрессивное и пренебрежительное»: «Он начал хватать ее с похотливым и явным намерением удовлетворить свои сексуальные желания».

По словам девушки, в процессе изнасилования ей казалось, что она задыхается. «Она чувствовала себя потрясенной и не имела возможности отреагировать, даже чувствовала, что задыхается учитывая болезненную и ужасную ситуацию, которую она пережила», – говорится в отчете  прокуратуры.

Почти год спустя после происшествия (Алвеса обвинили в изнасиловании 1 января) потерпевшей по-прежнему оказывают психологическую помощь.

«Она страдает от посттравматического стрессового расстройства высокой интенсивности с функциональными последствиями и ухудшением в нескольких областях функционирования», – говорится в отчете.

Кроме того, адвокат девушки сообщил, что она пока не смогла вернуться на работу: «Симптомы уже не такие, как у женщины, подвергшейся сексуальному насилию, но к травматической симптоматике добавилось давление СМИ».

Ранее были опубликованы показания девушки, которые она сделала в полиции 20 января: «Он пытался заставить меня сделать минет, схватил за шею и бил. Он настаивал, чтобы я называла себя маленькой шлюхой, заставил сесть сверху».

Дани Алвеса арестовали по подозрению в изнасиловании. Есть много неприятных подробностей – со слов жертвы

Все о деле Дани Алвеса: он постоянно меняет показания, уже получил тюремные 100 евро

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62 комментария

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CHELSEA_2008
Интересно, кто нибудь в курсе, тех шкур что оклеветали Менди как нибудь наказали?🤔 Ну там общественное осуждение, преследование СМИ. Или срок за клевету, может компенсировать финансово репутационные потери Менди? Или баблишки только из мужчин изымать принято в этом "прогрессивном" обществе? 🤔
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dzenga 1
Кроме того, адвокат девушки сообщил, что она пока не смогла вернуться на работу …
На какую работу !?!? В этот же ночной клубешник!?
+57
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igls54
Потом она забралась на него сверху, и он вдруг стал догадываться, что изнасилование как-то не задалось.
+39
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&_Bishep_&
С такой хрупкой психикой только и ходить по ночным клубам.
+24
-4
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Я Гражданин Мира
, Она проста получает кайф от страдание Алвеса.
Я по-прежнему не верю это чушь, и это проститутку надо наказать, чтобы другим было не ладно
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ArdaTuran
Ответ CHELSEA_2008
Интересно, кто нибудь в курсе, тех шкур что оклеветали Менди как нибудь наказали?🤔 Ну там общественное осуждение, преследование СМИ. Или срок за клевету, может компенсировать финансово репутационные потери Менди? Или баблишки только из мужчин изымать принято в этом "прогрессивном" обществе? 🤔
Беня, в современном обществе всё против белого мужчины. Только Депп смог хоть кое-как наказать Эмбер Херд, за что её вышвырнули из всех топ проектов. Но даже несмотря на свой оправдательный приговор, Деппа не спешат восстанавливать в Голливуде.
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ArdaTuran
"Он настаивал, чтобы я называла себя маленькой шлюхой"

Наверное она обиделась, что он назвал её "маленькой шлюхой", а это непозволительно. Она в этой сфере давно и поэтому достойна называться большой шлюхой!
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ArdaTuran
Ответ &_Bishep_&
С такой хрупкой психикой только и ходить по ночным клубам.
И заходить в мужской туалет с мужчиной чисто поиграть в шахматы.
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MDI
Ответ eld_14
На спортсе почему-то стало принято в комментариях оправдывать насильников и издеваться над жертвами. Можно занимать какую-угодно политическую позицию, но это уже за гранью
Знаете, случай с Менди, должен был вас научить не давать утверждений до решения суда, хотя для вас все же предельно ясно, Вы же там стояли и свечку держали.
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&_Bishep_&
Ответ ArdaTuran
И заходить в мужской туалет с мужчиной чисто поиграть в шахматы.
Не было бы в зале видеокамер, как пить дать, утверждала бы, что он грубо схватил её руку и резким движением затащил в туалет. А так, да, зашла добровольно - "но я не знала же для чего" 😂
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Люблю выпить
Ответ dzenga 1
Кроме того, адвокат девушки сообщил, что она пока не смогла вернуться на работу … На какую работу !?!? В этот же ночной клубешник!?
ну это же тоже работа)
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CHELSEA_2008
Ответ Pavelaznaurov
Вы заметили что она не работает из за глубоких переживаний !!!!! Это она потребует возмещение потерянной выгоды ——вот же стерва….
Хах, может и мне пойти в ночной клуб, поддаться сексуальному давлению со стороны какой-то девушки, и потом заявить что это было против моей воли, что у меня моральная травма, депрессия и я не могу работать 🙈😃 Пусть компенсирует!.
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Lavinka
Нужно больше золота ! (с)
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Александр Никитин
Ответ eld_14
На спортсе почему-то стало принято в комментариях оправдывать насильников и издеваться над жертвами. Можно занимать какую-угодно политическую позицию, но это уже за гранью
да потому что все выглядит как развод. мало кто верит что Алвес прям такая отморозь что бьет девушек в туалете и берет их там силой. ну вот от слова совсем не верится. а вот в то что дала в клубе поспроптивлялась типа любительница жесткого секса а потом подала в полицию и стала рассказывать про все эти ужасы. с Менди и Гринвудом тоже самое было, только там разобрались и тоже все либерашные истерички визжали какие это ужасные Синие Бороды, а потом резко свалили и заткнули свои вонючие рты, хотя некоторые даже повякивают, что все равно раз были обвинения значит все равно насильники. вот что действительно за гранью
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Pavelaznaurov
Вы заметили что она не работает из за глубоких переживаний !!!!! Это она потребует возмещение потерянной выгоды ——вот же стерва….
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Verhovn
Ахаха.. Простите, но это ахаха 🤣
Бедный Алвес..
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адекват
заставил сесть сверху
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Пипец там женщин насилуют…
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CHELSEA_2008
Ответ Заяцволк
"жертву изнасилования" )) Ты видимо веришь всему, что говорят женщины, да ? ) Таких сейчас называют "алень", или что-то подобное )) Жертва - это когда женщина не хочет, а здесь всё было по согласию, просто состав преступления отсутствует, и доказательств на данный момент нет никаких
Лично для меня жертва изнасилования- это морально сломленная женщина в глубочайшей депрессии, которую поймали на улице, затащили в машину. У нее всё тело в гематомах и травмы половых органов. Вот это изнасилование.
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Заяцволк
Ответ Roman Araslanov
Комментарий скрыт
"жертву изнасилования" )) Ты видимо веришь всему, что говорят женщины, да ? ) Таких сейчас называют "алень", или что-то подобное )) Жертва - это когда женщина не хочет, а здесь всё было по согласию, просто состав преступления отсутствует, и доказательств на данный момент нет никаких
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ks-1993
Диана Шурыгина хлопает в сторонке
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За наш футбол!
- Я очень эмоционально-впечатлительная...
Говорила она,когда тащила Алвеса в туалет,расталкивая всех на своем пути.
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Вадим flanec
Это что, больничный лист у неё такой, 11 месяцев?
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Groznyi2024
А еще у неё панические атаки, что не получит лям
+6
-5
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micka
Ответ ArdaTuran
Беня, в современном обществе всё против белого мужчины. Только Депп смог хоть кое-как наказать Эмбер Херд, за что её вышвырнули из всех топ проектов. Но даже несмотря на свой оправдательный приговор, Деппа не спешат восстанавливать в Голливуде.
Алвес и Менди как раз белые
+3
-2
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Mark Anisimov
Расслабилась и получила свое! Птср от того что мало денег получила, можно было бы больше
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CHELSEA_2008
Ответ Maturmalai
Я как понимаю, жертва ограбления - это морально сломленный человек в глубочайшей депрессии, которого поймали на улице, затащили в машину. У него все тело в гематомах и в пулевых ранениях. Вот это ограбление. Если нет, значит деньги человек отдал по собственному согласию и никакого ограбления не было.
То есть для тебя последствия ограбления и психолоческий удар после этого равноценный психологической травме при настоящем изнасиловании? 😃👍
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Lisic
Допросить бы психолога в суде, он бы рассказал, как она "страдает".
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Геннадий Тимченко
Ответ CHELSEA_2008
Хах, может и мне пойти в ночной клуб, поддаться сексуальному давлению со стороны какой-то девушки, и потом заявить что это было против моей воли, что у меня моральная травма, депрессия и я не могу работать 🙈😃 Пусть компенсирует!.
ну если у тебя встанет, значит волю ты проявил☝️
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Pavelaznaurov
Ответ CHELSEA_2008
Хах, может и мне пойти в ночной клуб, поддаться сексуальному давлению со стороны какой-то девушки, и потом заявить что это было против моей воли, что у меня моральная травма, депрессия и я не могу работать 🙈😃 Пусть компенсирует!.
Верно мыслишь—— только так
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Трент Резнор
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ro44an.siz
У проститутки ПТСР!? Бред!!!
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FEZ10
Ой, рассказывают тут сказки .Сама лезет на футболиста еще .В Бразилии она как жила така стрессовая
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eld_14
На спортсе почему-то стало принято в комментариях оправдывать насильников и издеваться над жертвами. Можно занимать какую-угодно политическую позицию, но это уже за гранью
+8
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Maturmalai
Ответ CHELSEA_2008
Потому что это далеко не первый раз. Вспомни историю Бенджамина Менди, которого обвинили в больше 10 изнасилованиях разные женщины! И все случаи оказались клеветой. А также историю Кетрин Майорги, которая получила 400к от Роналду и потом, через несколько лет сказала что её изнасиловали!. Может её тоже пожалеешь?! Она кстати 60 млн теперь требует компенсацию 😆😃
В случае Майорги там Рональду признался, что девушка говорила "нет", но он не остановился. Может и не повод ее жалеть, но чувак удачно для себя отскочил на техническом моменте.
Потом случай с Майоргой ничуть не показателен для случая с Алвесом. Разные люди, разные ситуации, не стоит обобщать.
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Максим Столбов
ПТСР это как понимаю, что они не может его причиндалы забыть и другие не может теперь рассматривать.
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Tima_Milan
члавное чтобы
члавное чтобы
члавное чтобы
имплатант не смещался
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Черчесыч
Надо погуглить что такое птср, о повод!
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Максим Табаран
Ответ CHELSEA_2008
Вот именно, знаменитая личность. Как бы ты отнёсся к новости что Марго Робби домагалась доставщика еды или пьяного байкера в баре? Вот так и здесь.
считаю, что все разговоры в пустую
просто мне не понятен хейт в сторону обычной девушки, которая подверглась изнасилованию
будет решение суда, а все остальное пустословие
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Vikeif
Ответ CHELSEA_2008
Интересно, кто нибудь в курсе, тех шкур что оклеветали Менди как нибудь наказали?🤔 Ну там общественное осуждение, преследование СМИ. Или срок за клевету, может компенсировать финансово репутационные потери Менди? Или баблишки только из мужчин изымать принято в этом "прогрессивном" обществе? 🤔
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Циник Петербургский
Ответ Нейтральный критик
Да хорош уже эту бяку тащить в ленту.
А как же кликбейт?? Нет, этот лимон редакция сайта будет выжимать досуха.
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Заяцволк
Ответ rigobersong
Алвес еще и с ситуации поугарал, когда вышел в робе Ювентуса:)) https://youtu.be/esBmaO57AiI?si=b4WERquM8RSwAJhl
Это Ювентус вчера вышел в форме Алвеса, чтобы поддержать его )
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