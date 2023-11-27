Жертва Алвеса страдает от ПТСР после изнасилования, говорится в отчете прокуратуры. Девушке 11 месяцев оказывают психологическую помощь

Прокуратура Барселоны подала в суд новые документы по делу Дани Алвеса.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе в Барселоне в декабре 2022 года. 14 ноября стало известно, что суд завершил расследование. Прокуратура требует для футболиста 9 лет тюремного заключения и компенсацию 150 000 евро для потерпевшей.

В деле появились новые подробности после того, как прокуратура передала суду протоколы показаний девушки. В них отношение футболиста к потерпевшей описывают как «агрессивное и пренебрежительное»: «Он начал хватать ее с похотливым и явным намерением удовлетворить свои сексуальные желания».

По словам девушки, в процессе изнасилования ей казалось, что она задыхается. «Она чувствовала себя потрясенной и не имела возможности отреагировать, даже чувствовала, что задыхается учитывая болезненную и ужасную ситуацию, которую она пережила», – говорится в отчете прокуратуры.

Почти год спустя после происшествия (Алвеса обвинили в изнасиловании 1 января) потерпевшей по-прежнему оказывают психологическую помощь.

«Она страдает от посттравматического стрессового расстройства высокой интенсивности с функциональными последствиями и ухудшением в нескольких областях функционирования», – говорится в отчете.

Кроме того, адвокат девушки сообщил, что она пока не смогла вернуться на работу: «Симптомы уже не такие, как у женщины, подвергшейся сексуальному насилию, но к травматической симптоматике добавилось давление СМИ».

Ранее были опубликованы показания девушки, которые она сделала в полиции 20 января: «Он пытался заставить меня сделать минет, схватил за шею и бил. Он настаивал, чтобы я называла себя маленькой шлюхой, заставил сесть сверху».

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