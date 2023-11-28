Впервые в истории НХЛ 4 россиянина забили в одном матче за одну команду. Воронков, Чинахов, Проворов и Марченко отличились за «Коламбус» в игре с «Бостоном»

Теги Бостон Коламбус НХЛ рекорды Иван Проворов Кирилл Марченко Дмитрий Воронков Егор Чинахов Хоккей

Впервые в истории НХЛ 4 россиянина забили в одном матче за одну команду.

В матче «Коламбуса» и «Бостона» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ был зафиксирован российский рекорд лиги. 

В составе «Блю Джекетс» отличились сразу 4 россиянина (причем подряд) – Дмитрий Воронков (4-я шайба в сезоне, стал третьей звездой матча), Иван Проворов (2-я), Егор Чинахов (2-я, стал второй звездой матча с 1+1) и Кирилл Марченко (7-я).

Это первый случай в истории лиги, когда 4 игрока из России забили в одном матче за одну команду.

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39 комментариев

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Beast
пацаны вообще ребята
+57
0
+57
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Ярик01
Да еще сделали счёт 4-0, подряд забив
+25
0
+25
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Ебздрогыч
Интересно, что даже легендарная русская пятерка из Детройта такого не делала, а пацаны из Коламбуса смогли!
+24
-1
+23
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sokolspb
У чехов, финнов, шведов такого не было, вроде.
+8
0
+8
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dimpa
Дали пинка очень сильной команде, исторически одной из самых «нерусских» в Нхл.
+8
-1
+7
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разноцветный логотип
Ответ Лунев спасет
Чинахов как от стоячих. Бостон не в форме. Коламбус с таким составом в зоне плей офф должен быть
только почему-то в зоне первых трех выборов на драфте каждый год ::
+7
0
+7
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RBS
Каламбус рус жакетс! Ребята молодцы, результативной игры и уверенности!!! Зачем Воронков подумывает о возвращении, когда в НХЛ можно так записать себя в историю, как даже русская пятёрка не смогла!!!!
+6
0
+6
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alex023
Ребята молодцы! Поднимайте Коламбус со дна!
+5
0
+5
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Renki
Русские идут...
+8
-4
+4
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PuRGeN
Ответ Beast
пацаны вообще ребята
Умеют, могУт
+4
0
+4
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Andy93
Ответ srs
Тащат конечно КБД... на дно
Ну на дно его активно тащат всякие Годро, Джонсоны и Лайне
+3
0
+3
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Sanan1908
Легендарно
+3
0
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lus
Красавцы.
+3
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Михаил Дьяконов
А 5-ю шайбу забил тот, кто играл в КХЛ, хах
+3
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Максим
Натуральный русский покер )
+2
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matush
Перфоманс, что надо, молодцы!
+2
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_Mx_
попали в историю :) молорики!
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Илья Цветков
Молодцы, пацаны
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СпутникНТ
Молорики пацаны!
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разноцветный логотип
ка б ещё Годро с Лайне расчехлились, что ж ты будешь делать :(
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marchellinos
Парни огонь 🔥
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hORnOR
красавцы! должны дать первую звезду дня
+1
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Andreir888
Отличное достижение! Молодцы парни!
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vzi
Ответ Ебздрогыч
Интересно, что даже легендарная русская пятерка из Детройта такого не делала, а пацаны из Коламбуса смогли!
Тоже о них подумал сразу. ;)
+1
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Ответ года
Ответ Артем Зырянов
Даже 5 было. "Питтсбург" Ягра в начале 2000-х. Забили 8 голов из 8 в одной игре.
а кто там забивал? 5 человек - это круто, конечно.
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Артем Зырянов
Ответ Алексей Карасёв
Причём все шайбы россиян были забиты подряд. Это ещё более усложняет повторение/побитие рекорда. А интересно- были ли подобные случаи у других представителей одной страны? (Кроме Канады и США, разумеется)
Даже 5 было. "Питтсбург" Ягра в начале 2000-х. Забили 8 голов из 8 в одной игре.
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srs
Ответ srs
В том числе, это безусловно. Но данная четверка неособо и показывает, что способно этому безумию сопротивлятся. Кто еще тогда, если и не они. Работа Коламбуса разочаровывает. За продолжительные годы этой грусти только на короткий отрезок было подобие просветления
Хотя, какие вопросы к ним у жакетов могут быть в этом плане, если те не были определяющими игроками нигде. А перспективы ведь они такие, выстрелит/не выстрелит
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srs
Ответ Andy93
Ну на дно его активно тащат всякие Годро, Джонсоны и Лайне
В том числе, это безусловно. Но данная четверка неособо и показывает, что способно этому безумию сопротивлятся. Кто еще тогда, если и не они. Работа Коламбуса разочаровывает. За продолжительные годы этой грусти только на короткий отрезок было подобие просветления
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Лунев спасет
Чинахов как от стоячих. Бостон не в форме. Коламбус с таким составом в зоне плей офф должен быть
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Ответ года
Ответ Ебздрогыч
Интересно, что даже легендарная русская пятерка из Детройта такого не делала, а пацаны из Коламбуса смогли!
коламбусская четвёрка!
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Mbest77
Ответ Ебздрогыч
Интересно, что даже легендарная русская пятерка из Детройта такого не делала, а пацаны из Коламбуса смогли!
Думаю они много раз по 3 забивали)
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Arsen89
Красавцы) Всё таки хоккей наш спорт больше, чем футбол, по талантам
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VintDV
Даже у Детройта такого не было?! любопытно...
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Russ Ivan
Ой ладно, я когда в НХЛПА играл на компе в середине 90х, у меня по 7-8 русских голов случалось))
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Алексей Карасёв
Причём все шайбы россиян были забиты подряд. Это ещё более усложняет повторение/побитие рекорда.
А интересно- были ли подобные случаи у других представителей одной страны? (Кроме Канады и США, разумеется)
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Крымсода
Короче, был такой матч НХЛ, я точно помню, читал о нем заметку в СЭ на рубеже веков, в котором все очки набрали русские или как их тогда считали всех, вместе с гражданами СНГ.
Кто подскажет,что это была за игра?
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gribovodoved
Гашека сегодня знатно корёжит))
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