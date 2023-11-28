Впервые в истории НХЛ 4 россиянина забили в одном матче за одну команду. Воронков, Чинахов, Проворов и Марченко отличились за «Коламбус» в игре с «Бостоном»

Впервые в истории НХЛ 4 россиянина забили в одном матче за одну команду.

В матче « » и « » (5:2) в регулярном чемпионате был зафиксирован российский рекорд лиги.

В составе «Блю Джекетс» отличились сразу 4 россиянина (причем подряд) – (4-я шайба в сезоне, стал третьей звездой матча), (2-я), Егор Чинахов (2-я, стал второй звездой матча с 1+1) и Кирилл Марченко (7-я).

Это первый случай в истории лиги, когда 4 игрока из России забили в одном матче за одну команду.