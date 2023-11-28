Впервые в истории НХЛ 4 россиянина забили в одном матче за одну команду. Воронков, Чинахов, Проворов и Марченко отличились за «Коламбус» в игре с «Бостоном»
Впервые в истории НХЛ 4 россиянина забили в одном матче за одну команду.
В матче «Коламбуса» и «Бостона» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ был зафиксирован российский рекорд лиги.
В составе «Блю Джекетс» отличились сразу 4 россиянина (причем подряд) – Дмитрий Воронков (4-я шайба в сезоне, стал третьей звездой матча), Иван Проворов (2-я), Егор Чинахов (2-я, стал второй звездой матча с 1+1) и Кирилл Марченко (7-я).
Это первый случай в истории лиги, когда 4 игрока из России забили в одном матче за одну команду.
А интересно- были ли подобные случаи у других представителей одной страны? (Кроме Канады и США, разумеется)
Кто подскажет,что это была за игра?