«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге, опередив «Жирону» по дополнительным показателям. «Атлетико» и «Барса» отстают на 4 очка, у мадридцев игра в запасе

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Атлетик Реал Сосьедад Ла Лига Жирона Футбол

«Реал» стал лидером таблицы чемпионата Испании.

Это произошло после ничьей «Жироны» и «Атлетика» (1:1) в 14-м туре Ла Лиги.

Теперь у «Жироны» и «Реала» по 35 очков, но «Мадрид» идет первым благодаря победе над соперником в очной встрече (3:0).

Третье место занимает «Атлетико» с 31 очком (команда Диего Симеоне сыграла на матч меньше конкурентов – 13). Четвертую позицию занимает «Барселона» с 31 очком в 14 играх.

«Атлетик» занимает 5-е место, набрав 25 баллов, как и «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

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27 комментариев

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Сослан Бедоев
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
чемпион беспонтовых комментариев!)))
+21
-3
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Эрнандес Эрнандес
Ригоберка настолько себя дискредитировала, что каждый пользователь сайта сначала ставит ей минус, а потом читает ее комментарий 😁
+19
-7
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Ena Therapy
Первая команда Мадрида на первом
Первая команда Барселоны на втором
Вроде все закономерно
+12
-3
+9
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kellhus
Ответ Леонид Гордеев
в этом сезоне каждый чемпионат очень интересен. интрига огромная (даже в рпл и бундеслиге не все так однозначно) давно такого не было
Ну хорош про Бундеслигу заливать)
Знаем, чем это кино заканчивается.
+10
-1
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Гномович!
1. Первый мадридский
2. Первый каталонский
3. Второй мадридский
4. Второй каталонский

Все справедливо!
+14
-8
+6
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Леонид Гордеев
в этом сезоне каждый чемпионат очень интересен. интрига огромная (даже в рпл и бундеслиге не все так однозначно)
давно такого не было
+5
-3
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Эрнандес Эрнандес
Ответ rustam.ahallyyew@icloud.com
Барса улучшай свою игру пожалуйста 🙏🏽
Хорошо
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The Best 20
Становится все интереснее и жарче!
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Ena Therapy
Первая команда Мадрида на первом Первая команда Барселоны на втором Вроде все закономерно
Былое величие 😁
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Dexter Morgan
В итоге Реал станет чемпионом. Жирона если попадёт в топ-4, то это будет величайший подвиг.
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Syndycate
Ответ Эрнандес Эрнандес
Ригоберка настолько себя дискредитировала, что каждый пользователь сайта сначала ставит ей минус, а потом читает ее комментарий 😁
Я уже и читать его перестал, ибо настолько предсказуем, уже понятно что он напишет)
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serhio_ramos_
Ответ scaryclown/
Барса и АТМ разыграют титул,Жирона не потянет так весь сезон,а у Реала физрук а не тренер.
🤡
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Dexter Morgan
Ответ Illia Gray
Щас ток 14й тур, куда спешишь, сливочный?
Ты сомневаешься, что Реал, Барселона и Атлетико опять всё поделят? Реал по уровню игры просто лучше. В прошлом сезоне Реал сам много осечек допустил. В этом сезоне такого не будет. Реал лучший. Реал просто проходит через мягкую смену поколений. Вот только уровень таланта каждого футболиста, уровень потенциала зашкаливает у Реала. Это лучший клуб в истории.
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Illia Gray
Ответ Dexter Morgan
Ты сомневаешься, что Реал, Барселона и Атлетико опять всё поделят? Реал по уровню игры просто лучше. В прошлом сезоне Реал сам много осечек допустил. В этом сезоне такого не будет. Реал лучший. Реал просто проходит через мягкую смену поколений. Вот только уровень таланта каждого футболиста, уровень потенциала зашкаливает у Реала. Это лучший клуб в истории.
Хз причём тут Барса, она уже откисает, ей бы в топ 4 попасть, а то там Сосьедат Захи стучится.
АТМ не стабилен, на выезде вообще мрак, там и будет терять очки. Насчёт Реала да, самые сильные в лиге, спору нет. Но сейчас 40% игроков на травме, а в феврале начнётся ЛЧ, и там есть шанс терять очки, тк будут все силы брошены на лч. У Жироны же щас все будет по кайфу, наберёт ходу и будет дальше сношать середняков и аутсайдеров, нечем и выкарабкается
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