«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге, опередив «Жирону» по дополнительным показателям. «Атлетико» и «Барса» отстают на 4 очка, у мадридцев игра в запасе

«Реал» стал лидером таблицы чемпионата Испании.

Это произошло после ничьей «Жироны» и «Атлетика» (1:1) в 14-м туре .

Теперь у «Жироны» и « » по 35 очков, но « » идет первым благодаря победе над соперником в очной встрече (3:0).

Третье место занимает « » с 31 очком (команда Диего Симеоне сыграла на матч меньше конкурентов – 13). Четвертую позицию занимает « » с 31 очком в 14 играх.

«Атлетик» занимает 5-е место, набрав 25 баллов, как и « » Арсена Захаряна.

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