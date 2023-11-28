«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге, опередив «Жирону» по дополнительным показателям. «Атлетико» и «Барса» отстают на 4 очка, у мадридцев игра в запасе
«Реал» стал лидером таблицы чемпионата Испании.
Это произошло после ничьей «Жироны» и «Атлетика» (1:1) в 14-м туре Ла Лиги.
Теперь у «Жироны» и «Реала» по 35 очков, но «Мадрид» идет первым благодаря победе над соперником в очной встрече (3:0).
Третье место занимает «Атлетико» с 31 очком (команда Диего Симеоне сыграла на матч меньше конкурентов – 13). Четвертую позицию занимает «Барселона» с 31 очком в 14 играх.
«Атлетик» занимает 5-е место, набрав 25 баллов, как и «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.
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Первая команда Барселоны на втором
Вроде все закономерно
Знаем, чем это кино заканчивается.
2. Первый каталонский
3. Второй мадридский
4. Второй каталонский
Все справедливо!
давно такого не было
АТМ не стабилен, на выезде вообще мрак, там и будет терять очки. Насчёт Реала да, самые сильные в лиге, спору нет. Но сейчас 40% игроков на травме, а в феврале начнётся ЛЧ, и там есть шанс терять очки, тк будут все силы брошены на лч. У Жироны же щас все будет по кайфу, наберёт ходу и будет дальше сношать середняков и аутсайдеров, нечем и выкарабкается