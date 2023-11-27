«Динамо» более узнаваемо, чем «Зенит». По традициям оно чуть больше и лучше». Божович о клубах

Миодраг Божович считает «Динамо» более популярным клубом, чем «Зенит».

Ранее «Динамо» анонсировало матч с « » в рамках Фонбет Кубка России мемом с тонущим ребенком, намекнув, что московский клуб будут поддерживать всей страной. Петербуржцы в ответ выложили стикерпак «Вы опустились на дно» с отсылкой к оскорбительной фанатской кричалке о «Динамо».

«Динамо» было на дне лишь однажды, когда вылетело из Премьер-лиги.

Если посмотреть на историю российского и советского футбола, то можно понять, что «Динамо» – более узнаваемый клуб, чем «Зенит».

По традициям «Динамо» чуть больше и лучше. То, что «Зенит» добивается хороших результатов в последние двадцать лет, не означает, что он лучше», – сказал бывший тренер «Динамо» .

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