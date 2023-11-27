«Динамо» более узнаваемо, чем «Зенит». По традициям оно чуть больше и лучше». Божович о клубах
Миодраг Божович считает «Динамо» более популярным клубом, чем «Зенит».
Ранее «Динамо» анонсировало матч с «Зенитом» в рамках Фонбет Кубка России мемом с тонущим ребенком, намекнув, что московский клуб будут поддерживать всей страной. Петербуржцы в ответ выложили стикерпак «Вы опустились на дно» с отсылкой к оскорбительной фанатской кричалке о «Динамо».
«Динамо» было на дне лишь однажды, когда вылетело из Премьер-лиги.
Если посмотреть на историю российского и советского футбола, то можно понять, что «Динамо» – более узнаваемый клуб, чем «Зенит».
По традициям «Динамо» чуть больше и лучше. То, что «Зенит» добивается хороших результатов в последние двадцать лет, не означает, что он лучше», – сказал бывший тренер «Динамо» Божович.
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Можно еще португальский десант 2005 вспомнить. Чего бедненьких-то из них строить. Нищим был Зенит в 90-е, что-то никто по этому поводу не сочувствует.
В ответ, правда, довольно скоро получили 9:3 :)
Может как раз по этому Газпром и выбрал Зенит, а не обладателей разнообразных позорных рекордов?:)
Если что, первым кто в газпроме обратил внимание на Зенит, был Рэм Вяхирев. И было это задолго до того, как нынешний гарант переехал на работу в Москву.
Что кладу я на вашу столицу
Вот такой, вот таёжный прибор
На вокзалы кладу и аллеи,
На МОСфильм, МОСконцерт и МОСгаз,
На Лужкова с его юбилеем я кладу 850 раз,
На убогие ваши сужденья,
На бесстыдный столичный бардак,
И отдельно с большим наслаждением
Я кладу на московский "Cпартак"!
Вылетели в 1992, вернулись в высшую лигу без всякого газпрома в 96, с того момента и по сей день ни разу не выпали из десятки, в 99 взяли Кубок, в 2001 медали чемпионата. Все укладывается в твои "потом 10 лет барахтались", какие у тебя проблемы с пониманием?
Разве что чемпионств у них на одно больше, но это точно не делающее разницу число. Возможно, уже в следующем году станет одинаково. Вот только и про 2 зенитовских еврокубка не надо забывать.
К чему слова про 80 лет? Если бы мы жили где-нибудь в 1991, тогда конечно. Но сейчас 2023 на дворе, и нельзя взять и вычеркнуть последние 30 лет, типа "не будем их брать во внимание".
Клуб это не один человек, пусть даже и выдающийся.
это радует всех, кто смотрит футбол. А вопрос об истории в этот момент - скучная наука
Слились вы с этим комментарием, но никак не Динамо в том матче.
"Зенит" проигравший "Динамо" в гостях 1:7 занял второе место в 2003 году, отстав от ЦСКА на 3 очка.
"Динамо" разгромившее "Зенит" 7:1 дома, в итоге заняло 6 место, отстав от "Зенита" на 10 очков.
Да и по общему количеству трофеев Зенит уже давно впереди)
Этот новодел, который 70% своей истории по первым лигам ошивался никогда до Великого не дотянет!
Как бы не было обидно тем 150 болельщикам , которые посещали к примеру матч типа Зенит-Светотехника )))