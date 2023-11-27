«Динамо» более узнаваемо, чем «Зенит». По традициям оно чуть больше и лучше». Божович о клубах

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Миодраг Божович Спорт-Экспресс Футбол

Миодраг Божович считает «Динамо» более популярным клубом, чем «Зенит».

Ранее «Динамо» анонсировало матч с «Зенитом» в рамках Фонбет Кубка России мемом с тонущим ребенком, намекнув, что московский клуб будут поддерживать всей страной. Петербуржцы в ответ выложили стикерпак «Вы опустились на дно» с отсылкой к оскорбительной фанатской кричалке о «Динамо».

«Динамо» было на дне лишь однажды, когда вылетело из Премьер-лиги.

Если посмотреть на историю российского и советского футбола, то можно понять, что «Динамо» – более узнаваемый клуб, чем «Зенит».

По традициям «Динамо» чуть больше и лучше. То, что «Зенит» добивается хороших результатов в последние двадцать лет, не означает, что он лучше», – сказал бывший тренер «Динамо» Божович.

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166 комментариев

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riverman1980
О давности динамовских традиций лучше всего говорит год их последнего чемпионства: 1976 до н.э.
+88
-11
+77
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Owen_the_Simple
Узнаваемо среди тех, кому за 60?
+87
-35
+52
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Dad555
Переводится с балканского как : "Шансов что меня позовут в Динамо больше чем в Зенит".
+46
-9
+37
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Анатолий Дмитриевич
Ответ riverman1980
О давности динамовских традиций лучше всего говорит год их последнего чемпионства: 1976 до н.э.
и то чемпионство половинчатое. последнее полноценное - в 1963-м))
+24
-4
+20
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Owen_the_Simple
Ответ snork
Все верно сказал, Динамо всегда занимало и будет занимать более значительное место в спортивной жизни страны чем Зенит.
В сундуке с нафталиновыми шариками.
+36
-16
+20
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Спартак Уокер
Возможно Динамо и более старый клуб чем Зенит, лично я точно незнаю ,но по игре они в последние лет 20 явно уступают Зениту .
+25
-6
+19
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Виктор
Когда Динамо последний раз играло в Европе? Когда они вообще хоть что-то выигрывали? Сколько болельщиков видели и помнят те победы? То-то.
+19
-7
+12
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Поцелуй Оздоева
Ответ Dad555
Переводится с балканского как : "Шансов что меня позовут в Динамо больше чем в Зенит".
Я сколько помню Божовича, столько он и пытался примкнуть к одному из клубов посредством таких вот заявлений. Если поднять архивы, то он на протяжении многих лет облизывал Зенит и рассказывал, как они должны становиться чемпионами и вообще всех сильнее (вроде это были сезоны при Боаше, Луческу и Манчини, а до этого и при Лучано тоже вспоминается), а потом, когда Семак плотно обосновался в кресле ГТ, он начал давать обратные комментарии.
+12
-2
+10
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San9
Ответ Andrew Kolevatykh
Ну вообще-то да, это огромное достижение. Вернуться несложно, а вот снова бороться за высокие места без серьезного бюджета - это достойно уважения. Но, судя по ответам, уважения болельщикам Зенита не хватает, к сожалению.
Боже, ладно бы какому-нибудь региональному клубу сопереживать, а тут динамо, которое уже было под крылышком ВТБ, всякие Кураньи, Денисовы, Жирковы, Самба, Кокорины и тп, Ротенберг в президентах, потом огромные долги, которые благодаря гос-ву продлевались.
Можно еще португальский десант 2005 вспомнить. Чего бедненьких-то из них строить. Нищим был Зенит в 90-е, что-то никто по этому поводу не сочувствует.
+9
-1
+8
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Eu
Ответ Алексей Кузнецов
Давай расскажу самый каноничным момент. "Зенит" проигравший "Динамо" в гостях 1:7 занял второе место в 2003 году, отстав от ЦСКА на 3 очка. "Динамо" разгромившее "Зенит" 7:1 дома, в итоге заняло 6 место, отстав от "Зенита" на 10 очков.
Ну, хоть есть теперь чем гордится - нанесли самое крупное поражение в постсоветской истории...
В ответ, правда, довольно скоро получили 9:3 :)
+9
-2
+7
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Shamarin
Как-то нужно раскачивать противостояние бессменного пятикратного чемпиона против ноунеймов с госткой болел. Поэтому всю эту муть и подняли, чтобы хоть кто-то посмотрел матч.
+12
-5
+7
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Eu
Ответ Machine Head
Я помню зенит упал с последнего места первой лиги во вторую. Помню как зенит упал в первую с 12 чемпионами страны в составе . Помню как из второй лиги выдернули сразу в вышку , но и это не помогло . В первом же сезоне Зенит снова упал в первую лигу на три года. Потом барахтался еще десяток лет , пока Газпром не пришел .
Стоит только уточнить, что под словом "барахтался" подразумевается завоевание Кубка страны, медалей чемпионата и не самое плохое по сравнению с прочими, участие в Еврокубках.
Может как раз по этому Газпром и выбрал Зенит, а не обладателей разнообразных позорных рекордов?:)
+10
-3
+7
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Поцелуй Оздоева
Узнаваемый кем?
+10
-4
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Eu
Ответ XBB
Зенитушка в 90 гг играл в пердиве и играл бы там еще долго, но потом дядя Володя нашёл газовое месторождение в культурной столице и зенитушка стал великим клубом судя по мнению питерских болел
Увы, то что ты написал это как раз типичное мнение плохообразованных болельщиков из первопрестольной, не знающих ни чужой истории, ни зачастую и своей:)
Если что, первым кто в газпроме обратил внимание на Зенит, был Рэм Вяхирев. И было это задолго до того, как нынешний гарант переехал на работу в Москву.
+6
-1
+5
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igls54
Тоже помню, как в 1972-м "Динамо" в финале Кубке Кубков слилось тому самому "Глазго Рейнджерс". Совпадение? Не думаю.
+13
-8
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Rudenzik
ну Динамо в Европе помнят из-за Яшина, что он зм взял, на этом в принципе и всё
+8
-4
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Ruscello
Ответ Machine Head
Вы чего такие смешные все ? Вас до Газпрома вообще близко не было к Динамо . Имейте честь признать это . Половинчатое не половинчатое . Был регламент не придуманный Динамо . Расскажи как вы упали во вторую лигу. И где вы были вообще до 1983 года . Или у вас на этот период ничего нет в методичках . А потом опять провал в памяти до прихода Газпрома .
Во вторую лигу мы не попадали. А в первой оказались благодаря тому, что два Динамо, из Москвы и Киева, забрали у Зенита Дмитриева и Саленко. А до этого Зенит играл без Долгополова и Казаченка, которые, конечно, совершенно случайным образом оказались в Динамо Москва...и так вы и жили весь советский период ...и это не только игроков Зенита касается.
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Pigmalion
Ответ Andrew Kolevatykh
У болельщиков Зенита какие-то комплексы? Серьезно, не болею ни за Динамо, ни за Зенит, но глупо отрицать, что у Динамо история побогаче, это банально видно по достижениям клуба. Вопрос в том, имеет ли это вообще какое-то значение. И тем не менее, соперника нужно уважать. Тем более Динамо, которое прошло "очищение пердивом" и довольно быстро вернулось, даже зацепив недавно бронзовые медали и поучаствовав в финале кубка.
А какие у Динамо достижения и чем они лучше достижений Зенита?
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KKA
Ответ ЗЕНИТ65
Мне скоро 65 и клал я на это Динамо. Есть Зенит и все остальные.
Вспомнилось :

Что кладу я на вашу столицу
Вот такой, вот таёжный прибор
На вокзалы кладу и аллеи,
На МОСфильм, МОСконцерт и МОСгаз,
На Лужкова с его юбилеем я кладу 850 раз,
На убогие ваши сужденья,
На бесстыдный столичный бардак,
И отдельно с большим наслаждением
Я кладу на московский "Cпартак"!
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Eu
Machine Head, запретившему комментировать свои глупости:

Вылетели в 1992, вернулись в высшую лигу без всякого газпрома в 96, с того момента и по сей день ни разу не выпали из десятки, в 99 взяли Кубок, в 2001 медали чемпионата. Все укладывается в твои "потом 10 лет барахтались", какие у тебя проблемы с пониманием?
+7
-3
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San9
Ответ Andrew Kolevatykh
Ну ок, у них больше чемпионств в высшем дивизионе, значительно больше серебряных и бронзовых медалей, участвовали во всех розыгрышах чемпионата СССР. Не пойму чему этот спор, когда все факты можно проверить, тупо открыв две вкладки в Вики. Зенит крут в последние лет 15-20, а Динамо остальные 80 лет своего существования.
У Зенита 27 трофеев, у Динамо 19. Считать серебряные и бронзовые медали смешно, это не титулы. Как и количество сезонов в вышке. В первых чемпионатах принимало участие 6 избранных политпроектов, это конечно большое спортивное достижение оказаться в их числе.
Разве что чемпионств у них на одно больше, но это точно не делающее разницу число. Возможно, уже в следующем году станет одинаково. Вот только и про 2 зенитовских еврокубка не надо забывать.
К чему слова про 80 лет? Если бы мы жили где-нибудь в 1991, тогда конечно. Но сейчас 2023 на дворе, и нельзя взять и вычеркнуть последние 30 лет, типа "не будем их брать во внимание".
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дима кушов
Ответ ЗЕНИТ65
Мне скоро 65 и клал я на это Динамо. Есть Зенит и все остальные.
👨‍⚕️ 💊
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Павел Кушичев
Ответ Andrew Kolevatykh
У болельщиков Зенита какие-то комплексы? Серьезно, не болею ни за Динамо, ни за Зенит, но глупо отрицать, что у Динамо история побогаче, это банально видно по достижениям клуба. Вопрос в том, имеет ли это вообще какое-то значение. И тем не менее, соперника нужно уважать. Тем более Динамо, которое прошло "очищение пердивом" и довольно быстро вернулось, даже зацепив недавно бронзовые медали и поучаствовав в финале кубка.
Достижения - при СССР ... Когда в первую очередь были финансы у Москвы .то есть - Спартан ,Динамо , Торпедо ,Локо и т.д. , не считая Киевское Динамо , в первую очередь , всех лучших игроков забирали туда -именно забирали , а иначе , будешь сидеть где то вПензенском дизеле .А сейчас -не забирают , а покупают ,работают менеджеры , и ТД , вот вся разница .А на одну большую команду ,Зенит , а не на пять , город может себе позволить , не на много , Спартака , к примеру выделить средства . А вы все хором - Газпром , судьи куплены итд
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Вечно в бане
Ответ Machine Head
Обычно в 65 люди уже умудренные опытом и жизнью. По тебе этого не скажешь. 8 класс начальной школы . Я был на матчах зенита , когда на трибуне было 1500 человек . Ты, видимо , был среди них . Бггг.
А я был на матчах Динамо, когда на трибуне было 1500 человек. Это почти любой матч Динамо за последние двадцать лет.
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Fomka
Ответ Wiley Fox
Одно точно - у зенита нет никого и близко равного Яшину Мелкий провинциальный клуб из провинции на который путин решил тратить миллиарды из бюджета России
Так ведь и у Динамо нет больше никого хоть близко равного Яшину)
Клуб это не один человек, пусть даже и выдающийся.
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Владимир Дзяворук
Ответ Owen_the_Simple
Узнаваемо среди тех, кому за 60?
За70-80
+3
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ЗЕНИТ65
Ответ Owen_the_Simple
Узнаваемо среди тех, кому за 60?
Мне скоро 65 и клал я на это Динамо. Есть Зенит и все остальные.
+50
-48
+2
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Антинародная Команда
Ответ romanisti89
Комментарий удален модератором
Среди сектантов разве что
+3
-1
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Front699
Ответ Andrew Kolevatykh
У болельщиков Зенита какие-то комплексы? Серьезно, не болею ни за Динамо, ни за Зенит, но глупо отрицать, что у Динамо история побогаче, это банально видно по достижениям клуба. Вопрос в том, имеет ли это вообще какое-то значение. И тем не менее, соперника нужно уважать. Тем более Динамо, которое прошло "очищение пердивом" и довольно быстро вернулось, даже зацепив недавно бронзовые медали и поучаствовав в финале кубка.
Богатая история? Даже в ЛЧ не играли!
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vvdimirov
Солидный специалист ставит бессмысленный вопрос о популярности. У каждой даже дворовой команды есть свой круг болельщиков. Важно, какая команда в России демонстрирует красивый азартный результативный футбол -
это радует всех, кто смотрит футбол. А вопрос об истории в этот момент - скучная наука
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La Crosse Bobcats
Ответ Eu
Machine Head, запретившему комментировать свои глупости: Вылетели в 1992, вернулись в высшую лигу без всякого газпрома в 96, с того момента и по сей день ни разу не выпали из десятки, в 99 взяли Кубок, в 2001 медали чемпионата. Все укладывается в твои "потом 10 лет барахтались", какие у тебя проблемы с пониманием?
вообще каким надо быть не очень, что бы суетиться в комментах, но при этом запретить комментировать свои перлы - настоящий болельщик Д-мо xD
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-1
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Spartakovec navsegda
Ответ igls54
Тоже помню, как в 1972-м "Динамо" в финале Кубке Кубков слилось тому самому "Глазго Рейнджерс". Совпадение? Не думаю.
Я не родился еще тогда, но знаю, что Динамо вытаскивало матч с 0-3, сделав счет 3-2 к 87й минуте. На 89-й минуте болельщики Рейнджерс выбежали на поле и сорвали возможный вариант развития событий финала ЛЧ 2005. Их минут 10 успокаивали, Рейнджерс отдохнули и удержали победный счет. Был подан протест, Рейнджерс дисквалифицировали на 2 сезона, но переигровки не было и Кубок им оставили!!! Политика и тогда была в спорте...

Слились вы с этим комментарием, но никак не Динамо в том матче.
+13
-11
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Нейтральный критик
Ответ superpab
Нормально так Миодраг набросил))
Миодраг хорош. Зенитовских просто порвало на маленькие стрелочки, у Смарта так вообще уже словарь гадостей на исходе.
+5
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justbored
Ответ Pigmalion
Средний возраст болельщика Динамо лет 60. Динамо доживает свое время, скоро повторят историю Торпедо. Баннер про Яшина был пророческим.
Дельфийский оракул. Или что там у вас, поющий фонтан?
+7
-5
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Andrew Kolevatykh
Ответ Owen_the_Simple
В сундуке с нафталиновыми шариками.
У болельщиков Зенита какие-то комплексы? Серьезно, не болею ни за Динамо, ни за Зенит, но глупо отрицать, что у Динамо история побогаче, это банально видно по достижениям клуба. Вопрос в том, имеет ли это вообще какое-то значение. И тем не менее, соперника нужно уважать. Тем более Динамо, которое прошло "очищение пердивом" и довольно быстро вернулось, даже зацепив недавно бронзовые медали и поучаствовав в финале кубка.
+13
-11
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Рагнар Лодброк
истину изрекает
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eftomolgy
Так или иначе московское Динамо вплоть до середины 80-х годов было самым титулованным клубом СССР. Но потом что-то пошло не так. А после 1995 года ничего не выигрывало вообще. Зенит же, напротив, первый титул выиграл только в 80-е, потом затих ещё лет на 10, зато сейчас штампует один трофей за другим
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Алексей Кузнецов
Ответ Eu
Machine Head, запретившему комментировать свои глупости: Вылетели в 1992, вернулись в высшую лигу без всякого газпрома в 96, с того момента и по сей день ни разу не выпали из десятки, в 99 взяли Кубок, в 2001 медали чемпионата. Все укладывается в твои "потом 10 лет барахтались", какие у тебя проблемы с пониманием?
Давай расскажу самый каноничным момент.
"Зенит" проигравший "Динамо" в гостях 1:7 занял второе место в 2003 году, отстав от ЦСКА на 3 очка.
"Динамо" разгромившее "Зенит" 7:1 дома, в итоге заняло 6 место, отстав от "Зенита" на 10 очков.
+5
-3
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San9
Ответ Andrew Kolevatykh
У болельщиков Зенита какие-то комплексы? Серьезно, не болею ни за Динамо, ни за Зенит, но глупо отрицать, что у Динамо история побогаче, это банально видно по достижениям клуба. Вопрос в том, имеет ли это вообще какое-то значение. И тем не менее, соперника нужно уважать. Тем более Динамо, которое прошло "очищение пердивом" и довольно быстро вернулось, даже зацепив недавно бронзовые медали и поучаствовав в финале кубка.
Расскажи, по каким таким показателям у динамо она богаче. Быстро вернуться из пердива это конечно мощное достижение.
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justbored
Ответ schwein
А как вообще считаются эти успехи? Динамо большую часть своих титулов взяло ещё при Берии, когда моя бабушка была ещё девушкой. А бабуле на секунду под 90.
Не вдаваясь в интересные подробности девичества бабушки, *большинство* (6 из 11) были завоеваны после расстрела Лаврентия
+2
0
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San9
В российский период истории динамо настолько же значимый клуб, как и Тосно))
Да и по общему количеству трофеев Зенит уже давно впереди)
+8
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San9
Ответ Machine Head
Я помню зенит упал с последнего места первой лиги во вторую. Помню как зенит упал в первую с 12 чемпионами страны в составе . Помню как из второй лиги выдернули сразу в вышку , но и это не помогло . В первом же сезоне Зенит снова упал в первую лигу на три года. Потом барахтался еще десяток лет , пока Газпром не пришел .
Да-да, рассказывай, а во время этого барахтанья он вынес "великое" динамо в финале кубка))
+5
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superpab
Нормально так Миодраг набросил))
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Андрей Катиков
Ответ Leon Petov
Вся узнаваемость за счёт Киевского Динамо. Московское в роли страшненькой сестры
что ты несёшь?! 🤦🤣
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-2
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Machine Head
Я помню зенит упал с последнего места первой лиги во вторую. Помню как зенит упал в первую с 12 чемпионами страны в составе . Помню как из второй лиги выдернули сразу в вышку , но и это не помогло . В первом же сезоне Зенит снова упал в первую лигу на три года. Потом барахтался еще десяток лет , пока Газпром не пришел .
+10
-9
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Owen_the_Simple
Ответ MachineGunKelly
и зенита
Когда как.
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-2
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Andrew Kolevatykh
Ответ Eu
"чаще заходил в поздние стадии еврокубков." Вот насчет этого поподробнее. Не считал, но на вскидку очень сомнительное утверждение.
Да как вы достали. Откройте вы Википедию и изучите. Спорить, не зная предмета спора, - это пожалуйста, а самому провести проверку фактов - это уже сложно, пусть собеседник мне найдет все, да?
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exbmw
Локо популярнее Зенита … но это следующее выступление
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Dyman
Прав Божович!
Этот новодел, который 70% своей истории по первым лигам ошивался никогда до Великого не дотянет!
Как бы не было обидно тем 150 болельщикам , которые посещали к примеру матч типа Зенит-Светотехника )))
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Machine Head
Ответ schwein
А как вообще считаются эти успехи? Динамо большую часть своих титулов взяло ещё при Берии, когда моя бабушка была ещё девушкой. А бабуле на секунду под 90.
А бабушка жила в деревне и ты там же . Она не рассказала тебе , что Берию расстреляли в 1953 году ? Может бабушка рассказала , как в честь 50 летия Октября , команду из города колыбели революции вопреки регламенту оставили в высшей лиге , заняв 19 место в вышке и была прямая дорога в пердив. А первый секретарь горкома Ленинграда Романов не был членом ЦК КПСС.
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