Джоэл Эмбиид оформил трипл-дабл в матче с «Лейкерс» – 30 очков, 11 подборов, 11 передач

Теги Лейкерс Филадельфия НБА Баскетбол - видео Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид оформил трипл-дабл в матче с «Лейкерс» (138:94).

На счету Эмбиида 30 очков (9 из 15 с игры, 10 из 12 с линии), 11 подборов и 11 передач за 31 минуту на площадке. Он не играл в четвертой четверти.

Это шестой трипл-дабл в карьере действующего MVP НБА и первый в нынешнем сезоне.

«Сиксерс» победили с разницей «+44», это самое крупное поражение в карьере Леброна Джеймса.

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3 комментария

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minotavr0706
Ну сегодня он с Тайризом конечно прошелся по Лейкерс
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kemp
Пусть не забудет на матч с Денвером выйти.
+1
0
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Cash_flow
Эмбиид голодный зверь в этом сезоне. Эту команду нужно воспринимать всерьёз, это больше не Филадельфия Дока Риверса
0
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