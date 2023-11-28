Джоэл Эмбиид оформил трипл-дабл в матче с «Лейкерс» – 30 очков, 11 подборов, 11 передач
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид оформил трипл-дабл в матче с «Лейкерс» (138:94).
На счету Эмбиида 30 очков (9 из 15 с игры, 10 из 12 с линии), 11 подборов и 11 передач за 31 минуту на площадке. Он не играл в четвертой четверти.
Это шестой трипл-дабл в карьере действующего MVP НБА и первый в нынешнем сезоне.
«Сиксерс» победили с разницей «+44», это самое крупное поражение в карьере Леброна Джеймса.
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