Центровой «Филадельфии» оформил трипл-дабл в матче с « » (138:94).

На счету Эмбиида 30 очков (9 из 15 с игры, 10 из 12 с линии), 11 подборов и 11 передач за 31 минуту на площадке. Он не играл в четвертой четверти.

Это шестой трипл-дабл в карьере действующего MVP и первый в нынешнем сезоне.

«Сиксерс» победили с разницей «+44», это самое крупное поражение в карьере Леброна Джеймса.